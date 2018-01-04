Великая Скифия и суперэтнос русов. Часть 1

Ряд русских историков, исследователей 18-20 столетий и современного времени считали и считают, что т. н. скифы и родственные им народы (киммерийцы, сарматы, роксаланы и др.) имеют непосредственное отношение к Руси, русскому народу, суперэтносу русов. К примеру, Борис Рыбаков считал, что «скифы-пахари», по Геродоту они жили в районе Приднепровья, относились к праславянам. Юрий Петухов относил скифов к суперэтносу русов. Поэтому есть смысл подробнее остановиться на этом древнейшем периоде истории нашей Родины, рассмотреть скифский мир и скифов внимательнее. Не зря византийские источники называли русов первых князей семьи Рюриковичей «тавроскифами», «Великой Скифией».

В Библии Гомер (т. е. «Киммериец») – это старший сын Иафета-Япета, который считается родоначальником всех индоевропейских (арийских) народов. А, старшим сыном Киммерийца был соответственно Скиф.



Более поздние уже русские источники сообщают, что сыновьями Скифа были Рус и Словен (Славен).



Мы видим полную преемственность – от древнейших времён до наших дней. Кроме того, надо отметить тот факт, что распространение имени «киммериец» можно увидеть на значительных просторах: древнегреческий Гомер-Киммериец, кимвры Ютландии и Британии и т. д.

Киммерийцы жили в южнорусских степях ещё в начале железного века – 1 тыс. до н. э. Но ясно, что их цивилизация сложилась намного раньше.



Археологические данные говорят о том, что в позднем бронзовом веке, в 1600-1100 гг. до н. э., степную и лесостепную зону Восточной Европы занимала Срубная культура. «Срубники» были земледельческо-скотоводческим народом индоевропейского корня. Они были предшественниками Киммерийского царства. Срубная археологическая культура в свою очередь обнаруживает полную преемственность с более древними культурами: Катакомбной (3-2 тыс. до н. э.), Ямной (4-3 тыс. до н. э.).



Эти культуры также занимали территории Южной России. Ямная культура считается «протоарийской»: именно с её территории и в то время исходили миграционные импульсы, которые привели к сложению на огромных территориях Евразии в 3-начале 2 тыс. до н. э. многих родственных культур и народов индоевропейской языковой семьи.

Все эти культуры отличались одним обрядом погребения в курганах (что говорит об общности религиозных представлений), он различается только в деталях – сначала под курганом делали обычную яму, затем конструкцию в виде катакомбы, ещё позже устанавливали деревянный сруб.



На протяжении всей эпохи бронзы сохранялась преемственность в керамике, жилище, хозяйстве (сочетавшее пашенное земледелие с оседлым скотоводством), в антропологическом типе.

Киммерийцы – прямые потомки этих древних культур. Они потомки тех, кто предпочёл остаться на прародине, в то время, как другие индоевропейцы расселились по Европе и Азии. Память о северной прародине надолго сохранилась у жителей Индии, Персии и других регионов.



О «степи» помнили и жители Скандинавии, Ирландии. Скандинавские саги сообщают, что предки норманнов пришли из «Великой Свитьод» («Малая Свитьод» – Швеция), причерноморских степей.



Кстати, не зря затем идеологи Третьего рейха, которые отстаивали первичность древних германцев и скандинавов, считали, что Крым, причерноморские степи должны стать часть «Великого рейха».



Переселение предков норманнов на север произошло примерно в конце 3 тыс. до н. э. Согласно Эддам, Один имел владения в Азии, на востоке от реки Танаис (Дон). Родство европейских народов ощущалось ещё в античную и даже раннесредневековую эпоху.



А, греческие и римские авторы пользовались термином «кельто-скифы», который подчёркивал родство восточных (скифских) и западных (кельтов) «северных варваров».

Ясно, что киммерийцы и скифы (их самоназвание, по греческим источникам, сколоты) – это прямые наследники более ранних культур. Но написанная в 18-20 веках история, а писалась она под геополитические реалии того времени, представила историю евразийских степей как бессмысленную смену одних народов другими.



Согласно этой теории, один неизвестно откуда взявшийся народ вытесняет и истребляет другой. И так повторяется вновь и вновь.



Древние «арии» исчезают и уходят, их сменяет «новый народ» – киммерийцы, затем приходит черёд скифов и сарматов и т. д. Данные археологии, мифологии, исторических литературных памятников, археологии говорят о том, что скифы были ближайшими соседями и родственниками киммерийцев, являясь потомками той же самой Срубной археологической культуры.



Движение скифов на запад шло не из «глубин Азии», а от Волги. Нет данных и о том, что скифы полностью истребили или вытеснили киммерийцев. Большинство населения Скифии железного века составляли те же люди, что и раньше – «киммерийцы».

