Сводки от ополчения Новороссии 22 декабря 2019
- 14:14 Армия ЛНР представила новинки вооружения (ВИДЕО).
- 13:43 Спецпроект «Служу Республике». Обстановка в ЛНР остается напряженной.
- 13:30 «Новые котлы для вас станут последними» — в ДНР ответили на заявление МИД Украины.
- 13:12 Попользовались и выкинули: Сбежавшей на Украину предательнице-«ополченочке» дали срок.
- 12:10 Украина предложила три странных участка разведения сторон на Донбассе.
- 07:00 «ВСУшники» бегут с линии фронта, Армия ЛНР обратилась с предложением к противнику — сводка.
- 04:08 Полковник Войченко: убийца и вор под звездно-полосатым флагом.
Армия ЛНР представила новинки вооружения (ВИДЕО)
Армия Луганской Народной Республики сегодня имеет все возможности для усовершенствования вооружения и военной техники, а также обеспечения боеприпасами, и успешно эти возможности реализует.
Об этом «Русской Весне» рассказали в Управлении Народной милиции ЛНР.
Война на Донбассе стала большой неожиданностью для каждого жителя. На начальных порах военных действий с украинской армией ополчение Республики имело серьёзные проблемы с вооружением. Тогда на службу становилось всё, что могло стрелять, в том числе музейные экспонаты.
Время шло. В боях ополченцы раз за разом отбивали у деморализованных украинских военных вооружение и военную технику, восстанавливая и модернизируя её, ополчение, а после и Народная Милиция смогли в полной мере обеспечить себя вооружением, достаточным для поддержания обороноспособности Республики и ведения успешных ответных действий.
В наши дни производство Луганской Народной Республики в полной мере реализует потребности Народной Милиции в усовершенствовании вооружения и военной техники, а также в обеспечении этого самого вооружения соответствующими боеприпасами. На данный момент в Республике производятся боеприпасы для стрелкового, крупнокалиберного и ракетно-артиллерийского вооружения. Ведётся работа по производству беспилотных летательных аппаратов, модернизация зенитно-ракетного вооружения, а также средств радиоэлектронной борьбы.
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Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой УНМ ЛНР.
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Спецпроект «Служу Республике». Обстановка в ЛНР остается напряженной
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«Новые котлы для вас станут последними» — в ДНР ответили на заявление МИД Украины
Заявление высокопоставленного представителя украинского МИД о принуждении ДНР и ЛНР к миру в рамках введения миротворческой миссии можно расценивать как «призыв военного нападения на Донбасс силами западных стран».
Об этом сегодня заявила полномочный представитель Республики на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
Ранее в пятницу, 20 декабря, замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что есть альтернатива «минскому формату» — введение миротворческих сил в Донбасс. По его словам, «это должна быть операция по принуждению к миру — peace enforcement operation».
«Если украинское руководство планирует не только заявлять в подобном агрессивном ключе о возможности военного вмешательства, но и попытаться осуществить его на практике — мы готовы на это ответить. Но в данном случае, предупреждаем — новые котлы, скорее всего, станут для Украины последними», — заявила Никонорова в заявлении.
Она подчеркнула, «если Киев хочет урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем, украинским властям необходимо четко выполнять свои обязательства по Комплексу мер».
«Мы также советуем украинским властям не забывать, что выбор ими военного сценария повлечет полную ответственность Украины за срыв Минских соглашений, со всеми вытекающими последствиями в виде санкций и других мер со стороны стран-гарантов и ООН», — подытожила министр.
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Попользовались и выкинули: Сбежавшей на Украину предательнице-«ополченочке» дали срок
Стало известно, что 16 декабря Павлоградский городской районный суд приговорил бывшую танкистку ДНР Светлану Дрюк, героиню фильма «Ополченочка», сбежавшую на Украину, к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года.
Об этом сообщили украинские СМИ.
На сайте суда сказано, что Светлана Дрюк сдалась украинской власти и дала показания против России.
По решению суда она была признана виновной в участии в террористической деятельности в 2014–2018 годах. Указывается, что за этот период осуждённая была участницей войны против Украины и прошла путь от санитарки до заместителя начштаба танкового батальона — «11-го Дунай-Енакиевского полка 1-го армейского корпуса ДНР».
