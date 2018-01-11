Альтернативное развитие разума. Условия для появления разумности у приматов.
Для начала было бы неплохо определиться с понятием «разум».
Определять его можно очень по-разному, но с точки зрения биологической, разум – способность решать нестандартные задачи нестандартными же методами. Таким образом, разум противопоставляется инстинктам и рефлексам, когда на стандартные раздражители имеется стандартный ответ (инстинкт – это комплекс рефлексов в ответ на стандартный раздражитель).
У человека, в отличии от животных, рефлекторных форм поведения есть всего несколько, например, пиломоторный рефлекс (т. н. «Гусиная кожа»), когда волоски на руках поднимаются, например, при резкой смене температуры. Есть и, скажем так, классические рефлексы, такие как коленный, когда нога дёргается при ударе по определённой точке под коленной чашечкой. Зрачковый, следящий, в общем, можно выделить с десяток рефлексов у человека.
Инстинктивных же форм поведения у человека на сегодняшний день не обнаружено, то есть не может быть так, что, например, перед человеком положат какой-либо предмет и любой человек всегда будет выполнять с этим предметом строго определённое действие. Так, некоторые виды птиц будут закатывать в гнездо камни, если они похожи на яйца и долго не поймут подмены.
Возвращаясь к определению разума, мы можем выделить входные параметры для его появления:
1. Необходимо наличие нестандартных задач.
В этом смысле приматы с самого начала возникли в подвижной постоянно меняющейся среде. Даже еда была всегда разной (насекомые, фрукты, листва, мясо), что требовало регулярного применения нестандартного мышления для её добычи.
2. Конкуренция с другими интеллектуальными видами.
Вполне можно исключительно инстинктами добывать разнообразную пищу, привыкнув к тому, что, например, в это время года зреют фрукты, затем можно питаться насекомыми и т. д. Но как только возникают конкуренты, существующие по тем же правилам, с ними необходимо соревноваться за ресурсы, ведь кто первый, тот и выжил. И именно выживший будет передавать свои гены.
3. Энцефализация – увеличение головного мозга и усложнение его структуры.
На сегодняшний день известно, что энцефализация шла во всех линиях – среди хищников, грызунов, копытных, приматов (в этом случае и внутри приматов) и т. д. Желательно, чтобы мозг был настолько сложным, чтобы в нём были специальные структуры, предназначенные для решения нестандартных задач.
4. Энергетическое обеспечение.
Если появляется сложный орган, требующий серьёзных затрат, его необходимо обеспечивать этой энергией, а по большому счёту, в этом задействован весь остальной организм – необходимы соответствующая зубная система, челюсти, мышцы, пищеварительный тракт, кровеносная и дыхательная системы и т. д.
Если сложить всё вышеперечисленное (на самом деле, это далеко не всё, но если не хватает хотя бы одного из перечисленных пунктов, то и разум в том ключе, о котором мы говорим, развиваться не будет) тогда и возникает разум. Так и получилось, что только у человека, то есть у приматов, в итоге сработали все условия. У огромного количества животных в той или иной момент начинала развиваться разумность, но затухала на различных этапах.
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Разум – способность Клубьего (ментального) тела обобщать информацию, полученную умом с помощью чувств, и делать соответствующие выводы. В верованиях предков – ум человека или единичный ум является условно отделенной частицей Вселенского Разума (Ом, Оум – Общий ум). Раз – отдельная единица, единичный ум – разум). Другое определение РазУм – первичное осознание (Разуметь в отличие от Уметь – Ум).
А подобные картинки с гуманоидами – для лохов…
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Ра энергия З земли У приближение М мысли
Может разум это способность думать на определлёной земле
УМ наверно это космическая единица которая ни ограничени пространством
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Нет и не может быть у приматов разума! Есть лишь зачатки ума.. . (а скорее всего остатки былого ума,деграданты) …Ум= Умение Мыслить..
РАЗУМ- это Ра-З(три) –Ум= РА (свет,просветление)+ З (три)+ Ум= трижды ПРОСВЕТЛЁННЫЙ ум…
Просветление-высшая мера ОСОЗНАННОСТИ,понимания глубины(сути),это знание поконов космического мироустройства…действует методом «остановки ума,медитации и интуиции)…Разум – всегда ТОЛЬКО СОЗИДАТЕЛЕН!
Разум основан на здравомыслии…это благодеяния НА ВСЕОБЩЕЕ БЛАГО ( в отличие от эгоистичного ума)…
Поэтому приматы никак не могут быть разумными…