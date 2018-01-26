Что есть Зоосфера?

Уже из этих двух научных определений видно, что зоология и биосфера так прочно связаны между собой, что оба термина можно соединить одним определением, и это определение именовать термином «зоосфера»:

Меня слегка удивило, что термин «зоосфера» не значится ни в научных словарях, ни в электронной Википедии. Хотя «зашифровать» такое слово под науку не так уж и сложно по аналогии с научными терминами «ноосфера», «социосфера» и пр. научными сферами науки. Нам легко записать, например: « зоосфера (от др.-греч. ζῷον — животное + σφαῖρα — сфера, шар) – наука о представителях царства животных, в том числе человека», - как это сделано в Википедии в отношении зоологии и биосферы :



В своей физиологической сущности, организм человека является животным по происхождению, ибо от природы наделен всеми органами чувств, присущими животному из отряда млекопитающих.



Если с этим согласиться (но разве кто-то может не согласиться с очевидным?), то известная «научная» фраза – «человек есть высшая форма развития жизни на Земле» – теряет свою драгоценность, превращаясь в лучшем случае в желание казаться великим себе, любимому…

По крайне мере, против этой фразы свидетельствует вот эта свежая статья, только что подвернувшаяся под руку из сети. На наш взгляд, её актуальность налицо. Лично меня она привлекла тем, что под рубрикой: «Общество. Зоосфера.». (Цветом в тексте я выделил некоторую конкретику, – разумеется, на мой взгляд. А.Н.)…

Антон Евсеев

Жестокому обращению с животными детей учат… родители

Когда читаешь про очередной случай издевательства человека над животными, очень часто мелькает слово "зверство". Обычно оно является синонимом термина "жестокое обращение". Однако зверь никогда не будет мучить своего собрата. Издевательство над живыми существами — исключительно человеческое свойство.

Спору нет, и братьям нашим меньшим (хотя почему меньшим? с точки зрения эволюционной теории — наоборот, старшим) иногда приходится убивать. Соперника, конкурента, жертву — всякое бывает в этой жизни. Тем не менее, их способы умерщвления себе подобных по сравнению с человеческими, в большинстве случаев чрезвычайно гуманны и безболезненны.

Приведем несколько примеров. При охоте крупных кошек смерть жертвы наступает через секунду после того, как хищник применит свой "фирменный" прием — укус в основание черепа. Конечно, иногда зверь может поиграть со своей добычей перед тем, как съесть ее, но в самом процессе игры жертва как правило не получает никаких травм, кроме психологических.

Кстати, подобная игра дает жертве пусть маленький, но все-таки хоть какой-то шанс на спасение жизни. Как говорил один черный кот, персонаж повести Н. Геймана "Коралина": "… то, что мы играем с добычей, дает возможность этим смешным созданиям время от времени убегать. А от тебя часто сбегает твой обед?".

Конечно, есть и исключения. Я сам неоднократно наблюдал, как мелкие насекомоядные млекопитающие, например, землеройки и ежи атакуют добычу, являющуюся более крупной, чем они сами. В данном случае землеройка, молниеносно подскакивая к испуганной жертве, вырывает у нее из бока кусок плоти и отбегает, на ходу пережевывая "обед". В конце концов, жертва умирает от болевого шока (или потери крови) и вот тогда хищник уже может безо всяких препятствий насладиться едой.

Также со стороны могут показаться весьма жестокими драки между самцами, добивающимися внимания самки. Особенным кровопролитием отличаются бои разнообразных тюленей и бегемотов. Здесь дело может окончиться даже смертью одного из участников.

Тем не менее, и в данном случае жестокость животных весьма преувеличена. Тяжелых ран, бойцы друг другу, как правило, не наносят, а "кровавость" зрелища объясняется тем, что у водных животных мелкие кровеносные сосуды подходят очень близко к поверхности кожи и иногда достаточно небольшой травмы, чтобы повредить их. Смерть в поединке, как правило, — результат несчастного случая (это все равно, что гибель спортсмена на соревновании), сознательного убийства соперника не происходит.

