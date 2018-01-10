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Роскосмос ждет возвращаемого космического корабля «Корона»  

14:58. 10 января 2018 Просмотров - 313 2 коммент. Опубликовал:
Государственный ракетный центр им.Макеева (Миасс, Челябинская обл.) - один из ключевых российских центров создания стратегических ракет, включая проекты "Станция", "Синева", "Лайнер" и "Сармат".
 
Включает НИИ "Гермес", Миасский, Златоустовский и Красноярский механические заводы. По данным его официального сайта, в ракетном центре занято около 3 тыс.работников, из которых 21% - молодежь.
 
Зарплата инженеров в ключевых центрах ракетных технологий России - 10-12 тыс.руб.! Роскосмос ждет от них возвращаемого космического корабля «Корона»В то же время, как следует из присланного по социальным сетям скана вакансий, размещенных ГРЦ им.Макеева в рекрутинговом агентстве, зарплаты в нем носят откровенно нищенский характер: инженеры получают менее 12,2 тыс.руб./мес!
 
Михаил Делягин отметил: "Безусловно, в России есть научные и производственные центры с достойной оплатой сотрудников, - и на некоторых из них был даже я. Однако приведенные данные шокируют. Вопрос о том, почему падают наши ракеты, невольно трансформируется в вопрос о том, почему они до сих пор еще летают.
 
Существенно, что ГРЦ находится не в глухой тайге, а в Миассе - городе-спутнике миллионного Челябинска, в котором есть масса заведомо более привлекательных предложений, что стимулирует "отрицательный отбор" на ГРЦ.
 
Шок от нищенских зарплат на одном из ключевых предприятий ракетостроительной отрасли усиливает весьма существенное финансирование ВПК. Получается, что, как и в социальной сфере, в ВПК выделяемые государством средства задерживаются на уровне руководства, а до самих создателей и производителей жизненно необходимой для России техники доходят сущие крохи."
 
 P.S. По сообщению читателей:
 
"https://trudvsem.ru/company/1087415002168
Уже оперативно повысили (до 22,3-26,1 тыс.руб/мес - М.Г.). Вот только вот не задача: теперь это квотируемые места для инвалидов. 
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=d15d98eeedf344e42d7b040e08a4071f
Как же нам теперь такое количество инженеров-инвалидов произвести? :)"
 
P.S. Просто блеск: Роскосмос ждет - именно от этих инженеров ГРЦ им.Макеева - разработки "возвращаемого космического корабля КОРОНА". Материал об этом ЗДЕСЬ, у меня цензурных комментариев нет.
 
 
Подробнее на https://delyagin.ru/articles/183-novosti/56319-zarplata-inzhenerov-v-kljuchevykh-tsentrakh-raketnykh-tekhnologiy-rossii-10-12-tys-rub-roskosmos-zhdet-ot-nikh-vozvrashhaemogo-kosmicheskogo-kor
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2 коммент.»

  • 467 335
    росич 10 января 2018 в 18:11 Ссылка Пометить
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    На ум пришли слова из фильма о войне про лётчиков(по-моему “Хроника пикирующего бомбардировщика”, а может быть “В бой идут одни старики”-к своему ВЕЛИЧАЙШЕМУ СТЫДУ, точно не помню).На запрос с КП:”Как у вас дела?”, командир экипажа отвечает: “Всё нормально, падаем”.По фильму их самолёт уже горел подбитый истребителем, потому был такой ответ.
    А как быть с Роскосмосом? Просто руки опускаются и зубы скрипят от ненависти к этим гнидам.

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  • 4791 3037
    serjoza 10 января 2018 в 19:14 Ссылка Пометить
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    Постойте ,но Путину помешали поднять зарплаты..а свой косяк он не видит и всем доволен все работают у него хорошо..пора раздавать премии и медали..медале пад скоро увидим.

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