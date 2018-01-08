Олигархи не возвратят деньги в Россию
По данным бюро экономических исследований США, в 2016 году граждане России держали на счетах в офшорах около 1 триллиона долларов США. 1 триллион наших денег, денег полученных от ренты источников углеводородного сырья в первую очередь, были выведены из России.
В ответ на запрос Президента, Минфин РФ придумал инструмент анонимного возвращения капиталов – облигации, номинированные в долларах. На встрече бизнесменов с Президентом, данный инструмент был озвучен Владимиром Путиным.
Однако, кроме возврата капиталов, действующей власти предложить нечего, вести производственный бизнес в России трудно – высокие риски, налоговая нагрузка, санкции, дороговизна кредитов и т.д., т.е. всё, без чего строительство рентабельного дела представить себе невозможно. Инструмент возврата придумали, а вкладывать их не во что! Усилиями Центробанка и действующего Правительства России, российская экономика выродилась в пустыню.
Кроме того, к политике действующих властей присутствует недоверие. В бизнес-среде полагают, что истинной целью возврата денежных средств явилось желание власти произвести банальный распил возвращаемой собственности, а вовсе не забота о российском народе и капитале крупного бизнеса. Подобно супругам, которые жили несчастливо, но нуждались друг в друге, власть и крупный бизнес решили наконец разбежаться, на этот раз окончательно.
В этой связи, не наблюдается процесса возврата денежных средств и активов, а присутствует диаметрально противоположный процесс – передача собственности в доверительное управление или банальная продажа активов заокеанским «партнёрам».
У крупного бизнеса включилась функция сохранения и защиты капитала. В этих условиях российский бизнес с зарубежной собственностью превратился в Ивана, родства не помнящего. У них больше нет юрисдикции, нет родины, нет народа, а есть только деньги, которые всеми силами нужно уберечь от властей США и России…
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Если бы я был олигархом, я бы действовал точно так же.Самые большие налоги, на сколько я знаю, в Норвегии, но они справедливо распределяются поэтому никто не уклоняется от их уплаты. Сравните с РФ. Государство не может создать хорошие условия для работы и проживания даже для богатых людей! Почему в США дома со стеклянными дверьми, а у нас нужна куча телохранителей?
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А кто-то думал,что олигархи вернут свое наворованное в Россию? Полноте,господа,Россия для них-не объект вложения денег,а дойная корова. Что-то арестуют(банально отберут),что-то успеют перевести в очередные оффшоры-шторы для налоговиков,спрятать по-возможности. Только грабеж будет жестким:”Было ваше-стало наше”,-такой девиз у упырей. Те,кто посильнее просто отберут деньги у тех,кто послабее и глупее. Не знаю какие списки опубликуют в феврале главнюки-упыри,но думаю процентов 90 наших толстосумов в них попадут. Но времени им было дано достаточно,более чем достаточно.
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Олигархи не возвратят деньги в Россию!?Конечно же нет ибо 99 процентов олигархов России это Конрод Каловичи Вальштейны
у которых любил бывать в детстве В.В.Путин.