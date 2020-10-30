А теперь сравним СССР с Германией и США по валовому производству вооружения за период войны. Не забывая, что большая европейская часть СССР лежала в развалинах, ее народ – под оккупацией, а прежде, чем начать успешное производство, надо было эвакуировать больше 2000 оборонных производств – с Запада на Восток. Тогда же на Германию работала «вся Европа». А на США не упала ни одна бомба, и они успешно извлекали финансовую и политическую прибыль в ходе Второй Мировой.

Затрата живого труда на танковых заводах в производстве танка Т-34 уменьшилась с 8 тыс. человеко-часов в 1941 году до 5,7 тыс. человеко-часов в 1943 году; затрата труда на танк КВ уменьшилась с 14,6 тыс. до 7,2 тыс. человеко- часов».

Затраты труда на заводах вооружения: в производстве крупнокалиберного пулемёта уменьшилась с 642 до 329 человеко-часов; в производстве винтовки уменьшилась с 12 до 9 человеко-часов и в производстве 1000 штук патронов для пистолета ТТ снизилась с 13 до 10,8 человеко-часа.

На артиллерийских заводах затрата живого труда в производстве 152-мм гаубицы-пушки уменьшилась с 4,5 тыс. человеко-часов в 1941 году до 2,4 тыс. человеко-часов в 1943 году; затрата труда на 76-мм полковую пушку уменьшилась с 1,2 тыс. до 0,8 тыс. человеко-часов; затрата труда в производстве дивизионной пушки уменьшилась с 2,2 тыс. человеко-часов в 1941 году до 0,6 тыс. человеко-часов в 1944 году.

Затрата труда на заводах авиационной промышленности в производстве самолёта ИЛ-4 уменьшилась с 20 тыс. человеко-часов в 1941 году до 12,5 тыс. человеко-часов в 1943 году; затрата труда на самолёт ИЛ-2 уменьшилась соответственно с 9,5 тыс. до 5,9 тыс. человеко-часов; затрата труда на самолёт ПЕ-2 уменьшилась с 25,3 тыс. до 13,2 тыс. человеко-часов.

https://ppt-online.org/336117

С учетом сказанного по таблице видно, чья экономия более эффективна. И это не США…

КАК СОЗДАВАТЬ И КАК РАЗРУШАТЬ?

Когда закончилась Первая Мировая и Гражданская войны перед Страной Советов встала сложнейшая проблема: если не происходит Мировая социалистическая революция то, как развиваться отдельной стране с коммунистической идеологией, где ликвидация эксплуатации человека человеком связана с отменой частной собственностью на средства производства?

Теория есть, а практики – ноль.

Первая Мировая и Гражданская войны сократили население Российской империи, ее территорию, развалили экономику. В стране эпидемии, руины, миллионы беспризорников, обостряются противоречия между городом и деревней.

Советская власть опирается на диктатуру пролетариата, а пролетариат тоже хочет есть. Но продукты производят на полях, а деревенское население – мелкобуржуазно и за идеи не готово поставлять продовольствие. От военного коммунизма и продотрядов было много насилия, но не сельхозпроизводства. Насилие – это тоже простое и легкое решение.

Неурожаи в России были постоянно, а массовый голод повторялся с интервалом в десять лет. В 1913 году на селе жило 85 процентов всего населения.

Были примитивны методы обработки земли, деревенская борона и соха оставались самыми рас-пространенными орудиями в сельскохозяйственном производстве. В 1910 г. насчитывалось 7,9 млн. сох, 5,7 млн. деревянных борон и 3 млн. деревянных плугов. Росло число безлошадных и однолошадных крестьянских хозяйств.



В 1912 г. они составляли 8,4 млн. хозяйств (в 1900 г. — 5,6 млн. хозяйств). Снижалось потребление хлеба на душу населения. 1911 год был неурожайным — голодали 30 млн. крестьян.

А. Н. Наумов, министр земледелия (в 1915–1916 гг.) писал: «Россия фактически не вылезает из состояния голода то в одной, то в другой губернии, как до войны, так и во время войны» ( https://proza.ru/2019/07/13/825 ).

НЭП (новая экономическая политика) проводилась советской властью в период с 1921 по 1928 годы. Это была попытка вывести страну из кризиса и придать толчок в развитии промышленности и сельского хозяйства методами рыночной экономики. Но итоги НЭПа не впечатляли. Пришлось спешно прерывать этот процесс, для создания индустриализации.



