Альтернативное развитие разума. Может ли быть разумная жизнь на планетах-океанах?
Одним из основных параметров при поиске потенциально пригодных для жизни планет является именно наличие воды в жидкой форме. Помимо этого, мы знаем, что жизнь на Земле зародилась именно в воде. А что, если выходить будет некуда?
Осьминогов существует огромное количество самых разных видов, что подтверждает попытки природы сделать из них по-настоящему разумных существ.
По совершенству строения и физиологии мозга головоногие в процессе эволюции далеко обогнали всех беспозвоночных и приблизились к развитым позвоночным животным. Особенно большой по объему мозг у осьминога, и заключен он в хрящевой капсуле, выполняющей роль черепа.
Строго говоря, у осьминога девять мозгов, или если говорить точнее, головной нервный узел, состоящий из 180 миллионов нейронов, связан с восемью другими ганглиями, расположенными по одному у основания каждой руки. Структура такого мозга не имеет ничего общего с чем-либо, известного человеку. Тем не менее разум осьминога сопоставим с нашим. Нас могут ставить в тупик структурные отличия в строении мозга осьминога, но его функционирование, передача сигналов и обработка информации происходит тем же самым образом, как и у других животных.
Но для начала всё застопорилось на уже описанной ранее ганглиозной системе. Хотя в данном случае была всё-таки попытка создать из неё полноценный мозг. Удивительно то, что мозг осьминогов визуально напоминает мозг высших млекопитающих – есть подобия полушарий с подобием же извилин и даже мозжечка (хотя функция иная). Здесь всплывает вторая проблема, которая также была уже описана – эти ганглии обеспечиваются незамкнутой кровеносной системой, поэтому имеют серьёзные проблемы со снабжением и питательными веществами и кислородом. Отличие от насекомых заключается в том, что осьминоги дышат жабрами и кислород всё-таки разносится через аналог крови, но система тем не менее остаётся незамкнутой, то есть либо весь организм работает в одном режиме, либо весь не работает.
Почему же осьминоги не стали развиваться дальше?
Проблема в том, что у них не так много проблем, то есть задач. На них почти никто не охотится, а на случай опасности у них выработаны тысячелетиями проверенные механизмы. У них даже есть орудийная деятельность – осьминоги могут, например, камнем разбить краба. Они могут соорудить себе подобие жилища, поставив несколько кораллов или камней. Осьминоги обладают развитой подражательной деятельностью – показано, что делают они это не инстинктивно, а интеллектуально. Глаза осьминогов мало того, что удивительно похожи на человеческие (возникли они независимо), так ещё и превосходят наши – например, сетчатка у них повёрнута так, что у отсутствует слепое пятно. Осьминоги также имеют краткосрочную и долгосрочную память и легко обучаются. В аквариумах осьминоги иногда играют. У них есть зачатки личности – особи имеют по-разному выраженные черты характера, такие как агрессивность или любопытство. Они даже могут научиться выполнять задачи, наблюдая за тем, как это делают другие осьминоги – и помнят эти уроки в течение нескольких дней, даже не имея соответствующей практики. Порой у осьминогов складываются мнения об отдельных людях. Некоторые из них моллюскам нравятся, другие – нет. В журнале Orion Magazine Сай Монтгомери так написал о жившем в океанариуме осьминоге по кличке Трумэн
«Из своей воронки – камеры на боку головы, с помощью которой он движется в воде – Трумэн при каждой возможности окатывал эту девушку струей солёной воды. Потом она уволилась, чтобы приступить к учёбе. Но когда несколько месяцев спустя она заехала в гости, Трумэн – который все это время никого не обливал – вновь окатил её с ног до головы»
Способности осьминогов особенно впечатляют с учётом того, что они живут лишь несколько лет. Приматы, дельфины, слоны, попугаи и другие существа, считающиеся сообразительными, могут жить десятилетиями. Логично, что мы в результате эволюции развили долгосрочную память и способность формировать и хранить мнение о других людях – ведь способность отличать друзей от врагов крайне необходима для выживания. Но головоногие вовсе не склонны общаться с себе подобными – за исключением спаривания.
Но всего этого осьминогам достаточно для выживания с самого момента их появления примерно в кембрийском периоде около 500 млн. лет назад, из-за чего с того самого времени они практически не изменились (когда они окончательно сформировались, конечно).
При этом, у осьминогов обнаружено ограничение на интеллект. Был поставлен эксперимент на распознавание поверхностей. Если поставить две дверцы, плоскую и с бороздами, разместив еду за рельефной, осьминог быстро понимает, где именно исследователи располагают еду и будет открывать только дверцу с бороздами. Но если поставить две дверцы, обе рифлёные, но на первой рельеф вертикальный, а на второй горизонтальный, то разницы между этими дверцами осьминог уже не способен различить. То есть само наличие рельефа они понимают и у них есть понимание низа и верха, но это является пределом для такого мозга. И связано это именно с тем, что никогда у осьминогов не возникает задач подобной сложности.
Следует отметить, что осьминоги способны иметь адекватное, точное представление о самих себе, о строении собственного тела, и связанных с этим возможностях. Исследователи провели опыт, поместив осьминога в прозрачный ящик, выбраться из которого он мог только через одно отверстие, диаметром 6 сантиметров. Этот размер был выбран не случайно, он соответствовал размеру единственной части тела, которая не сжимается – твердому хрящу между глаз. Где проходят глаза, там протиснется и все остальное. Чтобы выбраться из ящика осьминогу на решение задачи хватало пяти минут. Когда опыт повторили с меньшим диаметром отверстия, осьминог, ощупав его, даже не пытался выбраться, что доказало — он точно осознавал свои возможности.
Почему они должны были бы остаться в воде, даже если бы стали развиваться интеллектуально?
Некоторые моллюски довольно успешно выходили на сушу, например, виноградные улитки. Но для развития интеллекта необходимо увеличиваться в размерах в соответствии с увеличением мозга, что и делали осьминоги, благодаря чему и имеют самой большой мозг среди себе подобных. Но именно из-за этого они и не смогли бы выйти на сушу – у них нет внутреннего скелета. А если, например, последовать примеру улиток и отрастить внешний скелет, то он тоже будет сильно ограничивать тебя в размерах, ведь чем ты больше, тем тяжелее, что влечёт физическое ограничение размеров тела, а значит и размеров мозга. Другой вопрос, чем бы они там под водой занимались, будучи такими умными? Но это уже тема для фантастических романов.
Заканчивая подытожу - осьминоги, несмотря на все предпосылки, ограничились ганглиозной нервной и недоделанной кровеносной системами, что и не позволило им развиться в разумных существ, так как из того, что есть, они, кажется, выжали максимум, а больше им просто не нужно.