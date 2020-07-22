Археологические памятники древних Русов

Значительные познания в точных науках не только египтян, но и шумеров, персов, индусов и китайцев могли быть получены лишь в результате накопления опыта исследований в течение многих веков.

Памятники древности свидетельствует о том, что египетская цивилизация никогда не была «молодой», ибо со времени первых династий фараонов (3200 г . до н. э.), т. е. с момента своего возникновения, она уже была сложившейся цивилизацией высокой культуры и зрелости, воспринявшей чьи-то знания «в готовом виде» и зафиксировавшей их как конечные выводы в виде наставлений. Первые египетские жрецы уже знали достаточно точно окружность и радиус Земли, умели вычислять размеры своей страны с точностью до одного локтя и определять координаты главнейших городов мира. Понятно, что для этого нужно было располагать инструментами, позволяющими рассчитывать точную широту и долготу, уметь вычертить карты с густой координатной сеткой и т. д. Отсюда следует, что в глубокой древности, задолго до строительства пирамид, существовал народ, располагавший этими знаниями и передавший египтянам свой богатейший опыт.



В частности, отдельные небесные явления (затмения, появление комет, метеоритный дождь и др.), которые умели предсказывать шумерские жрецы, могли быть вычислены лишь в том случае, если регулярные и точные наблюдения за Луной, Солнцем, планетами и звездами велись на протяжении, по крайней мере десяти тысяч лет, из чего также следует, что все эти цивилизации опирались на знания и опыт иной, более древней культуры.

Доктор исторических наук В.Е. Ларичев в статье «Находки в Сибири» пишет, что в 1982 году на севере Хакасии, в долине Белого Июса, были открыты святилища бронзового века (середина III–II тысячелетия до н. э.), представляющие из себя каменную обсерваторию типа известной обсерватории Стоунхендж, также датируемой бронзовым веком.



В итоге исследований обсерватории Белого Июса был сделан вывод: «…люди бронзового века Сибири обладали прекрасно разработанным лунно-солнечным календарем и умели с исключительной точностью фиксировать время в течение суток, недель, месяцев и лет…» (Ларичев В.Е. «Остров пурпурной ящерицы». М., 1984).

Наиболее древний календарь найден археологами в Сибири при раскопках Ачинского поселения древнекаменного века. Ему около 18 тысяч лет. Он представляет из себя миниатюрный жезл, вырезанный из бивня мамонта.



На его поверхности мастер эпохи палеолита с ювелирной точностью и тонким изяществом нанес спиральный узор, составленный из 1065 различных по очертаниям лунок, змеевидные полосы которого прерываются ниже средней части выпуклым пояском кольца, обычным атрибутом священных жезлов мудрецов Древнего Востока.



Кропотливые исследования с помощью микроскопа выявили, что лунки продавлены разнофигурными каменными штампами; обнаружилось и то, что спирали рассекаются на извивающиеся зигзагами строчки, которые состоят из определенного количества точечных вдавлений, числовые сочетания сумм которых в каждой из лент составляют ряды, полные глубокого смысла.

Первое, на что обращает внимание В.Е. Ларичев, это кратность трем количества лунок в отдельных лентах спиралей. Такой закономерности не подчинены лишь ленты 173 и 187. Но у основания они совмещены, то есть общая сумма их лунок (360) все же подчинена той же закономерности.

Вторая особенность — количество лунок спиралей, если так можно выразиться, календарно по характеру. Например: лента 45-я отражает продолжительность полутора лунных месяцев и восьмую часть солнечного года… Здесь просматривается не только математическая ритмика, но и календарная.



Например, все строчки, начиная с той, в которой размещено 43 лунки, и кончая той, где их 70, являются числами, составляющими блоки лунного календаря от полутора до двух и одной трети лунного месяца. Спирали с развилкой (слева) и простые спирали с указанием количества лунок в строчках каждой из их лент…

Наложение современного астрономического календаря на строчки лент спиралей выявляет, что при соблюдении вышеназванных условий трехлетний лунный календарь древнего человека Сибири начинался с трех дней полной Луны ленты 45 в июне и через 1062 суток завершался в мае тремя днями полной Луны, которые приходились на ленту 3.



