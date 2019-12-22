Сводки от ополчения Новороссии 22 декабря 2019

Армия Луганской Народной Республики сегодня имеет все возможности для усовершенствования вооружения и военной техники, а также обеспечения боеприпасами, и успешно эти возможности реализует.

Об этом «Русской Весне» рассказали в Управлении Народной милиции ЛНР.

Война на Донбассе стала большой неожиданностью для каждого жителя. На начальных порах военных действий с украинской армией ополчение Республики имело серьёзные проблемы с вооружением. Тогда на службу становилось всё, что могло стрелять, в том числе музейные экспонаты.

Время шло. В боях ополченцы раз за разом отбивали у деморализованных украинских военных вооружение и военную технику, восстанавливая и модернизируя её, ополчение, а после и Народная Милиция смогли в полной мере обеспечить себя вооружением, достаточным для поддержания обороноспособности Республики и ведения успешных ответных действий.

В наши дни производство Луганской Народной Республики в полной мере реализует потребности Народной Милиции в усовершенствовании вооружения и военной техники, а также в обеспечении этого самого вооружения соответствующими боеприпасами. На данный момент в Республике производятся боеприпасы для стрелкового, крупнокалиберного и ракетно-артиллерийского вооружения. Ведётся работа по производству беспилотных летательных аппаратов, модернизация зенитно-ракетного вооружения, а также средств радиоэлектронной борьбы.

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Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой УНМ ЛНР.