В тоже время есть и данные о том, что Киммерийское царство (династия их царей) пала под натиском скифов. Ко времени около 800 г. до н. э. относится гибель поселений Кобяковской (позднесрубной) культуры на нижнем Дону.



Об этом рассказывают древние письменные источники. Судя по всему, в это время произошла смена правящей элиты. Киммерийское царство (династия) было сменено Скифским, но основная масса населения никуда не делась, составив большую часть населения.



Только часть людей последовали за князьями – киммерийцы появляются в Малой Азии и на Балканском полуострове.

Название народа «киммерийцы», судя по всему, происходит от слова «степь» (хеттское «гимра» – «степь»). То есть это «степняки». Интересно, что эта традиция – называть союз племён по названию местности сохранилась и позже.



Сравните: «поляне» – союз славянских племён, живущих в лесостепной зоне («поле»), «древляне» – живущие в лесах и пр. «Скифами» называли южнорусских степняков греки, сами себя они называли «сколоты» – от имени царя Коло (Колоксай, слово «ксай» означает «царь, князь»).



Слово «коло» в славянском языке означает «круг» (солнечный круг). Оно связано с солнечным культом.

Согласно античным историкам, скифы трижды господствовали над всей Азией. Первый период продолжался полторы тысячи лет и завершился около 2054 г. до н. э. Таким образом, скифы доминировали в Азии в 36-21 вв. до н. э., в эпоху ранней бронзы.



Этот период совпадает со временем существования Ямной культуры и началом Катакомбной. Как уже отмечалось, эти культуры обнаруживают преемственность, но ясно, что период перехода одной культуры в другую отражает какие-то серьёзные социально-политические, возможно, религиозные сдвиги, внутреннюю перестройку.



Естественно, что в этот момент Великая Скифия ослабла и потеряла часть влияния на окружающие регионы. Античные источники и отразили общую геополитическую ситуацию, хотя не донесли до нас подробностей.

В период 21-13 вв. до н. э. упоминается «царство амазонок», которое было тесно связано со Скифией. Согласно Помпею Трогу, это царство основали скифские юноши царского рода Плин и Сколопит. Греческие мифические рассказы об «амазонках» явно преувеличенно пересказывают реальные обычаи скифских женщин.

В 16 веке до н. э. зафиксировано появление в Причерноморье культуры многоваликовой керамики, которая нехарактерна для скифов. Одновременно античные источники сообщают о поражении, которое скифы понесли от фракийцев.



Кроме того, в это время прекращается Катакомбная культура, к тому же все западные области этой культуры оказываются занятыми общностью «многоваликовой культуры».



А за Доном до Урала сложилась Срубная культура, которая продолжала местную традицию. Многоваликовая и Срубная культуры были разделены линией крепостей на Нижнем Дону. Примерно в 14 в. до н. э. скифы восстановили своё господство на территории современной Украины. Срубная культура восторжествовала.

В 13 веке устанавливается второй период господства скифов в Азии. Данайцы-танаиты (донцы) во главе с Ахиллом участвуют в штурме и взятии Трои. На берег Средиземного моря обрушивается нашествие «народов моря» – скифы после захвата Босфора проникают в Эгеиду, используют в военных операциях морские пути.



Античные источники сообщают о войнах скифов с Египтом. Причём, египтяне даже пытались совершить вторжение в Скифию, но потерпели полное поражение. Павел Орозий датирует эту войну 1234 г. до н. э.



Вторжение «северных варваров» привело к крушению Хеттского царства в Малой Азии, достигло Палестины и нанесло сильный удар по Египту. Египетские источники называют «народы моря» гитами (гетами), а это было одно из самых распространенных имён в среде скифов.



Во времена Геродота «геты» жили на Дунае, «фиссагеты» на Волге, «массагеты» в Средней Азии. Изображения «гитов» весьма похожи на образы казаков уже средневековой эпохи – бритые, с длинными усами и чубами, конические шапки, штаны, сапоги.



О войне скифов с Египтом сообщают и русские источники: Никаноровская летопись упоминает о походе на Египет предков русских – братьев Скифа и Зардана. «Зардан» вполне сопоставим с названием одного из «народов моря», которые напали на Египет – «шарданами».



Через некоторое время после нападения на Египет шарданы захватили остров Сардиния (они дали ему своё имя).

Примерно в 1100-1000 гг. до н. э. Срубная культура распадается. Появляется различие между «скифами» (восточная часть прежней общности) и «киммерийцами» (западная часть). Но это не были два разных народа.



