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США вставляют палки в колеса российским СМИ

14:40. 11 января 2018 Просмотров - 97 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ria.ru

Минюст США обязал партнера Sputnik зарегистрироваться в качестве иноагента. Политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что действия американской стороны не должны оставаться без ответа.

Минюст США обязал компанию RIA Global LLC, занимающуюся производством контента для международного агентства и радио Sputnik, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом говорится в официальном уведомлении ведомства, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. На выполнение требований у RIA Global есть тридцать дней.

В документе, датированном 5 января, утверждается, что компания занимается “политической деятельностью в Соединенных Штатах в интересах Международного информационного агентства «Россия сегодня».

Минюст подчеркивает, что после регистрации RIA Global сможет продолжить работу, однако каждый эфир должен сопровождаться уведомлением о статусе иностранного агента.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на требования Минюста США.

«Вот меня просят прокомментировать, а мне уже скучно это комментировать. Спасибо, хоть не углядели в работе RIA Global признаков расизма и харрасмента. Думаю, и это не за горами», – заявила она.

RIA Global LLC – американская компания, в которой работают американские журналисты, готовящие новостные материалы и радиопрограммы для международного агентства и радио Sputnik.

Ранее в США в список иностранных агентов внесли RT America и партнерскую компанию Sputnik – Reston Translator.

Предупреждение о возможности регистрации в качестве иноагента получила и американская компания Multicultural Radio Broadcasting, транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах.

Американские власти отмечают, что по закону об иностранных агентах от 1938 года этот статус должны получать все, кто занимается «политической деятельностью» от лица иностранных субъектов. При этом ко многим другим иностранным государственным СМИ, таким как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, Вашингтон таких требований не выдвигал.

В России в ответ на действия Соединенных Штатов приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы. В реестр включили девять американских медиа.

В эфире радио Sputnik лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков отметил, что действия американской стороны не должны оставаться без ответа.

«Минюст США под видом исполнения закона продолжает вставлять палки в колеса российским СМИ. Давление вроде бы не явное, но чувствительное и существенное. Думаю, что из этого нужно сделать один вывод – о неуклонности соблюдения российского законодательства в отношении всех СМИ, к которым хочется внимательно присмотреться, особенно к американским и другим, имеющим свои корни в западной почве. Очень часто мы слышим, что внимание со стороны российских органов, призванных контролировать сферу СМИ, вызвано какими-то действиями Запада. Думаю, что это внимание должно быть регулярным, постоянным и базироваться на четком и неуклонном соблюдении российского законодательства», – сказал Николай Стариков.

Источник: nstarikov.ru

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