Новости Украины и Новороссии 02 января 2018
- 12:05 Жити по-новому: как прошел первый день биометрического контроля на границе Украины и РФ.
- 11:51 Захарченко рассказал о состоящих из экс-военных ВСУ батальонах в Донбассе.
- 10:10 «Нацизм — неотъемлемая часть государственной идеологии Украины», — Аксенов.
- 09:51 Саакашвили зовет украинцев на майдан после убийства правозащитницы.
- 08:37 Под Киевом нашли тело украинской правозащитницы.
- 08:00 «Деньги растеклись»: в ЕС проанализировали выделение Украине €355 млн финансовой помощи.
- 03:30 Украина должна быть только бандеровской, — Тягнибок (ВИДЕО).
- Вчера 23:54 Неправильный американец на их ТВ.
- Вчера 23:47 В Госдуме новогоднее обращение Порошенко назвали «ядом в блестящей обертке».
- Вчера 21:51 «Циничная тварюка, могильщик Украины!» — соцсети «взорвались» проклятьями и оскорблениями из-за новогоднего выступления Порошенко (ВИДЕО).
Жити по-новому: как прошел первый день биометрического контроля на границе Украины и РФ
На Украине подвели итог первых суток действия биометрического контроля на украинско-российской границе. По данным Госпогранслужбы (ГПС) «незалежной», за это время погранконтроль прошли чуть менее 1,9 тыс. граждан России.
Такие цифры привел помощник главы ГПС Олег Слободян.
«За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекло более 3 тыс. 300 иностранцев из той категории, которая подлежит биометрическому контролю, из них почти 1 тыс. 900 — граждане России», — уточнил Слободян.
По его словам, за первые сутки действия биометрического контроля на границе не возникало ни сбоев, ни конфликтных ситуаций.
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Напомним, с 1 января 2018 года на 157 пунктах пропуска на украинской границе в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных граждан 71 государства, откуда, как полагают в Киеве, «исходит угроза национальной безопасности». В число «угрожающих» стран вошла и Россия.
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Решение об усилении было принято Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 10 июля 2017 года, в конце августа соответствующий указ подписал президент Порошенко.
В конце декабря система была запущена в тестовом режиме.
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Захарченко рассказал о состоящих из экс-военных ВСУ батальонах в Донбассе
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал, на каких условиях республики Донбасса готовы вести диалог с Киевом, добавив, что договариваться с украинскими войсками не надо, им надо «объяснять».
«Надо объяснять, что, мол, вы воюете не с теми, вы воюете непонятно за что, вы убиваете мирных людей. Если они это понимают и разворачивают свое оружие против этой Украины, то милости просим! У нас батальоны состоят из тех людей, кто к нам на сторону перешли со стороны Украины. Хотят – переходите», – заявил Захарченко в комментарии Telegram-каналу журналиста Семена Пегова.
По его словам, в ДНР рассматривают создание новых батальонов, состоящих из бывших военнослужащих украинской армии, которые выбрали сторону самопровозглашенных республик Донбасса.
В середине декабря Захарченко заявил, что ДНР способна обеспечить оружием собственного производства более 3 тыс. партизан на подконтрольных Киеву территориях.
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«Нацизм — неотъемлемая часть государственной идеологии Украины», — Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал вчерашний марш адептов Бандеры в честь 109 годовщины со дня рождения их «героя», отметив, что нацизм давно стал неотъемлемой частью государственной идеологии Украины.
«Первый день нового года на Украине снова был осквернен факельными шествиями в честь дня рождения Бандеры.
Чем больше обнародуется документальных свидетельств о преступлениях бандеровщины, тем больше беснуются украинские нацисты. И тем больше усилий прилагает киевский режим для увековечения памяти палача и убийцы, виновного в геноциде сотен тысяч мирных людей…
Эта власть в очередной раз показывает всему миру, что украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины.
Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь, Одесса, Донбасс — это звенья одной цепи. В этом трагическом списке мог быть и Крым», — написал Аксёнов на своей странице в соцсети.
«Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне. Оснований для этого более чем достаточно.
Замечу, что большинство участников нацистских шествий закрывают лица намордниками. Они знают, что подавляющее большинство жителей Украины их ненавидит. А значит, этот шабаш не может продолжаться долго. И скоро придется отвечать за содеянное», — резюмировал глава Крыма.
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Саакашвили зовет украинцев на майдан после убийства правозащитницы
Экс-губернатор Одесской области, лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили призвал украинцев к новому майдану после убийства известной украинской правозащитницы Ирины Ноздровской, о котором ранее сообщала «Русская Весна».
«Когда вся правоохранительная система, руководимая президентом и министром МВД, мобилизована для преследования политических противников, критиков власти, общественных активистов, борцов с коррупцией, власть в стране медленно и уверенно захватывает криминал.
