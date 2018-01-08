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Несколько слов о Павле Грудинине

10:34. 8 января 2018 Просмотров - 749 48 коммент. Опубликовал:

Главными сюрпризами избирательной кампании 2018 уже стало выдвижение на пост президента Ксении Собчак и Павла Грудинина. И если первой ещё нужно собрать подписи, чтобы стать реальным кандидатом, то кандидат от КПРФ подписи собирать не должен. А значит он уже «автоматом» оказался в бюллетене.

Вокруг его имени сразу же началась информационная буря. Первое впечатление я высказал в новогоднем видеоблоге.

Сразу после праздников собираюсь записать на эту тему подробный материал и высказаться по всей ситуации с его выдвижением, поделиться мнением о кандидате.

А пока – короткое интервью одному из ресурсов, данное по телефону.

Источник: riafan.ru

Красный капиталист, метящий в президенты от КПРФ, встретит Новый год в Германии

Коммунистическая партия Российской Федерации в преддверии выборов президента-2018 сделала «ход конем»: на выборы главы государства от КПРФ идет не легендарный лидер коммунистов Геннадий Зюганов, а малоизвестный олигарх Павел Грудинин. Его фигура малопонятна политикам как федерального, так и регионального уровня, не говоря уже о ядерном электорате КПРФ.

Любопытство вызывает тот факт, что сам красный капиталист, как его уже окрестили СМИ, в интервью «Комсомольской правде» признался, что встретит Новый год в Германии.

«Главной проблемой представителей и сторонников КПРФ является несоответствие содержания данной политической силы тем святым лозунгам, за которые миллионы наших отцов и дедов отдавали свою жизнь, и эта проблема наблюдается уже довольно продолжительное время. В КПРФ, например, есть коммунисты-олигархи. Это странно, но это факт. Глядя на кампанию-2018, мы видим кандидата в кандидаты Собчак, которая идет на корпоративы в качестве ведущей. Поэтому встреча Нового года за пределами страны мне кажется далеко не самым удивительным фактом», — говорит основатель и лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков.

Собеседник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей также отметил, что пока невозможно сказать, насколько фигура Грудинина понятна электорату КПРФ, однозначные выводы можно будет сделать только после выборов, которые состоятся в марте следующего года.

«Мне кажется, что крупные оппозиционные партии, особенно парламентские, должны готовиться к выборам лидера страны за много лет до этого события. Мы же видим ситуацию, в которой КПРФ тянула с выбором своего кандидата до последнего момента, проводя определенные консультации с другими левыми движениями. И на основании некоего голосования в Интернете приняла решение выдвигать не своего лидера, и даже не члена партии, а стороннего человека. И это вызывает удивление. Неужели в стане КПРФ не нашлось ни одного достойного кандидата, которого они могли бы раскручивать, показывать публике, давая гражданам возможность ознакомиться с ним и его программой, в течение хотя бы пары лет?» — продолжает Николай Стариков.

Лидер «Партии Великое Отечество» напомнил, что избирателям известна фигура лишь Геннадия Зюганова, Грудинин же появлялся в телевизионных программах в качестве главы «Совхоза имени Ленина».

«Все это наталкивает меня на мысль, что наша политическая система устроена весьма странно: главные политические партии почему-то оказываются неспособны выдвинуть собственного кандидата на пост президента, за исключением, пожалуй, ЛДПР», — рассуждает собеседник ФАН.

Стариков также напомнил, что граждане увидят на выборах-2018 новые лица.

«Однако если сравнивать избирательный цикл 2018 года с 2012, хочется отметить огромное количество каких-то непонятных кандидатов, которые вдруг почему-то решили выдвинуться в президенты, хотя, я думаю, всем нам понятно, что им не собрать необходимое количество подписей», — заключил Николай Стариков.

По его мнению, если сравнивать минувшие выборы с грядущими, то выборы-2018 напоминают «какой-то непонятный карнавал» и «балаган».

«И этот факт вызывает большое огорчение, потому что некоторые граждане выдвигаются с такой легкостью, будто собрались в магазин за картошкой. Это очень странно и совершенно неправильно», — закончил свою мысль спикер.

