Сталинская экологическая революция

С древних времен люди сталкивались с могущественным воздействием сил природы на окружающую среду. Наводнения, засуха, ураганы и землетрясения уничтожали жилища, хозяйство, пастбища и посевы, считались неотвратимым бедствием, против которого люди были бессильны. Вследствие этого, в Древнем Риме сложилось множество мифов о богине земли и плодородия — Церере. Древние греки называли её Деметрой, а у славян Цереру называли Мареной. Но с развитием знаний человека, с пониманием законов природы, разрушительные силы её были использованы для нужд общества. Люди научились строить плотины и гидростанции, используя силу воды для выработки энергии, орошения полей, предотвращения наводнений. Использование защитных лесополос защищало от шквального ветра, засухи и сопутствовало восстановлению-развитию биоценозов в целом.



Ещё во времена СССР И.В. Сталин писал:

«…люди, познав законы природы, учитывая их и опираясь на них, умело применяя и используя их, могут ограничить сферу их действия, дать разрушительным силам природы другое направление, обратить разрушительные силы природы на пользу общества…».

Возможности и энергетическая вооружённость человека возросли в сотни раз, что ныне позволяет обеспечить более комфортное проживание в сёлах и городах. И здесь важен правильный подход — соблюдение законов природы, дабы не нарушать её гармонию с человеком, что, в противном случае, может привести к необратимым последствиям как для самой природы, так и для человека.

Идея сталинского плана преобразования природы

«Природа бесстрастна к человеку;

она не враг и не друг ему;

она то удобное, то неудобное поприще для его деятельности»

Николай Чернышевский.

Прежде чем рассмотреть, как возникла идея «Сталинской экологической революции», давайте вначале обратимся к истории государственного управления России в периоды до и после революции.



В первую очередь следует вспомнить, что в дореволюционный период времени социально-экономический уклад государства предполагал наличие сословного неравенства. Люди, относящиеся к разным сословиям, имели сильные различия в правах, обязанностях и, соответственно, возможностях. Принадлежность к сословию передавалась по наследству, и переход из одного в другое был достаточно затруднён. Стоит отметить, что наличие подобного социально-экономического строя препятствовало развитию государства и общества в целом.



В 1861 году было отменено крепостное право. Крестьяне стали свободными, однако положение значительного числа их хозяйств ухудшилось. Дело в том, что до реформы они были на попечении у помещиков, после — оказались предоставленными самим себе. У основной массы крестьянства не было ни денег на приобретение земли, ни агрономических знаний для развития своих хозяйств.



Стоит отметить, что в результате реформы хуже стали дела и у помещиков. Многие из них не смогли приспособиться к новым условиям и разорились. Это говорит о том, что реформа была недостаточно проработана властями. В будущем пришлось устранять последствия этого.

Ещё одним резонансным событием того времени стал утверждённый 1 июля 1887 года циркуляр Александра lll «О сокращении гимназического образования», который также известен как «Указ о кухаркиных детях». Суть этого указа заключался в препятствии детям определённых социальных классов общества того периода в получении среднего и высшего образования.

Важно отметить, что и в этом указе была выражена тенденция тогдашнего аппарата управления страны сдерживать развитие населения, что впоследствии и явилось основным фактором поражения в русско-японской войне 1904 — 1905 годов, и последующих революционных событий 1917 года.

Приход к власти большевиков привёл к новому укладу в обществе, краху либерально-буржуазного строя и явился основным новым двигателем в развитии. Неоспоримым фактом этого являлась отмена пришедшей властью сословных границ и установление равноправия между всеми членами общества.



Ещё одним важнейшим толчком в развитии стала всеобщая доступность образования. Но были и отрицательные моменты. В частности, новое руководство пыталось отменить институт семьи как «буржуазный пережиток времени» и освободить женщин от брака, считая его главным препятствием на пути к женской эмансипации.



Ведущий специалист новых властей по вопросам феминизации А.М. Коллонтай в 1923 году заявила, что советское правительство «снимет бремя материнства с женских плеч и переложит его на государство». Она также добавила, что «семья в её буржуазном понимании вымрет».



