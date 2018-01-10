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От Советского Информбюро, 10 января 1945 года

17:38. 10 января 2018 Просмотров - 228 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: венгрия, война, войска, Германия, история, подвиг, советский
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