В мае 2019 года Светлана Дрюк подписала с украинским прокурором соглашение и признала свою вину.
В сообщении Павлоградского городского районного суда также отмечается, что в ходе досудебного расследования «обвиняемая выдала более 20 кадровых российских военных, находившихся на временно оккупированной территории Донецкой области и которые участвовали в войне против Украины, а также рассказала о поставках боевой техники с территории РФ».
Военный эксперт ЛНР Андрей Марочко прокомментировал ситуацию с предательницей.
«Очередной „нежданчик“ под новый год.
Павлоградский городской районный суд 16 декабря приговорил бывшую танкистку боевиков Светлану Дрюк, к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года.
Попользовались Светочкой СБУшники, и выкинули на помойку.
Что такое судимость (по такой статье) в Украине нужно объяснять?» — написал он в своём телеграм-канале «Марочко Live».
Напомним, что скандал с появлением на территории Украины Светланы Дрюк, ставшей прототипом героини фильма о донбасских танкистках, разразился в марте этого года. Существует несколько версий этой истории, которую подробно освещала «Русская Весна», в числе которых похищение её во время поездки в Молдову к родственникам
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Украина предложила три странных участка разведения сторон на Донбассе
Украина при обсуждении вопроса о разведении сторон в Донбассе предложила три новых участка. Однако предложенные участки, которые находятся в чистом поле, никак не могут повлиять на безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Выступая в эфире «Первого канала» глава внешнеполитического ведомства отметил, что по его данным, украинская сторона «предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет».
В Сети комментируют такой ход «незалежной».
«Неудивительно!
Киеву не нужны изменения ситуации с безопасностью в Донбассе. Выступая с подобным предложением, Украина пытается усидеть на двух стульях, якобы демонстрируя выполнение договорённостей о разведении. Однако, на самом деле это ничего не изменит ни в гуманитарном плане (так как не будет возможности открыть дополнительный пункт пропуска через линию соприкосновения в чистом поле из-за отсутствия инфраструктуры), ни в плане безопасности.
Таким образом, украинская сторона будет заявлять о необходимости достижения мира в Донбассе и, параллельно с этим, будет продолжать обстреливать наши города и населенные пункты!» — пояснили авторы телеграм-канала «Точка Донбасса».
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«ВСУшники» бегут с линии фронта, Армия ЛНР обратилась с предложением к противнику — сводка
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным наблюдателей СЦКК ЛНР, за прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано.
Украинские боевики продолжают размещать военную технику и вооружение в жилых массивах населенных пунктов на подконтрольной территории.
В районе н .п. Станица Луганская отмечается наличие одной ББМ, зенитной установки ЗУ–23 и СПГ–9, принадлежащих 46-й бригаде. В н. п. Золотое боевики 72-й бригады разместили четыре БМП–1.
На окраине н. п. Макарово боевики 46-й бригады разместили один БТР.
В н. п. Лисичанск отмечено наличие одиннадцати 152-мм буксируемых гаубиц «Мста–Б».
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Вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ.
Так, 20 декабря нашими постами наблюдения отмечено огневое воздействие с позиций прибывшей 93 бригады ВСУ по БЛА ОБСЕ, осуществляющему полет над линией соприкосновения. Огонь велся с района н. п. Старый Айдар.
Данная информация также подтверждается отчетом ОБСЕ.
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В частях и соединениях ОТГ «Север» продолжают отмечаться случаи небоевых потерь.
Так, 20 декабря в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение в ногу военнослужащий 93-й бригады ВСУ, прибывшей на замену 14-й бригады.
В процессе проведения разбирательства установлено, что при проведении инструктажа перед заступлением на боевое дежурство он произвел непроизвольный выстрел из АК–74.
В результате пуля прошла навылет в области правой голени. Примечательно, что получивший ранение боец является военнослужащим по призыву, поступившим на службу в рамках призыва осенью 2019 года.
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Мы продолжаем фиксировать активное нежелание украинских военных проходить службу в зоне «ООС» и проводить новогодние праздники в окопах.