И всё же, в конце концов, сторонникам уничтожения этого института пришлось признать, что наилучшее воспитания детей в советском государстве может осуществляться только в семье. И это правильно, ведь Семья – это «зёрнышко», из которого вырастает будущее общества.

Важно отметить, что в Советском Союзе большевиками была осуществлена попытка построения справедливого общества, в котором нет места эксплуатации человека человеком. В период правления Сталина в этом направлении удавалось качественно продвигаться. К тому же, СССР подавал пример другим государствам, что очень беспокоило заправил глобальной политики, растворённых в кланово-корпоративной буржуазии.



В результате была проведена «Операция Гитлер» по объединению Европы и использованию всего её экономического потенциала для броска на Советский Союз. Что из этого получилось, всем хорошо известно.

Сталинский план преобразования природы

Шёл 1945 год. Советский Союз одержал победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Чувство счастья и радости от этой победы несло наших предков вперёд к светлому будущему, несмотря на все ужасы и тяготы, которые им пришлось пережить в годы войны.



Миллионы людей своим трудом и усердием поднимали Родину из руин.

Восстановление Ленинграда

Но эта задача была не из лёгких. Следствием войны был страшный голод, к тому же на южные районы страны обрушилась катастрофическая засуха в первый послевоенный год, что сильно подорвало и без того тяжёлое положение дел.



Перед руководством СССР вставали новые, очень трудные задачи — возрождение страны, победа над засухой и обеспечение населения всем необходимым и в первую очередь продуктами питания. Дабы избежать в будущем повторения подобных климатических катастроф,

в СССР по инициативе И. В. Сталина было принято Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 года № 3960, так называемый « Сталинский план преобразования природы», согласно которому началось грандиозное наступление на засуху путём, наряду с другими мероприятиями, посадки лесозащитных насаждений.



Перед министерствами сельского хозяйства, совхозов, лесного хозяйства, Советом министров РСФСР и другими министерствами была поставлена задача: в срок с 1950 по 1965 годы возвести в степных и лесостепных районах европейской части СССР полезащитные лесные полосы общей протяжённостью более 5 300 км.



План также предусматривал внедрение травопольных севооборотов, строительства прудов и водоёмов. Все эти меры были предприняты для того, чтобы обеспечить высокие и устойчивые урожаи, оградить плодородные земли от губительных суховеев, дефицита влаги и почвенной эрозии.

Реализация плана, по сути, подразумевала изменение климата на всей территории СССР и по масштабам не имела аналогов в мире. Особое внимание уделяли югу страны: Украина, Кавказ, Казахстан. Земли этих регионов отличались высокой плодородностью, но вследствии жарких юго–восточные ветров устойчивое ведение сельского хозяйства на этих территориях было крайне затруднительным.

Нужно вспомнить, что на то время Советский Союз был самым крупным государственным образованием на планете и занимал ⅙ часть суши с населением 172 млн. человек.

Разнообразие климата такой огромной территории и стремительный рост населения требовал от учёных решения задач связанных с повышением плодородности почв в разных частях страны. И такая деятельность велась.



Вопросом обеспечения устойчивых урожаев в неблагоприятных климатических условиях учёные начали заниматься ещё в далёком 1928 году. Специалисты Академии наук и других научных центров СССР, а также студенты сельскохозяйственных университетов и добровольцы трудились над преобразованием одного из участков в Астрахани.



Сажали деревья, проводили постоянные замеры, приспосабливали непригодные для урожаев земли под нужды сельского хозяйства.



Понадобилось долгих 20 лет, чтобы их труд дал плоды. Люди вырастили своими руками деревья никогда невиданные ранее в пустыне, которые не только выжили сами, но и начали менять климат и землю вокруг. Тень, которую начали давать деревья, снизила температуру воздуха на 20%.



Изменился характер испарения влаги. Как выяснилось в ходе одного из экспериментов, количество осадков, которое собирает на протяжении зимы одна небольшая сосна, позволяет, за счёт высадки целой рощи, напитать землю несколькими тоннами влаги. Всё-таки людям многое под силу, когда они движимы великой целью.