Многие охотники могут мне возразить — а как же убийство "ради развлечения"? Ведь такое замечено за волками и некоторыми другими хищниками — часто убивают больше, чем могут съесть. Такое действительно бывает. Однако почему мы думаем, что это происходит "ради развлечения"?

Об этом заблуждении мне как-то рассказывал замечательный зоолог-натуралист Константин Константинович Панютин. Предоставим слово ему:

"…Не убивает зверь ради развлечения, это все бред. Люди часто очеловечивают животных, думают, что те поступают так же, как и они. Человек может убить ради развлечения, правда, психически нормальный — вряд ли. Так вот многие думают, что и зверь так поступить может.

Возьмем, например, волков. Да, бывает, зарежут все стадо, а унесут только 2-3 овец. Но ведь волки могут и падалью питаться. Место, где остались трупы, они очень хорошо запомнили. Как еда кончится — опять туда наведаются. Так что это вовсе не "развлечение", а заготовление запасов впрок.

Лиса, кстати, так же делает, только аккуратнее — падаль часто в землю зарывает. Волки тоже трупы закопать могут, только у них на это не всегда время есть. Если их, к примеру, собаки обнаружили — тут некогда о сохранности запаса заботиться, ноги бы унести. Но свой запах стая на таких "полуфабрикатах" всегда оставит, для животных этого часто бывает довольно… ".

Итак, как мы видим, термин "зверство" при характеристике человеческой жестокости употреблять несколько некорректно, поскольку зверям жестокость не свойственна. Но тогда возникает вопрос — почему она свойственна человеку? Унаследовал ли он ее от своих обезьяноподобных предков или приобрел в процессе социальной эволюции? Самое интересное, что, похоже, оба утверждения весьма близки к истине.

Сторонники первой версии объясняют человеческую жестокость "слабой биологической вооруженностью" людей. У человека, говорят они, нет мощных средств защиты или нападения — длинных клыков, крепких когтей, яда и т. п. Этот недостаток людское племя компенсирует чрезвычайно повышенной агрессивностью ко всему, что движется.

Ученые доказывают, что человек здесь не является исключением — в мире дикой природы наиболее агрессивно ведут себя те виды животных, чья естественная защита наиболее слабая. Это проявляется и во внутривидовых конфликтах. К примеру, те же землеройки. Их природная защита весьма слабая, поэтому они чрезвычайно агрессивно относятся и к себе подобным и ко всем остальным животным. В этом отношении они очень похожи на нас — чувство "незащищенности" рождает страх перед всем, что движется, а страх пробуждает агрессию.

А вот хорошо вооруженные ядовитые змеи не то что вообще не охотятся на своих собратьев, но и даже при брачных поединках никогда не используют свои смертоносные зубы. Их можно понять — если взяться за противника "серьезно", велика вероятность того, что оба соперника погибнут. Популяции от этого, как вы понимаете, один только вред.

Что же, похоже, это действительно так. Но возникает вопрос — почему за несколько тысячелетий "культурного" существования человечество так и не смогло скорректировать этот первобытный инстинкт различными методиками воспитания? Ведь сейчас-то мы живем совсем в других условиях, нам не надо бояться нападений ночных хищников и дрожать от страха при виде всякого крупного животного.

Не то, что бы этих попыток не предпринималось совсем. В странах Западной Европы и США ведется активная работа с подрастающим поколением на предмет необходимости гуманного отношения к животным. Результаты весьма обнадеживающе — достаточно вспомнить недавнюю историю с ослом — парашютистом или рассказ Дж. Даррелла о том, как все население острова Джерси помогало спасать водоплавающих птиц, пострадавших от жестокого зимнего шторма.

Тем не менее, наша страна, к сожалению, в этой области находится еще в числе отстающих. И это несмотря на соответствующую социальную рекламу, обилие различных зоологических кружков и замечательную передачу "В мире животных". Причина кроется, по видимому в том, что родители, воспитывая детей, часто "преподносят" им братьев наших меньших как абсолютных врагов.

Достаточно часто, гуляя по улицам Москвы, я наблюдал одну и ту же картину — ребенок тянется к живому существу (собаке, кошке, насекомому), а обеспокоенные родители активно оттаскивают него с криками: "Нельзя! Укусит (поцарапает, ужалит, заразит…)".