Так, по данным нашего источника в штабе ОТГ «Север», только за прошедшую неделю в соединениях и частях группировки «Север» зафиксировано одиннадцать случаев самовольного оставления части, в том числе и с оружием.
Так, в 46-й бригаде дезертировали шесть боевиков, в 72-й бригаде — три, и в 59-й бригаде — четыре.
Одной из причин, толкающих украинских военнослужащих совершать такие поступки, является поставленное на поток вымогательство денежных средств со стороны командного состава в вопросах предоставления плановых отпусков и отпусков по личным обстоятельствам.
Так, в соединениях группировки для подписания рапорта на отпуск необходимо заплатить командиру около пяти тысяч гривен, если же отпуск является внеплановым, по семейным обстоятельствам, по болезни родственников или, например, свадьба брата, сестры — то сумма достигает десяти тысяч гривен.
Осложняет ситуацию и факт приближающихся новогодних и рождественских праздников. Со слов военнослужащих ВСУ, в преддверии зимних торжеств размер взятки возрос практически вдвое. Наиболее развита коррупция в 46-й и 59-й бригадах ВСУ.
От лица командования НМ заявляю, что мы готовы оказать помощь украинским военнослужащим, уставшим от произвола своих командиров и не желающим больше терпеть невыносимые условия службы, сохранить себе жизнь.
Для многих украинских военнослужащих — это единственный верный способ прекратить для себя участие в братоубийственной войне и вернуться к семье.
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Полковник Войченко: убийца и вор под звездно-полосатым флагом
Про одного из ответственных за обстрелы населенных пунктов в Луганской Народной Республике. Всегда лучше узнать, что за выполнение преступных приказов несут ответственность вполне конкретные исполнители.
В данном случае персонаж не только совершает военными преступлениями, но не чурается и банального криминала.
Полковник Войченко – убийца и вор под звездно-полосатым флагом
Список официальных украинских военных преступников даже во время нынешнего «перемирия» неуклонно растет. На днях в Генеральную прокуратуру ЛНР переданы задокументированные факты обстрелов населенных пунктов Народной Республики боевиками 14-й бригады ВСУ, совершенные по приказу комбрига, полковника Сергея Войченко, для возбуждения против него уголовного дела.
«По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), с 00.00 часов 18 декабря зафиксировано два обстрела территории ЛНР со стороны ВСУ», — говорится в сообщении НМ ЛНР.
Так, в 15.20, несмотря на проходящее в этот день заседание Контактной группы в Минске, украинские силовики с позиций 14-й бригады ВСУ подвергли обстрелу из вооружения БМП-1 поселок Голубовское.
В 17.05 с позиций этой же бригады из 82-мм миномета были обстреляны окрестности поселка городского типа Фрунзе.
На следующий день, 19 декабря по приказу командира 14-й бригады ВСУ полковника Сергея Войченко обстрелу из 82-мм миномета и вооружения БМП-1 подверглись районы поселков Голубовское и Фрунзе.
Примечательно, что каратели Войченко столь яростно обстреливали луганские поселки, что досталось даже «побратимам». Так, бригадные минометчики накрыли огнем собственных диверсантов.
Войченко поставил задачу сформировать диверсионно-разведывательную группу из личного состава разведывательной роты соединения на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности бригады и отправить ее к позициям НМ ЛНР для организации поиска. Параллельно он распорядился нанести минометный удар по позициям защитников Донбасса. Но серия разрывов накрыла карателей – диверсантов, один из них погиб на месте, еще трое получили осколочные ранения разной степени тяжести.
«Информация о действиях группы не была доведена до командиров подразделений, в результате чего минометный расчет третьего механизированного батальона 14-й отдельной механизированной бригады, заметив передвижение украинской ДРГ в районе населенного пункта Новотошковское, принял ее за разведгруппу Народной милиции и открыл по ней огонь», – озвучил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Но нельзя исключать и того, что Войченко надеялся нанести отвлекающий удар или прикрыть своих боевиков, но получилось то, что получилось.
Впрочем, об организационных и командирских талантах этого бравого полковника знает вся Украина.
Еще в бытность Сергея Войченко подполковником и начальником штаба 53-й бригады, он ухитрился отправиться на гауптвахту, полностью «завалив службу».