Проделанный труд был не напрасным, и его результаты были использованы для воплощения в жизнь «Сталинского плана».

Всего планировалось возвести 8 крупных полезащитных полос, которые должны были пройти:



По обоим берегам реки Урал в направлении гора Вишнёвая — Чкалов — Уральск — Каспийское море — шесть полос (три по правому и три по левому берегу) шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 200 м и протяжённостью 1080 км;

По левобережью Волги от Чапаевска до Владимировки — четыре полосы шириной по 60 м с расстоянием между полосами 300 м и протяжённостью 580 км;

По обоим берегам Волги от Саратова до Астрахани — две полосы шириной по 100 м и протяжённостью 900 км;

От Сталинграда к югу на Степной — Черкесск — четыре полосы шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 300 м и протяжённостью 570 км. Хотя по началу она была задумана как лесополоса Камышин — Сталинград — Степной — Черкесск, но в силу определённых технических сложностей было решено её разбить на 2 лесополосы: Камышин — Сталинград вдоль рек Иловли и Волги и на собственно Сталинград — Черкесск. Зелёное кольцо Сталинграда выступало в качестве связующего звена между ними.

По водоразделу рек Иловли и Волги в направлении Камышин — Сталинград — три полосы шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 300 м и протяжённостью 170 км;

По водоразделу pек Хопра и Медведица, Калитвы и Березовой в направлении Пенза — Екатериновка — Каменск (на Северском Донце) — три полосы шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 300 м и протяжённостью 600 км;

По обоим берегам Дона от Воронежа до Ростова — две полосы шириной по 60 м и протяжённостью 920 км;

По обоим берегам реки Северский Донец от Белгорода до Дона — две полосы шириной по 30 м и протяжённостью 500 км.



Лес высаживался на границах полей, по склонам оврагов, берегам рек и озёр, а также в пустынных и песчаных зонах для закрепления песка. В целях создания долговечных и устойчивых защитных лесонасаждений осуществлялся тщательный подбор как долговечных, так и быстрорастущих деревьев.



Высаживались определённого вида плодовые деревья и кустарники, которые должны были привлечь птиц и животных, что сопутствовало гармоничному взаимодействию с природой.

Для реализации плана использовалась система травопольных севооборотов, разработанная советскими учёными В.В. Докучаевым, П.А. Костычёвым и В.Р. Вильямсом.

Учёные Докучаев, Костычёв, Вильямс









Собранный урожай на поле вблизи озера

Чего не хватало плану?

В этой связи нужно сказать, что для дополнительного увлажнения склоновых участков пашни в сельхоздеятельности используют технологию задержания талых вод.



Суть метода заключается в снижении поверхностного стока талой воды при помощи правильной системы обработки почвы и специальных агротехнических приёмов. Момент важный, так как из-за стока талых вод на территории центрально-чернозёмных областей и в Поволжье теряется 50 — 100 и 20 — 60 мм осадков соответственно.



К тому же, стекающая вода смывает почвенные частицы, что вызывает эрозию почвы, уносит органические вещества и минеральные элементы, питающие растения. Тем не менее, упоминаний метода в плане мы не нашли. Несмотря на это, разработка и осуществление программы по преобразованию природы такого уровня действительно было беспрецедентным событием и в то время не имело аналогов.



В процессе её реализации удалось повысить качество сельскохозяйственных земель, снизить эрозию грунтов, улучшить водный баланс региона и, как следствие, повысить урожайность полей.



Рост урожайности зерна составил более чем 25%, урожайность овощей в некоторых местах повысилась на 75%, а трав — на 200%! Всё это позволило улучшить экономическую базу колхозов и благосостояние жителей сёл и деревень, а также — развивать животноводство. К 1951 году возросло производство мяса и сала. Производство молока выросло на 60%, а производство яиц более чем на 200%.

Однако, после смерти Сталина выполнение плана было свёрнуто. Часть посаженных деревьев была вырублена, оставшиеся лесополосы и водоёмы были заброшены, что правда не мешает им выполнять свои функции и по сей день.