Политика НЭПа почти задушила тяжелую промышленность, усилила классовые противоречия. Но индустриализация промышленности невозможна при отсталом сельском хозяйстве.



Поэтому была начата коллективизация – создание индустрии сельского производства за счет организации коллективных хозяйств (колхозов). Крестьянская община, как форма организации, была исторически распространена в русской деревне и идеологически родственна пролетарскому единству.

Не будем давать оценок самому ходу коллективизации (гладко было на бумаге…), но оценим ее результат по пропагандируемой нами формуле поведения социальных систем. Для создания высокопроизводительного производства продовольствия прежде создавалась новая система достижения этой цели.

1. Надо обратить внимание на организацию машинно – тракторных станций (МТС) – ключевого энергетического и технического элемента новой системы сельхозпроизводства. МТС были государственными предприятиями. И только они владели сельхозтехникой (трактора, машины) для посевных и уборочных работ.



Они (точнее государство) несли основную часть энергетических затрат в сельском производстве. Колхозы не могли владеть техникой и заключали договоры технического обслуживания с МТС. По этим договорам коллективные хозяйства (а они оставались собственниками произведенной сельхозпродукции) были обязаны сдавать государству плановое количество и ассортимент продовольствия по фиксированным ценам (это называют государственно-частным партнерством).



Все, что колхоз производил сверх плана, он мог реализовать самостоятельно на рынке.

2. Коллективное хозяйство создавалось демократическим путем на добровольной основе, и руководили ими правления из членов колхоза, которые избирали председателей колхозов (напомним: «гладко было на бумаге…»).

Поскольку сельхозпроизводство — это сезонный процесс, а его результат становится известен после уборки урожая, то формой оплаты для колхозников избрали «трудодень» как универсальный критерий коллективного труда. И, надо сказать, что трудодень, как стимул поощрения коллективного труда выбран очень удачно. По сути «трудодни» – это те же «дивиденды» в акционерных обществах.



Только акции приобретают за деньги без личного вклада, а трудодень – свидетельство личного и коллективного участия. Один за всех и все за одного! У колхозников сохранялось личное хозяйство, и оно увеличивало производство продовольствия в стране. Каждый был вправе работать в колхозе и на своем участке, выбирая соблюдение разумного участия в коллективном и личном труде.



По итогам сельской страды правление колхоза определяло, сколько колхознику полагалось на трудодень в денежной форме или натуральным продуктом. появился стимул увеличения производительности. Безусловно, для достижения эффективного производства нужен определенный опыт, который появляется путем проб и ошибок.

В результате возникла мощная саморегулирующая система, настроенная на рост производства продуктов питания.

3. Напомним, что параллельно коллективизации и индустриализации в СССР проводилась ликвидация неграмотности и культурная революция. Все это положительно влияло на качество человеческого материала, его пассионарность.



Для научной организации труда повсеместно открывались сельхозинституты, техникумы, училища, курсы повышения квалификации. Снимались фильмы «Свинарка и пастух», «Трактористы». Создавались литературные шедевры «Поднятая целина» Шолохова и так далее.

4. Последнее, очень важное заключение. Всю сверхплановую продукцию колхоз, колхозник и частник могли реализовать на колхозных рынках. И вот что было характерной особенностью тех рынков: цены на продовольствие были ниже, чем в государственных магазинах.



Поскольку качество продукции и ассортимент в магазинах и на рынке были равнозначны. За снижение качества продуктов в магазинах государство сурово (классика управления: кнут и пряник) наказывало. Низкие цены на рынках сохранялась до середины 60-х годов ХХ века.

Можно много дискутировать на тему как жили колхозники: «хорошо или плохо». Где-то «плохо», где-то «хорошо». Примеры времен Великой Отечественной войны многое показывают в истинном свете.

Приведем документы с сайта «Российской Газеты» от 30.05.2020 года:

"ВЯЗОВКА КУРИЛОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КОЛХОЗНИЦЕ КОЛХОЗА ИМЕНИ 7-ГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ АННЕ СЕРГЕЕВНЕ СЕЛИВАНОВОЙ. Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Анна Сергеевна, за Вашу заботу о воздушных силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено. И.СТАЛИН".

