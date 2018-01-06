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Что такое Человек? (основные версии его происхождения)

15:19. 6 января 2018 Просмотров - 35 Нет комментариев Опубликовал:

Что такое Человек?
(основные версии его происхождения)

Автор: Алексей Орлов
Соавтор: Михаил Ять

Кроха сын к отцу пришёл…
И спросил малец:
“Что Такое Человек?
Проясни Отец?”

В этой беседе мы попытались рассмотреть основные мнения происхождения Человека: научное, религиозное и Ведическое.
Ну, а что из этого рассмотрения получилось, решать Вам…

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Источник: www.youtube.com

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