Необычное продолжение сталинского плана

И всё же, на наш взгляд, программа имела своё необычное продолжение. В 1957 году вышел в свет роман И.А. Ефремова «Туманность Андромеды», в котором автор выразил своё видение будущего общества, планеты и роль, которую они отыгрывают во Вселенной.



Для более детального знакомства с жизненным путём Ивана Антоновича рекомендуем прочитать две части нашей статьи «ЖЗЛ: Иван Антонович Ефремов и Великое Кольцо Будущего».[ Часть 1 ]; [ Часть 2 ]

Сейчас же скажем, что Иван Ефремов был одним из тех, кто способен предвосхитить, прочувствовать возможные пути развития нашего общества с довольно высокой степенью точности. «Туманность Андромеды» является его попыткой описать один из этапов этого пути развития.

Спиральная дорога. «Туманность Андромеды»

Теперь приведём несколько отрывков из романа:

«… мы сильно улучшили лик нашей планеты. Мы сильно уменьшили ледяные шапки, образовавшиеся на полюсах Земли в четвертичную эпоху оледенения, и изменили климат всей планеты. Вода в океанах поднялась на семь метров, в атмосферной циркуляции резко сократились полярные фронты и ослабли кольца пассатных ветров, высушивавшие зоны пустынь на границе тропиков.



Почти прекратились и ураганные ветры, вообще всякие бурные нарушения погоды. До шестидесятых параллелей дошли тёплые степи, а луга и леса умеренного пояса пересекли семидесятую широту. Антарктический материк, на три четверти освобождённый ото льда, оказался рудной сокровищницей человечества — там сохранились нетронутыми горные богатства на всех других материках, сильно выработанные после безрассудного распыления металлов в повсеместных и сокрушительных войнах прошлого» (Ефремов И. Туманность Андромеды. Москва, 1984. стр. 48). «Мы провели полное перераспределение жилых и промышленных зон планеты… Коричневые полосы на глобусе вдоль тридцатых градусов широты в северном и южном полушариях означали непрерывную цепь городских поселений, изготовление громоздкой одежды.



Наиболее плотное население сосредоточилось у колыбели человеческой культуры — Средиземного моря. Субтропический пояс расширился втрое после растопления полярных шапок.



На севере от северного жилого пояса простирается гигантская зона лугов и степей, где пасутся бесчисленные стада домашних животных. К югу (в северном полушарии) и к северу (в южном) были пояса сухих и жарких пустынь, ныне превращённые в сады.



Здесь прежде находились поля термоэлектрических станций, собиравших солнечную энергию. В зоне тропиков сосредоточено производство растительного питания и древесины, в тысячи раз более выгодное, чем в холодных климатических зонах» (Ефремов И. Туманность Андромеды. Москва, 1984. стр. 46).

Определённо есть связь между описанными изменениями природы в приведённом тексте и сталинским планом, не находите? Изображённое Ефремовым воздействие человека на окружающую среду и его результат можно рассмотреть как некое логическое развитие программы преобразования природы 1948-го года.



Причём автор описывает не только шаги по изменению характера течения природных процессов непосредственно, но и затрагивает очень важные вопросы расселения людей и ведения ими народного хозяйства.



Дело в том, что в основе экономической безопасности отдельного государства и общества в целом лежит продовольственная безопасность. Это подтверждает исторический опыт нашей цивилизации, запечатлённый на разных этапах глобального исторического процесса:

«Земледелие — мать и кормилица всех профессий», говорил древнегреческий философ Ксенофонт (430 — 354 гг. до н.э.).

«Хлеб — всему голова», гласит русская народная пословица. Об этом же пишет современный археолог и историк В.И. Гуляев:

«Для прогрессивного движения человеческого общества любое, даже незначительное на первый взгляд улучшение методов земледелия или усовершенствование орудий труда играло подчас более важную роль, чем десятки выигранных кровопролитных сражений и все хитросплетения политиков».



Действительно, во всех отраслях народного хозяйства, если говорить о самодостаточной экономике, может быть занято ровно столько людей, сколько способно прокормить сельское хозяйство, основа которого при оседлом образе жизни — растениеводство.