Русский историк Г. В. Вернадский совершенно правильно писал, что «… время от времени новые правящие рода захватывали контроль над страной, и несмотря на то что некоторые группы эмигрировали, большинство местного населения оставалось, лишь принимая примесь крови пришельцев» (Г. В. Вернадский. Древняя Русь).



Границей между Киммерийским царством (оно простиралось от Карпат и низовьев Дуная на западе до Приазовья) и Скифией был Дон. Около 800 г. до н. э. рубеж был прорван. Причём, «вторжение» скифов надо понимать не как неожиданное нападение нового, чужого народа, а как внутрисистемное изменение (скифы и киммерийцы относились к одной древней цивилизации, культуре).



Примерно в 800 г. до н. э. в южнорусских степях сменилась политическая власть, одна династия была сменена другой. Это косвенно подтверждает и Геродот. Он сообщает, что наступление скифов вызвало раскол среди киммерийцев. Правящая элита решила сопротивляться до конца, а простой народ поддержал «захватчиков».



Началась гражданская война. Киммерийская правящая элита потерпела поражение, и скифы заняли территории Приазовья и Причерноморья фактически без боя. Исходя из этих данных, Вернадский даже предположил, что киммерийская элита была инородной по отношению к простому народу.



Н. И. Васильева (автор исследования «Великая Скифия») говорит о кризисе социальной системы: произошло «загнивание» правящих классов, распад общества на группы, потеря обороноспособности. Во время падения Киммерийского царства не было полной смены населения. Были свергнуты только правящие слои. Пришедшие скифы образовали новую элиту.

В 7 в. до н. э. начался третий этап господства скифов над Азией. Скифы вторгаются в Мидию, Сирию, Палестину, создают в Малой Азии своё государственное образование.



Тот факт, что скифы имели мощное войско, способное успешно бить армии развитых государств, говорит о развитой экономике Скифии. Она позволяла вооружать большие армии, формировать флоты.

В начале 1 тыс. до н. э. практически вся степная зона Евразии была под контролем скифской цивилизации. Это была этнополитическая общность объединенная родством и единством духовной и материальной культуры.



Археологические памятники Великой Скифии найдены от Дуная до Китайской стены. Причём, не следует отождествлять территорию Скифии только со степной зоной. Большинство авторов античной эпохи утверждали, что на севере скифам подчинены лесные области и земли вплоть до безжизненных арктических пустынь.



Огромное влияние скифов прослеживается в других регионах Азии: в Центральной Европе, Малой Азии, Персии, Индии, Китае. Интересно, что территории Великой Скифии занимают ту же землю, что и русский народ (суперэтнос русов). Правда, часть территорий из-за смуты конца 20 – начала 21 веков в настоящее время утрачена.

Внутри Великой Скифии выделялось несколько областей, территориально–политических объединений. Это скифы, с которыми греки вступали в непосредственный контакт, они занимали территорию от устья Дуная до Волги.

Их восточными соседями примерно с 6 века до н. э. были сарматы-савроматы. Первоначально они занимали территорию южного Приуралья. Сарматы, видимо, были потомками части Андроновской культуры. Эта культура развилась на основе Ямной и охватывает период времени XVII—IX веках до н. э.



Примерно в 600 г. до н. э. сарматы вышли к Волге и Дону, а во 2 веке до н. э. заняли всё северное Причерноморье, фактически повторив «опыт» скифов. Согласно Геродоту, сарматы были потомками скифов и «амазонок», говорили на «испорченном» скифском языке.



То есть скифы и сарматы были одним народом, они имели небольшие территориальные различия и разные правящие династии.

Земли к востоку от Каспийского моря, Приаралье и Среднюю Азию занимали массагеты (в Индии и Персии их называли саками). Персидские источники говорят, что во всём этом регионе проживал только один народ – саки.

В Южной Сибири, Семиречье проживали родственные скифам исседоны (их часто отождествляют с известными по китайским источникам усунями) и аримаспы (или «арейманы» – воинственный народ ариев).



Индоевропейцами-европеоидами была заселена не только Южная Сибирь, но и Центральная Азия, значительная часть Тибета и Северного Китая. Надо отметить, индоевропейцы-арии, Великая Скифия оказали огромное влияние на китайскую цивилизацию – подробнее смотрите в статье Китайская цивилизация и Великая Скифия.

Многие царства Древнего Китая и их династии были образованы индоевропейцами-ариями. В том числе и династия Цинь, положившая в начале 3 в. до н. э. основу объединенной китайской империи.

Ни один из древних авторов, которые писали о древних скифах, не указал на серьёзные языковые различия между жителями Скифии. Это говорит о том, что огромные территории населял один народ. Все названия скифских «народов» – это территориальные обозначения. Вроде славянских «земель», союзов племен периода раннего средневековья.

