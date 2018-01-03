Протесты 2017-го года закончены
23:03. 3 января 2018 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Коротко по развитию протестов в Иране.
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/3908767.html
1. КСИР официально объявил, что протесты 2017 года закончены и в них приняло участие не более 15 000 человек. Это прямо скажем весьма оптимистичное заявление.
2. Тем не менее, в некоторых городах протесты еще продолжаются (в одном из городов в ходе протестов погибли 3 сотрудника КСИР), хотя визуально накал событий идет на спад. Это хорошо заметно и по анти-иранской пропаганде, которая в силу недостатка контента с мест вынуждена перепоказывать старые кадры или же вовсе тиражировать фейки.
3. Кол-во жертв составило 21 человек убитыми (примерно половина составили сотрудники силовых структур Ирана) + десятки тяжело раненых. Арестовано несколько сотен человек, включая и тех, кто вел огонь по сотрудникам силовых структур.
4. Официальные органы Ирана обвинили в организации протестов США, Израиль, Саудовскую Аравию и Британию. Кроме того, эти страны были обвинены в том, что по их приказу боевики ИГИЛ проникли на территорию Ирана для организации террористических актов.
5. В поддержку официального курса в различных городах страны прошли демонстрации организованные властями и духовенством. Основной посыл акций – доверие режиму Роухани и совету Аятолл и необходимость борьбы с происками врагов Ирана.
7. На фоне этих событий объявлено об активизации экономического сотрудничества Катара и Ирана в банковской сфере.Катарцы выражают поддержку совместным проектам с Ираном, к явному неудовольствию Вашингтона и Эр-Рияда.
8. Занятный раздрай случился на "Голосе Америки", где часть руководства была обвинена в том, что вместо борьбы "за права протестующих в Иране", оно занято очернением президента Трампа. Причем делается это на американские же деньги выделенные на поддержку демократии в мире.
9 После открытия погранпереходов на границе Ирана с Иракским Курдистанам, на северо-востоке Ирака произошли столкновения между шиитскими формированиями и Пешмергой – погибло от 6 до 9 человек.
10. Иран готов возобновить работу Телеграм в стране после того, как Дуров и Ко удалят террористический контент.
В целом, события пока развиваются в пользу властей, но говорить о полном разрешении кризиса я бы не спешил.
Источник: colonelcassad.livejournal.com