Если рассмотреть описанную проблематику с этих позиций, сталинская программа и опыт её осуществления приобретает особую важность и ценность. Подробнее о продовольственной безопасности нашей страны читайте статью «Продовольственная безопасность России или кого надо кормить в первую очередь?»

В этой связи вспомним современника Ивана Ефремова, греческого архитектора, градостроителя, руководителя постройки столицы Пакистана — города Исламабад, создателя науки о человеческих поселениях — Экистики, Константиноса Доксиадиса.



Архитектура поселения является одним из системообразующих факторов в отношении осуществления населением хозяйственной деятельности. Исходя из этого рассмотрим предлагаемую Доксиадисом структуру землепользования. Она отражена на иллюстрации ниже.

Дабы обеспечить устойчивость биосферы при осуществлении хозяйственной деятельности общества автор предлагает:



40%-м общей площади рассматриваемой территории присвоить статус заповедной зоны, на которой хозяйственная деятельность либо запрещена вообще, либо разрешается в виде исключений и в предельно ограниченных рамках.



42% территории определить как допустимые для посещения людьми в целях отдыха и ограниченной хоз. деятельности. Примером такого отдыха может быть туризм, условия которого исключают возможность нарушения функционирования устоявшихся биоценозов.



10,5% территории использовать для сельскохозяйственной деятельности.



7,3% территории выделить для строительства населённых пунктов, транспортных систем и промышленных предприятий за исключением объектов тяжёлой промышленности и переработки отходов.



0,2% территории отдать под объекты тяжёлой промышленности и отходоперерабатывающие заводы.



Мы согласны с такой структурой и считаем, что на её основе возможно и нужно выстраивать качественное государственное управление в биосферно-экологическом направлении.



Необходимость принципиально нового системного подхода к строительству новых, изменению уже существующих населённых пунктов, а также к организации хозяйственной деятельности на их территории очевидна для многих.



А значит, будут появляться альтернативные привычным проекты градостроительства:

Город будущего по версии архитектора Винсента Каллебо

Проект «2050 Paris Smart City», по снижению уровня выбросов углекислого газа в Париже на 75 %.

До

После



Будущее планеты

На наш взгляд, освоение человеком своего потенциала развития предполагает решение задач высокого порядка, к которым относится осознанное изменение к лучшему не только себя (личности), общества, но и участие в настройке, отладке, корректировке работы и взаимодействия всех систем нашей планеты.



Это так, поскольку в процессе своей жизнедеятельности живые организмы воздействуют на химический состав атмосферы, концентрацию солей в гидросфере, образование почв, оказывают решающее влияние на геологические процессы, которые формируют облик Земли, и т. п.



Все представители биосферы не только сами приспосабливаются к условиям внешней среды, но и активно их изменяют. Об этом говорил И.В. Вернадский. Особенность же человека заключается в способности осознанно выбирать характер желаемых изменений, и осуществлять эти изменения волевым порядком.



То есть, он может формировать определённые цели в отношении природы, средства по их достижению и трудиться для их реализации. Если целей и способов их достижения у человека нет, то за него их сформируют другие.



Как известно, каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания — на того, кто понимает больше. А критерием качества понимания являются объективные закономерности, которым подчинена жизнь каждого из людей, любой семьи, социальных групп и человечества в целом.

Исходя из этого важно понять, что совокупность проблем в социальной, экономической, экологической и других сферах жизнедеятельности общества, которую можно назвать глобальным системным кризисом, — это результат нашей с вами осознанной либо неосознаваемой деятельности, то есть деятельности каждого из его (общества) членов. Как часто мы задумываемся о вреде, который наносит окружающей среде наша деятельность?



Ведь каждый изготовленный, купленный и впоследствии выброшенный целлофановый пакет окажется если не на одной из свалок, количество, площадь и темпы расширения которых приобрели угрожающий характер, то в мировом океане или в толще земли.

Большое тихоокеанское мусорное пятно — это наглядный пример результата хозяйственной деятельности человека, которая приводит к механическому и химическому загрязнению среды обитания производственными и бытовыми отходами.

