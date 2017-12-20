От советского Информбюро
06.07.43: Немецко-фашистские мерзавцы продолжают кровавые злодеяния над мирными жителями оккупированных советских районов.
В лесу за деревней Белой, Витебской области, гитлеровцы расстреляли 86 стариков, женщин и детей.
В селении Старина немцы сожгли живьем 24 колхозника.
Фашистские мерзавцы в этом же селе изнасиловали нескольких девушек, а затем убили их.
(Совинформбюро)
20.04.43: Жители освобожденных от немецких захватчиков сел и деревень Ленинградской области рассказали о чудовищных зверствах гитлеровцев.
В деревне Пески немецко-фашистские убийцы повесили колхозника Ивана Морозова и сожгли его дом за то, что он спрятал свою дочь от немецкого офицера, который хотел ее изнасиловать.
Шестнадцатилетняя девушка Настя Земскова ударила пристававшего к ней немецкого офицера и сказала: «Не видать вам ни Москвы, ни Ленинграда, как свинье не видать неба».
Гитлеровцы схватили девушку и увезли. С тех пор о ее судьбе ничего не известно. В селе Черный Ручей до немецкой оккупации было 250 жителей. Свыше 100 человек немцы угнали на каторгу в Германию.
Несколько десятков мирных жителей гитлеровцы замучили и расстреляли. Многие колхозники и колхозницы умерли от голода и лишений. В настоящее время в селе осталось только 39 жителей.
(Совинформбюро)
07.04.43: Немецко-фашистские мерзавцы опустошили и разорили деревню Подмошье Смоленской области. Гитлеровцы не щадили ни женщин, ни детей. В деревне нет ни одной семьи, которая не пострадала бы от гитлеровских убийц.
Учительницу Анну Конюхову бандиты расстреляли за то, что она оказала сопротивление немцу, пытавшемуся ее изнасиловать. Палачи замучили и убили мирных жителей Михаила Степаненко, Александра Степаненко, Бориса Барсукова и его дочь, Василия Феоктистова, 12-летних ребят — Алексея Игнатова и Дмитрия Иванова.
Зверским мучениям подвергли немцы 85-летнего старика Кожурова и его жену. На допросах немцы избивали их, требуя указать местонахождение партизан.
Советские патриоты стойко перенесли все пытки, приняли мученическую смерть, но не выдали партизан и связанных с ними односельчан. (Совинформбюро)
07.03.43: Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в селе Кубань, Орловской области: «С того дня, как немецкие захватчики ворвались в село Кубань, для нас началась каторжная жизнь.
Немцы без всяких причин расстреляли колхозников: Ивана Марохина, Алексея Якушина, Фому Мельникова, Ивана Писарева и многих других. Гитлеровские гады изнасиловали Варвару Ж., надругались над Мариной Мельниковой, а затем убили ее.
Свыше 200 жителей села перебывали в подвалах немецкой комендатуры, где они подверглись порке и всяческим издевательствам. Фашисты изуродовали наше село, разрушили школу, молочно-товарную ферму, колхозные постройки и много домов колхозников.
Во всем селе нет ни одного человека, которого бы не ограбили гитлеровские бандиты, нет ни одного дома, в котором не осталось бы следов немецкого разбоя и разрушения. Мы уверены, что Красная Армия отомстит немецко-фашистским убийцам за наши мучения и очистит родную советскую землю от фашистской падали».
Акт подписали: член сельского совета Иван Королев, учительница Анисья Рудакова, колхозники — Александр Хохаев, Оксана Лаврухина и другие. (Совинформбюро)*
24.12.42: Немецко-фашистские мерзавцы учинили кровавую расправу над мирным населением деревни Снорки и Головицы, Смоленской области. В деревне Снорки гитлеровцы сожгли 16 домов вместе с находившимися в них людьми.
Заживо сгорели 70 жителей. Фашистские изверги изнасиловали 17-летнюю колхозницу Александру Гвардейцеву. После гнусных издевательств они отрезали ей груди и расстреляли.
В деревне Головицы немецкие бандиты расстреляли колхозницу Марию Заболотскую с тремя детьми в возрасте от одного года до шести лет.
Годовалый ребенок был убит выстрелом на руках у матери. Расстреляна вся семья Денисенковой, состоявшая из пяти взрослых и двухлетнего ребенка.
Всего в этих деревнях гитлеровцы расстреляли, зверски замучили и сожгли 166 ни в чем не повинных женщин, детей и стариков. (Совинформбюро)
17.11.42: Немецко-фашистские изверги совершили дикое и гнусное преступление в селе Тросна, Курской области. Гитлеровцы согнали в это село из окружающих деревень группу девушек для отправки их на каторжные работы в Германию.
