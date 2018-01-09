Финансовая удавка для российских олигархов и членов их семей готова

В Новом году необъявленная война между Россией и США наберёт дополнительные обороты и засверкает новыми гранями.

Соединённые Штаты усиленно прорабатывают варианты, по которым будут вводить дальнейшие санкции против России. И гордо заявляют, что санкции будут направлены лично против Путина… Как будто раньше подразумевалось что-то другое! Прежде всего они хотят ввести санкции против американских граждан, покупающих Госдолг России. Новые санкции не позволят ряду компаний («Сбербанк», «Роснефть») выпускать облигации для западных инвесторов. Однако это никак не сможет помешать правительству России выпускать долговые обязательства. Получается, что Кремль сможет взять на себя суверенный долг и передать его находящимся под санкциями компаниям.

Однако у России полно связей помимо западных стран, которые с удовольствием инвестируют деньги в долговые обязательства РФ, считающиеся самыми надёжными среди развивающихся рынков. Так-что удар с этой стороны наверняка удастся блокировать. А возможностей для наказания непослушных партнёров, у США становится всё меньше. Акт Магнитского, тоже несёт скорее психологический эффект и рассчитан на легковерных обывателей. Поле для манёвра у США с каждым днём усыхает, словно шагреневая кожа и поэтому надо поторапливаться. Пока доллар окончательно не вышел в тираж. Удар по оборонной промышленности, также способен принести довольно сомнительный эффект. Поскольку производство локализовано в России.

Но наибольшие надежду Вашингтон возлагает на российских олигархов. В февральском отчете будут фигурировать наиболее значимые олигархи России, сведения об их доходах и источниках их происхождения, доказательства коррупции, связи и активы за рубежом. Санкциям подвергнуться их семьи и соратники, вплоть до запрета проживания и работы за границей РФ. Среди олигархата распространилось беспокойство из-за возможности потерять неправедно нажитые капиталы, которые были получены в лихие 90-е. Не все олигархи лояльны Путину и многие держат активы не в России. Большинство поддерживает связи с Кремлем, пока нуждаются в поддержке Путина.

Казалось бы, беспроигрышный вариант… Но это только на первый взгляд! Развязав руки Кремлю, США откроют ящик Пандоры и могут потерять гораздо больше, чем приобретут. Во-первых, загнанная в угол Россия, может просто национализировать американские активы, расположенные в России. И удар по америкосам будет нанесён колоссальный. Поскольку многие из них опосредованно владеют долями в российских компаниях. Сейчас Минфин России разрабатывает анонимную систему размещения российских евробондов, чтобы «беглые капиталы» возвратились в Россию, а российские богатеи сохранили свои средства. И когда американцы поставят их перед выбором, то им придётся принимать соломоново решение. И каким оно будет, мы с вами скоро с интересом узнаем. Иногда, богатые тоже плачут!