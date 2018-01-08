Главная » Аналитика, Политика, Психология, События Настоящего, Экономика

Олигархи не возвратят деньги в Россию

22:44. 8 января 2018 Просмотров - 455 3 коммент. Опубликовал:

orig

В преддверии американского доклада о персонах тесно связанных с российским Президентом, отечественная властная верхушка надеялась, что олигархи сколотившие состояние за народный счёт в 90-ых и 00-ых возвратят собственность обратно в страну.
 
Многие бизнесмены вывели деньги из страны, некоторые её предварительно ограбили, на западе их начали прижимать. Побоявшись наложения санкций на их активы со стороны США, отдельные крупные предприниматели обратились к Президенту России с просьбой создать анонимный механизм возвращения собственности обратно в Россию.
 
«Многие люди хотят вернуть свои средства из-за рубежа», - рассказывал исполнительный директор крупной российской госкомпании: «людей беспокоит риск попасть в новый санкционный список США, который может заблокировать доступ к зарубежным активам»

По данным бюро экономических исследований США, в 2016 году граждане России держали на счетах в офшорах около 1 триллиона долларов США. 1 триллион наших денег, денег полученных от ренты источников углеводородного сырья в первую очередь, были выведены из России.

В ответ на запрос Президента, Минфин РФ придумал инструмент анонимного возвращения капиталов – облигации, номинированные в долларах. На встрече бизнесменов с Президентом, данный инструмент был озвучен Владимиром Путиным.

Однако, кроме возврата капиталов, действующей власти предложить нечего, вести производственный бизнес в России трудно – высокие риски, налоговая нагрузка, санкции, дороговизна кредитов и т.д., т.е. всё, без чего строительство рентабельного дела представить себе невозможно. Инструмент возврата придумали, а вкладывать их не во что! Усилиями Центробанка и действующего Правительства России, российская экономика выродилась в пустыню.

Кроме того, к политике действующих властей присутствует недоверие. В бизнес-среде полагают, что истинной целью возврата денежных средств явилось желание власти произвести банальный распил возвращаемой собственности, а вовсе не забота о российском народе и капитале крупного бизнеса. Подобно супругам, которые жили несчастливо, но нуждались друг в друге, власть и крупный бизнес решили наконец разбежаться, на этот раз окончательно.

В этой связи, не наблюдается процесса возврата денежных средств и активов, а присутствует диаметрально противоположный процесс – передача собственности в доверительное управление или банальная продажа активов заокеанским «партнёрам».

У крупного бизнеса включилась функция сохранения и защиты капитала. В этих условиях российский бизнес с зарубежной собственностью превратился в Ивана, родства не помнящего. У них больше нет юрисдикции, нет родины, нет народа, а есть только деньги, которые всеми силами нужно уберечь от властей США и России…

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Напутствие президенту России-2018
...на развитие внутренней инфраструктуры, почему деньги, заработанные на экспорте, уходят на... тоталитарная власть одной партии. «Единой России». Олигархи, за редким исключением, – члены ...времена. Конечно, ни о каком возврате при современной власти разговора не...
Новая политика России началась с Украины
..., еще плюс — под шумок возврат «Искандеров» на боевые рубежи прямо...Главными сторонниками «евроинтеграции» были украинские олигархи. Для их производств низкая цена.... И это нормально – вкладывая деньги, Россия должна защищать свои инвестиции. Поэтому...
США возвратят деньги чиновников и олигархов обратно в Россию
..., у российских нуворишей является возврат денег на родину. А ... решение о том, что возврат средств СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ компаний из офшоров...перевели за границу не только деньги, но и доли владения... можно инвестировать, будет только Россия. В противном случае на ...
О 13-ти «цепях» России, и мой прогноз на ближайшие годы
...России, но до декабря 2014 года не связывал эти санкции с возвратом... года пристегнул к санкциям требование возврата Крыма. Ещё некоторые наблюдения в... беспрепятственно выкачивать из России ресурсы и деньги, а  еврейские олигархи по- прежнему беспрепятственно...
Краткая аналитика возможных событий на территории России в период конца 2009 – до 2012 года включительно.
...принуждению назначивших его олигархов, стремящихся легализовать свои...и подкуплены большими деньгами руководители. Рост численности... стравливание державообразующего народа России по религиозному признаку...., в разы сократился. Возвратившись, после «теракта» 11...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...в современной России. Критиковать еврейских  олигархов в современной России  при Путине... возвратить миру его цветущую сложность…   Американцы думали пожертвовать России... безнаказанно вести в России  за государственные деньги  свою разрушительную деятельность...

3 коммент.»

  • 2307 1721
    Владислав 8 января 2018 в 23:05 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Если бы я был олигархом, я бы действовал точно так же.Самые большие налоги, на сколько я знаю, в Норвегии, но они справедливо распределяются поэтому никто не уклоняется от их уплаты. Сравните с РФ. Государство не может создать хорошие условия для работы и проживания даже для богатых людей! Почему в США дома со стеклянными дверьми, а у нас нужна куча телохранителей?

    Ответить
  • 4510 4016
    Stelm 8 января 2018 в 23:49 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А кто-то думал,что олигархи вернут свое наворованное в Россию? Полноте,господа,Россия для них-не объект вложения денег,а дойная корова. Что-то арестуют(банально отберут),что-то успеют перевести в очередные оффшоры-шторы для налоговиков,спрятать по-возможности. Только грабеж будет жестким:”Было ваше-стало наше”,-такой девиз у упырей. Те,кто посильнее просто отберут деньги у тех,кто послабее и глупее. Не знаю какие списки опубликуют в феврале главнюки-упыри,но думаю процентов 90 наших толстосумов в них попадут. Но времени им было дано достаточно,более чем достаточно.

    Ответить
  • 644 532
    макс 8 января 2018 в 23:50 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Олигархи не возвратят деньги в Россию!?Конечно же нет ибо 99 процентов олигархов России это Конрод Каловичи Вальштейны
    у которых любил бывать в детстве В.В.Путин.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>