Любой лунный календарь сам по себе не может долго использоваться, поскольку отставание его от солнечного вскоре окажется настолько губительным, что начнется непоправимая путаница с сезонами, и стабильность систем счета времени разрушится до основания.



Целесообразности и остроумию древнейшего календаря ведунов Сибири, дающим выход из этого положения, трудно не отдать должное! А выход предлагается такой: после трех лунных лет к календарю следует добавить один дополнительный лунный месяц, но сделать это надо так, чтобы полная Луна вновь пришлась на первую лунку.

Жезл может быть понят, как модель Вселенной, наглядно поясняющая причину солнечного (2) и лунного (3) затмений…

Общий вывод исследования Ачинского жезла говорит о том, что наши предки, проживавшие в Сибири 18 тысяч лет назад, т. е. задолго до образования шумерской, египетской, персидской, индусской и китайской цивилизаций, имели совершеннейший лунно-солнечный календарь.

Обладали российские ведуны и уникальным инструментарием для астрономических наблюдений. Так, например, найдены руины каменных комплексов солнечно-звездных обсерваторий и на Куликовом поле, и под Епифанью, и под Остряковом. На берегу бывшего ручья Курцы на Куликовом поле был обнаружен стоячий камень из белого песчаника в форме черепа гигантской лошади, имеющий сквозное конусообразное отверстие, в которое можно было наблюдать за восходяще-заходящим Солнцем, Луной, звездами или неподвижным участком звездного неба.

Уменьшенная модель этого сорокатонного каменного телескопа, изготовленная из пластилина, легко поворачивается вокруг вертикальной, и еще легче — вокруг горизонтальной осей от малейшего нажима концом спички. В результате дальнейшего изучения обсерватории Куликова поля стало очевидным, что перед нею тускнеет слава широко известного Стоунхенджа с его вкопанными в землю гигантскими триглитами (Триглит — три каменные плиты, составленные вертикально в «П»-образную форму).

В той же лощине Курцы обнаружены и другие каменные инструменты по слежению за восходом Солнца в дни солнцестояний и равноденствий. Были найдены не только солнечные часы с указателем типа вертикального стержня, вставленного в скважину на камне рядом с углублением для водяного уровня, но и наклонные, или «полярные», часы с указателем тени — стержнем, направленным на полюс мира, а также шаблон, по которому изготавливались треугольные плиты, представляющие собой круговую плиту с концентрическим кольцевым вырубом в ее геометрическом центре.

Этот шаблон использовался и как солнечные часы, и как указатель пределов угла между точками восходов Солнца в дни зимних и летних солнцестояний. Длина выруба оказалась равной одной шестой части окружности, а его диаметр — в шесть раз меньше диаметра плиты, что дает приближение к удвоенному числу «Пи». И подобными знаниями россияне обладали в эпоху, отодвинутую от нас на несколько тысячелетий!

Дальнейшие исследования этого шаблона выявили, что веревка, толщиной в полпальца, трижды закольцованная в вырубе плиты и затем предложенная как новый радиус, выполняла роль пантографa (Пантограф — приспособление в виде раздвижного шарнирного параллелограмма для перечерчивания (копирования) чертежей, планов в измененном (обычно более мелком) масштабе) по расчерчиванию треугольных плит.

Три таких плиты (с углом в 120 градусов при вершине и 30 градусов при основании), составленные между собой основаниями, образуют шестиугольник, являющийся «громовым знаком» со вписанным в него равносторонним треугольником. Этот шестиугольник являлся определителем направлений на солнцевосходы и солнцезаходы в особенные дни.



Появление громового знака относится к IX тысячелетию до н. э. Что же касается шаблонной плиты лощины Курцы, то она насчитывала три хордовых среза. Один из срезов, отшлифованный и отмеченный треугольными зарубками, давал сторону уже не шести, а восьмиугольника, являющегося «знаком Солнца», еще более раннего, чем «громовый» шестиугольник.