Такое происходит постоянно и в результате ребенок приучается видеть в братьях наших меньших своих врагов. А через некоторое время приступает к ответным действиям — гоняет их, бьет, травит и издевается другими разнообразными способами.

Но это еще не все. Подсознательно уверенный в том, что все живое желает ему зла, ребенок переносит свою неприязнь и на всех остальных животных. Собака требует того, что бы с ней гуляли, то есть мешает поваляться на диванчике с PSP — а чего же еще ожидать от врага, ведь он создан для того, что бы мешать людям жить. Палкой ее! Кошка требует внимания? Выбросить в окно, никакой пощады к врагу! Лисенок мешает отдыхать? Убить и точка!

Тут уже всерьез обеспокоенные родители начинают осаждать кабинеты психологов и причитать: "ах, откуда у него это"? Странный вопрос — от вас же. Ведь это вы приучили его видеть во всем, что движется, страшную и смертельную угрозу.

Некоторые могут возмутиться — что же, вообще не нужно соблюдать меры предосторожности при общении с животными? Почему же, конечно нужно. Но при этом не следует "передергивать" приучать ребенка видеть во всех живых существах исключительно врагов.



Ему нужно спокойно (без криков, ахов и охов — это только помогает в создании образа врага) объяснить, что если, например, кошка прижала уши и шипит — подходить к ней не надо. А вот ту, которая мурлычет и трется об ноги — почему бы и не приласкать. Близко подходить к пчелам или осам не надо — но полюбоваться ими с безопасного расстояния не только можно, но и нужно.

Многие родители боятся, что их ребенок может заразиться от бездомных животных различными болезнями. На самом деле вероятность подобного чрезвычайно низка — большинство тяжелобольных братьев наших меньших не подходят близко к человеку (им и без него плохо).



Но даже в том случае, если вы не уверены в том, что-то животное, которое хочет погладить ваш ребенок, здорово — почему обязательно нужно прогонять его, вместо того, что бы потом просто воспользоваться дезинфицирующей салфеткой?

Конечно, по-хорошему, в этом виноваты не только родители. Школа и СМИ тоже вносят свою лепту в "природоненавистническое" воспитание. По радио, телевизору и на уроках постоянно твердят о различных опасных инфекциях, переносимых животными, о страшных бездомных животных и очень редко говорят что-нибудь позитивное про братьев наших меньших.



Во многих школах руководство запрещает организовывать зоологические кружки — вдруг у детей будет аллергия? Да и в интернете сообщений про то, как животное навредило людям, куда больше, чем тех, в которых рассказывается о любви и взаимопонимании между человеком и другими обитателями нашей планеты.

Но, тем не менее, самый ранний "образ врага" формируется, все-таки, с "помощью" родителей. Поэтом, для того, что бы дело сдвинулось с мертвой точки, им самим следует пересмотреть свое отношение к ситуации "ребенок-животные".

Однако и без государственной и общественной поддержки здесь тоже не обойтись. Если везде, в том числе и в СМИ будут пропагандироваться книги и фильмы, воспитывающие гуманное отношение к животным (как, например, в Великобритании — там книга Дж. Даррелла "Моя семья и другие звери", этот прекрасный учебник гуманного отношения к братьям нашим меньшим, включена в обязательную школьную программу), если школьников будут водить на экскурсии не только в музеи, но и на выставки домашних животных, если будут развиваться зоологические и экологические кружки при школах и центрах внешкольного образования — именно тогда мы все реже будем читать в новостях о том, как подростки замучили очередное несчастное животное.



И жить от этого, уверяю вас, станет легче и веселей .

Для чего нам этот правдивый материал неравнодушного автора

Полагаю, такая статья-констатация на злобу дня под рубрикой «Общество. Зоосфера.» родилась отнюдь не случайно, потому я отважился скопировать сюда её целиком, что называется, для вящей убедительности в оправдании термина «зоосфера» в нашем представлении.