Здесь всех девушек заперли в сарай. Ночью через село проходила немецкая воинская часть. Фашистские мерзавцы ворвались в сарай и надругались над находившимися в нем советскими девушками. (Совинформбюро)
06.11.42: Немецко-фашистские мерзавцы разрушили и сожгли дотла село Солтановку, Орловской области. Огнем уничтожено 450 домов колхозников, школа, больница, молочно-товарная ферма и другие общественные постройки.
Немцы замучили и расстреляли десятки жителей села. 19-летнюю колхозницу Анну Матюшкину гитлеровские изверги изнасиловали, а потом вырезали ей груди, отрезали уши и пристрелили. Врача местной больницы Александру Алексеевну Малиновскую бандиты сожгли живьем. (Совинформбюро)*
16.07.42: Немецко-фашистские людоеды истребляют мирное население оккупированных советских районов. В селе Лугань Орловской области гитлеровцы замучили 20 местных жителей.
Палачи расстреляли учительницу Анну Федосеевну Коротченко 23 лет, ее сына Вячеслава двух с половиной лет и мать Прасковью Ивановну 53 лет. Фашистские мерзавцы изнасиловали учительницу Анну Константиновну Кожанову, а потом расстреляли ее вместе с 5-летним сыном Виктором и 7-летней дочерью Людмилой…
Зверскую расправу учинили немецко-фашистские мерзавцы в селе Боярке, под Киевом. Гитлеровцы загнали в помещение школы 15 девочек-подростков, надругались над своими жертвами, а потом повесили их на телеграфных столбах. (Совинформбюро)
13.06.42: Пленный обер-ефрейтор 171 полка 56 немецкой пехотной дивизии Густав Ланц сообщил: «Я был свидетелем зверств, которые совершали солдаты полка «Великая Германия».
В начале апреля мы сменили этот полк в селениях Ржевка и Мелехово. В Ржевке я видел 15 сгоревших трупов местных жителей. Среди замученных были старики, женщины и дети. В одном доме на окраине села Мелехова лежали шесть мертвых женщин. Солдаты надругались над ними, а потом задушили». (Совинформбюро)*
19.04.42: На окраине освобожденной от немецко-фашистских захватчиков деревни Червинская Лука Ленинградской области обнаружено 63 трупа стариков, женщин и детей. Все трупы облиты водой и заморожены. Медицинским освидетельствованием установлено, что все эти мирные жители были расстреляны гитлеровскими извергами.
Несколько женщин были изнасилованы, а потом заколоты штыками. У многих трупов отрублены пальцы на руках, вывернуты ноги. У двух женщин отрезаны груди. Немецкие бандиты сожгли все дома и общественные здания деревни. Оставшиеся в живых крестьяне угнаны в тыл немецкой армии. (Совинформбюро)
27.01.42: В селе Мясоедово, Курской области, немцы сожгли все дома, а население угнали в тыл. Во время пожара одна крестьянка вынесла из горящего дома двух своих детей, положила их на улице, а сама побежала спасать остальных.
Проходившие по улице гитлеровцы схватили обоих детей и бросили их в прорубь реки. Перед отступлением из этого села немецкие бандиты изнасиловали 12 женщин и девушек, а затем расстреляли их. (Совинформбюро)
20.01.42: Отступая под натиском частей Красной Армии, немецкие бандиты угнали с собой всех жителей деревень Никитки и Маслово. Большинство домов в этих селениях сожжено гитлеровцами. В деревне Никитки сгорело 69 домов из 70, в Маслове — 68 из 69. В деревне Маслово немцы сожгли заживо Морозова Ф.А., его дочь Марию и колхозниц Котову Г., Кузнецову В. и Петровскую В…
В деревне Черная Грязь, Угодско-Заводского района, Московской области, гитлеровские мерзавцы расстреляли 30 крестьян, а трупы развесили на деревьях вдоль дороги. Три недели, до занятия деревни частями Красной Армии, немцы не разрешали родственникам похоронить расстрелянных.