Первый серьезный исследователь места Куликовской битвы — тульский писатель И. Афремов, побывавший на вершине Красного холма еще до начала строительных работ по воздвижению памятной колонны в честь Куликовского сражения, видел, а затем в книге «Куликово поле» отметил, что «…по самому темю вершины Красного холма проходят семь земляных владельческих меж как радиусы круга в разные стороны…»

Как показали современные исследования, все каменные инструментарии, обнаруженные на Куликовом поле, разместились на основных или половинных лучах этого семиугольника.



Примечательно, что луч, идущий от вершины Красного холма до устья Непрядвы (где в овраге Рыбий были обнаружены три каменных инструментария, в том числе и треугольная плита, оказавшаяся при проверке указателем тени «вечных» каменных солнечных часов), равен семи верстам.



Если взять это расстояние за единичный радиус, то получаются последовательно круги Земли, Венеры, Марса и Меркурия. При этом все значительные объекты Куликова поля укладываются «на круги своя»: Ясная Поляна и станция «Лев Толстой» ложатся на круг Сатурна, круг Юпитера захватывает город Тулу, а круг Солнца — почти всю центральную часть Восточной Европы.

Из всего вышеизложенного явно прослеживается мистическое значение каменного комплекса солнечно-звездной обсерватории Куликова поля, созданного российскими ведунами более десяти тысяч лет назад.

У славян — «солнцепоклонников», почитающих Солнце не как Всевышнего Бога, а как животворный источник нашего планетарного космоса, все предметы культа и быта имели «солнечное» происхождение и так же украшались избы.

Известно, что на Руси избы издревле строились с покатой крышей, в отличие от западноевропейских домов. Торец крыши славянской избы, представляющий собой равнобедренный треугольник с углом в 120 градусов при вершине, имел небольшое круглое оконце, служившее для прохождения солнечного луча. В дни зимнего солнцестояния появление круглого солнечного пятнышка на противоположной стене говорило владельцу дома о том, что «солнце пошло на лето, зима — на мороз».



Сами же кровли изб были украшены шести- и восьмиугольниками, будучи изначально ни чем иным, как солнечными меридианальными календарями, с помощью которых славяне организовывали свой быт в гармоничном соответствии с Божественным бытием Космоса.

Русско-украинский современный писатель А.С. Иванченко в неопубликованной главе из романа-исследования «Путями великого россиянина» (домашний архив) пишет: «Как подтвердили недавние археологические раскопки, произведенные в Горчаковском лесу у села Медвин — такого же большого на Богуславщине, как Мисайловка — в середине I тысячелетия до н. э. именно там находилась, очевидно, легендарная административная столица россичей Голунь.



Кроме остатков различных строений, могильников и т. д., богуславские археологи-энтузиасты обнаружили во время раскопок два некогда врытых в землю прямоугольных столба…», на которых были выбиты письмена и карта звездного неба, совмещающая лунный и солнечный календари с той частью зодиакального, которая приходится на страдную пору с мая по август, т. е. изображен календарь крестьянина, где показаны приметы времен года и периоды сезонных работ в поле.

Далее Иванченко пишет, что этот календарь «был вытесан никак не позднее середины II тысячелетия до н. э., так как уцелевшие на нем части письма (выполненного праславянскими буквами) выбиты спиральной строкой и еще не разделены на слова.



Писать прямой строкой слева направо и разделять письмена на отдельные слова наши пращуры начали в XV–XIV веках до н. э… Надпись гласит: „будиа голуниа серциа серцисимиа насимиа“ — „Будет Голунь (Голунь — календарь-ежемесячник. Ибо „го“ — лунорогая корова; „луниа“ — лунные; отсюда — „рога луны“, т. е. месяц) сердцем сердца нашего“».