Николай Стариков также напомнил, что «Партия Великое Отечество» приняла решение поддержать на выборах-2018 кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина.

Автор: Михаил Блинов

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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48 коммент.»

  • 2559 1851
    Владимир 8 января 2018 в 10:49 Ссылка Пометить
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    Партия Великого Николая Старикова, ой .. Отечества. Нет всё таки Великого Николая Старикова. Неужели он действительно туп?

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  • 18 12
    Александр 8 января 2018 в 10:59 Ссылка Пометить
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    Это что же получается, пчёлы против мёда?

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  • 7704 6138
    Ъ 8 января 2018 в 11:27 Ссылка Пометить
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    Стариков.Создатель Партии Великое Отечество и Профсоюз Граждан России.Писатель,публицист…постоянно колесящий по стране уже много лет.Наберите в интернете сколько стоит создать и содержать партию.Потом посмотрите сколько стоит аренда зала для проведения встреч с читателями,сколько стоит авиаперелет,гостиница…еще много всего.но это уже мелочи.Теперь сведем дебит с кредитом.Может и правда Стариков гениальный писатель с книгами,вышедшими миллионными тиражами,бешенными гонорарами…и прочее.Нет…это не так.”Лучшее” его произведение вышло 40 000 тиражом.А так от 1000 до 5000 экземпляров.Откуда деньги Зин? Ответ очевиден.Он будет говорить то,что нужно кому-то.
    Есть три вида уровня аудитории на которых распространяется пропаганда.1-уровень Федорова.Самый маргинальный.2-Кургенян.Это уже уровень фриков.3-самый “продвинутый” Стариков.Это уже для люмпенов.Если вы верите Старикову,знайте…вы далеко не самый худший.
    Самый показательный момент,это “доказательства” Старикова о безвредности завода ферросплавов для Красноярска компании “Чек-су”.
    Есть желание наберите на ЯП.Енисейский ферросплавный завод.

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    • 17107 10856
      Ликвидатор Ъ 8 января 2018 в 11:34 Ссылка Пометить
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      а сионисты типа на свою зарплату всё делают. Откуда эта повадка видеть половину ситуации???

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      • 7709 6139
        Ъ Ликвидатор 8 января 2018 в 11:51 Ссылка Пометить
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        Что сие означает?Почему сионистам можно,а Старикову нельзя?Сама постановка вопроса неправильная.Почему Стариков служит сионистам? Вот правильный вариант.Если Стариков говорит-”Наши деды выиграли ВОВ,давайте построим никелевый завод на Хопре”,и вы соглашаетесь с его тезисом,то это говорит о двух вещах…1-Стариков профессиональный манипулятор,и 2-ое,вы-маргинал,и с вами так можно.
        Не было бы Грудинина НИКОГДА,если бы Болдырев в течении 15-20 лет не вел свою деятельность.БЕЗ ДЕНЕГ ВООБЩЕ.Никакой клубники Грудинина не хватило бы на создание партии.Старикову хватило.Это такой промах компрадоров,что и не снилось.Сейчас будет столько грязи вылито…Стариков только разминается.Но если увидит перевес весов в сторону Грудинина-предаст хозяев не задумываясь.Потому что деньги им движут,не-совесть.А вы слушайте…верьте более умному человеку.Он же обманут не может.Он такие “правильно-патриотичные” слова говорит.

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        • 17109 10858
          Ликвидатор Ъ 8 января 2018 в 12:00 Ссылка Пометить
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          не ферштейн? Если играющие напротив сионисты всегда и везде на полном бюджете, почему Стариков должен работать на личные средства? чё за упрёки.

          ваш “чэстный” безденежный болдырев сахалин продал американцам. И где те деньги? молчит!! А вы и не спрашиваете. Одарённый патамушто.

          Стариков не Сахалин продавал, а свои книги. Поэтому не настолько обеспеченный.

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        • 17109 10858
          Ликвидатор Ъ 8 января 2018 в 12:01 Ссылка Пометить
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          не способны верить другим те, кто сам не умеет говорить правду. Биология.
          Стариков и Фёдоров – за Русь. А у вас за логику отвечает желудок. поэтому она такая. У вас. шкурная.

