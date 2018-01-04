Археологи рассказали о древнем оружии «космического» происхождения

Кинжалы, топоры и ювелирные изделия, изготовленные из редкого металла в бронзовом веке, буквально принадлежат другим мирам, выяснили французские археологи.

Похоже, считаное количество ремесленников, живших на территории Ближнего Востока в эпоху бронзы, умели плавить железо, извлекая его из земной коры. Кроме того, они специально искали метеориты, чтобы украшать свои изделия.

Группа французских исследователей пришла к этому выводу, изучив древнее оружие, в том числе из гробницы Тутанхамона в Египте, украшения с Ближнего Востока и из Китая с помощью рентгена.

В прошлом году другое исследование показало, что кинжал Тутанхамона был изготовлен из метеоритного железа. В нем нашли никель и кобальт — элементы, характерные для небесных каменных гостей, посетивших Землю миллиарды лет назад.

Однако французские специалисты пошли дальше, и взяли практически все древнее оружие и артефакты для нового исследования. Результаты показали широкое распространение метеоритного железа при изготовлении этих предметов, передает < ![CDATA[ ]]> Live Science< ![CDATA[]]>. Более того, метеоритное железо было единственным источником этого металла в Анатолии и на Кавказе около 3200 лет назад до обнаружения железной руды.

Некоторые археологи полагают, что материал для украшений и кинжалов мог получиться в результате случайности, эксперимента, проведенного почти за 2000 лет до того, как технология широко разошлась в раннем железном веке.

Однако французская команда опровергла это предположение, заявив, что плавка железа на Ближнем Востоке не выполнялась раньше 1200 года до н. э., то есть до прихода железного века на эту территорию. Самая ранняя известная печь для выплавки железной руды из Иордании датируется 930 годом до н. э.

Из древних текстов известно, что в эпоху бронзы железо было дороже золота в десять раз. Но в начале железного века его ценность упала ниже, чем ценность меди, и поэтому железо быстро заменило бронзу.

Что касается кинжала Тутанхамона, анализ показал, что он был выполнен из железа от двух разных метеоритов. Это говорит об активном поиске ценных железных метеоритов в древности.

Исследование поможет установить, когда и где возникли первые процессы плавки железа, которые спровоцировали начало новой эпохи, уверены ученые.