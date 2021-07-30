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“Роскосмос” в ноябре 2021-го запустит к МКС еще один модуль

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"Роскосмос" разошелся не на шутку.  Долгое время на МКС новые модули не посылали, но после успешного запуска и стыковки модуля "Наука" с МКС https://colonelcassad.livejournal.com/6944699.html (там сегодня еще было небольшее ЧП https://sputnik.by/20210729/chp-v-kosmose-na-mks-neozhidanno-vklyuchilis-dvigateli-modulya-nauka-1055251070.html уже после стыковки с самопроизвольным включением двигателей, в результате чего станция изменила положение в пространстве на 45 градусов, но как заверили американцы, уже все в порядке) Рогозин анонсировал финальную дату запуска еще одного модуля уже в ноябре этого года.
На МКС отправят новый стыковочный модуль "Причал", который расширит возможности станции по стыковке с ней российских кораблей. Также заявлено, что данный модуль может быть использован и для стыковки еще не созданного космического корабля "Орел", который предполагается использовать в лунной программе.
В прошлом году запуск "Причала" анонсировали на сентябрь, но теперь финальная дата пуска – 24 ноября. Сдвиг скорее всего связан с тем, что "Науку" тоже подвинули с апреля на июль. Но тут главное, чтобы пуск и стыковка прошли без аварий.
Как и "Наука", "Причал" уже достаточно давно ждет запуска.







Ждем новых предсказаний экспертов умеющих читать между строк.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6945571.html
Метки: космос, мкс, рогозин, роскосмос
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