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            Omnia Ликвидатор 8 января 2018 в 12:17 Ссылка Пометить
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            Когда нечего сказать, начинаются оскорбления. Истинный “русич”. Сразу видно.

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            • 17123 10864
              Ликвидатор Omnia 8 января 2018 в 12:25 Ссылка Пометить
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              привычка такая – всегда говорить правду. Не я виноват, что так многих она оскорбляет. Точно не я. И это ваши проблемы. Обижаться на диагноз, однако – глупо.
              А клевещите тут вы – как это “нечего сказать” когда я всё тут рассказал.

              Волкова сказала, что зюганов сейчас – американский проект. а СВР виднее. И Пякин подтвердил. но вы же умнее их. и информированнее. Вот когда каждый недалёкий мнит себя понимающим – это действительно начинает бесить.

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              • 5527 2946
                Omnia Ликвидатор 8 января 2018 в 13:47 Ссылка Пометить
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                Если бы Рузвельт публично сказал, что Сталин – американский проект, народу надо было бы сразу бежать и свергать его? Интересная логика.
                “Волкова сказала, что зюганов сейчас – американский проект” – кто такая по факту Волкова и почему я должен слушать то, что она сказала? К тому же, неважно, чей проект. Главное – финальный результат, который из этого выходит.
                Ленин тоже был проектом. Но в итоге пришёл Сталин. Без Ленина-проекта этого бы не случилось.

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          • 7716 6142
            Ъ Ликвидатор 8 января 2018 в 12:22 Ссылка Пометить
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            Истеричность вам правоты не прибавляет.Обоснуйте пожалуйста ваш тезис-”Болдырев продал Сахалин американцам” Иначе вы,естественно,маргинальный пи..бол.Да ладно,можете не обосновывать…Сахалин-территория России.Итак все ясно.

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            • 17123 10864
              Ликвидатор Ъ 8 января 2018 в 12:31 Ссылка Пометить
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              1. где истерика? это у вас смесь глупости и клеветы.

              2. тебя в гугле забанили???

              “Если бы Черномырдин, Явлинский, фракция “Яблоко” не получили бы в итоге по рукам, то к американцам по этой же Сахалинской модели ушло бы 251 крупнейшее российское месторождение – нефть, газ, уголь”.
              4. “Но “Сахалин-1″ и “Сахалин-2″ американцы все-таки забрали”

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              • 7720 6138
                Ъ Ликвидатор 8 января 2018 в 12:46 Ссылка Пометить
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                Сам коммент ваш показывает истеричность.Гугл не банит никого(ваша логика в вашем же вопросе).Болдырев-это один из противобоборцев закона “О разделе продукции”.
                Чтобы вы понимали о чем пишите….Соглашение о разделе продукции по проекту «Сахалин-1», подписанное правительством Российской Федерации и администрацией Сахалинской области с международным консорциумом, вступило в силу в 1996 году со сроком действия 20 лет и возможностью продления (сейчас продлено до 2022 года).Кто продлил…Болдырев?
                Изучите вопрос.Потом обвиняйте кого-то.

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              • 5527 2946
                Omnia Ликвидатор 8 января 2018 в 13:52 Ссылка Пометить
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                “Сахалин-1″ и “Сахалин-2″ никакие “американцы” не забирали. Народ США понятия не имеет о том, что он что-то у кого-то забрал. Гешефт получают конкретные люди, и они вряд ли ассоциируют себя с американцами.

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        • 17109 10858
          Ликвидатор Ъ 8 января 2018 в 12:03 Ссылка Пометить
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          хде Старикофф предлагал никелевый завод??????? хде.

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          • 7716 6142
            Ъ Ликвидатор 8 января 2018 в 12:28 Ссылка Пометить
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            Когда шла борьба за недопущение строительства никелевого завода,Стариков делал высказывания.Отдельной статьи,как постройке завода ферросплавов в Красноярске, он не посвящал.Ему никто не давал таких указаний..Зачем с вами общаться?Слушать чужеродные слова,пропущенные через ваш “патриотичный мегамозг”.Ваша логика-это чужие манипуляции.Вы понятия не имеете что такое логика.