Это был ответ Верховного Главнокомандующего на письмо саратовской колхозницы, которая проводила мужа на фронт, а сама, оставшись с четырьмя детьми, взвалила на женские плечи свою и мужнину работу. Одна, с участием старших дочерей, всю войну управлялась с колхозной пасекой. Весь полученный мед сдавала государству, а ту часть, что причиталась ей в качестве оплаты, направляла в помощь фронту. Как? Вот ее письмо Сталину.

"Дорогой Иосиф Виссарионович! У меня, рядовой колхозницы, как и у всего советского народа, самое горячее желание помочь нашей Красной Армии быстрее уничтожить фашистского зверя. И я, по примеру других, в конце 1942 года внесла из личных сбережений на строительство боевого самолета 100 000 рублей.



Ваше приветствие и благодарность вызвали во мне желание оказать еще большую помощь фронту. Мы вместе с мужем-фронтовиком приобрели второй самолет и лично вручили его летчику Василию Кузьмичу Чибичкову, который на нашем самолете беспощадно громит фашистов.

Недавно я получила с фронта письмо от мужа. Сообщая о том, что Ферапонт Головатый купил второй самолет, муж советует мне последовать примеру славного саратовского колхозника.



Я вношу из личных средств еще 100 000 рублей на строительство третьей боевой машины и прошу Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, разрешить мне вместе с мужем вручить его летчикам части, где служит тов. Чибичков. Пусть звено самолетов, построенных на наши трудовые сбережения, сеет смерть среди немецко-фашистских бандитов, пусть мой вклад поможет нашим доблестным Сталинским соколам добить врага.



От всего сердца желаю Вам, родной Иосиф Виссарионович, здоровья и многих лет жизни на счастье нашей великой Родины. СЕЛИВАНОВА АННА СЕРГЕЕВНА, колхозница колхоза имени 7-го съезда Советов, Куриловский район, Саратовская область».

Бюст А.С. Селивановой в селе Стригай.

(https://rg.ru/2020/05/08/podarivshaia-tri-samoleta-frontu-kolhoznica-zasluzhivaet-zvaniia-geroj-truda.html).

И таких крестьян были не единицы по стране…

Еще в доказательства высоких результатов преобразований в СССР процитируем выдержки из книги «Миссия в Москве» американского посла в СССР в 1937-1938 годах Джозефа Эдварда Дэвиса (1876-1958 гг.).



Президент США Рузвельт (на подаренном ему личном экземпляре) оставил такую надпись: «Эта книга — явление, она на все времена»:

«…(12 марта 1937 г.) С группой американских журналистов я посетил 5 городов, где осмотрел крупнейшие предприятия: тракторный завод (12 тыс. работающих), завод электродвигателей (38 тыс. рабочих), Днепрогэс, алюминиевый завод (3 тыс. рабочих), который считается крупнейшим в мире, Запорожсталь (35 тыс. рабочих), больницу (18 врачей и 120 медсестер), ясли и детские сады, завод Ростсельмаш (16 тыс. работающих), Дворец пионеров (здание с 280 помещениями для 320 преподавателей и 27 тыс. детей).



Последнее из этих учреждений представляет собой одно из наиболее интересных явлений в Советском Союзе. Подобные дворцы возводятся во всех крупных городах и предназначаются для воплощения в жизнь сталинского лозунга о детях, как наиболее ценном достоянии страны. Здесь у детей раскрываются и развиваются их дарования.

В советской практике планирования больше всех поражает смелость в принятии решений и упорство в их осуществлении. Пять лет назад в районе Запорожья была голая степь, а сегодня можно видеть огромные заводы и город с населением 125 тыс. человек, с современными кирпичными жилыми домами, широкими улицами и площадями.



Все сооружения возводились руками неквалифицированных рабочих, которые по вечерам занимались в технических школах, чтобы по окончании строительства занять места у станков. Здания и оборудование в большинстве своем самые современные.



К их проектированию привлекались на конкурсной основе лучшие фирмы, преимущественно из США, но также из Германии, Франции и Англии. Большинство рабочих не старше 30 лет. Обращает на себя внимание многочисленность женщин – около 25%. Средний возраст руководителей – порядка 35 лет.



