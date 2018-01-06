США возвратят деньги чиновников и олигархов обратно в Россию
В докладе раскроют такие аспекты, как текущее финансовое состояние выбранных российских чиновников и бизнесменов, а также источники доходов. В периметр исследования попадут все родственники (включая бывших жён, текущих жён, братьев и сестер, детей и родителей), друзья и бизнес-партнёры.
В рапорте собираются отразить коммуникации чиновников и бизнесменов с иностранными организациями, которые возможно проследить через финансово-юридическую информацию (доли владения, финансовые отчёты и т.д.)
США давным-давно разработали информационную систему, позволяющую накапливать и обрабатывать информацию подобного рода. Кроме того, перед национальной разведкой, как мы знаем, открыты базы мессенджеров и социальных сетей. Поэтому доклад будет сформирован без малейших оснований на отрицательный исход.
Информацию обсудят в Сенате США и затем обнародуют на весь честной мир. Но это только первая ласточка, имея в распоряжении подобного рода сведения, сенаторы захотят пойти дальше и ввести против активов российских богачей, разжившихся на простом народе, дополнительные санкции.
Поэтому, единственный путь к сохранению своих богатств, у российских нуворишей является возврат денег на родину. А также перевод из офшорной юрисдикции собственности.
Не хотели по-хорошему, будет по-плохому
Пять лет назад, Владимир Путин выступил с резкой критикой «офшоризации» российской экономики и призвал Правительство разработать систему повышения прозрачности отечественного бизнеса:
«Притчей во языцех стал офшорный характер российской экономики. Эксперты называют такое явление – бегством от юрисдикции. По некоторым оценкам 9 из 10 существенных сделок, заключённых крупными российскими компаниями, включая компании с госучастием, не регулируется отечественными законами. Нам нужна целая система мер по деофшоризации нашей экономики. Поручаю Правительству внести соответствующие комплексные предложения по этому вопросу. Нужно добиваться прозрачности офшоров, раскрытии налоговой информации…» - сообщил Президент (овации в зале).
Несмотря на прямой приказ Президента, 03.10.2017 Федеральное Правительство приняло решение о том, что возврат средств СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ компаний из офшоров и чужой юрисдикции осуществляться не будет!
Решения подобного рода являются антинародными, так как национальный суверенитет напрямую коррелирует с вопросами принадлежности собственности, инвестиций и источников пополнения федерального бюджета. Сейчас 50 до 70% отечественного ВВП производятся офшорными компаниями. Бизнесмены системообразующих предприятий перевели за границу не только деньги, но и доли владения предприятий, подчинив иностранным государствам национальное богатство!
По данным бюро экономических исследований США, в 2016 году граждане России держали на счетах в офшорах около 1 триллиона долларов США. 1 триллион наших денег, денег полученных от ренты источников углеводородного сырья в первую очередь, были выведены из России.
Понятно, что данные активы не принадлежат простым российским гражданам, а только проворовавшимся чиновникам и бизнесменам. Теперь, ввиду новых санкций и риска потери всех активов, единственной страной, в которую эти активы можно инвестировать, будет только Россия. В противном случае на счета наложат арест, а деятельность компаний, владеющих целыми секторами российской экономики приостановят.
Эпилог
Доклад будет открытым, проводят его силовые службы совместно с финансовым блоком Правительства США, а не какие-то отдельные фонды. Соответственно приходится рассчитывать на более высокий уровень проработки информации. Из этих данных мы узнаем кто и чем владеет, кто и сколько украл.
Примечательно также, что доклад планируют опубликовать под выборы в Российской федерации, за месяц до дня голосования. Алаверды Владимиру Владимировичу за провал демократов на выборах? Повторюсь, что говорил ранее в других статьях, в конце останется только злой народ и Президент РФ, который станет сразу во всём виноват...
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Ага… Возвратят… С процентами или как? Свежо питание да серится с трудом… А возвратят их владельцам или специальным структурам? Кончится всё это тихо-мирно. Пиндосов предупредят об обнародовании жареных фактов на кричащих особей и деньги так и останутся помогать вражеской стороне…
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Первый шаг – вернуть эти деньги в РАсею…второй вернуть украденное НАРОДУ!Без первого шага второй не возможен…
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Список опубликуют, деньги конфискуют, буржуи и либералы накатят на Путина. Простым людям от этого ни холодно – ни жарко. Деньги давно украдены и им их не вернут ни по какому. А Путину давно надо было разогнать жулье вокруг себя. Шуваловы-Медведевы голосов на выборах не добавят. А уж если решил идти на выборы как независимый кандидат, то от ЕдРа ему тоже надо было бежать, как от чумы.
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Нас считают за идиотов… Где это было, чтобы США кому-то что-то добровольно отдали. Это противоестественно, как волка заставить питаться травкой…
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Ага, сначала изымут ,потом возвратят для скупки оставшихся ресурсов,разорившихся и обонкротившихся.Кто -то смешной мечтает,что главный бандит прослезится и спасет Россию.Первыми заблокированы-Сулейманов,Прохоров,Вексельберг-явные враги Путина,остальным 50000 приготовиться или начать действовать ,как Альфа-банк -прекратить кредитование и без того того ,приостановившиеся без денег предприятия ВПК,так же за 2017г вложил в фармацевтику Запада 4млрд.долларов,так чей это банк?с Фридманом с Западной Украины во главе,который С Пинчуком и Ротшильдами финансируют продвижение Вакарчука на президенство в Украине,и кто-то обозленный ростом цен будет голосовать за него.