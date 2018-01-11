Главная » Аналитика, Мировоззрение, Наука, Образование

Альтернативное развитие разума. Условия для появления разумности у приматов.

14:49. 11 января 2018 Просмотров - 172 3 коммент. Опубликовал:

1496679845_stoyanka1.jpg

 

 

Для начала было бы неплохо определиться с понятием «разум».

 

Определять его можно очень по-разному, но с точки зрения биологической, разум – способность решать нестандартные задачи нестандартными же методами. Таким образом, разум противопоставляется инстинктам и рефлексам, когда на стандартные раздражители имеется стандартный ответ (инстинкт – это комплекс рефлексов в ответ на стандартный раздражитель).

У человека, в отличии от животных, рефлекторных форм поведения есть всего несколько, например, пиломоторный рефлекс (т. н. «Гусиная кожа»), когда волоски на руках поднимаются, например, при резкой смене температуры. Есть и, скажем так, классические рефлексы, такие как коленный, когда нога дёргается при ударе по определённой точке под коленной чашечкой. Зрачковый, следящий, в общем, можно выделить с десяток рефлексов у человека.

Инстинктивных же форм поведения у человека на сегодняшний день не обнаружено, то есть не может быть так, что, например, перед человеком положат какой-либо предмет и любой человек всегда будет выполнять с этим предметом строго определённое действие. Так, некоторые виды птиц будут закатывать в гнездо камни, если они похожи на яйца и долго не поймут подмены.

 

Возвращаясь к определению разума, мы можем выделить входные параметры для его появления:

 

1. Необходимо наличие нестандартных задач.

В этом смысле приматы с самого начала возникли в подвижной постоянно меняющейся среде. Даже еда была всегда разной (насекомые, фрукты, листва, мясо), что требовало регулярного применения нестандартного мышления для её добычи.

 

2. Конкуренция с другими интеллектуальными видами.

Вполне можно исключительно инстинктами добывать разнообразную пищу, привыкнув к тому, что, например, в это время года зреют фрукты, затем можно питаться насекомыми и т. д. Но как только возникают конкуренты, существующие по тем же правилам, с ними необходимо соревноваться за ресурсы, ведь кто первый, тот и выжил. И именно выживший будет передавать свои гены.

 

3. Энцефализация – увеличение головного мозга и усложнение его структуры.

На сегодняшний день известно, что энцефализация шла во всех линиях – среди хищников, грызунов, копытных, приматов (в этом случае и внутри приматов) и т. д. Желательно, чтобы мозг был настолько сложным, чтобы в нём были специальные структуры, предназначенные для решения нестандартных задач.

 

4. Энергетическое обеспечение.

Если появляется сложный орган, требующий серьёзных затрат, его необходимо обеспечивать этой энергией, а по большому счёту, в этом задействован весь остальной организм – необходимы соответствующая зубная система, челюсти, мышцы, пищеварительный тракт, кровеносная и дыхательная системы и т. д.

 

Если сложить всё вышеперечисленное (на самом деле, это далеко не всё, но если не хватает хотя бы одного из перечисленных пунктов, то и разум в том ключе, о котором мы говорим, развиваться не будет) тогда и возникает разум. Так и получилось, что только у человека, то есть у приматов, в итоге сработали все условия. У огромного количества животных в той или иной момент начинала развиваться разумность, но затухала на различных этапах.

Метки: #HomoSapiens, #primates, эволюция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Альтернативное развитие разума - метеорит "не упал", и эволюционировали рептилоиды...
...от совершенства которого зависит основное условие существования животного — питание (... (обонятельный, световой). Дальнейшее развитие нервной системы и возникновение головного... существами, развивавшимися в таких условиях. Такие открытия, к сожалению...
Прогресс. Что это?
... манёвр, чтобы свернуть на альтернативный путь. Такой манёвр обычно ...с ручной гранатой.Очень быстрое развитие разума создало диспропорцию функций человека. ...транспорта, объединяющие общество, создают условия управляемости человечества в направлении прогресса...
Роберт С. Мендельсон. "Исповедь Еретика От Медицины".
...школы является не достижение свободы разума посредством учебы, а создание..., шквал правил, требующих рассмотрения альтернативного мнения перед плановой операцией, или...] - совокупность сведений о развитии болезни, условиях жизни, перенесенных заболеваниях и ...
Историческая катастрофа России конца XX начала XXI столетия. Глава 1. Истинный смысл краха современной Цивилизации.
... всей гармонией общего уровня развития Разума самой интервентской Системы в ...процессы управления ликвидированы! В условиях функционирования новой Системы Управления ...альтернативные оправдательные попытки любой экономической теории на всех этапах её развития...
Знания от Nа_чала. Часть 1-20. ИСТИННОЕ ЛИЦО СОРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ или ПОЧЕМУ МЫ СТАЛИ БОЛЕТЬ ЧАЩЕ, А КОЛИЧЕСТВО НЕИЗЛЕЧИМЫХ НЕДУГОВ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ?
... постараемся рассмотреть другие альтернативные методы и технологии,... Искусственные катализаторы. В условиях автоколебательного процесса производится попытка...зависит от степени развитости индивидуального Сознания, уровня развития Разума, совершенства его ...
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ Н.В.ЛЕВАШОВА "Отзыв на книгу Николая Левашова, Сущность и Разум. Том 1"
...; по линии объединения с альтернативными системами с изменёнными характеристиками, ... на другие ниши. Изменение условий функционирования (чаще определяемые человеком)...на космический уровень развития, где открываются огромные возможности разума. Вот здесь...

3 коммент.»

  • 7646 6574
    Вячеслав 11 января 2018 в 15:03 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Разум – способность Клубьего (ментального) тела обобщать информацию, полученную умом с помощью чувств, и делать соответствующие выводы. В верованиях предков – ум человека или единичный ум является условно отделенной частицей Вселенского Разума (Ом, Оум – Общий ум). Раз – отдельная единица, единичный ум – разум). Другое определение РазУм – первичное осознание (Разуметь в отличие от Уметь – Ум).

    А подобные картинки с гуманоидами – для лохов…

    Ответить
  • 2841 2070
    любопытный 11 января 2018 в 15:40 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ра энергия З земли У приближение М мысли
    Может разум это способность думать на определлёной земле
    УМ наверно это космическая единица которая ни ограничени пространством

    Ответить
  • 7947 4448
    Lada 11 января 2018 в 16:39 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Нет и не может быть у приматов разума! Есть лишь зачатки ума.. . (а скорее всего остатки былого ума,деграданты) …Ум= Умение Мыслить..
    РАЗУМ- это Ра-З(три) –Ум= РА (свет,просветление)+ З (три)+ Ум= трижды ПРОСВЕТЛЁННЫЙ ум…
    Просветление-высшая мера ОСОЗНАННОСТИ,понимания глубины(сути),это знание поконов космического мироустройства…действует методом «остановки ума,медитации и интуиции)…Разум – всегда ТОЛЬКО СОЗИДАТЕЛЕН!
    Разум основан на здравомыслии…это благодеяния НА ВСЕОБЩЕЕ БЛАГО ( в отличие от эгоистичного ума)…
    Поэтому приматы никак не могут быть разумными…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>