Период расцвета этой цивилизации – 800-400 годы до н. э. (третий этап господства скифов в Азии). В это время на юге Великая Скифия включала в сферу своего влияния Персию, Северную Индию и северо-западные области Китая.



Во многих странах правили династии и правящие элиты, которые имели «арийское» происхождение. Римский историк Помпей Трог сообщает, что скифы были родоначальниками Парфянского и Бактрийского царств.



«Владычества над Азией скифы добивались трижды; сами они постоянно оставались или не тронутыми, или не побеждёнными чуждым владычеством».

В Великой Скифии была развитая металлургия, они производили качественное оружие. Военное искусство, базировавшееся на действиях кавалерии, внезапных ударах и отходах, отличном владении мастерством всадника и лучника, заставляло уважать силу скифов.



Единственной опасностью для Великой Скифии были родственные народы, династии, которые усвоили их передовую военную культуру.



Воинственные персы (парси, народ индоевропейско-арийской общности) дважды пытались атаковать Великую Скифию – в 530 г. до н. э. в битве против массагетов (скифов Средней Азии) потерпел полное поражение и погиб Кир II Великий, в 512 году до н. э. Дарий I Великий предпринял вторжение в Причерноморские владения скифов.



Но скифы применили тактику выжженной земли, и военная экспедиция завершилась полным крахом, измождённая персидская армия была разгромлена. Дарий сам чудом уцелел.

Неудачу потерпели, и попытки македонян расширить свою сферу влияния за счёт Скифии. Александр Филиппыч не смог твёрдо утвердиться в Средней Азии, его полководцы не смогли прорваться через Дунай.

Это была самая мощная в военном отношении цивилизация планеты, которая столетиями контролировала огромные территории Евразии.



Только геополитические реалии последних столетий не дают историкам признать, что все развитые цивилизации существовали на периферии Великой Скифии.



Древний Египет, Древняя Греция, цивилизации Передней Азии, Древняя Индия, Древний Китай – не были пассионарным ядром Древнего мира, им была Скифия. Великая Скифия доминировала от бассейна реки Хуанхэ, Тибета и Северной Индии до Центральной Европы и Палестины.



Причём, «северные варвары» не только господствовали в военно-политическом плане. Уровень развития их экономики был не ниже, чем у культур Юга. «Варвары» Севера первыми приручили лошадь, изобрели колесницу, вызвав революцию в средствах передвижения.



Есть мнение, что и первые шаги в сфере культивации растений были сделаны в районе Среднерусской возвышенности. Наиболее ранние сельскохозяйственные культуры, известные в центрах Передней Азии и Северного Китая – полба, ячмень, просо – происходят из Средней Европы.



По мнению Н. И. Васильевой, «по уровню развития «техносферы» жители Восточной Европы и степной зоны Азии не только не отставали от народов тёплых стран, но и значительно опережали их».

Кроме того, на основе мифологии (духовной культуры) «варваров» Севера создано почти всё культурное наследие древнего мира. «Веды» и «Авеста» (как и другие литературные памятники той эпохи) ставшие основой индийской и иранской культур, пришли вместе с ариями с севера.



Греческая мифология создана на основе эпоса «варваров», которые пришли с Севера (Гипербореи). Почти все боги Олимпа, в том числе и Зевс, Аполлон, Лета, Артемида, Арес, Посейдон и пр., имеют не греческое происхождение, их образы принесены в готовом виде с севера. На юге их только приукрасили.



Есть предположение, что первая письменность, к которой восходят все системы прогрессивной слоговой и алфавитной письменности, которыми пользовались культуры Средиземноморья и Южной Азии, также была создана в Северной Евразии. К примеру, такого мнения придерживается Г. С. Гриневич – автор работы «Праславянская письменность».

Великая Скифия дала миру и передовой образец политико-социального устройства – государственно-общинный строй («коммунизм» того времени, от слова «коммуна» – «община»). Он был более прогрессивным, чем рабовладельческие страны Юга.

Города Скифов и их соседей, существовавшие до новой эры (по Кольцову И.Е.)

1 – скифы приднепровские;

2 – невры;

3 – агафирсы;

4 – андрофаги;

5 – меланхлены;

6 – гелоны;

7 – будины;

8 – сарматы;

9 – тавры;

10 – тиссагеты;

11 – иирки;

12 – скифы отколовшиеся;

13 – аргиппеи;

14 – исседоны;

15 – аримаспы;

16 – гипербореи;

17 – предки калмыков;

18 – массагеты;

19 – скифы царские;

20 – скифы енисейские;

21 – скифы индигирские;

22 – скифы заволжские;

23 – скифы волго-донские