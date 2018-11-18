Имеем ли мы право называть себя Человечеством!?

Персонаж с ником» Ъ» иногда поднимает интересные вопросы, которые заслуживают всеобщего внимания.

В связи с этим я решил вынести это за рамки обычного ответа на комментарий.

Вот его комментарий-вопрос:

«…Охарактеризуй своими словами национализм. Не иудаизм, в высшем проявлении сути.

Скажи мне честно. Есть-ли в любви к своему народу, проявление ипостаси божественности.

Если я люблю Бога, то должен -ли я любить все человечество, или на начальном этапе мне достаточно любить свой народ, а семитов можно просто не ненавидеть. Ненавидеть “псевдоевреев” -это проще, чем любить свой народ. Гораздо проще.А попытаться стать “жидовкой”- еще проще. Или постоянно спорить с ней.»

НАЦИОНАЛИЗМ – это начальная стадия разложения индивида. Следующей стадией является –НАЦИЗМ и завершающей стадией – ФАШИЗМ.

Иудаизм никакого отношения к этому не имеет. Это форма управления паразитарным обществом, основанная на религиозной составляющей.

Но это не интересная и несущественная часть вопроса.

Дальше гораздо веселее: «…должен - ли я любить все человечество…»

Здесь хочется остановиться подробнее.

Как мы используем слова «Человек» и «Человечество» и что понимает под этим?

В одной из своих публикаций я уже пытался донести до читателей – кто такие Человек, Люди и жители.

Напомню:

Четвёртый архетип именуется «Жить» и объединяет биологический разум низкой стадии развития. Типичными представителями данного архетипа считаются Черная раса и Серая раса. Сам термин «Жить», или «ЖИТелЬ» – «животом творящий» – с языка Светлых можно перевести как «Недалеко ушедший от животных в плане личностно-духовного развития». Их жизненные интересы сосредоточены на удовлетворении личных потребностей: обильное питание, разнообразие плотских утех, накопление состояния и повышение личного статуса, первоочередное следование основным инстинктам – выживания и половому

Пятый архетип именуется «Людь», или «Люди» во множественном числе. Данный термин является очередной аббревиатурой: «ЛЮбовью Действующие». Прямой перевод довольно сложен, наиболее близко это можно перевести как «посвящающие себя тем, с кем связаны любовными узами, и не более». Причём под любовью подразумевается не только половое влечение, но весь спектр привязанностей: любовь и к половому партнёру, и к члену семьи, любовь к родственникам, к питомцам, дружеская любовь, любовь к месту жительства, ареалу обитания, любовь к хобби и тем, кто его разделяет. И крайне мизерное желание делать что-либо для тех, кто не входит в описанный данными симпатиями круг, то есть для совершенно незнакомых индивидов, представителей неизвестных семей, обитателей далёких домовладений, дальних районов, других населённых пунктов, планет, галактик и так далее. Иными словами, «ЖИТелЬ» – это ярко выраженный эгоист-индивидуал, а «ЛЮДи» – это эгоистическая общность, сгруппировавшаяся по принципу личных симпатий, семейственности и узко очерченных социальных связей ближнего радиуса действия. Собственно, потому термин «Люди» общеупотребителен именно во множественном числе. К данному архетипу относят расы двенадцати-(желтая раса) и четырнадцатиэнергонного пространства(красная раса).

При этом допускают существование внутри любой расы представителей обоих архетипов одновременно, и «Жителей», и «Людей», но сама раса всегда оценивается по архетипу подавляющего большинства своих представителей.

Шестой архетип– так называемый «Человек». На языке Светлых это слово произносится как «Человече» и означает «ЧЕЛОм ВЕЧЕн». Чело – это вместилище головного мозга, иными словами, верхняя часть черепа. Вечен – это прилагательное, означающее бесконечное постоянство. Термин «Человече» переводится как «всегда действующий разумом», «НЕ руководствующийся эмоциями и личными мотивами». К данному архетипу относятся Светлые. Их жизненная парадигма подразумевает, что Светлый живёт во имя всей Расы, а не ради себя или только тех, кто ему симпатичен в силу семейных или дружеских связей. Для Светлых Раса – это главное. Индивиды – это «мириады благородных частиц, образующие Единство, нерушимое и непобедимое».

Исходя из этого, можно понять, что на нашей планете присутствуют только 2 архетипа – это жители и люди.

И на данном этапе жителей существенно больше.

Нам хотя бы людьми стать в большинстве своём, а про «Человечество» можно даже не мечтать. В ближайшем обозримом и необозримом будущем «Человечества» на планете не будет.

Говорить о том, что наша цивилизация молодая и развивается «семимильными шагами» тоже неверно.

На планете присутствуют представители уже равно сложившихся цивилизаций доказавших своё право на существование. Да, паразиты опустили всех в каменный век и в полуживотное состояние.

В данной ситуации выход только один – выкарабкиваться из этой ямы, так как в противном случае наша недоцивилизация просто погибнет и станет всего лишь органическим удобрением для зарождения другого вида разумной жизни.

