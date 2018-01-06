Договора выполняют только трусы
11:31. 6 января 2018 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/3914501.html
Новость ниже, достаточно наглядно показывает, почему Ким Чен Ын никогда не откажется от ядерного оружия.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил, что уже на следующей неделе Вашингтон примет специальный закон для изменения ядерного соглашения с Ираном.
"Президент сказал, что он либо исправит его (соглашение с Ираном), либо отменит. Мы пытаемся исполнить обещание исправить его", — сказал Тиллерсон в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
Он не исключил, что подобный закон будет принят уже на следующей неделе "или вскоре после этого".
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Тегеран соблюдает ядерную сделку, но не стал на международном уровне оспаривать выполнение этих договоренностей. При этом Трамп отметил, что если усилия Вашингтона по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.
Госдеп считает, что США невыгодно выходить из соглашения, но можно попытаться "исправить" его, прописав дополнительные условия для Ирана задним числом в американском законе. В Иране заявляют, что подобный закон был бы нарушением соглашения.
https://ria.ru/world/20180106/1512185539.html – цинк
Такова цена договорам с США. При первой возможности они либо стремятся переписать их в свою пользу, либо разорвать, если считают, что это выгодно. Ну и как вы думаете, поверит ли Ким Чен Ын каким-либо гарантиям со стороны США на тему ядерного оружия, если у него перед глазами не только опыт уничтоженных США стран, но и подобное отношение к Ирану и его обязательствам не развивать ядерное оружие. Где даже скрепленный целой группой государств договор может быть столь легко пересмотрен не в интересах Ирана, потому что США так захотелось. Естественно, что в мире, где договора стоят не дороже бумаги на которой они написаны, ядерная дубинка представляется более веским аргументом в вопросах обеспечения стратегических гарантий безопасности и суверенитета.
США сами создали такую ситуацию в мире, когда страны проводящие субъектную внешнюю политику, прекрасно понимают, что только реальная военная сила, а не бумаги договоров, могут уберечь от агрессивных действий со стороны Вашингтона. Такой вот "дивный новый мир" свободы и демократии, который обещали американские гегемонисты в 90х.
И вы думаете, что США сильно пристыдились после очередного провала в СБ ООН, где даже некоторые младшие союзники вроде Франции указывали США на то, что они используют протесты в Иране ради своих корыстных целей. Наоборот, они продолжили повторять, как сильно они озабочены правами женщин в Иране и непропорциональным применением силы к протестующим.
Разумеется, они действуют по праву сильного, прикрываясь своей самоназначенной мессианской ролью, но с каждым годом это выглядит все более топорно и неубедительно.
Источник: colonelcassad.livejournal.com