В этой же деревне фашистские бандиты изнасиловали, а затем зверски убили двух женщин — Солонинкову Е. и Ерохину К. (Совинформбюро)
16.01.42: В деревне Слободино, Московской области, гитлеровцы из карательного отряда собрали группу девушек и молодых женщин, поголовно изнасиловали их и расстреляли 15 своих жертв. (Совинформбюро)
11.01.42: В деревне Перешеек, Лядского района, Ленинградской области, немецкие оккупанты устроили дикий погром. Они забрали у населения весь хлеб, скот, кур, всю одежду и домашнюю утварь. После грабежа немцы изнасиловали нескольких девушек, а затем сожгли всю деревню. (Совинформбюро)
09.01.42: Отступая из села Мазикино, немецко-фашистские изверги сожгли все хаты, а крестьян, пытавшихся тушить пожар, расстреливали. У крестьянки этого села Шмаковой Д.М. немцы сожгли четырех детей. В селе Мясоедово гитлеровцы загнали в сарай 12 женщин, изнасиловали и расстреляли их. (Совинформбюро)
03.01.42: Отступая из села Павлово-Лужецкое, Истринского района, Московской области, немецко-фашистские мерзавцы расстреляли 70-летнего колхозника Прохорова. И.А., сожгли женщину вместе с двумя малолетними детьми и изнасиловали многих девушек…
В деревне Маслено, после оставления ее фашистами, обнаружены трупы 8 женщин и одного 14-летнего мальчика. Женщины были изнасилованы, а затем убиты. У несчастных обрезаны носы, изрезаны лица, у одной женщины распорот живот. (Совинформбюро)
01.01.42: 60-летний крестьянин Аркатов, проживающий в ныне освобожденной от немцев деревне Слобода, Новопетровского района, Московской области, сообщил: «Как только фашисты вошли в нашу деревню, начался повальный грабеж. У нас забрали коров, овец, кур, все запасы муки, крупы, овощей.
Немецкие грабители отняли у нас всю теплую одежду, валенки, белье. Встретив меня на околице деревни, немецкий солдат приказал мне снять валенки и шубу, и я босой шел до своего дома.
За грабежами начались расстрелы. Немцы расстреляли крестьян Белянкина К.И., Белянкина Н.А., Капустина Н.В., Кадильщика Н.А., Баранова Е.И., Рыжова М.И., Осипову и других. Беременную Евдокию Т. гитлеровцы изнасиловали за две недели до родов». (Совинформбюро)
25.12.41: В селе Вороньки немцы поместили 40 раненых пленных красноармейцев и советских медицинских сестер в помещение бывшей больницы. Медсестер гитлеровцы изнасиловали и расстреляли, а к больнице поставили часовых и никого туда не пускали. Через 4 дня часть больных умерла. Оставшихся в живых изверги утопили в реке. (Совинформбюро)
16.12.41: Жители сел и городов Московской области, освобожденных частями Красной Армии от гитлеровских оккупантов, рассказывают о чудовищных зверствах немецко-фашистских мерзавцев.
В деревне Белый Раст немецкие солдаты поставили в качестве мишени 12-летнего мальчика Володю Ткачева и открыли по нему стрельбу из автоматов. Тело Володи было прострелено 21 пулей.
В этой же деревне фашисты расстреляли без всякой причины мать четырех малолетних детей колхозницу Мосолову Ирину Васильевну. В селе Зарамушки фашисты расстреляли колхозницу Метлову — 67 лет, Голощекину Екатерину — 60 лет, Соколову Аграфену — 40 лет, Корднова Якова — 58 лет и других.
В деревне Овсянниково немцы захватили в плен несколько раненых красноармейцев. Всех их раздели, разули и заперли в холодный сарай. Уходя из деревни, изверги расстреляли всех пленных. Трем бойцам фашисты выкололи глаза, перебили голени, на щеках вырезали звезды и прокололи горло штыком.
По деревне Пучки, шел колхозник Терехин Иван Гаврилович со своей женой Полиной Борисовной. Несколько немецких солдат схватили Полину и на глазах у мужа поочередно ее изнасиловали, а затем убили. Колхозник Терехин, пытавшийся защитить свою жену, был также застрелен.
Немецкие захватчики ограбили население, они забирали все, что попадалось на глаза.
Так, например, у гражданки села Никольское Сергеевой Аграфены Сергеевны гитлеровские разбойники забрали матрац, самовар, чайник, чайную посуду, лукошко с мукой, спички, сахар, дамский жакет, топор, пилу, детские игрушки и даже сетку для процеживания молока…
Жители сел Ростовской области, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков, рассказывают о неслыханных зверствах и повальных грабежах, производимых гитлеровской грабьармией.
В селе Новоспасовка, в доме колхозницы Елены Гамовой, поселилось несколько немецких солдат. Вечером они устроили попойку. Двухлетний сын колхозницы, проснувшись, заплакал.
Один из фашистских извергов вырвал ребенка из рук матери и сунул его в горящую печь.