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            • 17123 10864
              Ликвидатор Ъ 8 января 2018 в 12:37 Ссылка Пометить
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              ну значит нехорошие были высказывания. у путина и старикова много ошибок и поражений. И Чё? если бы не путин и его группа, в одиночку там не плавают, РФ бы лет -надцать как последовала бы вслед за Варшавским Договором и СССР. всё шло по плану, который его группа обвалила. За что теперь и сионистские вопли собчачек и мальцевых с пеуновыми и овальными про “Режимы”.
              А пиплы, которые ещё живые благодаря ему, ничего не смыслящие, но лезут спорить – вызывают омерзение. И их да, хочется оскорблять.

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            • 17123 10864
              Ликвидатор Ъ 8 января 2018 в 12:41 Ссылка Пометить
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              про логику уже “чья бы корова мычала”. Но только не с промытыми Овальнятами мозгами.

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            • 17123 10864
              Ликвидатор Ъ 8 января 2018 в 12:44 Ссылка Пометить
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              ваш презик из телевизора – не всемогущий король. а просто дворецкий по россии у хозяев мира. Который поднял бунт против хозяев, зная их планы. За что те через мальцевых и пеуновых вопят про диктатуру и невыносимую жизнь, которую сами тут и устроили.

              У пиплов же виноватый не тот, кто виноват, а кого назовут виноватым – самостоятельное мышление отсутствует.
              Поэтому манипулятором достаточно вовремя прокричать нужные лозунги через крикунов типа Мальцева Пеуновой – и оно поплыло. Куда направили.

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  • 17107 10856
    Ликвидатор 8 января 2018 в 11:37 Ссылка Пометить
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    когда видишь в правительстве и руководстве медведева шувалова дворковича набибулину грефа кудрина сердюкова квашнина макарова – так Грудилин сразу другом человека кажется. Иначе был он был Никто. Других активов у кандидата нет. кроме как выродки во власти.
    А по совхозу он конечно молодец.

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    • 2565 1851
      Владимир Ликвидатор 8 января 2018 в 11:46 Ссылка Пометить
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      Ну для народа в начале хотя бы Никто, чем продолжение выродков.

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      • 17109 10858
        Ликвидатор Владимир 8 января 2018 в 11:58 Ссылка Пометить
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        ну там и вторая сторона медали находится – Патрушев Бортников Герасимов по другую сторону баррикад. народную.

        п.с. а белых и люлюкаев уже сели.

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        • 5512 2941
          Omnia Ликвидатор 8 января 2018 в 12:03 Ссылка Пометить
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          У них там своя война, свои баррикады. Народ для них – расходный материал в борьбе друг с другом, а не одна из сторон.

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          • 17109 10858
            Ликвидатор Omnia 8 января 2018 в 12:08 Ссылка Пометить
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            врёте. точнее, по себе других меряете. Что, впрочем, одно и тоже.
            Сечин, Чемезов, Бортников, Патрушев всегда работали на страну. И на народ.

            а белых и люлюкаев уже упаковались.

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            • 5512 2941
              Omnia Ликвидатор 8 января 2018 в 12:15 Ссылка Пометить
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              Ну да, особенно Сечин. Яхту за 100 с лишним миллионов долларов, которую он подарил девочке, а та всё равно сбежала к молодому футболисту, он тоже для народа покупал?

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              • 17123 10864
                Ликвидатор Omnia 8 января 2018 в 12:16 Ссылка Пометить
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                Неа. издержки реальности. Но работает – на страну.

                Не было бы яхты – не было бы на чём уплыть. Осторожнее с подарками значит)

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    • 5512 2941
      Omnia Ликвидатор 8 января 2018 в 12:13 Ссылка Пометить
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      “А по совхозу он конечно молодец.” – молодец?!! это подвиг!
      “Других активов у кандидата нет” – не правда, есть у него очень ценный актив. Совесть.
      “Иначе был он был Никто” – что в твоём понятии “Кто”? Сколько надо украсть из бюджета, чтобы стать “Кем”?