Естественный отбор никто не отменял!!!

Но и при выкарабкивании из ямы много заблуждений.

Многие считают, что саморазвитие (умственное, физическое) – это практически подвиг. И причисляют это к деяниям на благо Родины, считая, что он– часть Родины, а значит, он, улучшая себя, делает лучше Родину.

Это говорит о том, что чего только паразиты не придумают, лишь бы ни черта не делать.

Нет, всё это чушь. Саморазвитие ради лишь собственно саморазвития бессмысленно.

Человек развивает себя ради обретения более мощных возможностей, которые он применяет на стезе созидания. Без созидания, без конкретных дел, степень развития индивида значения не имеет. Дремучий крестьянин, всю жизнь пашущий поле и кормящий мыслителей в ближайшем монастыре, капля по капле, пусть и не быстро, но накапливает потенциал своей Сущности. И после смерти уйдет куда-нибудь в пяти- или шестимерный слой, а то и повыше. А все «великие мудрецы» из оного монастыря, всю свою жизнь «просвещавшиеся», но пальцем не пошевелившие в плане конкретных деяний во благо Родины, обратно воплотятся на этой планете и начнут всё сначала.

Иными словами: если вы получили десять высших образований и докторскую степень по философии, то толка от вас ноль, если ничего вы для Родины или Расы не сделали. Потому что Вы забыли изобрести вечный двигатель и иже с ним. Деяние - штуковина всегда конкретная, его, деяние, можно «пощупать руками». А трёп – это манипуляции паразитов. Именно поэтому в теперешнем мире полным-полно «ученых», вот только изобретают они почему-то только то, что приносит прибыль их хозяевам. Цивилизация как была больной-хромой-допотопной, так и остаётся. Образно выражаясь, Человек ест ради того, чтобы жить. А люди живут ради того, чтобы есть.

Как можно принести пользу своей Родине, расе?

Законы Предков гласят: "Мерилом всего является Совесть".

Есть на эту тему одна шутка: "Подумай, что вспомнит о тебе твой народ спустя десять лет после твоей смерти, да еще если на планете сломается интернет?".

Что можно предложить тем, кто ищет выход из ямы, в которую нас опустили паразиты.

Бой всегда идет до конца жизни. У тех, кто еще слаб и не победил себя - бой идет с собой. У тех, кто победил себя - бой начинается с теми, кто его за это возненавидел. Пока вокруг себя вы видите тот мир, который видите, сражение не прекратится.

Я разделяет общество людей на хороших и плохих.

Но мне говорят : ведь в каждом человеке есть набор разных качеств и пороков, нельзя же делить всех на белое и черное. Существуют другие цвета и оттенки.

Но на самом деле – не существует оттенков. Это все плутана, придуманная для самооправдания негодяев. Человек либо плохой – либо хороший. Если плохой человек делает хорошие вещи – значит, он, мягко говоря, просто-напросто еще не полное дерьмо. А если хороший человек делает плохие вещи – значит, он не такой уж и хороший. На свете хороших людей практически не осталось. Потому что, если бы их на самом деле было много - мы бы не видели вокруг себя то, что видим, и все было бы совсем не так невесело. Очень много людей знаю, которым очень даже нравится все то, что вокруг них происходит. Им нравится жить в таком мире, им нравятся интриги, подлости, им нравится возможность украсть. Как они говорят, “развести лоха”, “отобрать деньги у быдла”, “отнять у электората что-то”, потому что электорат ни на что больше не рассчитан, кроме как быть источником дохода для тех, кто умнее, сильнее и сообразительнее.

Человек либо плохой, либо хороший. Не более того.

Что еще хочется предложить читателям , которые пытаются вылезти из ямы, в которую нас загнали паразиты.

Я не зря опубликовал статью «Десять причин отказаться от религий.»

Паразиты не зря придумали крест и внедрили его повсеместно.

Крест служит для сброса биоэнергии «на все четыре стороны». Собственно, он и имеет именно такую форму.

И служит для того, чтобы человек не имел возможности накопить «чего-нибудь лишнего». А то ещё станет фантастическим магом или ещё чем-нибудь сказочным.

Ну а что необходимо сделать, чтобы стать «Человечеством»?

Уничтожить паразитов и паразитизм на планете. Избавить планету от гнили и грязи, которая является балластом в обществе и годна лишь стать органическим удобрением. Начать жить по законам предков. Стать единым целым – народом в масштабах всей планеты. Никаких государств, империй, колоний и прочей паразитической шелухи. Вернуть себе идентичность и окончательно избавиться от гена паразитизма. Каждый должен стать Человеком и исключений быть не может. Все до единого на планете должны носить гордое имя – Человек.

И только после этого появится возможность стать Человечеством.

И на всё про всё уйдет немало времени – 20-25 тысяч лет.

Ранее существовавшее на планете Человечество начало разлагаться и потеряло возможность называться Человечеством примерно столько же лет назад.

Так что обратный путь займет не меньше времени.