Важно отметить, что в таком виде данный термин легко встраивается в один ряд с нашими уже рассмотренными понятиями « Что есть Ноосфера » и « Что есть Социосфера ». И теперь вот « Что есть Зоосфера »…

Согласно нашей концепции, человек одновременно находится под воздействием трех сфер, и отдавать первенство какой-то из них едва ли целесообразно. Хотя на первый взгляд, говоря о человеке, на первое место выдвигается очевидная материальность человека – его живой организм.



Но поскольку мы со школьной скамьи усвоили, что человек разумен, телесен и духовен, то когда ставится конкретный вопрос о каждой из трех сущностей индивида, мы вынуждены признать, что в качестве действительной сущности предстаёт лишь его материальная составляющая – телесность. В то время как о его разумности и духовности на первой стадии исследования мы можем говорить не иначе как о сущностях мнимых…

Но вот что называется, с фактами в руках мы установили, что воздействию Ноосферы человек обязан своей интеллектуальностью (через овладение Искусством Живописи и Искусством Музыки и Искусством Слова), а воздействию Социосферы – формированием его духовности (через Труд и Экономику и Политику)…

Поразительно, но теперь мы видим, что все перечисленные в скобках вещи являются отнюдь не мнимыми, а действительными, из чего следует, что только с освоением индивидом всех этих вещей его интеллектуальность и духовность из категории мнимых переходят в категорию действительных.



И означает, что только в этом случае индивид превращается в Личность, гармонично развитую в интеллектуальном и духовном отношении. Однако в этом выводе нет слов о развитии индивида в физическом отношении, и здесь читатель вправе спросить, причем здесь Зоосфера?..

Так всё-таки, чего мы представители – Зоосферы? Или Зверосферы?

Если судить по тому, как в эфире нагнетается атмосфера неизбежности войны – Третьей Мировой, то вопрос имеет единственно верный ответ – и ОН ОЧЕВИДЕН! Люди готовятся (хотя де-факто процесс уже идёт) перебить друг друга, оставив разве что «золотой миллиард», что уже само по себе свидетельствует о животно-звериной природе человека.



И если это проявляется на самом высоком уровне социальной иерархии (откуда, как известно, и начинается гниение организма), чего уж говорить о низах. Не зря ведь сказано о народном бунте как «бессмысленном и беспощадном», в коем человек участвует в облике взбесившейся жертвы физического, интеллектуального идуховно-социального порабощения (по Марксу)…

Нам осталось теперь заглянуть в его физическую природу, стараясь понять, что в ней такого нечеловеческого, делающего её не просто животною, а даже звериною…

Допустим, мы поверили исследованиям и выводу Я.Икскюля (1864-1944 гг. – нем. биолог, зоопсихолог и философ, один из основателей зоосемиотики и биосемиотики), сто лет назад записавшего в своем учебнике, что биологическая природа человека представляет собой «функциональный круг животного», главными составляющими которого являются чувства, психика и эмоции…

Из школьных учебников мы знаем, что согласно эволюции природы миру животных предшествовал растительный мир с его изумительным разнообразием форм и жизненных сил, столь необходимых для питания зарождающегося зоомира.



Однако надо заметить, что если для жизни растительного мира и млекопитающих требовались такие продукты питания как воздух, вода и еда (для растительного мира таковыми являются микроэлементы земной почвы, для травоядных животных еще и сами растения), то для обособившегося отряда плотоядных хищников (зверей) едой становятся уже сами животные…

Но вот появился человек, самое последнее творение Природы (или Бога – тут мнения специалистов расходятся), в образе мужчины и женщины, который теперь, как мы видим, – по каким-то неведомым причинам – уже готов заняться самоуничтожением (самоликвидацией), стиранием себя с лика Земли, чем доказывается его не просто звероподобие, а какое-то подобие «чудовища Франкенштейн».



И всё это происходит по якобы непонятным человеку причинам – в вечном борении добра и зла. Но так ли это на самом деле? – спросим себя – так ли уж «по непонятным»?..

Причины разные, но главная: наука не знает Что такое человек

И потому жизнь словами ученого или философа рисует нам человека, то в образе Бога-Творца, добавляя при этом, что Он невыразим, неисчислим, невообразим, немыслим и т.п., то в образе самой ничтожной твари или того же Франкенштейна, велеречиво заявляя при этом: «Человек – звучит гордо!». И кому прикажете верить?..