В этом же селе немцы облили бензином крестьянку Марфу Ковпак и подожгли ее. В селении Генеральская фашисты изнасиловали, а затем замучили и расстреляли Надежду Гуртовую и ее 14-летнюю дочь. (Совинформбюро)*
18.11.41: Немецко-фашистские мерзавцы продолжают насилия и издевательства над мирным населением городов и деревень Белоруссии. Отряд немецких солдат, прибывший в селение Костюковка, отнял у крестьян все имущество.
Крестьянка Дригулина Ксения попросила немецкого офицера оставить белье ее четырех детей. Озверевший фашист избил женщину, а затем застрелил ее.
Всех четверых детей Дригулиной немецкие солдаты бросили в погреб и закидали землей. В деревне Нерки фашисты изнасиловали и замучили насмерть крестьянок Жигалову, Серикову и Урупину.
В деревне Холмы фашистские изверги зверски замучили шесть пятнадцатилетних девушек. В городе Ельске фашисты посадили на баржу и вывезли на середину реки Припяти пятьсот местных жителей.
Пять дней заключенным не давали пищи. Затем немецкие солдаты затопили баржу вместе с находившимися в ней людьми. (Совинформбюро)*
04.11.41: Немецко-фашистские мерзавцы продолжают грабить и убивать мирных жителей в оккупированных районах. Захватив село Акимовка, фашисты в первый же день расстреляли Николая Михайлова, Ефтея Ушакова, его 12-летнюю дочь и инвалида Бурцева.
Несколько дней спустя оккупанты расстреляли большую группу колхозников: семидесятилетних стариков Якова Романенко и Прохора Торгашова, шестидесятилетнюю Александру Ковалеву, Анну Мускову и других.
Зверски надругались фашистские мерзавцы над Агафоновой. Они ее изнасиловали, а потом подвергли мучительнейшим пыткам, отрезали груди, искололи все тело.
Фашистские изверги не пощадили даже малолетних детей Агафоновой. Собравшись уходить, гитлеровские бандиты убили ее четырехлетнего сына Васю и двухлетнюю дочку Шуру. (Совинформбюро)
01.11.41: Продолжают поступать сообщения о чудовищных злодеяниях фашистских бандитов. В селении Васильевка Орловской области перепившиеся немецкие солдаты заставили танцовать изнасилованных и избитых ими девушек. В это время по улице шла беременная колхозница Анна Ларионова.
Фашисты потребовали, чтобы и она танцовала. Ларионова попыталась отказаться, ссылаясь на беременность. Рассвирепевший детина с нашивками ефрейтора ударил женщину сапогом по животу. Ларионова потеряла сознание. Начались родовые схватки. Фашистские изверги запретили крестьянкам оказать роженице помощь. Несчастная родила мертвого ребенка. (Совинформбюро)*
05.10.41: Гитлеровские людоеды продолжают бесчинства и зверства в захваченных ими советских районах.
В селах Глиняная и Диковка Кировоградской области фашисты забрали у населения все сельскохозяйственные продукты и домашние вещи. Полностью разгромлены села Выползово и Карпиловка Остерского района Черниговской области. Фашистские мерзавцы повсеместно устраивают повальные грабежи и с неслыханной жестокостью расправляются с беззащитными мирными жителями.
В селе Слободка Чернобыльского района Киевской области фашисты потребовали у колхозницы Нечуйко молока. В ответ на это т.Нечуйко заявила: «Вы уже забрали корову, где же я вам возьму молока?».
За это фашисты избили колхозницу до полусмерти, а затем сожгли ее дом. В селе Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области фашисты изнасиловали всех женщин и девушек. (Совинформбюро)
27.09.41: Жители освобожденной от немцев деревни Ново-Васильевки сообщают о злодейских преступлениях фашистских извергов. Колхозница Федосья Матюха рассказывает: «Фашистские душегубы ворвались в мой дом, схватили мужа Ануфрия и увели с собой. На другой день я нашла его труп в канаве.
Он лежал весь изрезанный, изуродованный, с выколотыми глазами». Колхозника Василия Шнырева, больного туберкулезом, долго пытали и мучили. Его кололи штыками, резали, а потом расстреляли. Колхозница Мария Прядко говорит: «Немцы разграбили всю деревню.
Они, как собаки, рыскали по хатам и забирали все. У меня фашисты вышибли рамы в избе, разбили зеркало, забрали мануфактуру, все чугуны, ведра, растоптали огород. Я и семеро моих детей спрятались от немцев в яме. Один пьяный мерзавец подошел к нам и начал стрелять в яму.
Только чудом мы уцелели». У колхозника Петра Козлова солдаты утащили швейную машину, две скатерти, подушки. В других домах фашисты забрали патефоны, велосипеды, одеяла, одежду.