В результате не исполнения им своих функциональных обязанностей и в его неспособности организовать работу руководителей подразделений воинской части, на территории центра 235 межвидовой подготовки подразделений «Широкого Лана» произошел солдатский бунт.
Доведенные до отчаяния ужасным состоянием, в котором они оказались, 46 военнослужащих 8 февраля 2016 года демонстративно покинули расположение полевого лагеря и отправились к г. Николаева с целью обратиться в военную прокуратуру Николаевского гарнизона и средствам массовой информации для защиты своих прав. Скандал приобрел широкий размах, замять его не удалось, и Сергею Войченко, доведшему в силу своей полной профнепригодности дело до массового выступления, присудили восемь суток гауптвахты.
Однако, спустя некоторое время «залетчика», показавшего свою полную несостоятельность в должности начштаба, назначили комбригом и произвели в полковники. Сменивший на посту командира 14 ОМБр ВСУ полковника Жакуна, он очень быстро довел бригаду до критической точки. Военнослужащие, замученные постоянными штрафами и поборами, переводились из этой бригады. Сегодня в 14 ОМБр ВСУ, даже после ее отправки на Донбасс, некомплект личного состава составляет 45%.
До этого момента от соседства с этим соединением страдали жители Волынской области, живущие в непосредственной близости от постоянного места дислокации данной бригады.
То и дело в новостной ленте появлялись сообщения то о суициде в квартире военнослужащего 14 ОМБр, то о взрыве гранаты в квартире многоэтажки.
Морально сломленные, солдаты ВСУ легко слетают с катушек, они могут, напившись, взять нож и спокойно зарезать человека.
Вина за все эти случаи лежит во многом на командире, превратившем вверенную ему бригаду в сборище преступников и неадекватов.
Но наиболее широкую известность Сергей Войченко приобрел после эпизода, произошедшего минувшей осенью, когда Войчено распорядился вывесить на позициях бригады в Донбассе флаг США. Это было сделано накануне приезда журналиста американской газеты The New York Times Хоффмана Вэйна, в надежде, что его «прогиб» не останется незамеченным американским корреспондентом, и широкая общественность Америки узнает, насколько ее любят и ждут на Украине.
Таким образом он показал не только свое холопство , но и то, под чьим руководством и при чьей всесторонней поддержке ведется война в Донбассе, а также кому именно выгоден вооруженный конфликт на востоке европейского континента.
Впрочем, любовь Войченко к американцам и его заинтересованность в американской помощи, как выяснилось имеет вполне практическое обоснование.
Как выяснила проверка, прошедшая в бригаде минувшим летом, комбриг, совместно с заместитель командира бригады по вооружению подполковник Щербина, «загнали налево» 12 приборов ночного видения производства США, полученных в рамках иностранной военной помощи. Однако это ему тоже сошло с рук.
Впрочем, распродажа военного имущества – не единственный источник дохода полковника. Он, как сообщает «Луганск 1», использует военнослужащих для незаконной вырубки леса в районе села Малиновое Станично-Луганского района и продает древесину населению.
Местная власть не может остановить беспредел военных, поэтому пытается привлечь внимание к происходящему, обнародовав информацию через СМИ.
«Сергей Войченко распоряжается лесом, как своим собственным, отдает приказ рубить даже молодой хвойный лес. Военные работают с бригадами, с вооруженной охраной, никто остановить их не может, жаловаться «наверх» все боятся», – рассказал источник.
«Коммерсант» Войченко преподносит свой преступный бизнес как заботу о местном населении. Газ дорогой, с приближением зимы перебои с поставкой будут нарастать, и украинский полковник считает, что обязан обеспечить гражданским тепло в домах, сообщил информатор.
При этом военнослужащие 14-й омбр возмущены тем, что командир, зарабатывая деньги на продаже «дров», ни копейки не платит им за работу. Вся выручка от продажи дров идет ему в карман.
Вот такой портрет лихого комбрига, жестокого, коррумпированного и некомпетентного – довольно типичного командира ВСУ.
Сергей Спиридонов
https://asd.news/articles/persony/polkovnik-voychenko-ubiytsa-i-vor-pod-zvezdno-polosatym-flagom/ – цинк
Америка и дрова с нами!
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