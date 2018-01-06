Что такое Человек?

(основные версии его происхождения)



Автор: Алексей Орлов

Соавтор: Михаил Ять



Кроха сын к отцу пришёл…

И спросил малец:

“Что Такое Человек?

Проясни Отец?”



В этой беседе мы попытались рассмотреть основные мнения происхождения Человека: научное, религиозное и Ведическое.

Ну, а что из этого рассмотрения получилось, решать Вам…



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Источник: www.youtube.com