Индийские волхвы рассказали известному французскому астроному Ж.Н. Делилю (1688–1768) о находящейся на севере прародине арьев, стране благородных — Арьяварте, откуда арийская культура — мать 15 народов, разошедшихся по всей индоевропейской территории — распространилась по всему северному полушарию, охватив его своим светлым культом. Указали они ему и координаты древнейшего арийского города — храма-обсерватории.

Для того чтобы найти этот город, Делиль в 1725 году переезжает жить в Россию, и, будучи академиком, становится первым директором астрономической обсерватории. Он потратил более двух десятков лет на поиски протогорода (Протогород — первогород. «Прото» (греч.) — первоначальный, первичный, предшествующий), находился совсем рядом с ним, но так его и не нашел.



В 1747 году Делиль был вынужден покинуть Россию, став лишь иностранным членом Петербургской Академии наук (скорее всего, этот «академик» искал Асгард Ирийский. — Д.Б..).



Подобными поисками занимался не только Делиль, но и Петр I, и Екатерина II, а казаки еще в прошлом веке знали сокровенную тайну протогорода, но не выдавали ее. Наконец, в 1987 году в месте, указанном Делилем, которое находится на Южном Урале, где пролегают Рифейские горы, протогород был найден.

Свое название город получил, благодаря своему расположению вблизи горного хребта, называемого Аркаим.



В прошлом веке на старых казачьих картах вся долина, в которой расположен город, называлась Аркаимом, что в переводе означает «двойник неба» («ар» — небо; «ка» — суффикс принадлежности или уменьшительный, т. е. «маленькое небо»; а «им» — имеющий, соответствующий).



И действительно, Аркаим по своей форме является точным воспроизведением Зодиака: он напоминает огромный гороскоп, построенный на Земле…

Специалисты, изучившие планировку протогорода, утверждают, что его геометрия совершенна. Сохранность руин позволяет измерить с точностью до сантиметра и минуты дуги большинство деталей. Ключ к расшифровке и пониманию этих деталей, к тайне и замыслу строителей Аркаима дал Стоунхендж.



Стоунхендж расположен на 51 градусе 11 минутах с.ш., Аркаим — на 52 градусе 39 минутах с.ш. Оба сооружения — геометрические круги, а радиус кольца лунок Стоунхенджа до сантиметра равен радиусу внутреннего кольца Аркаима.



Точно совпадают и главные оси, и ряд более мелких деталей. Обсерваторным инструментарием Аркаима служат стена внутреннего круга и его горизонт, где до сих пор сохранилось не менее тридцати восьми геодезических и астрономических объектов…

Возможности же горизонта Аркаима уникальны: на нем есть объекты с удалением от 1,5 до 35 километров. В этой связи конструкция Аркаима столь ясна, что позволяет построить теорию обсерваторий такого типа и расшифровать, наконец, многие загадки Стоунхенджа.

Вокруг Аркаима были обнаружены другие древние города — всего 21 город (Синташта, Исиней, Родники, Аландское и др.), что дает возможность говорить о «Стране городов», которая располагалась на территории между реками Урал и Тобол в их верхних течениях.



Аналогом этой страны является мегалитическая культура Британии и Атлантического побережья Европы, а также уже упомянутый Стоунхендж, датируемый началом III тысячелетия до н. э. — более древний, нежели египетские пирамиды.

Из всего сказанного становится ясно, что ни о каком влиянии восточного Средиземноморья на культуру севера Евразии уже не может быть и речи, ибо при всей ее древности она появилась значительно позже культуры северных ариев.

Другие, не менее важные в прошлом объекты также расположены по 51–53 градусам с.ш. Например, известный в археологических кругах курган Аржан лежит ровно на 52 градусе с.ш. (Алтай, верховья реки Енисей). Его возраст определяют VIII веком до н. э., сооружен он по тем же правилам, что и Аркаим, и Стоунхендж.



На Украине на 52 градусе с.ш. расположен Киев, а немного южнее этой линии находится неолитическое поселение Майданское-1, принадлежащее к трипольской культуре IV тысячелетия до н. э.



