6 правил саморазвития Льва Толстого

Лев Толстой великий русский писатель, сумевший оставить не гаснущий свет в мировой литературе. Можно сказать, что этому он обязан неустанному самосовершенствованию. Еще в 18 лет он составил для себя шесть правил умственного развития, которым и следовал на протяжении всей жизни.

1. Что нужно непременно исполнить, то исполняй несмотря ни на что;

2. Что исполняешь, исполняй хорошо;

3. Никогда не справляйся в книге, если что-нибудь забыл, а старайся сам припомнить;

4. Заставляй постоянно ум свой действовать со всею ему возможною силой;

5. Читай и думай всегда громко;

6. Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают, что они мешают; сначала дай почувствовать, а ежели он не понимает, то извинись и скажи ему это.

Следуйте этим замечательным и простым правилам и тогда, вполне вероятно, и Вы станете исторически значимой личностью.

На самом деле любой человек должен развиваться и постигать новое на протяжении всей жизни – в этом одно из основных его предназначений в мире.

Памятка русского долгожителя от академика Углова

Отрывок из книги замечательного Углова:

1. Люби Родину. И защищай ее. Безродные долго не живут.

2. Люби работу. И физическую тоже.

3. Умей владеть собой. Не падай духом ни при каких обстоятельствах.

4. Никогда не пей и не кури, иначе бесполезны будут все остальные рекомендации.

5. Люби свою семью. Умей отвечать за нее.

6. Сохрани свой нормальный вес, чего бы это тебе ни стоило. Не переедай!

7. Будь осторожен на дороге. Сегодня это одно из самых опасных для жизни мест.

8. Не бойся вовремя пойти к врачу.