Мусорный остров в Тихом океане

Следствием подобных загрязнений является уничтожение естественных биоценозов планеты. Здесь важно отметить, что порочность современной культуры общества — это для нас данность, в безальтернативности которой многие искренне убеждены.



Культура выполняет роль гончара по отношению к человеку, выступающему в данной аллегорической форме в качестве глины. Поэтому стоит ли удивляться тому, что очень многих людей мало интересует судьба каких-то биоценозов. А зря. Дело в том, что человек напрямую с ними связан. Каким образом?



Возьмём, хотя бы, пластиковый мусор, который составляет большую часть тихоокеанского мусорного пятна. Под воздействием солнечных лучей он распадается на мелкие гранулы, размером с планктон. Эти гранулы втягивают из воды разного рода токсичные органические загрязнители, превращаясь в яд.



В верхних слоях океанской воды такого пластика в 6 раз больше чем планктона, который является пищей для более крупных водных животных. Эти частицы пластика поглощает зоопланктон, путая его со своей привычной едой. Зоопланктоном питаются рыбы, а рыбой — люди. Таким образом, ранее выброшенный целлофановый кулёк может возвратиться человеку в виде токсинов, вредящих его здоровью.

Нередко наносящая вред окружающей среде хозяйственная деятельность человека оправдывается необходимостью обеспечения экономической безопасности в узком смысле, то есть в отношении отдельных обществ и государств и, зачастую, в краткосрочной перспективе.



Так, для обеспечения экономической независимости от импортных поставок хлопка в СССР начали наращивать производство этой культуры в Приаралье, путём орошения хлопковых полей водами впадающих в море рек Амударьи и Сырдарьи. Из-за чрезмерного забора воды Арал высох.

Динамика усыхания Аральского моря

В результате изменился климат Приаралья, что повлекло за собой гибель как наземных, так и водных биоценозов региона, крах жизненного уклада населения, проживающего вблизи моря. Также ухудшилось здоровье местных жителей, так как теперь ветры раздувают накопившиеся на дне водоёма ядовитые и канцерогенные химические продукты сельхоздеятельности.

Ещё одним примером безответственного и варварского отношения к природе является массовое истребление воробьёв в Китае в 1958-го году, повлекшее за собой страшный голод в стране. Об этом предлагаем посмотреть небольшой видеоролик.

Согласитесь, что в этих примерах просматривается закономерность некоего воздаяния современному обществу людей за его ошибочные деяния, от которых предостерегает поговорка:

«Не плюй в колодец — пригодится воды напиться»

Есть ещё один важнейший фактор влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду, о котором не так широко известно, но который нельзя обходить стороной. Это воздействие техногенных потоков энергии на климатическую систему планеты.

Для поддержания жизни человек ежедневно потребляет с пищей 2,5 тыс. ккал или 107 Дж, т.е. средняя мощность жизнедеятельности человека составляет примерно 120 ватт. На протяжении тысячелетий этой энергии ему хватало, чтобы строить дома, растить детей, воевать.



За счёт энергии ветра, рек и домашних животных человек увеличил свою мощность до 0,5 кВт, к концу ХХ века его мощность выросла до 2 кВт, а общее производство энергии в мире — до 1,3*1013 Вт.



К середине XXI века прогнозируемая мощность энергетики мира (3*1013 Вт) сравняется c мощностью излучения недр Земли (3,2*1013 Вт) и составит 0,03 % от мощности потока солнечной энергии, которая достигает поверхности Земли (0,8*1017 Вт).



Точные «пределы роста» производимой энергии до сих пор не установлены, но несомненно, что именно от неё зависит хрупкое равновесие всех жизненных циклов на Земле и само существование человека.

То есть на данный период времени объёмы производимой человечеством техногенной энергии приблизились к объёмам естественных колебаний энергопотоков нашей планеты и продолжают увеличиваться. Чем это может нам грозить?

