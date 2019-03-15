Мегалиты Баальбека

В древности Баальбек считали важным и священным местом. Его поражающие туристов красотой храмы считали одним из чудес света. Баальбек посещал и Македонский, принося туда щедрые дары и прося помощи у бога Юпитера. Как известно, именно его Александр Македонский считал своим отцом. Самое интересное, что комплекс строений Баальбек до сих пор считают одним из самых загадочных строений на планете, так как ученым не удается определить, кто и когда его возвел.

Баальбек, возможно, является самым древнейшим из всех городов, которые когда-либо находили археологи. Его строения поражают совершенностью и сложностью конструкций. К сожалению, в современное время от них мало что осталось, так как их не пощадило ни время ни войны. Руины храмов расположены на территории долины Бекаа, у подножья гор «Антиливанских».

В 2015 году в Баальбеке впервые за 100 лет выпал снег.

Храм, сооруженный в честь бога Юпитера, поражает больше всего. Он, как и все остальные здания, сильно пострадал от природных факторов, к примеру, землетрясения1759 года, а также войн и времени. Но все эти неблагоприятные факторы не смогли стереть красоты храма. Несмотря на изношенность, и ныне можно представить его первоначальные размеры, после чего великий Парфенон по сравнению с ним покажется игрушкой.

Главный храм располагается внутри комплекса. Его форма – прямоугольная, а размеры – 89 х 49 м. Коринфские колоны в количество 54 штук когда-то держали сверхмассивную крышу. На сегодняшний день осталось не более шести таких колон, которые в обхвате имеют не менее 7 метров, а их высота вместе с основанием доходит до 24 метров.

Известно, что некоторые фрагменты Баальбека сооружались во времена Римской империи (примерно в III веке до н.э.), но не они интересуют археологов со всего мира. Самым интересным является основание, на котором расположился храмовый комплекс. Основание Баальбека – невероятно огромное сооружение, которое строилось задолго до того, как в Ливан пришли первые известные исторической науке народы.

Основание комплекса состоит из монолитных каменных глыб, уложенных в девять рядов. Эта платформа сверху прикрывает обширное, сложенное из камня подземелье. Приблизительные размеры каждого из данных монолитов поражают: 11х4,6х3 метра. Каждая глыба весит примерно 300 тонн.

Лестница к Юпитеру (нижний уровень) из 9 блоков имеет "тетрисную" форму – уникальная конструкция с повышенной сейсмоустойчивостью. К сожалению, блоки возможно осмотреть только с наружной, видимой стороны, так что точную форму блоков установить невозможно.

Подземные коридоры – четко по периметру двора (внешняя стена коридоров вверху переходит во внешние стены комплекса). Размер – больше, чем туннели в метро.

Нижний уровень коридоров мегалитический. Однако в северо-восточном углу комплекса имеется угол коридоров из мегалитических блоков с формой арочного свода, уложенных в неправильном порядке (весь угол позже перенабирали). Так что коридоры могли быть и с прямоугольным перекрытием (форма входа на юго-западном углу двора), и с арочным перекрытием.

Во внешних стенах комплекса имеются два мощных пролома почти друг напротив друга (один пролом заложен блоками) – результат страшного удара.

Возле юго-западной стены комплекса имеется еще одно чудо. Там лежат шесть стотонных глыб, накрытые сверху гигантскими мегалитическими блоками, весом около 800 тонн. Все это вместе имеет отдельное название – «Трилитон» или «Чудо 3 камней».

Некий М. Алуф, который в прошлом служил хранителем комплекса, писал:

”Несмотря на неподъемные размеры, каменные блоки очень ровно сложены, будто бы их специально так положили. Между ними невозможно протиснуть даже тончайшую иглу.”

Недалеко от руин Баальбек располагается еще одна загадка – каменная заготовка «Южный камень». Ее вес превышает тысячу тонн, а размеры составляют приблизительно 21х4х4 метра.

Некоторые уверены, что его наличие в той местности говорит о незавершенном строительстве. Кто же мог сооружать здания из таких сверхтяжелых монолитов? К слову, после раскопок возле вышеописанного камня нашли еще один, практически идентичный по размеру и форме.

Древняя арабская легенда гласит, что данный комплекс являлся собственностью Нимрода. Когда-то Нимрод правил в этой местности, поэтому, вероятнее всего, просто присвоил себе столь величественные строения. В легендах, в свою очередь, говорится, что Нимрод приказал великанам воссоздать храмы из руин, которые там уже имелись. Прежнее строение якобы было разрушено потопом.

По другой легенде, Баальбек соорудили по приказу сына Адама – Каина для того, чтобы там можно было скрыться от Божественной злости. Каин заселил в город великанов, на которых потом и обрушился гнев Бога.

Существует также теория, согласно которой Баальбек возвели египтяне. По мнению некоторых исследователей, египтяне восстановили частично строения бывших храмов, которые ранее назывались Бааль-Геде. По крайней мере, так считает историк М. Элауф.



Кроме этого, об этом писал римский философ Макробиус. Он утверждал, что статую Осириса, расположенную в Баальбеке, перевезли из Египта.

Действительно, схожесть Баальбека с египетскими строениями сложно не заметить. Египтяне использовали для строительства огромные глыбы. Многочисленные исследователи считают, что такая схожесть не обязательно свидетельствует о том, что Баальбек и пирамиды строили одни и те же люди. Возможно, древние цивилизации имели некую технологию, которая позволяла им перемещать и подготавливать каменные блоки к строительству.

