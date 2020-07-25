Нынешние армянские лидеры пытаются продать Россию и свой собственный народ

В связи с очередным обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе со стороны Армении вдруг громко прозвучали обвинения России в том, что она предаёт братский армянский народ, не выполняет свои обязательства в рамках договора о коллективной безопасности ОДКБ и бросает своих собратьев по вере один на один с мусульманским Азербайджаном. И эти обвинения, похоже, вскрывают истинный смысл нынешнего военного обострения.

Напомню, вот уже неделю продолжаются перестрелки на армяно-азербайджанской границе, причём не в Нагорном Карабахе, где это противостояние за 30 лет уже стало чем-то обыденным, а на вполне себе спокойной части границы между Арменией и Азербайджаном, где ранее никогда никаких столкновений не было.

И вдруг начались. Почему?

Два года назад главой Армении стал оппозиционный политик Никол Пашинян. При этом, все последние годы своей политической карьеры Пашинян представлял ту часть армянской элиты, которая выступает за дистанцирование от России, сближение с США и странами Европы.

И одним из главных шагов на этом пути должен стать выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС. Но просто денонсировать это соглашение Пашинян не может, так как это приведёт к резкому охлаждению отношений с Россией, которая, как не крути, была и остаётся ключевым союзником Армении и гарантом её безопасности. Поэтому был выбран другой путь — медленное «вымораживание» Армении из ОДКБ и ЕАЭС.

В течение прошедших двух лет Армения категорически не выполняла венский и петербургский планы мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, принятые в 2016 году. А чтобы похоронить их окончательно и был нужен сегодняшний конфликт.

Бои на границе позволяют Армении выбросить в корзину венский и петербургский планы урегулирования, обвинив Азербайджан в том, что именно он их сорвал. А чтобы окончательно снять с себя всю ответственность, в армянских СМИ тут же началась оголтелая компания, обвиняющая Россию в том, что она предала Армению и не собирается её защищать и обеспечивать безопасность республики, а значит, Еревану надо искать нового партнера и защитника в лице стран НАТО и конкретно США.

Ну, что же, давайте разберёмся. Начнём с того, а что же нам за «брат», а точнее «сестра» современная Армения?

Интересно, то что «братство» представителями многочисленной армянской диаспоры и политической элиты понимается исключительно как односторонние и безоговорочные преференции со стороны России армянскому бизнесу и менталитету. Вдруг, выясняется, что именно Армения «прикрывает» Россию от Турции, разрешая ей содержать на своей территории 102 военную базу. Что в России армянская диаспора имеет право жить по своим собственным законам и одна принадлежность к древнему и прославленному в веках народу делает армян исключительными и наделяет их особым статусом.

Ну, последние два пункта это уже из области клиники и психиатрии некоторых наглухо отравленных националистическим опиатом представителей, и обсуждать их всерьёз нет смысла. А вот обсудить, что же за союзница нам досталась в наследство от СССР стоит. А для этого вернёмся на 30 лет назад…

Сегодня в армянской среде не принято вспоминать события начала 90-х, историю распада СССР а ведь именно Армения и армянские националисты того периода были в числе «застрельщиков» распада Советского Союза и зёрна национализма в Армении дали щедрые всходы задолго до того, как они вылупились из земли в других республиках.

Сегодня не принято вспоминать, что Армения с 1987 по 1995 год стала фактически моноэтнической республикой — 97,9% населения республики армяне, ещё 1,5% езиды и 0,4% русские. Стоит вспомнить, что в 1987 году на долю армян приходилось 93,9%, в числе других народов наиболее значительными меньшинствами были азербайджанцы — 2,6%, курды — 1,7%, русские — 1,5%. Сокращение азербайджанцев мы оставим за скобками, а вот сокращение численности русских в «братской» Армении в три раза — говорит очень о многом.

И если уж говорить правду об отношении армян к русским в тот период, тогда нельзя не вспомнить о событии, которое произошло в Ленинакане, менее чем через четыре года после страшного землетрясения 7 декабря 1988 года. Я говорю о казни пятерых русских десантников в центре Ленинакана 10 июля 1992 года. Казни тех, кто за три с половиной года до этого разбирал завалы этого города, спасал людей, давал им кров и пищу.