Это не просто уголовники и отщепенцы — это криминал, которому принадлежат в Украине полицейские, силовики, прокуроры.
Они уверены — страна принадлежит им. И они вправе распоряжаться не только бюджетами, земельными участками, общественными ресурсами — но и жизнями людей.
Их большие боссы могут лишь любого человека гражданства, с мешком на голове отправить за пределы страны, дать немалый срок любому критику власти…
Убийство Ирины Ноздровской — это следствие власти этой преступной системы. Она позволила себе бороться с несправедливостью, не идти на компромисс, не испугаться угроз.
Ее убили. Как избили полтавскую судью Ларису Гольник за ее несгибаемую позицию, как преследуют судью Ларису Цокол, принявшую независимое от Банковой решение,… как преследуют еще тысячи других смелый, честных и непреклонных украинцев. Это все звенья одной цепи.
Нет смысла просить у власти защиты и правосудия. Эта власть сама и есть первопричина этой ситуации.
Завтра (2 января — прим. РВ) возмущенные граждане идут к МВД и СБУ требовать справедливости. Я призываю присоединится к ним всем неравнодушным», — написал Саакашвили на своей странице в соцсети.
При этом сам Михо на акцию не пойдет, чтобы его обвинили в пиаре на трагедии.
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«Буду ли я завтра среди них? Буду. Душой и сердцем. Я буду с вами — но не рядом и не на трибуне. Перейдут мои соратники и друзья. Чтобы армия информационных мошенников не сообщила всем, что Саакашвили использует смерть этой смелой женщины для собственной политической выгоды.
Я призываю всех журналистов не остаться в стороне. Прийти туда самими включить свои камеры, написать правду о происходящем. Я призываю настоящих политиков внимательно следить за ситуацией и быть готовыми выйти на улицу и защитить право людей на справедливость», — добавил Саакашвили.
«Власть надеется, что люди соберутся, повозмущаются — выпустят пар и разойдутся. Я думаю, пришло время нам всем не расходиться, пока требования людей не будут выполнены. Пока не найдут убийц. Пока не полетят головы полицейского начальств — зажравшихся на своих постах и прикрывающих криминал у власти.
Пока к людям не выйдут судьи, прокуроры, чиновники, силовики, ответственные за тот правовой беспредел, который накрыл волной нашу Украину. Пока они не выйдут и не будут держать ответ за ситуацию в стране», — резюмировал он.
Напомним, тело Ноздровской было найдено в реке, по основной версии следствия женщину умышленно скинули с моста в ледяную воду. Мотив преступления связывают с профессиональной деятельностью правозащитницы.
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Под Киевом нашли тело украинской правозащитницы
© Фото : аккаунт в Facebook Ирины Ноздровской
В одной из рек в Киевской области нашли тело пропавшей три дня назад украинской правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом телеканалу “112 Украина” заявил глава профсоюза МВД Илья Кива, передает РИА Новости.
По предварительным данным, труп сбросили с моста. Правоохранители связывают произошедшее с профессиональной деятельностью убитой.
Ирина Ноздровская вела дело своей сестры, которую в 2015 году насмерть сбил племянник главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. Молодой человек, как позже выяснилось, находился под действием наркотиков.
В 2017 году Ноздровская добилась наказания для Россошанского: его приговорили к семи годам лишения свободы. По словам родных женщины, Ноздровская регулярно получала угрозы от родственников подсудимого.
Об исчезновении правозащитницы стало известно 29 декабря. У погибшей осталась несовершеннолетняя дочь.
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«Деньги растеклись»: в ЕС проанализировали выделение Украине €355 млн финансовой помощи
В рамках политики добрососедства в 2014 году ЕС предоставил Украине около €355 млн, говорится в отчёте Еврокомиссии. Ведомство отмечает, что Брюссель принял решение о беспрецедентном транше помощи в связи с политической нестабильностью на Украине и российской «агрессией».
В частности, Еврокомиссия называет «аннексией» присоединение Крыма к России по результатам референдума. При этом в Брюсселе констатируют, что, несмотря на некоторые успехи Киева, победа над коррупцией всё ещё не одержана.
В декабре Еврокомиссия подготовила отчёт о реализации Европейской политики добрососедства. В частности, в документе говорится о программе поддержки Киева.
Авторы доклада утверждают, что Украина переживает период политической нестабильности, в стране идёт война. Кроме того, в документе содержатся обвинения в адрес России и заявления об «аннексии» Крыма.