Средняя зарплата составляет от 200 до 250 руб. (10-12 долл. по курсу черного рынка). В заводской столовой можно хорошо пообедать за 2 рубля (10 центов). Квартплата не превышает 15% от заработка. Стахановцы получают до 2000 руб., столько же зарабатывает и директор. (Прим. Колхозница А.С Селиванова внесла на строительство самолетов 300 000 рублей!)

Каждое предприятие работает на принципе самоокупаемости, заработанные прибыли идут на различные нужды, в том числе на строительство школ, которых только за прошлый год было построено в Днепропетровске 16 – больших зданий из белого кирпича на 25-30 комнат.

Имеются сомнения, относительно способности промышленности длительное время поддерживать нужды фронта в случае большой европейской войны, однако, по моему мнению, эти способности могут оказаться значительно выше, чем ожидается.

В целом новые промышленные районы производят потрясающее впечатление: русским удалось сделать за 7 лет столько же, сколько Америке за 40 – начиная с 80-х годов прошлого века.

(6 июня 1938 г.)

В 1935 г. Советский Союз произвел примерно треть мирового урожая пшеницы, или в 2,5 раза больше, чем в США. В том же году здесь выращена половина мирового урожая овса и 80% ржи. В 1926-1930 гг. среднее количество скота составляло 65 млн. голов по сравнению с 59 млн. в США.



В результате "забастовки" крестьян в годы коллективизации это число уменьшилось до 49 млн. в 1935, что, тем не менее, вдвое больше, чем в Германии. Количество тракторов достигло 483 тыс. штук, а комбайнов – 153 тыс. В 1936 г. до 91% земель обрабатывалось механическим способом. Советский Союз располагает 75% мировых запасов леса.

К моменту прихода большевиков к власти в 1917 г. страна лишилась 80% промышленного производства. Транспорт выработал большую часть своего ресурса. Гражданская война, последовавшая вслед за революцией, привела к остановке и того, что оставалось.



После частичного восстановления экономики в годы НЭПа кризис продолжался, и в 1927 г. Сталин предложил свой пятилетний план. Для его выполнения потребовались величайшая смелость, безжалостность и затягивание поясов буквально у всех классов общества.



При этом правительство вновь столкнулось с пассивным сопротивлением сельскохозяйственных районов. Сопротивление было безжалостно подавлено. Для обеспечения потребности в продовольствии руководство прибегло к простому, но жестокому способу: у крестьян изымали все подчистую, не оставляя ничего для их пропитания.

В 1936 г. Советский Союз вышел на первое место в мире по производству комбайнов и сбору сахарной свеклы, на второе место – по общему объему производства, на третье – по выплавке стали и производству суперфосфатов, и на четвертое – по добыче угля. Количество почтовых отделений выросло с 1928 г. в 18 раз».

Карл Маркс вывел, что сущность человека — это "совокупность всех (его) общественных отношений". Отсюда вытекает, что изменившиеся отношения в обществе, создают принципиально другого человека. В СССР вырос "новый", "советский" гражданин. Все высокие моральные качества его были продемонстрированы в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления страны.

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В «Русском дневнике» Нобелевский лауреат по литературе американец Джон Стайнбек (1902-1968 гг.), посетивший нашу страну в начале холодной войны в 1947 году, после многочисленных встреч с советскими людьми отмечал их высочайший уровень оптимизма, патриотический настой и уверенность в прекрасном будущем страны.

В высоких человеческих качествах советского человека проявились самые главные достижения строительства коммунизма в СССР. Этот факт все еще остается вне поля зрения историков и политологов.

Тот же Джозеф Эдвард Дэвис сделал убийственное умозаключение: «…Если бы Маркс, Ленин или Сталин были верующими христианами, и если попытаться поместить коммунистический эксперимент, проделанный в России, в рамки догматов католической или протестантской церкви, то полученный результат был бы объявлен величайшим достижением христианства за всю историю человечества в его стремлении к человеколюбию и воплощению христианских заповедей в жизнь общества.



Дело в том, что христианскую религию можно совместить с коммунистическими принципами, не совершая большого насилия над его экономическими и политическими целями, главным из которых является "братство всех людей". Проведя аналогичный тест в отношении нацизма, мы обнаружим невозможность совмещения двух идеологий…»

Так, что произошло со столь замечательной страной, если она рассыпалась в 1991 году?

Страна начала разрушаться после 5 марта 1953 года. То есть после смерти Сталина Иосифа Виссарионовича. Но не смерть стала причиной, а те изменения, которые наследники Сталина внесли в организационные элементы страны. И опять все происходило по приведенной нами формуле.