И, собственно, именно это подлое вероломство, а не тысячи мародёров и тунеядцев, которых автор этих строк видел в декабре 1988 года на улицах Ленинакана, поставило для меня последнюю точку в истории моего отношения к этому «древнему, мудрому и благородному народу»…

Наверное, не все знают как это было. Я напомню:

10 июля 1992 года, в Ленинакане были убиты пятеро российских десантников. Тогда армянская сторона в лице заместителя министра обороны Абрамяна и командира воинских формирований Ширакского района Варданяна на весь мир заявила о «преступных действиях российских военных». Они якобы задавили автомашиной ребенка, применили оружие. Потому, дескать, по ним и открыли ответный огонь. На самом деле лейтенант Александр Шаповалов, сержанты Евгений Поддубняк, Олег Юдинцев, рядовые Михаил Карпов, Николай Масленников, сопровождавшие колонну, вывозимой на ремонт боевой техники, отказались сдать окружившим их армянским боевикам имеющееся у них оружие и были зверски убиты прямо в центре Ленинакана (теперь Гюмри). В моём архиве сохранилось открытое письмо отца лейтенанта Александра Шаповалова — Ивана Яковлевича заместителю министра обороны Армении по поводу убийства группы российских десантников.

Вот оно:

Открытое письмо заместителю министра обороны Армении генералу Н. Абрамяну

Был у меня сын. Были ожидания, радости, надежды… Нестерпимо больно писать об этом в прошедшем времени. Ты убил моего сына, генерал! Убил вместе с его солдатами — весь расчет ЗУ-23. Три месяца прошло после этого. Все пытаюсь и не могу понять твою психологию. Как стало возможным это подлое убийство? И кто его организатор? Замминистра обороны! А ведь ты, генерал, сам служил в Вооруженных Силах СССР 34 года…

Наш сын и его солдаты не отдали вам оружие, которое им доверила Родина. Всем своим поведением в последние часы жизни они не посрамили славы этого оружия. А какую же славу добыл ты для Армении? Глубоко убежден, окажись на месте наших парней твои бандиты, они побросали бы оружие и разбежались. А уверен потому, что только трусы при подавляющем перевесе в силах могли поступить так подло. Ты, генерал, променял армию, слава которой известна всему миру, на толпу бандитов, состоящую наполовину из уголовников. Пользуясь трусостью, а возможно, и продажностью нашего командования в Ленинакане, ты обнаглел до того, что решился положить на жертвенный камень жизни молодых парней из армии дружественной страны. Короткая же у тебя память! Не такие ли парни три с половиной года назад вытаскивали из-под развалин Ленинакана и Спитака твоих соотечественников после землетрясения? Не эта ли армия помогала восстанавливать города Армении? Так что, выходит, ты сполна рассчитался за помощь.

В первые же дни после похорон хотел я послать проклятия тебе, генерал, от имени всех матерей и отцов расстрелянных солдат, но решил, что лучше это сделать в открытом письме через газету. Пусть узнают о тебе все, и в первую очередь твои дети. И если после этого ты сможешь спокойно смотреть им в глаза, то ты просто нелюдь.

С глубоким презрением

Иван ШАПОВАЛОВ — отец лейтенанта Александра ШАПОВАЛОВА.

Думаете, кто-то ответил за гибель наших десантников? Да никто! Упомянутый Абрамян сделал отличную военную карьеру, служил до 2002 года в генеральной инспекции МО Армении и благополучно умер в 2008 году.

Не ответил никто и за измывательства над военнослужащими 7 гвардейской армии, которые оказались просто брошенными здесь на произвол судьбы после распада СССР. Сегодня даже следы этой трагедии можно найти с большим трудом. Но личный архив хранит документы той эпохи. Почти сразу после распада СССР начался силовой захват армянскими националистами и боевиками складов и вооружения 7 гвардейской армии, расквартированной в Армении. Захват, очень скоро перешедший в откровенный грабёж, когда по ходу «изъятия» оружия заодно изымалось и всё ценное имущество военных, которых здесь тогда просто поставили вне закона.