Колхозница Татьяна Галушко рассказывает: «Три дня бесчинствовали немцы в нашей деревне. Сколько лиха они наделали, сколько горя и слез принесли! Они разрушили и сожгли 13 хат. У Ивана Пучко немцы разграбили и подожгли хату.
Изверги хватали женщин, насильничали. Они поймали мою дочь и на моих глазах, не обращая внимания на мои крики и слезы, долго над ней измывались. Всех злодеяний гитлеровских разбойников, всего того, что мы видели за эти три дня, мне не перечесть». (Совинформбюро)
16.09.41: Гитлеровские солдаты грабят население оккупированных советских районов, зверски издеваются над стариками, женщинами и детьми… В деревне Захаровка немцы повесили 14 колхозников за отказ сообщить местонахождение своих дочерей.
Заняв деревни Юрьево и Березник, к западу от Старой Руссы, немцы конфисковали у населения и забили весь скот и всю домашнюю птицу. Свалив награбленные продукты на подводы, немцы запрягли в них колхозников, в том числе старух и стариков, и заставили везти в соседнюю деревню.
В деревне Монино ворвавшийся к крестьянину Николаю Кургаеву пьяный германский солдат пытался изнасиловать хозяйку дома. Муж заступился за жену и был застрелен на месте.
В деревне Милютино немцы арестовали 24 колхозника и увезли их в соседнее село. Среди арестованных находилась 13-летняя Анастасия Давыдова. Бросив крестьян в темный сарай, фашисты стали пытать их, требуя сведений о партизанах. Все молчали.
Тогда немцы вывели из сарая девочку и спросили, в каком направлении угнан колхозный скот. Юная патриотка отказалась отвечать. Фашистские мерзавцы изнасиловали девочку и затем расстреляли. (Совинформбюро)
11.09.41: В селе Ханино группа немецких офицеров устроила пьяную вечеринку, на которую затащили местную учительницу и поочередно ее изнасиловали. 16-летнюю колхозницу Ч. изнасиловали пять немецких солдат. Фашисты собрали из Токарево и прилегающих деревень всех девушек и молодых женщин и угнали их в неизвестном направлении. Ни одна из них до сих пор домой не вернулась. (Совинформбюро)*
09.09.41: На территории захваченных немцами районов Украины фашисты продолжают бесчинствовать, убивать сотни и тысячи советских граждан, насиловать девушек и женщин, грабить население.
В селе Селище Каневского района Киевской области, фашисты собрали группу женщин и девушек, увели в лес и там их зверски изнасиловали. В селе Гривени Ржищевского района немцы, издеваясь над 60-летним стариком-колхозником, заставили его бежать под обстрелом.
Несчастному старику фашисты прострелили обе ноги. В оккупированных районах Кировоградской и Днепропетровской областей немецкое командование об'явило, что все колхозное имущество принадлежит немцам и что крестьяне, посягнувшие на него, будут расстреляны. В ответ на зверства фашистских мерзавцев каждый день новые и новые сотни крестьян вступают в партизанские отряды. (Совинформбюро)*
14.08.41: Каждый день приносит все новые сообщения о фашистских зверствах и грабежах в захваченных германской армией советских районах. Ворвавшись в село Берестовец на Уманьском направлении, немцы изнасиловали всех женщин и девушек.
Надругавшись над колхозницами Ульяной Рыбаловой и Еленой Кожумяк, фашистские офицеры расстреляли их. Среди замученных фашистскими извергами — 70-летний колхозник Левко Корж и его 19-летний сын Данил. (Совинформбюро)
09.08.41: Рабочий гильзовой фабрики «Аида» тов. И.Брянцев пишет: «На моих глазах гестаповцы расстреляли из пистолетов 25 рабочих и служащих фабрики — членов фабкома и других активистов профсоюзной организации. Тридцать стахановок и активисток львовской швейной фабрики № 1 были убиты штурмовиками ночью на квартирах.
Пьяные немецкие солдаты затаскивали львовских девушек и молодых женщин в парк Костюшко и зверски насиловали их. 15-летнюю школьницу Лидию С. поочередно изнасиловали семь немецких танкистов. Истерзанный труп несчастной девочки фашисты бросили в помойку дома № 18 на улице Словацкого.