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      • 17123 10864
        Ликвидатор Omnia 8 января 2018 в 12:22 Ссылка Пометить
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        его выдвигатель подписался под госдеп. Как немцов ельцин и гайдарочубайс в 1995. Для перевыборов.
        Грудилину и народу бы поаккуратнее с этим. Ведь тогда в 1996 году капитализм в РФ демонтировали, заменив Феодализмом. но вам надо повторно на те же грабли.

        Никто – в политическом смысле. но вы даже в политике о своём… финансовом.

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        • 5525 2948
          Omnia Ликвидатор 8 января 2018 в 13:28 Ссылка Пометить
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          Политика в классическом понимании – это ложь и цинизм. Это для слабых и подлых. Для достойных – экономика, сила, проницательность и дальновидность.

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    Андрей 7 8 января 2018 в 12:22 Ссылка Пометить
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    Как хорошо жить коленьке, ему то всё понятно, кто враг, а кто друг, работать то не надо. Поработал бы в сатанинской системе, мож ума бы и набрался

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  • 7950 3218
    юстас 8 января 2018 в 12:32 Ссылка Пометить
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    Посмотрите видео Грудинина в интернете . Пётр I велел боярам без бумажки говорить , “дабы дурь каждого видна была” .

    Бред Грудинина после слов “отобрать , национализировать” даже слушать противно . Пусть скажет , как он это сделает . Не говорит !
    Он действительно не понимает реальности ? Кланы грабили с оружием в руках Россию все 90-е годы , чтобы всё просто так отдать какому-то чмошнику по фамилии Грудинин ? Мол , на , Паша , забирай всё награбленное непосильным трудом , мы только тебя и ждали , а сами пойдём на заводы и шахты работать во благо народа России !

    ВВП России составляет 2% от мирового , остальное принадлежит нашим ворогам лютым ! В самой России ворогам нашим принадлежит более 80% промышленности и денег . Ну иди , посноси им бОшки , товарищ Грудинин . Подойди к владельцу завода , который патроны производит и скажи : “Дай-ка мне патронов , ворог лютый , а то мне по тебе стрельнуть нечем !” Завод отобрать ? Так он в иностранной юрисдикции оформлен , это имущество другого государства . Со всем миром воевать собрался , вояка без мозгов ?
    Путину удаётся возвращать российское имущество в российское правовое поле . Отсюда и деньги на восстановление ВПК и на вооружение и содержание армии . Или всё это с неба свалилось ? Медленно Путин возвращает имущество из-за бугра ? А ты попробуй продать свою квартиру , а потом верни её обратно , если новый хозяин не хочет — тогда и будешь рассуждать о скорости исправления чужих ошибок.

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    nikolay 8 января 2018 в 12:49 Ссылка Пометить
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    Расчёт сделан на слабоумную часть русского населения. Еврей Грудинин обьявил себя националистом, хотя в РФ националисты вне закона в отличие от Израиля. И многие русские отдадут свои голоса еврею-русофобу. Совхоз – это всего лишь ширма, для прикрытия крупного бизнеса.

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      Ликвидатор nikolay 8 января 2018 в 12:57 Ссылка Пометить
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      жирику можно. грудилину можно. А местные – сидят. И статья принята.

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        Ralis Ликвидатор 8 января 2018 в 13:29 Ссылка Пометить
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        Ты бы больше за свою местность переживал.А то всё о Расеюшке печёшься.

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          юстас Ralis 8 января 2018 в 13:47 Ссылка Пометить
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          Приходится за Россию радеть , раз ты её в дepьмo тянешь , назад в 90-е.

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          Ъ Ralis 8 января 2018 в 14:42 Ссылка Пометить
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          Это вообще потрясает…Самые гневные любители президента России под белорусскими флагами:))).А вот это вот-”ваш презик”,как пишет Ликвидатор…Как это вообще в голове уживается-”Путин-великий человек,ваш презик,вашей России”.Тролли.