Сделаем некоторое отступление и обратим внимание на то, как реагировал вождь народов на недостатки, которые выявлялись в процессе построения социализма.

Начало коллективизации сопровождалось неразберихой и перегибами на местах.

Статья «Головокружение от успехов. К вопросам колхозного движения» Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина в газете «Правда» (№ 60 от 2 марта 1930 года) остановила перегибы при исполнении постановления ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству».

В конце сентября 1952 года была опубликована последняя работа И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». В ней также очень подробно разбирались системообразующие факторы и проблемы социализма. В частности, обсуждалась идея передачи сельхозтехники колхозам. Иосиф Виссарионович объяснял, почему этого не надо делать, что задача передовых технологий и передовой техники решается на уровне государства, а не коллективного хозяйства.

Он же предостерегал, что Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге» доказал, что такой экономический показатель как прибыль, обязательно возвращает социалистическое производство в капитализм.

Занявший пост Сталина Никита Хрущев после смерти вождя сделал все, чего не надо было делать. Передал трактора колхозам, ввел прибыль как показатель, ликвидировал личные подсобные хозяйства на селе. С этого момента началась деградация сельхозпроизводства и всего социалистического строя…

К середине шестидесятых годов ХХ века Союз Советских Социалистических республик превратился в Союз Советских Капиталистических республик. Со всеми вытекающими из этого общественными отношениями и потерями в качестве человеческого материала!

Об этом мы более подробно писали в статье «Расточительность капиталистического труда или как разрушили социализм» (http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001d/00123689.htm).

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

А теперь из вчерашнего дня возвратимся в день сегодняшний.

С распадом СССР ушла неизбежность противостояния двух систем. Но именно противостояние в диалектическом единстве и борьбе противоположностей сдерживало все негативные стороны либеральной рыночной экономики.



Вот только социализм со смертью Сталина постепенно потерял идеологию социалистического развития и трансформировался в государственно-монополистический капитализм. Эти трансформации были последовательно внедрены во все страны соцлагеря. Социализм исчез в начале 60-х годов ХХ века.

После того, как не стало СССР, Запад с культом глобального либерализма в экономике закусил удила.

А его флагман – США дальнейшее доминирование стали осуществлять в полном соответствии с принципом наименьшего действия, минимального рассеивания энергии, морали и оценочным критериям. Изменилась одна из важнейших целей противостояния. Не надо опасаться соперника. Экономикой и политикой можно управлять через привязку к доллару всего мира. Материальные, энергозатратные производства вывели за пределы страны, а внутри стали развиваться и существовать за счет сферы услуг (финансовых в первую очередь) и роста потребления.

Либеральная экономика для расширения требовала просторов всего земного шара, распада государств как иерархически организованных социальных систем, традиционные ценности, моральные принципы религий стали факторами, сдерживающими рост потребления.

В рамках планетарного мира либеральная экономика все больше становится замкнутой системой. А в замкнутых системах нарастает энтропия, наступает предел существования, просто смерть системы.

В современном мире происходит стремительная деградация человеческой личности в полном соответствии с выводами К. Маркса: сущность человека – это совокупность всех его общественных отношений, в которые он погружен.

Тогда что делать? По Марксу – изменить историческую обстановку! Вернуться к тем системным характеристикам, которые были созданы в СССР. Его экономических темпов и социальных успехов еще никто не превзошел. Хотя Китай с коммунистической идеологией уже стал главной страной в промышленном производстве.

И нам пора назад – в СССР. Только на новом качественном уровне.

Не надо забывать, что кроме конфликтов между государствами и люди на земном шаре, возник глобальный конфликт между Человечеством и Природой.

В «Экономических проблемах социализма в СССР» Сталин привел формулу единства человека и природы: «…Общественное производство состоит из двух сторон, которые при всем том, что они неразрывно связаны друг с другом, отражают все же два ряда различных отношений: отношения людей к природе (производительные силы) и отношения людей друг к другу в процессе производства (производственные отношения)».

Чего уж проще! Характер производительных сил должен соответствовать характеру производственных отношений.

Последнее, о чем нет права забывать:

- И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле (Бытие 1:26).

После дней творения: человек, он кто? Творец или потребитель?

В.А. Швецов



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