Старика-священника В.Л. Помазнева, который с крестом в руках умолял пощадить население и пытался предотвратить насилия над девушками, фашисты избили, сорвали с него рясу, спалили бороду и закололи штыком». (Совинформбюро)
02.08.41: В полевой госпиталь энской части Красной Армии, действующей на юго-западном направлении, доставлена тринадцатилетняя дочь колхозника Зина Г. Девочка была зверски изнасилована немецким офицером. Как показало медицинское освидетельствование, фашистский насильник заразил девочку сифилисом. (Совинформбюро)*
22.07.41: В расположение энской части Красной Армии советские партизаны доставили группу женщин и детей, отбитую во время налета партизанского отряда на захваченное немцами село Ф. Советские женщины рассказали об ужасающих зверствах фашистских офицеров и солдат. Село Ф. фашисты превратили в груды развалин, усеянных изуродованными трупами убитых и заживо сожженных крестьян и членов их семей. Среди доставленных жителей села — восемь девочек в возрасте от 13 до 15 лет, изнасилованных пьяными немецкими солдатами и офицерами. (Совинформбюро)
Публичный дом вместо семьи — такова скотская мораль гитлеровцев! ("Красная звезда", СССР)
Боец Красной Армии!
Ты не дашь любимую на позор и бесчестье гитлеровским солдатам.
Плакат. Худ. Ф.Антонов, 1942 год
«Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о нижеследующем: на другой день после того, как Красная Армия изгнала немецко-румынских захватчиков из села Кызбурун, Кабардино-Балкарской АССР, мы обошли селение, заходили во все дома, беседовали с крестьянами.
Смерть и запустение принесли гитлеровцы горцам. За короткий срок немецко-румынские мерзавцы опустошили и разрушили некогда цветущее кабардинское селение Кызбурун. Немцы и румыны угнали скот горцев, разграбили их имущество. Бандиты забирали все: одежду, обувь, ковры, подушки, одеяла, посуду. Во всем селении нет ни одного не разграбленного дома.
Все, что гитлеровские бандиты не могли унести с собой, они уничтожили и сожгли. Грабежи сопровождались убийствами мирных граждан, насилием над женщинами и девушками.
Гитлеровцы обстреляли из автоматов дом жены красноармейца Гись Моловой и тяжело ранили Молову, а ее десятилетнего сына убили. Немецко-румынские людоеды замучили и расстреляли больше 50 мирных жителей деревни.
Среди жертв гитлеровских убийц — старик Сату Куршев, 12-летний Зарамук Саблиров и другие. Жену красноармейца Мухяжиру А. изнасиловали два немецких ефрейтора. Группа пьяных солдат ворвалась в дом колхозницы Б. и изнасиловала ее. Отступая под ударами Красной Армии, гитлеровцы угнали с собой 11 семей колхозников и много девушек и женщин, не успевших скрыться в горах.
Такова горькая правда о кошмарных преступлениях немецко-румынских оккупантов в кавказско-мусульманском селении Кызбурун».
Акт подписали: колхозники Муса Албагачиев, Хусейн Муцульгов, Осман Ажигов, Виса Харачеев, Кеха Кокяев, депутат Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР Халид Мурадов, ингушский писатель Идрис Базоркин и другие. Всего 28 человек. (Совинформбюро)*
16.09.41: О чудовищных зверствах гитлеровцев сообщил житель города Луга Алексей Петрович Орехов, бежавший из фашистского плена. «Как только гитлеровские бандиты вступили в город, — говорит тов. Орехов, — начались расстрелы мирного населения.
В первый же день все оставшиеся жители города были согнаны в городской сад. В присутствии десятков людей солдаты стали строить виселицу. Офицер, руководивший работами, издевательски «раз’яснял» окружающим, что пропускная способность этого сооружения очень велика.
Первым был повешен начальник лесопункта Михаил Орехов. Затем немцы казнили еще нескольких человек. Фашистские изверги строго запретили снимать трупы казненных. Через несколько дней в город приехал начальник отделения гестапо. Он организовал застенок, в котором пытал свои жертвы.
В первый же вечер фашисты поймали на улице 8 девушек и изнасиловали их. Во всех домах происходили повальные грабежи. Грабили и открыто на улицах. Днем патрульный солдат остановил местную учительницу и отобрал у нее часы». (Совинформбюро)
Спаси любимую девушку от позора.
Убей немца!
Плакат. Худ. В.Соколов, 1942 год
17.07.42: Немецко-фашистские мерзавцы разграбили и сожгли деревню Алешок Орловской области. Огнем уничтожены 97 жилых домов и все общественные постройки колхоза. Гитлеровцы замучили и расстреляли многих крестьян.
Ворвавшись в дом колхозника Казакова Антона Ивановича, палачи сначала убили пятерых его детей, а потом застрелили жену Казакова и его самого. Гитлеровские звери надругались над 17-летней девушкой Марией Потанчиковой, а потом расстреляли ее. (Совинформбюро)
02.04.42: Отступая из сел Глазуновка, Геевка и совхоза «Пятигорск» Харьковской области, гитлеровцы учинили чудовищные зверства и насилия над мирным населением и пленными красноармейцами. В селе Глазуновка немцы сожгли 16 колхозников, в том числе троих детей. 83 мирных жителя гитлеровцы увели с собой.