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    росич 8 января 2018 в 13:16 Ссылка Пометить
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    “хочется отметить огромное количество каких-то непонятных кандидатов, которые вдруг почему-то решили выдвинуться в президенты,”;”выборы-2018 напоминают «какой-то непонятный карнавал» и «балаган».”; “Николай Стариков также напомнил, что «Партия Великое Отечество» приняла решение поддержать на выборах-2018 кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина.”-три цитаты из статьи и в них вся суть происходящего.
    Только один вопрос: Кто всё это организовывает и для чего? Уж не тот ли,которого поддерживает партия Старикова.Тут трудно свалить всё на кого-то другого.Выборы организует власть. А кто у нас власть?
    А ещё, я считаю , что обо всём надо не в статейках писать и удивляться, а спрашивать у Путина.

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    Wolf 8 января 2018 в 15:21 Ссылка Пометить
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    Главная задача нашего правления состоит в том, чтобы ослабить общественный ум критикой, отучить от размышлений, вызывающих отпор, отвлечь силы ума на перестрелку пустого
    красноречия.

    Во все времена народы, как и отдельные лица, принимали слово за дело, ибо они
    удовлетворяются показным, редко замечая, последовало ли на общественной почве за
    обещаниями исполнение.

    Поэтому, мы установим показные учреждения, которые будут красноречиво доказывать свои
    благодеяния прогрессу.

    Мы присвоим себе либеральную физиономию всех партий, всех направлений и снабдим ею
    же ораторов, которые бы столько говорили, что привели бы людей к переутомлению от речей,
    к отвращению от ораторов.

    Чтобы взять общественное мнение в руки, надо его поставить в недоумение, вызывая с разных
    сторон столько противоречивых мнений и до тех пор, пока гои не затеряются в лабиринте их и
    не поймут, что лучше всего не иметь никакого мнения в вопросах политики, которых обществу
    не дано ведать, потому что ведает их лишь тот, кто руководит обществом.

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    Wolf 8 января 2018 в 15:29 Ссылка Пометить
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    Мы должны заручиться для себя всеми орудиями, которыми наши противники могли бы
    воспользоваться против нас.

    Мы должны выискивать, в самых тонких выражениях и загвоздках правового словаря,
    оправдания для тех случаев, когда нам придётся произносить решения, могущие показаться
    непомерно смелыми и несправедливыми, ибо, эти решения важно выразить в таких
    выражениях, которые казались бы высшими нравственными правилами правового характера.

    Наше правление должно окружать себя всеми силами цивилизации, среди которых ему
    придётся действовать.

    Оно окружит себя публицистами, юристами практиками, администраторами,
    дипломатами и, наконец, людьми, подготовленными особым сверхобразовательным
    воспитанием в наших особых школах.

    Эти люди будут ведать все тайны социального быта, они будут знать все языки,
    составляемые политическими буквами и словами; они будут ознакомлены со всей
    подкладочной стороной человеческой натуры, со всеми её чувствительными струнами,
    на которых им надо будет уметь играть.

    Струны эти — строение умов гоев, их тенденции, недостатки, пороки и качества,
    особенности классов и сословий.

    Понятно, что гениальные сотрудники нашей власти, о которых я веду речь, будут
    взяты не из числа гоев, которые привыкли исполнять свою административную работу,
    не задаваясь мыслью, чего ею надо достигнуть, не думая о том, на что она нужна.

    Администраторы гоев подписывают бумаги, не читая их, служат же, из корысти
    или из честолюбия.

    Мы окружим своё правительство целым миром экономистов. Вот отчего экономические
    науки составляют главный предмет преподавания евреям.

    Нас будет окружать внушительная плеяда банкиров, промышленников, капиталистов,
    а главное – миллионеров, потому что, в сущности, всё будет разрешено вопросом цифр.

    На время, пока ещё будет небезопасно вручить ответственные посты в государствах
    нашим братьям евреям (теперь, видимо, это стало безопасно), мы их будем поручать
    лицам, прошлое и характер которых таковы, что между ними и народом легла пропасть,
    таким людям, которым, в случае непослушания нашим предписаниям, остаётся ждать или
    суда, или ссылки — сие для того, чтобы они защищали наши интересы до последнего своего издыхания.

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