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Патриотическое воспитание и роль государства

10:52. 10 января 2018 Просмотров - 161 2 коммент. Опубликовал:

Патриотическое воспитание есть залог будущего у государства и народа. Но само собой в этой сфере ничего не происходит. Если не будет воспитателя, того, кто воспитывает, воспитания не получится. И никто кроме государства не может организовать воспитание подрастающего поколения, в котором и семья, и школа были бы частью общего процесса с заранее понятным и желаемым результатом.

Источник: www.1national.ru

Интервью с Николаем Викторовичем Стариковым – писателем, российским общественным и политическим деятелем, автором ряда книг по геополитике, экономике и истории. Одна из его книг посвящена Октябрьской социалистической революции – «1917: разгадка русской революции».

– Николай, 2017 год – год 100-летия революции в России. Сегодня об этом много говорят и  пишут. Мнения общественности по этому поводу разделились. Для вас революция 100-летней давности это знаковое событие или операция западных спецслужб, как сегодня стараются трактовать некоторые представители российского общества?

– Операция западных спецслужб, направленная на уничтожение России для меня – это Февральская революция 1917 года. Что касается октября 1917 года, то это продолжение действий по подрыву российской государственности. Но их итогом стало усиление российской государственности и приход к власти большевиков, которые были нашими партнерами недооценены. Их использовали как инструмент для дальнейшего развала России, а они победили в Гражданской войне, оказались великолепными организаторами, патриотами и стали строить новое общество, опираясь на те взгляды, которые они исповедовали.  

– Слово «пиар» или связь с общественностью появилось в России в конце прошлого века. Можно назвать большевиков хорошими пиарщиками или они, все же, пропагандисты? В наше время эти понятия, отчасти, смешались.

– На мой взгляд, хороший пиарщик и хороший пропагандист, в принципе, одно и тоже. Но, конечно, если говорить о событиях столетней давности, термин «пиарщик» не слишком уместен, в отличие от термина «пропагандист». Большевики оказались не просто хорошими, а гениальными пропагандистами. Те, кто противостоял большевикам – пропагандисты Белого движения, оказались на удивление бестолковыми.

Иногда мне кажется, что это было не случайно. Не могу вспомнить ни одного красочного плаката Белого движения, а вот агитация большевиков содержит замечательные образцы, виртуозные пропагандистские работы. Во многом победа большевиков была определена не только полководческими талантами членов партии, но и качественно налаженной пропагандой, которая давала понять, за что выступают большевики. Белые же говорили о том, против чего они выступают, а вот за что – толком объяснить не смогли.

– То есть, получается, что у них были хорошие учителя? Где они проходили школу?

– Большевики были талантливыми. Так получилось, что в одной группе собралось много талантливых людей и этой группой была РСДРП.

– Книга американского писателя Джона Рида «10 дней которые потрясли мир» это пиар или пропаганда революции? 

– Это книга американского разведчика о том, что он увидел своими глазами. Недаром её при Сталине пусть и не запрещали, но долго не издавали и не пропагандировали. Некоторые вещи там не укладываются в голове человека, учившегося в советской школе. Это и хаос, и неразбериха первых дней.

– Можно назвать пропаганду в Советском Союзе пиаром, а сегодняшний пиар пропагандой?

– Мне кажется, смысл этих двух слов идентичен. Просто слово «пропаганда» в русском языке уже прижилось и стало понятным, а слово «пиар» пытаются сделать русским, но получается плохо. А смысл один – объяснять большим массам людей определенные идеи, чтобы они их увлекали.

– Пиар и патриотизм взаимоисключают друг друга или дополняют? Возможен ли пиар в патриотическом воспитании?

– Если будете рассказывать молодым людям, что страной есть за что гордиться, что у нее есть свои герои – это патриотическое воспитание. Если будете рассказывать какие-то другие вещи, то эффект будет противоположным. Не все люди могут самостоятельно анализировать сложные исторические события, многим надо помогать. Надо снимать хорошие фильмы, издавать хорошие учебники и вообще дело патриотического воспитания – одно из главных дел, которым должно заниматься государство.

– Как относитесь к фильмам, которые сейчас массово выходят на различных ТВ-канала о Троцком, о Ленине? Недавно пересняли и «Хождение по мукам» Алексея Толстого. По информации этих каналов сериалы уже закуплены западными телекомпаниями.

– Чтобы высказать отношение к фильмам, их нужно посмотреть. К примеру, сюжет «Матильды» мне не интересен, поэтому этот фильм смотреть не буду. Мне кажется, Троцкий – не то лицо, которое нужно всячески пропагандировать. Это человек, который залил Россию кровью и если уж о ком-то снимать фильмы, то точно не о нем. Снимать надо о Ленине, о Сталине, о тех, кто привел страну до успеха.

Интервью провела Светлана Клепикова

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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2 коммент.»

  • 7574 6508
    Вячеслав 10 января 2018 в 13:17 Ссылка Пометить
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    “На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались…” (Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин)
    ***
    Толстой понимал афоризм в соответствии со своим общим негативным отношением к «злу патриотизма», о котором он писал:
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  • 3710 3162
    александр 10 января 2018 в 13:59 Ссылка Пометить
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    Олигархи с чиновниками все поделили и разворовали и народу остался один патриотизм на голодный желудок. По этому о людях успешно строящих страну или не снимают фильмы и программы или снимают чернуху за бюджетные деньги. Последний сериал о Ленине на 70% вранье, а от Сталина даже какой то позорный забор в Москве Путин открывал. Уж очень они воры бездарные завидуют его успехам.

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