В селе Геевка гитлеровцы, ограбив население, расстреляли колхозника Даниила Артеменко, изнасиловали многих женщин. В совхозе «Пятигорск» немецкие палачи расстреляли 30 пленных красноармейцев, а 23 раненых красноармейцев заживо сожгли. (Совинформбюро)
18.09.41: В селе Екатериновка Первомайского района Одесской области, немцы ворвались в дом председателя сельского потребительского общества и увезли его дочерей, затем надругались над девушками и зверски их замучили. Недалеко от Первомайска немецкие офицеры остановили две подводы с беженцами.
Фашисты ограбили беженцев, а потом после долгих и чудовищных издевательств расстреляли всех: старика, старуху, подростка, двух молодых женщин и грудного ребенка. Погром в городе Первомайске длился несколько дней. Толпы фашистских солдат врывались в квартиры, грабили и убивали беззащитных жителей. (Совинформбюро)
Насильники
Худ. Д.Шмаринов
Серия "Не забудем, не простим!" Искусство, 1943
14.01.43: Ниже публикуется акт о зверствах немецко-итальянских мерзавцев в селе Смаглеевка, Воронежской области: «Захватив село, гитлеровцы согнали на площадь всё население, раздели всех донага и обыскали.
Пока на площади шел обыск, фашистские мародеры хозяйничали в домах, шарили в кладовых и забирали все ценные вещи. Немцы и итальянцы хватали женщин, девушек и насиловали их. Ватага пьяных солдат застрелила Наталью Лозовую, заступившуюся за своих дочерей.
Немецкие бандиты и их итальянские сообщники ограбили почти всех колхозников, забрали у них коров, овец, свиней, кур, продукты, а также одежду, белье и обувь. Гитлеровцы уничтожили сельскохозяйственный инвентарь колхоза, забрали лошадей, весь рогатый скот и 250 центнеров зерна.
Немцы разгромили наши культурные учреждения, сожгли мебель и парты в школах, уничтожили оборудование учебных кабинетов, сожгли школьную библиотеку. При отступлении бандиты взорвали два здания неполной средней школы, сожгли два магазина и много домов колхозников.
С великой радостью мы, колхозники села Смаглеевки, встретили нашу родную Красную Армию. Благодарим советских бойцов, которые дали нам возможность встретить новый 1943 год не под игом немецко-фашистских негодяев, а свободными советскими гражданами».
По поручению граждан села Смаглеевки: Ф.Зябкин, 3.Фисенко, А.Бондаренко, П.Иванов, С.Белоганцев, М.Шептухина, А.Половикова, Ф.Пономарева, И.Козинченко, А.Цымбалева, П.Похинский и другие. (Совинформбюро)
Фашистские захватчики угоняют людей в немецкое рабство.
Воин Красной Армии, освободи!
Плакат. Худ. М.Мальцев, 1943 год
16.03.43: Отступая под ударами Красной Армии, немецко-фашистские мерзавцы совершают неслыханные зверства над мирным населением. В деревне Суходол, Смоленской области, фашистские мерзавцы загнали группу жителей в один дом. Гитлеровские палачи надругались над женщинами, а затем подожгли дом.
В огне сгорели И.Фомушкина с грудным ребенком, Евдокия Котова, Екатерина Фрунтова и другие. Всего погибло 24 человека, среди которых было 8 малолетних детей. (Совинформбюро)*
09.02.43: Группа бойцов и командиров Красной Армии составила акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в селе Русское-Тростянка, Воронежской области. В акте говорится: «Немецкие захватчики разграбили и уничтожили три колхозных свинофермы, отняли у колхозников 32 коровы, 100 телят, 500 овец и всё зерно. Бандиты подвергли крестьян диким издевательствам и насилиям.
65-летнего колхозника Куксова немцы избили плетьми, надругались над колхозницей Дарьей Л., убили Петра Бражникова, Филиппа Ампилова, Ксению Лохину, Петра Уварова, Антона Часовникова, Федосью Часовникову и других мирных жителей села Русское-Тростянка». (Совинформбюро)*
12.01.43: Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в деревне Балаболкино, Калининской области: «Перед отступлением из деревни Балаболкино немецкие захватчики согнали жителей на улицу и на глазах у всех расстреляли: Ефима Саратова — 65 лет, Агафью Долгашёву — 45 лет, Дмитрия Новикова — 6 лет, Ивана Климова — 70 лет, Кузьму Солодкова — 15 лет, Терентия Росадь — 75 лет, Ивана Платонова — 70 лет, Дмитрия Солодкова — 72 лет и других крестьян.
