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Сбежавший командир ополчения Стрелков сходит с ума

19:40. 11 января 2018 Просмотров - 274 Один комментарий Опубликовал:

Накануне Игорь Стрелков, поделился со своей аудиторией в ЖЖ весьма занимательной публикацией. По словам бывшего командира ополчения Донбасса, в неудачах российского спорта виноват Мутко. И речь идёт не о самом человеке, а о его фамилии. Стрелков заявил о необходимости ее смены для благополучия отечественного спорта.

Стоит напомнить, что Стрелков – это псевдоним, в то время как Гиркин – настоящая фамилия блогера. В связи с этим пользователи социальной сети отметили неуместность подобных комментариев, указав на смену фамилии самим автором.

 

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Однако перемена фамилии особо не поспособствовала сокрытию событий июля 2014 года, в которых Игорь Гиркин показал себя не с самой лучшей стороны.

Стрелков-Гиркин широко известен теперь как трус, который сдал Славянск украинским карателям, когда вместо необходимого руководства солдатами и создания обороны города «герой» ретировался при первой же опасности.

Командующий народным ополчением покинул поля боя и сбежал в Москву, хотя были созданы все условия, чтобы сдержать натиск армии и МВД Украины.

Несмотря на собственные игры с псевдонимами, заявления о необходимости смены фамилии Мутко выглядят, как минимум, глупо и неуместно. Скорее, даже похожи на бредни человека, который выжил из ума, поэтому можно предположить, что с психическим здоровьем у Гиркина не все в порядке. 

При учете, что другой пост, опубликованный в социальной сети «Вконтакте», удивил многих пользователей не меньше.

Гиркин рассказал своим подписчикам о том, как получить свет и тепло в экстремальных условиях. Для выхода из сложившейся ситуации блогер посоветовал воспользоваться пластичной смазкой на основе нефтяных капель «Литол-24».

Все бы хорошо, однако данное средство при взаимодействии с огнем наносит серьезный урон здоровью окружающих, поскольку происходит выделение оксида углерода. Удивленные пользователи сети обратили на это внимание.

В качестве оправдания собственных публикаций о Литоле Стрелков заявляет, что люди часто пребывают в подвальных помещениях, где обычно нет электричества.

На основании этого напрашивается вывод, что подвалы, погреба, вредные химические соединения – это именно то, что актуально для российской аудитории, по мнению Гиркина.

Кроме того, складывается впечатление, что бывший командир очень сильно болен душевно, поскольку у вменяемых людей не возникнет желания публиковать подобные заметки.

Очевидно, что помощь людей в белых халатах была бы очень кстати, иначе воображариум господина Стрелкова будет набирать все более извращенные формы.

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Один комментарий»

  • 2527 1061
    Х'Ариец 11 января 2018 в 19:59 Ссылка Пометить
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    Стопудовый вброс!
    Вика, вы на кого работаете?
    Судя по вбросу вы работаете на врага! Вы вражий прихвостень, или если говорить прямо- вы предатель!

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