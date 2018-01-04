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Ученые рассказали о необратимом влиянии алкоголя на генетику

08:00. 4 января 2018 Просмотров - 191 Один комментарий Опубликовал:
Ученые рассказали о необратимом влиянии алкоголя на генетику | Русская весна

Ученые из Кембриджского университета в Великобритании выяснили, что алкоголь повреждает ДНК в стволовых клетках человека, что увеличивает риск развития рака. Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature.

В ходе экспериментов ученые давали мышам разбавленный этиловый спирт, а затем методами секвенирования ДНК и хромосомного анализа отслеживали влияние ацетальдегида на их гены. Это токсичное вещество образуется при переработке спиртных напитков в организме.

Исследователи выяснили, что алкоголь повреждает ДНК в стволовых клетках крови и необратимо меняет его структуру. Эти изменения, в свою очередь, увеличивают риск развития семи типов онкологических заболеваний, включая рак груди или кишечника. «Важно помнить, что даже если ответственные за переработку алкоголя и репарацию ДНК системы организма в порядке, они все равно несовершенны, и употребление алкоголя все равно может вызвать рак», — пояснил профессор Кетан Пател, один из авторов работы.

«Это исследование показывает, какой ущерб употребление алкоголя может наносить нашим клеткам, что может привести к гораздо более серьезным последствиям, чем похмелье», — приводит портал MedicalXpress слова профессора Линды Боулд, эксперта благотворительной организации Cancer Research UK.

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Источник: rusvesna.su

Метки: русская весна — the future
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Один комментарий»

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    максим 4 января 2018 в 12:31 Ссылка Пометить
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    Давно известно, что рак появился после антибиотиков, до этого его не было или имелись лишь единичные случаи. Антибиотики и рак -неразделимы, потому что антибиотики убивают иммунную систему организма. Что же касается алкоголя, то этиловый спирт вырабатывает сам организм для своих целей, поэтому любые измышления о том, что он влияет на геном, даже не глупость, а сверх глупость. Весь вопрос в количестве, но об этом не сказано ни слова.

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