Во времена финикийцев здесь находился храм Баала (Ваала) – древнего божества, почитавшегося в Финикии. Баал считался богом Солнца и плодородия.



В эллинистическую эпоху его образ слился с образом греческого бога Солнца Гелиоса, и Баальбек получил название Гелиополис – город Солнца.Во времена римского императора Августа Баальбек стал колонией Рима, а храм Солнца был обращен в храм Юпитера, рядом с которым были построены храмы Вакха (Бахуса) и Венеры. Во времена Византийской империи языческие храмы были обращены в христианские, затем наступила эпоха арабского владычества, затем пришли крестоносцы, за ними турки…

На территории Баальбека современные специалисты когда-то пытались воссоздать технологию, способную поднимать и перемещать каменные глыбы. К сожалению, эти попытки закончились трагически: огромный камень сорвался с креплений и погубил не меньше тысячи строителей.

Ныне существует несколько теорий по этому поводу. Первый вариант – камни могли перекатывать на бревнах, но это заняло бы невероятно много времени и потребовало бы слишком больших затрат.



Второй вариант – существование в древние времена огромных животных, которые использовались для различной работы. Такими животными могли быть например потомки динозавров.



Но эту версию тоже пришлось отвергнуть, так как по сей день археологи не нашли ни одного фрагмента останков подобных существ.



Третий вариант – незамысловатая технология «тяни, толкай». Возможно, древние грузчики особым образом ритмично двигали каменные блоки, что помогало облегчить их перемещение. И эта версия не может быть правдивой, так как такими действиями строители не могли бы поднимать «кирпичики» и складывать их идеально ровно.

Существует еще одна теория: древним людям от прошлых цивилизаций по наследству могла достаться фантастическая технология, либо даже оборудование. Потом люди каким-то образом утратили эти важнейшие знания.



В доказательство можно привести легенду, в которой Мерлин доставляет каменные глыбы для строительства Стоунхенджа над землей.



Ниже представлена фотография, на которой можно посмотреть, как осуществлялись раскопки глыб комплекса в современное время.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ БААЛЬБЕКА

Вам не кажется, что платформа Баальбека сильно напоминает сверхмощное противоядерное бомбоубежище? Если обратиться к сохранившимся крупицам мифологии, там можно найти указания, что таким бомбоубежищем Баальбекская платформа когда-то и была. Она была построена сорок с лишним тысяч лет тому назад перед первой Великой войной цивилизаций.



По древнему бункеру в ту войну были нанесены чудовищной силы удары. Но его кладка устояла. Следы мощного лучевого воздействия на каменной кладке платформы видны и сейчас. Просто учёные отказываются их видеть.

Добрых два десятка тысячелетий древний каменный бункер лежал в запустении. Его заносило песком, осколки верхних этажей растаскивали на свои нужды дикие кочевники. Но перед второй войной цивилизаций его вновь восстановили.

Не римляне, а именно ориане построили на блоках платформы храмовый комплекс. И посвящён изначально он был не Юпитеру-Зевсу, а Сварогу – создателю и покровителю священной северной Империи.

Из народных преданий можно сделать вывод, что в обеих древних мировых войнах войска северной империи располагались напротив западного противника – Атлантиды, как на юге Европы, так и на севере Африки.



Примерно то же самое написано и у Платона.Философ не ошибся, именно на юге Балканского полуострова и стояла сильная армия Ора, именно её отождествили египетские жрецы храма богини Нейт из Саиса с древними праафинянами. Поэтому к поздним афинянам, полуахейцам-полударийцам северные витязи не имели никакого отношения.



Египетские жрецы рассказали Солону, родственнику Платона по матери, что Египет вёл войну с Атлантидой на стороне праафинян. Так и было, с той лишь разницей, что как такового, Египта – страны Кеми, двенадцать тысяч лет назад на Земле не существовало.Вывод однозначен – вместо египетских войск в дельте Нила стояла армия ориан. Теперь подумайте: одна армия в Европе, другая на юге в Африке.



Если учесть, что вместо Средиземного моря в те далёкие времена по всей низменности от современного Гибралтара до Ливана простиралась цепь пресных заболоченных озёр, то всё становится на своё место.Эта заболоченная низменность разрывала связь между северной и южной армиями.



Следовательно, между ними должен быть пункт синхронизации действий. Если точнее – штаб для управления обоими воинскими контингентами. Взгляните на карту. В стратегическом плане это самое удобное место для сосредоточения высшего командования.

Самая кровопролитная битва с нашествием с Запада произошла у ориан не в Европе и не в Африке, а на дне современного Средиземного моря. Как раз напротив Ливанского побережья. Очевидно, основные силы Атлантиды рвались напрямик к координационному сердцу всех орианских армий. Но, как написал Платон, праафиняне одолели армию противника.

В наше время трудно сказать, почему воды Атлантики прорвались в Средиземную низменность. Может, атланты в отместку за нанесённое им поражение применили сейсмическое оружие, а может, это случилось из-за использования орианами оружия космического.Важно то, что произошло: воды океана поглотили армии народа победителя. Об этом хорошо написано у Платона.

Вот почему Баальбекский храмовый комплекс во вторую войну миров так и не был разрушен. После великой катастрофы некому стало его разрушать. Атлантида окончательно ушла на дно Атлантического океана.



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