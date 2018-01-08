Олигархи не возвратят деньги в Россию

В преддверии американского доклада о персонах тесно связанных с российским Президентом, отечественная властная верхушка надеялась, что олигархи сколотившие состояние за народный счёт в 90-ых и 00-ых возвратят собственность обратно в страну.

Многие бизнесмены вывели деньги из страны, некоторые её предварительно ограбили, на западе их начали прижимать. Побоявшись наложения санкций на их активы со стороны США, отдельные крупные предприниматели обратились к Президенту России с просьбой создать анонимный механизм возвращения собственности обратно в Россию.

«Многие люди хотят вернуть свои средства из-за рубежа», - рассказывал исполнительный директор крупной российской госкомпании: «людей беспокоит риск попасть в новый санкционный список США, который может заблокировать доступ к зарубежным активам»