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10 глобальных ошибок в питании за всю историю Человечества

11:21. 4 января 2018 Просмотров - 530 2 коммент. Опубликовал:

Их сделали в разные эпохи и в разных странах, но страдаем от этого мы с вами.

Шлифование риса

Белый рис есть в рационе большинства людей: вкусный, но практически «пустой» по витаминной ценности. Он появился в Японии в конце XIX века – местные жители впервые очистили темный рис от оболочки. Долгое время он считался элитным. То, что белый рис сильно отличается от своего «прародителя», стало понятно через много лет.

Ученые обнаружили, что в стограммовой чашке белого риса в среднем на 89% меньше витамина В1, чем в такой же чашке темного; на 84% меньше витамина В3 и на 81% – витамина В2. После обработки возрастает гликемический индекс риса. Ученые из США доказали, что даже одна порция белого риса в день на 11% увеличивает риск диабета 2 типа.

Очищение риса привело к эпидемии болезни бери-бери, которая вспыхнула в Азии и была связана с дефицитом витамина В1.

Белый хлеб

До 20 века белый хлеб могли себе позволить немногие – он стоил дороже, чем хлеб из грубой муки, которым довольствовались крестьяне и рабочие. Но с развитием промышленности продукт стал доступен всем.  От цельнозернового он отличается тем, что для его приготовления используют пшеничную муку высшего сорта – она сделана из полностью переработанного зерна. Такой помол вызывает потерю 70% клетчатки, что сказывается на моторике кишечника и ослаблении иммунитета, — а также потерю 60% железа и полное разрушение других минералов. При этом калорийность такого хлеба в среднем выше на 30%.

Макароны из мягких сортов пшеницы

Производители стали экономить и выпускать «неправильные» макароны – из мягких сортов пшеницы. Они представляют собой прессованную хлебопекарную муку, состоят из быстрых углеводов и имеют высокий гликемический индекс. Их потребление приводит к набору лишних килограммов и связано с риском диабета 2 типа. На исторической родине макарон – в Италии – в 1960-х вступил в силу закон, который запрещает производить макароны из мягких сортов пшеницы. Там их готовят только из твердого зерна. Такие макароны очень полезны. Твердая пшеница содержит много растительного белка и веществ, которые защищают сердце. В России такого закона нет.

Трансжиры

В конце 19 века во Франции научились получать твердое масло из жидкого растительного. В 20 веке эта технология стала основой маргаринового производства, о ее вреде не было известно долгое время. Но в начале 1990-х ученые обнаружили, что во время отверждения растительное масло меняет свою структуру – полезные жирные кислоты превращаются в трансжиры. Исследования подтвердили, что они повышают уровень холестерина, провоцируют развитие ишемической < ![CDATA[]]>болезни сердца< ![CDATA[]]>, диабета и рака. Всемирная организация здравоохранения рекомендует полностью исключить трансжиры из рациона. В Дании, Австрии и Норвегии закон запрещает содержание более 2% трансжиров во всех продуктах. В России такой закон вступает в силу с 2018 года, но он запретит их не во всех продуктах, а только в спредах (искусственное сливочное масло) и маргаринах.

Переработанное мясо

Люди научились сохранять мясо с помощью обработки еще во времена Древней Греции: они солили, коптили и вялили его. Индустриализация сделала обработанное мясо повседневным продуктом: полуфабрикаты и сосиски стали доступны всем. А сегодня известно, что такие продукты могут стать причиной < ![CDATA[]]>рака толстой кишки< ![CDATA[]]>. Бутерброд с двумя кусочками колбасы общим весом 50 г на 18% повышает риск этой болезни. Такой вывод сделали ученые ВОЗ на основании крупного анализа исследований. В 2015 году переработанное мясо официально внесли в список канцерогенов. 

Фастфуд

Он существовал задолго до того, как стал культом. Например, прообраз хот-дога упоминается еще у Гомера.

Фастфуд вреден по многим причинам. Во-первых, он калориен. Во-вторых, блюда быстрого питания состоят в основном из углеводов быстрого типа, сахара, соли, насыщенных жиров и трансжиров, при этом они не содержат клетчатки.  В-третьих, для приготовления фастфуда используют фритюр – масло нагревают до температуры около 180°С, что приводит к его окислению и образованию канцерогенов.

Добавленный сахар

Еще 200 лет назад сахар был диковинным и дорогим продуктом. Чтобы привезти тростниковый сахар из Индии – британской колонии, корабли проходили долгий путь. Все изменил Наполеон. Император не хотел зависеть от англичан и обратил внимание на способ получать белый сахар из свеклы. С тех пор сахар стал доступен всем. Сегодня его добавляют в огромное количество продуктов, о чем мы часто даже не догадываемся, в том числе в хлебобулочные и молочные продукты. Это делают для улучшения вкуса и увеличения срока хранения. Организм человека физиологически не приспособлен усваивать столько < ![CDATA[]]>глюкозы< ![CDATA[]]>, поэтому добавленный сахар провоцирует ожирение, развитие рака и болезней сердца.

Газированные напитки                               

Еще Гиппократ рекомендовал использовать минеральную газированную воду в лечебных целях. В XVIII веке в Англии изобрели способ делать газированную воду искусственно и стали добавлять туда сахар. Позже американские ученые провели крупное исследование, которое подтвердило, что потребление даже одного стакана подслащенного газированного напитка в день повышает риск диабета и сердечно-сосудистых болезней. 

Добавленная соль

Если когда-то люди гибли за соль, поднимая соляные бунты, то сегодня ее слишком много в нашем питании. Согласно рекомендациям ВОЗ и Американским рекомендациям, мы должны потреблять не более 2,3 мг натрия в сутки. В США, например, едят в среднем почти на 50% больше. Соль поступает в первую очередь из обработанных продуктов – ее используют в качестве консерванта для колбас, бульонных кубиков, соусов, сыров. Потребление большого количества соли способствует повышению артериального давления и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Консервы

Консервы стали популярны во время Первой мировой войны – для их хранения не требовалось особых условий, они позволяли выжить во время голода. Уже в середине ХХ века консервы стали повседневной пищей во многих странах. В магазинах можно найти не только консервированное мясо и рыбу, но также овощи, бобовые и даже фрукты. Люди забыли о том, что консервы – это еда, которая предназначена для безвыходных ситуаций, когда нет доступа к свежим продуктам. Консервы – это источник добавленных соли и сахара, в процессе переработки они теряют большую часть витаминов и микроэлементов.

Источник: www.kramola.info

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