Остаётся одно – включить собственное воображение и начать шевелить мозгами. Если это удастся, то даже из уже имеющегося материала на тему «познай самого себя» можно делать некоторые выводы, как теоретические, так и практические…

Первое. Напрягаю свои мозги, и сознаю, что в своей физиологической части я мало чем отличаюсь от бесхвостой обезьяны. Смотрю на себя как на обезьяну и вижу, что меня с ней более всего «роднит» именно так называемый «функциональный круг животного», запечатленный исследованиями Я. Икскюля. Отчетливо сознаю, что как и она, я обладаю органами чувств, при помощи которых воспринимаю и осваиваю жизненное пространство вокруг себя.



Как и она, я реагирую на воспринимаемые ощущения психически, чувствуя приятное и комфортное, переношу спокойно, но если улавливаю от среды дискомфорт или болезненность, то начинаю нервничать, демонстрируя соплеменникам своё эмоциональное состояние. Как и она, я реагирую на получаемые от сотоварищей по образу жизни сигналы и инстинктивно (автоматически) поступаю, как и все они, например, спасаюсь бегством от опасности…

Второе. Наука доказывает, что эволюционно в своем развитии человек на каком-то этапе преодолел состояние человекоподобного существа, похожего на обезьяну, и достиг состояния, каковым он является сейчас. Но тоже животным, хотя и уже разумным (homo sapiens) существом.



Допустим, он научился мыслить и приобрел способность нарисовать свое животное состояние в виде вот такой простой схемы, выделив в нем основные три вещи его «функционального круга животного». Разумеется, уже как бы по привычке мы делаем это опять в цветовой символике:





Рис 1. Символы Цвета в Идее человека-животного и его критериев

На схеме мы показали научную идею под названием «функциональный круг животного», исполненную с привлечением трех цветов: зеленый, голубой и синий. Цвета отнюдь взяты не произвольно, а отражены с лика живой природы. Так географы на глобусе (как модели земного шара) обычно синим цветом обозначают реки, озера и прочие водные пространства, а зеленым – пространства, покрытые растительностью. Голубой цвет для нас – это цвет дневного неба, иначе, цвет толщи воздуха – атмосферы.



Надо уметь представлять и привыкнуть к тому, что эти три предмета – зелень, воздух и вода, есть первые продукты живой природы, потребляемые травоядным человеком-животным, чтобы жить. И что без любого из этих трех продуктов его биологическая жизнь угасает и становится невозможной…

Наконец, третье. Ранее мы показали, что для интеллектуальной жизни человека человеком придуманы три вещи: Искусство Живописи и Искусство Музыки и Искусство Слова (Ноосфера), и что эта интеллектуальная жизнь угасает и делается ущербной без любой из них.



Далее мы показали, что духовная жизнь человека в обществе происходит под воздействием производственных отношений, базовыми компонентами которых являются Труд и Экономики и Политика (Социосфера), как неотъемлемые составляющие в формировании его житейского опыта.



Уместным будет еще раз вспомнить слова Аристотеля: «Человек, располагающий опытом, оказывается мудрее тех, у кого есть любое чувственное восприятие, а человек, сведущий в искусстве, мудрее тех, кто владеет опытом». Или он же: «Искусство и воспитание имеют целью то, чего человеку недостает от природы»! Однако, как мы показали в данной работе ещё раз, «от природы» ему дано только то, что полагается человеку-животному – чувства, психикаи эмоции, иначе – функциональный круг животного…

Неужели кому-то «непонятна» причина озверения человека?

Сегодня высшая власть общества в условиях государства и есть главный хищник, присваивающий жизненные ресурсы народов. Здесь и следует искать причину превращения зоосферы в зверосферу, человека-животного – в человека-зверя. Здесь полезно будет вспомнить мысли А.Эйнштейна из нашей статьи на портале АТ « Почему Эйнштейн? ». Вот эти мысли:

Большинство великих государств своим появлением обязаны завоеванию. Народы-завоеватели делали себя юридически и экономически правящим классом завоеванной страны. Они присваивали себе монопольное право на владение землей и выбирали жрецов только из своих рядов. Эти жрецы, в руках которых был контроль над образованием, сделали классовое разделение общества постоянным и создали систему ценностей, которой люди стали руководствоваться в своем общественном поведении, по большей части бессознательно.