Несколько немецких солдат оттащили в сторону молодую колхозницу Евдокию Новикову, публично над ней надругались, а затем пристрелили ее из автомата.
Оставшихся в живых жителей немцы под конвоем погнали из деревни. По дороге нам удалось бежать и спастись от фашистского плена». Акт подписали: жители деревни Балаболкино — М.Курьяков, Е.Курьянова и М.Сидоров. (Совинформбюро)*
Заступись, товарищ красноармеец!
Плакат. Худ. В.Иванов, 1943 год
13.01.43: Ниже публикуется акт о кровавых злодеяниях немецко-фашистских мерзавцев в городе Нальчике — столице Кабардино-Балкарской АССР: «Ворвавшись в город осенью прошлого года, гитлеровцы начали грабить население и убивать мирных жителей.
В первые же дни фашистские изверги убили жену красноармейца Шаyлова и его пятерых детей в возрасте от 5 месяцев до 11 лет, расстреляли Михо Шамилова и его 10-летнего сына и многих других жителей города.
Фашистские насильники надругались над 14-летней школьницей В., изнасиловали 16-летнюю девушку Н. Через некоторое время немецкие военные власти приступили к массовому расстрелу и истреблению мирных граждан — русских, кабардинцев, балкарцев, осетин, грузин, евреев и других.
5 января 1943 года после вступления в город частей Красной Армии в 6 километрах от города в противотанковых рвах и на дальнем кладбище нами было обнаружено свыше 600 истерзанных и изуродованных немцами трупов.
У многих жертв гитлеровские бандиты отрезали руки, ноги, уши, выкололи глаза.
Среди жертв фашистских палачей большое количество детей.
По предварительным данным, от рук немецко-фашистских разбойников погибло не менее 2 тысяч мирных жителей Нальчика.
Немецкие оккупанты взорвали и сожгли театр Кабардино-Балкарской драмы, педагогическое училище и медицинскую школу, 9 школ, дом пионеров и октябрят, республиканскую библиотеку, новую больницу, поликлинику и другие культурные и лечебные учреждения.
Варвары разрушили и сожгли курортный городок Нальчика — санатории, дома отдыха, лечебные кабинеты, уничтожили все памятники, вырубили городской парк, вывели из строя водопровод и вывезли в Германию многие культурные ценности республики».
Акт подписали — жители города Нальчика С.Ифраимов, Л.Ашуров, П.Шабаев, М.Моисеева, Е.Давыдова, А.Либман, П.Ифраимов, М.Шалумов, М.Ифраимов, Ш.Давыдов и Д.Левиев. (Совинформбюро)*
07.09.41: Захватив Днепропетровск, фашисты зверски расправились с жителями, не успевшими покинуть город. Озлобленные тем, что в городе не оказалось никаких запасов продовольствия и ценностей, фашистские мародеры врывались в дома и убивали жителей.
Бежавший из города служащий коммунального отдела городского совета А.К.Приходченко рассказал, что «в доме №17 по Чичеринской улице фашисты разграбили все квартиры, а жителей зарубили.
На Большой Базарной улице пьяные фашистские солдаты задержали трех женщин. Привязав их к столбам, немцы дико надругались над ними, а затем умертвили».
Рабочий Днепропетровского железнодорожного депо Н.А.Кузьменко заявил, что «у кладбища фашисты расстреляли из пулеметов больше ста человек, оказавших сопротивление немцам, грабившим дома». (Совинформбюро)*
ФАШИЗМ – ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ ЖЕНЩИН
Все на борьбу с фашизмом!
Плакат. Худ. Н.Ватолина, 1941 год
27.08.41: В деревне П., занятой нашими частями на Смоленском направлении, обнаружено 16 обезглавленных трупов красноармейцев и местных жителей. Все головы убитых найдены в 220 метрах от трупов.
Два старика-колхозника из этой деревни рассказали красноармейцам: «Как только фашисты заскочили в деревню, они немедленно стали грабить. В кооперативе была водка. Немцы напились, а затем стали делить награбленное и подрались.
Вечером солдаты по приказу офицера вытащили из избы раненых красноармейцев и начали их бить, а потом у всех отрубили головы. Ночью пьяные солдаты врывались в избы, хватали и насиловали женщин. Мужчины, заступавшиеся за своих жен и дочерей, были убиты». (Совинформбюро)
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Источник: ss69100.livejournal.com