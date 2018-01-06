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США возвратят деньги чиновников и олигархов обратно в Россию

12:10. 6 января 2018 Просмотров - 495 5 коммент. Опубликовал:

orig

Чиновники доигрались! 2 февраля 2018 года, Госсекретарь, Служба национальной разведки и Министерство Финансов США должны предоставить доклад об активах российских чиновников и бизнесменов, связанных с высшими органами исполнительной власти РФ…
 
Доклад о том, кто и сколько украл
 
Создание данного доклада курируют два самых известных русофоба в мире, сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин (автор закона, известного нам, как «Список Магнитского»). Примечательно, что сенаторы состоят в противоборствующих лагерях - один республиканец, а другой демократ. Но вместе их объединяет «любовь» к России. Под их началом объединились даже те сенаторы, кто к России относился изначально нейтрально.

В докладе раскроют такие аспекты, как текущее финансовое состояние выбранных российских чиновников и бизнесменов, а также источники доходов. В периметр исследования попадут все родственники (включая бывших жён, текущих жён, братьев и сестер, детей и родителей), друзья и бизнес-партнёры.

В рапорте собираются отразить коммуникации чиновников и бизнесменов с иностранными организациями, которые возможно проследить через финансово-юридическую информацию (доли владения, финансовые отчёты и т.д.)

США давным-давно разработали информационную систему, позволяющую накапливать и обрабатывать информацию подобного рода. Кроме того, перед национальной разведкой, как мы знаем, открыты базы мессенджеров и социальных сетей. Поэтому доклад будет сформирован без малейших оснований на отрицательный исход.

Информацию обсудят в Сенате США и затем обнародуют на весь честной мир. Но это только первая ласточка, имея в распоряжении подобного рода сведения, сенаторы захотят пойти дальше и ввести против активов российских богачей, разжившихся на простом народе, дополнительные санкции.

Поэтому, единственный путь к сохранению своих богатств, у российских нуворишей является возврат денег на родину. А также перевод из офшорной юрисдикции собственности.

Не хотели по-хорошему, будет по-плохому

Пять лет назад, Владимир Путин выступил с резкой критикой «офшоризации» российской экономики и призвал Правительство разработать систему повышения прозрачности отечественного бизнеса:

«Притчей во языцех стал офшорный характер российской экономики. Эксперты называют такое явление – бегством от юрисдикции. По некоторым оценкам 9 из 10 существенных сделок, заключённых крупными российскими компаниями, включая компании с госучастием, не регулируется отечественными законами. Нам нужна целая система мер по деофшоризации нашей экономики. Поручаю Правительству внести соответствующие комплексные предложения по этому вопросу. Нужно добиваться прозрачности офшоров, раскрытии налоговой информации…» - сообщил Президент (овации в зале).

Несмотря на прямой приказ Президента, 03.10.2017 Федеральное Правительство приняло решение о том, что возврат средств СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ компаний из офшоров и чужой юрисдикции осуществляться не будет!

Решения подобного рода являются антинародными, так как национальный суверенитет напрямую коррелирует с вопросами принадлежности собственности, инвестиций и источников пополнения федерального бюджета. Сейчас 50 до 70% отечественного ВВП производятся офшорными компаниями. Бизнесмены системообразующих предприятий перевели за границу не только деньги, но и доли владения предприятий, подчинив иностранным государствам национальное богатство!

По данным бюро экономических исследований США, в 2016 году граждане России держали на счетах в офшорах около 1 триллиона долларов США. 1 триллион наших денег, денег полученных от ренты источников углеводородного сырья в первую очередь, были выведены из России.

Понятно, что данные активы не принадлежат простым российским гражданам, а только проворовавшимся чиновникам и бизнесменам. Теперь, ввиду новых санкций и риска потери всех активов, единственной страной, в которую эти активы можно инвестировать, будет только Россия. В противном случае на счета наложат арест, а деятельность компаний, владеющих целыми секторами российской экономики приостановят.

Эпилог

Доклад будет открытым, проводят его силовые службы совместно с финансовым блоком Правительства США, а не какие-то отдельные фонды. Соответственно приходится рассчитывать на более высокий уровень проработки информации. Из этих данных мы узнаем кто и чем владеет, кто и сколько украл.

Примечательно также, что доклад планируют опубликовать под выборы в Российской федерации, за месяц до дня голосования. Алаверды Владимиру Владимировичу за провал демократов на выборах? Повторюсь, что говорил ранее в других статьях, в конце останется только злой народ и Президент РФ, который станет сразу во всём виноват...

 

 

Метки: власть, общество
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5 коммент.»

  • 7345 6329
    Вячеслав 6 января 2018 в 13:09 Ссылка Пометить
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    Ага… Возвратят… С процентами или как? Свежо питание да серится с трудом… А возвратят их владельцам или специальным структурам? Кончится всё это тихо-мирно. Пиндосов предупредят об обнародовании жареных фактов на кричащих особей и деньги так и останутся помогать вражеской стороне…

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  • 7729 4358
    Lada 6 января 2018 в 13:23 Ссылка Пометить
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    Первый шаг – вернуть эти деньги в РАсею…второй вернуть украденное НАРОДУ!Без первого шага второй не возможен…

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  • 96 111
    Юрий Зимин 6 января 2018 в 13:50 Ссылка Пометить
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    Список опубликуют, деньги конфискуют, буржуи и либералы накатят на Путина. Простым людям от этого ни холодно – ни жарко. Деньги давно украдены и им их не вернут ни по какому. А Путину давно надо было разогнать жулье вокруг себя. Шуваловы-Медведевы голосов на выборах не добавят. А уж если решил идти на выборы как независимый кандидат, то от ЕдРа ему тоже надо было бежать, как от чумы.

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  • 2692 2489
    Леонид Петрович Плотников 6 января 2018 в 13:51 Ссылка Пометить
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    Нас считают за идиотов… Где это было, чтобы США кому-то что-то добровольно отдали. Это противоестественно, как волка заставить питаться травкой…

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  • 1259 877
    mary 6 января 2018 в 13:59 Ссылка Пометить
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    Ага, сначала изымут ,потом возвратят для скупки оставшихся ресурсов,разорившихся и обонкротившихся.Кто -то смешной мечтает,что главный бандит прослезится и спасет Россию.Первыми заблокированы-Сулейманов,Прохоров,Вексельберг-явные враги Путина,остальным 50000 приготовиться или начать действовать ,как Альфа-банк -прекратить кредитование и без того того ,приостановившиеся без денег предприятия ВПК,так же за 2017г вложил в фармацевтику Запада 4млрд.долларов,так чей это банк?с Фридманом с Западной Украины во главе,который С Пинчуком и Ротшильдами финансируют продвижение Вакарчука на президенство в Украине,и кто-то обозленный ростом цен будет голосовать за него.

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