Альтернативное развитие разума. Может ли быть разумная жизнь на планетах-океанах?

Одним из основных параметров при поиске потенциально пригодных для жизни планет является именно наличие воды в жидкой форме. Помимо этого, мы знаем, что жизнь на Земле зародилась именно в воде. А что, если выходить будет некуда?

VI, Планета-океан — разновидность планет, состоящих преимущественно изо льда, скалистых пород и металлов. В зависимости от расстояния от родительской звезды, такие планеты могут быть целиком покрыты океаном жидкой воды глубиной до 100 км (точное значение зависит от радиуса планеты), на бо́льшей глубине давление становится столь велико, что вода не может более существовать в жидком состоянии и затвердевает, образуя такие модификации льда как Лёд V VII и другие. На сегодняшний день ближайшая такая экзопланета открыта на расстоянии 40 световых лет от нашей Солнечной системы. В рамках серии статей «Альтернативное развитие разума» мы с вами продолжаем рассматривать беспозвоночных, но, во-первых, с гораздо большим размером нервной системы, а во-вторых – подводных.

Осьминогов существует огромное количество самых разных видов, что подтверждает попытки природы сделать из них по-настоящему разумных существ.

По совершенству строения и физиологии мозга головоногие в процессе эволюции далеко обогнали всех беспозвоночных и приблизились к развитым позвоночным животным. Особенно большой по объему мозг у осьминога, и заключен он в хрящевой капсуле, выполняющей роль черепа.

Строго говоря, у осьминога девять мозгов, или если говорить точнее, головной нервный узел, состоящий из 180 миллионов нейронов, связан с восемью другими ганглиями, расположенными по одному у основания каждой руки. Структура такого мозга не имеет ничего общего с чем-либо, известного человеку. Тем не менее разум осьминога сопоставим с нашим. Нас могут ставить в тупик структурные отличия в строении мозга осьминога, но его функционирование, передача сигналов и обработка информации происходит тем же самым образом, как и у других животных.

Но для начала всё застопорилось на уже описанной ранее ганглиозной системе. Хотя в данном случае была всё-таки попытка создать из неё полноценный мозг. Удивительно то, что мозг осьминогов визуально напоминает мозг высших млекопитающих – есть подобия полушарий с подобием же извилин и даже мозжечка (хотя функция иная). Здесь всплывает вторая проблема, которая также была уже описана – эти ганглии обеспечиваются незамкнутой кровеносной системой, поэтому имеют серьёзные проблемы со снабжением и питательными веществами и кислородом. Отличие от насекомых заключается в том, что осьминоги дышат жабрами и кислород всё-таки разносится через аналог крови, но система тем не менее остаётся незамкнутой, то есть либо весь организм работает в одном режиме, либо весь не работает.

Почему же осьминоги не стали развиваться дальше?

Проблема в том, что у них не так много проблем, то есть задач. На них почти никто не охотится, а на случай опасности у них выработаны тысячелетиями проверенные механизмы. У них даже есть орудийная деятельность – осьминоги могут, например, камнем разбить краба. Они могут соорудить себе подобие жилища, поставив несколько кораллов или камней. Осьминоги обладают развитой подражательной деятельностью – показано, что делают они это не инстинктивно, а интеллектуально. Глаза осьминогов мало того, что удивительно похожи на человеческие (возникли они независимо), так ещё и превосходят наши – например, сетчатка у них повёрнута так, что у отсутствует слепое пятно. Осьминоги также имеют краткосрочную и долгосрочную память и легко обучаются. В аквариумах осьминоги иногда играют. У них есть зачатки личности – особи имеют по-разному выраженные черты характера, такие как агрессивность или любопытство. Они даже могут научиться выполнять задачи, наблюдая за тем, как это делают другие осьминоги – и помнят эти уроки в течение нескольких дней, даже не имея соответствующей практики. Порой у осьминогов складываются мнения об отдельных людях. Некоторые из них моллюскам нравятся, другие – нет. В журнале Orion Magazine Сай Монтгомери так написал о жившем в океанариуме осьминоге по кличке Трумэн

«Из своей воронки – камеры на боку головы, с помощью которой он движется в воде – Трумэн при каждой возможности окатывал эту девушку струей солёной воды. Потом она уволилась, чтобы приступить к учёбе. Но когда несколько месяцев спустя она заехала в гости, Трумэн – который все это время никого не обливал – вновь окатил её с ног до головы»

Способности осьминогов особенно впечатляют с учётом того, что они живут лишь несколько лет. Приматы, дельфины, слоны, попугаи и другие существа, считающиеся сообразительными, могут жить десятилетиями. Логично, что мы в результате эволюции развили долгосрочную память и способность формировать и хранить мнение о других людях – ведь способность отличать друзей от врагов крайне необходима для выживания. Но головоногие вовсе не склонны общаться с себе подобными – за исключением спаривания.

Но всего этого осьминогам достаточно для выживания с самого момента их появления примерно в кембрийском периоде около 500 млн. лет назад, из-за чего с того самого времени они практически не изменились (когда они окончательно сформировались, конечно).

При этом, у осьминогов обнаружено ограничение на интеллект. Был поставлен эксперимент на распознавание поверхностей. Если поставить две дверцы, плоскую и с бороздами, разместив еду за рельефной, осьминог быстро понимает, где именно исследователи располагают еду и будет открывать только дверцу с бороздами. Но если поставить две дверцы, обе рифлёные, но на первой рельеф вертикальный, а на второй горизонтальный, то разницы между этими дверцами осьминог уже не способен различить. То есть само наличие рельефа они понимают и у них есть понимание низа и верха, но это является пределом для такого мозга. И связано это именно с тем, что никогда у осьминогов не возникает задач подобной сложности.

Следует отметить, что осьминоги способны иметь адекватное, точное представление о самих себе, о строении собственного тела, и связанных с этим возможностях. Исследователи провели опыт, поместив осьминога в прозрачный ящик, выбраться из которого он мог только через одно отверстие, диаметром 6 сантиметров. Этот размер был выбран не случайно, он соответствовал размеру единственной части тела, которая не сжимается – твердому хрящу между глаз. Где проходят глаза, там протиснется и все остальное. Чтобы выбраться из ящика осьминогу на решение задачи хватало пяти минут. Когда опыт повторили с меньшим диаметром отверстия, осьминог, ощупав его, даже не пытался выбраться, что доказало — он точно осознавал свои возможности.

Почему они должны были бы остаться в воде, даже если бы стали развиваться интеллектуально?

Некоторые моллюски довольно успешно выходили на сушу, например, виноградные улитки. Но для развития интеллекта необходимо увеличиваться в размерах в соответствии с увеличением мозга, что и делали осьминоги, благодаря чему и имеют самой большой мозг среди себе подобных. Но именно из-за этого они и не смогли бы выйти на сушу – у них нет внутреннего скелета. А если, например, последовать примеру улиток и отрастить внешний скелет, то он тоже будет сильно ограничивать тебя в размерах, ведь чем ты больше, тем тяжелее, что влечёт физическое ограничение размеров тела, а значит и размеров мозга. Другой вопрос, чем бы они там под водой занимались, будучи такими умными? Но это уже тема для фантастических романов.

Заканчивая подытожу - осьминоги, несмотря на все предпосылки, ограничились ганглиозной нервной и недоделанной кровеносной системами, что и не позволило им развиться в разумных существ, так как из того, что есть, они, кажется, выжали максимум, а больше им просто не нужно.