Подвиг военных, вытащивших, фактически на себе первые и самые страшные дни после землетрясения 12 декабря 1988 года, когда кроме армии не оказалось никакой другой силы, способной бороться с последствиями стихии, был тут же забыт. Зато в армянской националистической прессе во всю культивировались сказки про жестокости советских военных.

Так, нападение 27 мая 1990 года боевиков с целью завладения оружием на конвойный полк за крепостью Эребуни в ходе которого был убит часовой и заместитель командира полка и одновременное нападение на военный патруль в здании вокзала (также с целью завладения оружием), закончившееся преследованием и окружением боевиков в районе водохранилища (3 убито и 23 задержано — все за тем отпущены) выдавалось за героическое сопротивление армянских патриотов вводу войск в город для карательной акции. И такая пропаганда выпустила наружу самые низменные инстинкты этих самых «патриотов».

Так, при захвате территории вертолётного отряда всё в том же Ленинакане, боевики, заподозрив, что техники отряда собираются вывести вертолёты из строя, просто взяли в заложники их семьи и привезли на аэродром, где под угрозой их расстрела, потребовали, чтобы техсостав запустил вертолёты и продемонстрировал их исправность. Только после этого всех распустили, точнее — выгнали, заодно ограбив. Теперь это всё забыто!

Справедливости ради, надо честно сказать, что и Россия легко забыла своих погибших солдат и сделала вид, что их просто не было. Как не было грабежа и беспредела по отношению к военнослужащим 7 гвардейской…

Уже через два года после гибели десантников сюда зачастил с визитами министр обороны Павел Грачёв (сам бывший десантник!) и был так очарован армянским гостеприимством, что уже через год — 16 марта 1995 года здесь была развёрнута 102 российская военная база, не имевшая никакого военного значения для обороноспособности России, но вот уже 25 лет вполне исправно прикрывающая Армению со стороны Турции.

Сегодня армянские политики и не любят вспоминать то время, но зато щедро навешивают обвинения на Россию и предъявляют чуть ли не ультиматумы на тему того, как ей правильно себя вести с Арменией, и как ей угодить. Более того, новое руководство Армении вообще заявляет о том, что Россия не исполняет свои обязательства в рамках ОДКБ.

При этом они лукаво помалкивают, что вся стратегия Никола Пашиняна с 2018 года была направлена на подрыв ОДКБ. Именно Армения весь 2018 год блокировала работу Организации под надуманными предлогами, и даже дошла до того, что арестовала генсека ОДКБ. В 2019 году, вроде бы, работа возобновилась, но все равно ряд комитетов был блокирован. Сейчас перед Пашиняном встал вопрос, что делать дальше? Просто выйти из ОДКБ нельзя, так как это явно будет выглядеть так, что Армения заняла антироссийскую позицию. И тогда республика останется без российской поддержки. Но, благодаря этой провокации, можно будет, как в 2016 году, обвинить Россию в том, что она не помогла Армении. Именно поэтому для очередного военного столкновения и был выбран уже не карабахский фронт, который, хотя и всегда под рукой, но находится на территории непризнанной НКР, на которую не распространяется действие договора о коллективной безопасности, а именно граница Армении и Азербайджана, чтобы максимально загнать Россию в угол. Ведь Армения член ОДКБ, а Азербайджан нет…

Как и 30 лет назад армянские политиканы (а я говорю именно о них, а не об армянском народе, к которому питаю самые дружеские чувства) в очередной раз пытаются «кинуть» Россию и подороже продать её, а заодно и интересы простых армян, которым придётся, если что, платить своими жизнями за циничное предательство интересов народа ереванскими политическими авантюристами.

Но есть то, что они там, в Ереване не понимают. Россия 2020 года это не Россия 1990 года. И Путин не Ельцин!

Владислав Шурыгин

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Источник: https://nstarikov.ru/nyneshnie-armjanskie-lidery-pytajutsja-prodat-rossiju-i-svoj-sobstvennyj-narod-117250