Эта историческая традиция остается в силе. Нигде мы не преодолели того, что называется «хищнической фазой» человеческого развития. Существующие экономические факты принадлежат к ней, и законы, которые мы можем вывести из этих фактов, неприложимы к другим фазам. А так как цель социализма и состоит именно в том, чтобы преодолеть хищническую фазу человеческого развития ради более высокой, экономическая наука в ее настоящем виде не способна прояснить черты социалистического общества будущего… (Из статьи А.Эйнштейна «Почему социализм?»)

Разве сказано не про наше время, не про государство «Россия 1993-2018»? Разве это не добрый совет экономистам не преувеличивать свое значение в социализме? Наконец, это ли не пример философского вывода из абсолютно правильного пониманиявсего того, что отражено в учении Маркса-Энгельса и проделано в практике Ленина-Сталина?



В руках творцов новой волны капитализма в России с разделением советского общества на классы и погоней за европейской системой ценностей (служение власти Золотого Тельца) оказалась и система образования, шефство над которой было вручено жрецам от науки д.т.н. А.Фурсенко, а потом д.ф-м.н. Д.Ливанову.



И за последнюю четверть века в России от социализма не осталось ничего ни в экономике, ни в науке и промышленности, ни в образовании и здравоохранении. А Средства Массовой Информации сегодня – это пир во время чумы, ибо здесь мы, что хотим, то и творим. Таким образом, все факты жизни зоосферы и социосферы говорят, что в ходе перестройки народы России вновь оказались в «хищнической фазе» человеческого развития. И всё это в погоне отечественных либералов за просвещенным Западом…

Здесь мы вспомнили слова А.Эйнштейна столетней давности о хищнической природе дикого капитализма в пребывании его в стадии империализма, который за 200 лет своего господства удерживает род человеческий – его социосферу, в состоянии не столь зоосферы даже, а в состоянии зверосферы. По этому поводу грешно ещё раз не вспомнить идеалиста Платона, мечты и мысли которого о «идеальном государстве» всплывают, становясь и через 2500 лет для нас актуальными…

Так, самым "великим делом" стражей идеального государства он считал организацию "правильного обучения и воспитания", при помощи которых, убеждал он:

" Стоит только дать первый толчок государственному устройству, и оно двинется вперед само, набирая силы, словно колесо. Ведь правильное воспитание и обучение пробуждает в человеке хорошие природные задатки, а у кого они уже были, то благодаря такому воспитанию становятся еще лучше – и вообще, и в смысле передачи их своему потомству, что наблюдается у всех живых существ "…

Однако, как известно, Платон тоже пошел вслед за традицией дуализма, выделив лишь мусическое искусство воспитания и искусство гимнастическое, полагая, что, первое "дает уравновешенность души", а второе – "здоровье тела". При всем этом он подчеркивал, что " И самые одаренные дети при неправильном воспитании становятся особенно плохими".



Платон был убежден и настаивал, что "Человек есть существо самое кроткое и божественное, если он будет укрощен настоящим воспитанием; если же его не воспитывать или давать ложное воспитание, то он будет самым диким животным из всех, кого производит земля ". (И вот он – дичайший пример зверства, недавно показанный по новостным каналам ТВ России, когда молодой человек из-за ревности отрубает жене руки и увозит её в лес, оставляя замерзать!)…

Здесь мы скажем: вот он – корень зла! Ложное воспитание поколений! Из-за чего превращение биологической зоосферы в политическую зверосферу становится апокалипсическим результатом.



Следовательно, сюда и должно быть приковано внимание тех, кто берется участвовать в выборах 2018 в качестве претендента на должность главы государства – Президента РФ.



Буду рад если мыслящая часть нашего общества (т.е. авторы, публикующие свои работы на портале АТ, – особенно, гуманитарии) в поисках истины возьмется всерьёз обсудить эту тему. Тему интеллектуального воспитания, физического развития и духовно-социального образования будущего поколения. Вдруг получится хоть что-то дельное…

С любовью к истине…