Это поселение в сто раз больше Аркаима, рассчитанного на две с половиной тысячи жителей; в нем есть канализация, самые большие по площади дома центрально-евразийского типа, вмещающие до 50 человек и имеющие в длину до 20 метров; оно имеет единую стройную планировку укреплений, домов, улиц и площадей.

Города, построенные по типу Аркаима, сейчас стали открывать в Прибалтике, в Печорах, в Сибири, в Крыму, на Кавказе.

В последние годы в Южном Предуралье были обнаружены поселения рубежа VII–VI тысячелетия до н. э. — Мулино II, Давлеканово II, где было найдено большое количество костей животных. Анализ показал, что около 30 % этих животных были домашними: козы, овцы, лошади, коровы. Такие же останки уже найдены более чем в двадцати древних поселениях.

Еще в 1956 году военными была произведена аэрофотосъемка Аркаима, и он, как и многие подобные объекты, был нанесен на карты. Тогда на фотоснимках были видны три кольца Аркаима.



Теперь же на снимках, сделанных в 80-х годах, видны только два, ибо в благородный план освоения целины темные силы, не желающие разглашения Российского наследия, включили задачу — сравнять протогород с землей. Не удалось.



Тогда, чтобы Аркаим все же не имел заслуженного мирового триумфа, они зажали его в кольцо информационной блокады и решили затопить (По проекту Минводхоза СССР о создании Караганского водохранилища Аркаим подлежал затоплению в 1988 году). Поэтому раскопки Аркаима, в связи с постоянной угрозой затопления, велись торопливо и небрежно, что еще хуже самого затопления.

Все эти преступные действия по уничтожению одного из древнейших городов, найденных археологами, а также информационная блокада Аркаима, Ачинского жезла, обсерватории Куликова поля и всех других памятников, свидетельствующих об истинном источнике знаний всех цивилизаций современного мира, являются актами вандализма, перед которым меркнут сожжение библиотеки в Александрии, иконоборчество в Византии и воинствующий атеизм в России, вместе взятые.

В романе-исследовании «Путями великого россиянина» (Журнал «Славяне», вып. 2, 1991) А.С. Иванченко помещает чертеж строения Земли, взятый им из книги «Лад Сварожья», написанной славянской руницей около трех тысяч лет назад (рис. 1), и сравнивает его с современным чертежом Земли, выполненым американскими учеными с помощью широкомасштабных съемок и зондирования чуткими приборами из космоса (рис. 2): разница между ними оказалась незначительной!



Но если современные ученые лишь сейчас узнали истинную форму Земли (она имеет ярко выраженную форму яйца), то российские ведуны не только прекрасно знали, но и подробно объясняли, почему Земля имеет именно такое строение.

С глубочайшими астрологическими знаниями было неразрывно связано все мировоззрение древних россиян. Ярким примером тому может служить поэма Славомысла «Песнь о побиении иудейской Хазарии Светославом Хоробре», написанная примерно в тот же период, что и «Слово о полку Игореве», но впервые опубликованная лишь в 1847 году в Варшаве. В ней есть следующие строки:

Упрек троянцам в утрате мужества — пустое: доблесть человека с лучом Эмита (Урана — прим. авт.) в тригоне с Парсом (Марсом) не ровняй (Парс — барс, гепард). Вересница (Венера) с Гаруном (Меркурием) там блудила, сына же Студенца (Сатурна) родила Парсу (Марсу) в утешение. В ночи я вижу полымя, пожаром Русь обагрена…

Российские ведуны считали, что Перун (Юпитер) — планета, покровительствующая Земле. При благоприятном влиянии Перуна отмечались большие урожаи, быстрый рост привеса скота, хорошее развитие плодовых саженцев и т. д. Они называли Перуна громовержцем. К изумлению современных ученых было обнаружено, что это именно так.



