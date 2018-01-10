Роскосмос ждет возвращаемого космического корабля «Корона»  

Государственный ракетный центр им.Макеева (Миасс, Челябинская обл.) - один из ключевых российских центров создания стратегических ракет, включая проекты "Станция", "Синева", "Лайнер" и "Сармат".

Включает НИИ "Гермес", Миасский, Златоустовский и Красноярский механические заводы. По данным его официального сайта, в ракетном центре занято около 3 тыс.работников, из которых 21% - молодежь.

В то же время, как следует из присланного по социальным сетям скана вакансий, размещенных ГРЦ им.Макеева в рекрутинговом агентстве, зарплаты в нем носят откровенно нищенский характер: инженеры получают менее 12,2 тыс.руб./мес! В то же время, как следует из присланного по социальным сетям скана вакансий, размещенных ГРЦ им.Макеева в рекрутинговом агентстве, зарплаты в нем носят откровенно нищенский характер: инженеры получают менее 12,2 тыс.руб./мес!

Михаил Делягин отметил: "Безусловно, в России есть научные и производственные центры с достойной оплатой сотрудников, - и на некоторых из них был даже я. Однако приведенные данные шокируют. Вопрос о том, почему падают наши ракеты, невольно трансформируется в вопрос о том, почему они до сих пор еще летают.

Существенно, что ГРЦ находится не в глухой тайге, а в Миассе - городе-спутнике миллионного Челябинска, в котором есть масса заведомо более привлекательных предложений, что стимулирует "отрицательный отбор" на ГРЦ.

Шок от нищенских зарплат на одном из ключевых предприятий ракетостроительной отрасли усиливает весьма существенное финансирование ВПК. Получается, что, как и в социальной сфере, в ВПК выделяемые государством средства задерживаются на уровне руководства, а до самих создателей и производителей жизненно необходимой для России техники доходят сущие крохи."

P.S. По сообщению читателей:

"https://trudvsem.ru/company/1087415002168

Уже оперативно повысили (до 22,3-26,1 тыс.руб/мес - М.Г.). Вот только вот не задача: теперь это квотируемые места для инвалидов.

https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=d15d98eeedf344e42d7b040e08a4071f

Как же нам теперь такое количество инженеров-инвалидов произвести? :)"

P.S. Просто блеск: Роскосмос ждет - именно от этих инженеров ГРЦ им.Макеева - разработки "возвращаемого космического корабля КОРОНА". Материал об этом ЗДЕСЬ, у меня цензурных комментариев нет.

Подробнее на https://delyagin.ru/articles/183-novosti/56319-zarplata-inzhenerov-v-kljuchevykh-tsentrakh-raketnykh-tekhnologiy-rossii-10-12-tys-rub-roskosmos-zhdet-ot-nikh-vozvrashhaemogo-kosmicheskogo-kor