Давайте рассмотрим возможные варианты на примере запуска челнока типа «Шаттл». Взлётный вес самого многоразового космического аппарата составляет от 85 до 114 тонн. Для сравнения космический корабль «Союз ТМ» весит чуть больше 7 тонн.

В состав системы также входит внешний резервуар с большим количеством топлива и пара ракетных ускорителей.



Общий вес конструкции составляет более 2000 тонн. Чтобы оторвать такую громадину от земли, требуется мощнейший энергетический импульс и тяга для последующего выведения в космос самого челнока.

Статистика свидетельствует, что один старт «Шаттла» с мыса Канаверал ломает все предшествующие прогнозы погоды на две недели вперёд. Также, засухи в Африке, ливни в США, слякотные зимы в Европе, сильные землетрясения в Мексике, в Калифорнии, на Аляске статистически обусловлены активностью упомянутого космодрома во Флориде.



Подобную закономерность можно просмотреть в статистике по космодромам Байконур и Плесецк. В частности, в неё легло катастрофическое Спитакское землетрясение, произошедшее в течение месяца после единственного запуска, аналогичной «Спейс шаттл», советской системы «Энергия-Буран».

Последствия землетрясения в г. Спитак

Научные исследования в этой области представлены довольно широко, например, читайте диссертацию Радикевич Е.В. «Применение синоптико-климатического метода в задачах оценки и прогноза экологической обстановки для обеспечения экологической безопасности пусков ракет космического назначения» .

Всё вышесказанное свидетельствует о потере устойчивости климатической системы планеты под воздействием технической деятельности цивилизации. Пора понять, что Земля — это живой организм, который реагирует на наши действия сообразно их характеру. И незнание, а скорее нежелание понимать это, не освобождает от ответственности, вплоть до самых жёстких последствий.

В отличие от деградации развитие — это всегда преображение. И если мы хотим преображать нашу планету, хотим выжить как вид, не будучи раздавленными давлением окружающей среды, нам естественно и должно осознавать себя частью Земли, частью её биосферы, а значит, планировать и осуществлять любую хозяйственную деятельность (то есть определять свои цели и средства их достижения) исходя из общебиосферных закономерностей, регулирующих формирование биоценозов, гармоничного взаимодействия биологических видов друг с другом и биосферы в целом с природной средой.

То есть, суть взаимодействия с природой не в попытке подчинить для осуществления своих сиюминутных вожделений, но в понимании своей роли в её существовании и выстраивании дружественных отношений.

В этой связи приведём ещё один отрывок из романа «Туманность Андромеды»:

«Ты, который позднее явишь здесь своё лицо! Если твой ум разумеет, ты спросишь: кто мы? Кто мы? Спроси зарю, спроси лес, спроси волну, спроси бурю, спроси любовь. Спроси землю, землю страдания и землю любимую. Кто мы? Мы — земля!»

Возможные варианты решения проблем

На наш взгляд решение вышеупомянутых проблем и недопущение их повторного появления возможно при переходе к экотехнологическому устройству цивилизации. Этот переход подразумевает изменение образа жизни всего общества и каждого человека в отдельности.



Нормы этого образа жизни (какой продукт/услугу и в каких объёмах потреблять, какими способами и средствами его производить, сколько и каких ресурсов для этого можно у природы взять, как впоследствии их восстановить, и т.д.) необходимо формировать, в первую очередь, исходя из потребностей биосферы.

А значит, эти потребности нужно изучать, определять и строго их придерживаться при планировании и осуществлении любой хозяйственной деятельности.



Доведение информации об этих потребностях, а также помощь в выработке навыков организации своего жизненного уклада на их основе у детей и молодёжи традиционно должны на себя брать институт семьи и система образования. Чтобы привести это в жизнь, нужна воля.



И это не только политическая воля руководства какого-то государства, способного, решая насущные проблемы, подать пример другим, но и воля каждого человека в отдельности. Если она есть, то появляется возможность осуществления некоего толчка, импульса, способного привести в движение весь механизм, придать ему нужное направление.



Ведь уже становится очевидным то, что при организации устойчивого развития всей цивилизации, сближение и объединение её членов неизбежно.





ИАЦ

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