Американские космические аппараты (Вояджер-1) и (Вояджер-2), прошедшие в 1979 и в 1981 году вблизи Юпитера и Сатурна, обнаружили, что между Юпитером и его ближайшим спутником Ио периодически происходит электрический разряд.



Сила одной такой молнии во много раз превышает мощность всех современных электростанций. Астрофизики установили, что эти разряды производят электромагнитные излучения, благоприятно влияющие на атмосферу Земли.

Сатурн российские ведуны считали опасной для Земли планетой — Студенцем, который студит, т. е. морозит, морит все живое, что также нашло подтверждение в наши дни. Оказалось, что Сатурн и его кольца играют роль гигантского космического синхрофазотрона, который разгоняет ионы газов до скоростей, близких к космическим, и бомбардирует ими окружающее пространство.



Эти ионы достигают не только Земли, но и самых отдаленных планет. А когда это воздействие усиливается, на Земле происходят разные катаклизмы: общее ухудшение здоровья людей, мор, душевные расстройства, войны, революции и т. д.

Еще одним материальным (археологическим) подтверждением единства культуры ариев Урала, Европы, Средиземноморья, Кавказа, Ближнего и Среднего Востока, Двуречья, Египта, Индии и т. д. являются микролиты (Микролит (греч.) — микрокамень).

Геометрические микролиты — это очень маленькие, не более одного сантиметра в ширину, тонкие и очень острые пластинки из кремния, имевшие геометрическую форму трапеции, треугольника, ромба и т. д. Лезвия микролитов в 100 и более раз острее самых совершенных современных стальных скальпелей.



Они режут дерево, кость и даже стекло и по твердости уступают лишь алмазу и корунду (Ранов В.А., Матюшин Г.Н. «Эти загадочные микролиты». Журнал «Знание — сила», № 11, 1991).

Долгое время ученые не знали их назначения, но недавно были найдены деревянные и костяные серпы с лезвиями из микролитов. Оказалось, что это — самые древние в мире стандартизированные вкладышевые лезвия. На стоянке Янгелька на Южном Урале при раскопках нашли древний жатвенный нож: хотя его оправа истлела за десять тысяч лет, микролиты лежали, сохраняя изогнутую форму серпа.



Их геометрическое строение было рассчитано так, чтобы при резании один пологий край лезвия прижимал такой же край другого, и они крепко держались в оправе, а если во время работы они выскакивали или ломались, то наготове были другие, точно такие же. Образец выдерживался неукоснительно: один край их был всегда скошен на 25–35°, другой — на 45–55°. Точность углов поразительна, и где бы ни встречался микролит — на Урале, в Иране, в Ираке или на Лазурном берегу Франции — они одинаковы.

Дошедшие до нас изображения египетских жнецов свидетельствуют о том, что 4300 лет назад они пользовались арийскими серпами с микролитами: стандартные вкладыши позволяли быстро собрать урожай.

Микролиты применялись ариями не только для сельскохозяйственных инструментов, но использовались также для охотничьего и боевого оружия. Высокие трапеции служили наконечниками стрел, сегментами оснащались гарпуны, треугольниками — дротики и т. п. Микролиты вставлялись в специальный паз на костяной или деревянной оправе и закреплялись смолой, битумом или иным способом.



Микролиты, найденные на Урале, можно вставить в нож, изготовленный на Ближнем Востоке, при этом зазор между ними будет почти не виден. Таким ножом можно работать долго: он легкий, удобный, но главное — в запасе всегда есть кремниевые вкладыши, которыми в любой момент можно заменить выпавшие или сломавшиеся.

Подведем первые итоги сказанному: наши предки, проживавшие на земле России, уже 18 тысяч лет назад имели совершенный лунно-солнечный календарь, солнечно-звездные обсерватории удивительной точности с поразительным каменным инструментарием; у них были древние города-храмы; они не только дали человечеству совершенные орудия труда и заложили основы животноводства, но и передали свое ведическое мировоззрение, неразрывно связанное с всевышней соразмерностью космического бытия

Василий Головачев



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