«Ввиду незаконной аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией и конфликта на востоке Украины сразу по завершении обсуждения регламента Европейского инструмента соседства Европейская комиссия использовала весь потенциал механизма внешнего сотрудничества и в апреле 2014 года подписала Соглашение о государственном развитии с бюджетом в €355 млн с целью стабилизации политической и экономической ситуации на Украине. Это крупнейшая в истории двусторонняя программа для Украины», — отмечают авторы.
При этом доклад Еврокомиссии не содержит данных о том, что в Крыму был проведён референдум, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Согласно документу Киеву также было выделено около €10 млн на программы по поддержке деятельности НКО в стране для проведения мониторинга реализации национальных реформ.
Кроме того, авторы документа обвиняют Россию в «постоянном вмешательстве во внутренние дела страны».
«Значительные инвестиции»
В то же время авторы констатируют, что возможности, бюджет и гибкость Европейской политики добрососедства фактически исчерпаны.
«Европейский инструмент соседства используется на пределе cвоего потенциала реагирования, а также экономических возможностей.
По оценке внешних экспертов и нескольких заинтересованных сторон, меры реагирования, принятые в рамках этой программы, не отвечали потребностям и поставленным задачам», — говорится в материале Еврокомиссии.
Президент Европейского совета Дональд Туск, президент Украины Петр Порошенко и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Украина в Киеве / Reuters / ©Valentin Ogirenko
С одной стороны, как отмечается в документе, Брюссель наблюдает на Украине прогресс в борьбе с коррупцией, со злоупотреблениями в сфере госзакупок и государственного управления.
С другой — Еврокомиссия констатирует некоторые трудности, в том числе и в восстановлении разрушенных из-за конфликта регионов Украины.
В связи с этим в документе отмечается, что ЕК требуются «более значительные политические и финансовые инвестиции».
«В настоящее время и в будущем от ЕС потребуют более значительных политических и финансовых инвестиций, а также привлечения дополнительного финансирования, в том числе путём дальнейшего расширения сотрудничества с крупными финансовыми учреждениями и мобилизации частного сектора посредством распределения финансового бремени и предоставления гарантий», — сообщается в документе.
В то же время механизм оценки результатов и эффективности программ ЕС «остаётся в зачаточном состоянии».
Еврокомиссия лишь ведёт работу по созданию эффективной системы мониторинга программ ЕС, которая должна показать реальные достижения стран — реципиентов европейской помощи.
«Власти пытаются усложнять жизнь»
На Европейскую политику добрососедства на период 2014–2020 годов выделено более €15,4 млрд. Программа нацелена на сближение Европы с соседями для поддержания и укрепления стабильности, безопасности и процветания в регионе.
В рамках программы ЕС взял на себя обязательство оказывать поддержку экономическому развитию стран-партнёров для реализации проектов по продвижению демократии, верховенства права и должного управления в государствах — соседях Евросоюза.
В свою очередь, Украина обязалась провести реформы в сферах децентрализации, борьбы с коррупцией, правосудия, а также реформы полиции, государственного управления, торговли, энергетики, банковской системы и здравоохранения, в связи с чем ЕС и выделяет значительные ресурсы.
Проведение продиктованных Брюсселем реформ на Украине является одним из важнейших условий Соглашения об ассоциации с ЕС.
Как заявил в октябре комиссар ЕС Йоханнес Хан в интервью изданию Eastbook, помощь Евросоюза Украине предполагает активный переход страны к демократическим стандартам по образцу ЕС.
«В настоящее время наша поддержка помогает поставить страну на путь демократических реформ. Кроме того, Украина получила доступ к ряду программ ЕС в рамках Европейской политики соседства, что также способствует ее реформированию и модернизации, конвергенции в административном и нормативном плане, а также заимствованию стандартов и передового опыта ЕС», — сообщил комиссар.
Он подчеркнул, что ЕС оказал Киеву «беспрецедентную финансовую помощь»: Брюссель обязался предоставить €12,8 млрд макрофинансовой поддержки в форме кредитов и грантов на проведение политических и экономических реформ.
В то же время Йоханнес Хан отметил, что на Украине широко распространена коррупция. В частности, комиссар ЕС отметил, что многие приговоры по делам с участием высокопоставленных лиц до сих пор не вынесены, а специальные органы, созданные в рамках кампании по борьбе с коррупцией, «до сих пор не в состоянии эффективно проверять декларации о доходах государственных должностных лиц».
«Власти Украины, похоже, постоянно пытаются усложнить жизнь активистам по борьбе с коррупцией и общественным организациям, которые пытаются победить в схватке с коррупцией на самых высоких уровнях.
Мы вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими донорами и международными организациями обеспокоены тем, как развивается ситуация по данному вопросу на Украине», — подчеркнул Хан.
«Бросить нельзя и вытянуть нельзя»
Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш отметил в разговоре с RT, что Киев стремится использовать любые рычаги давления на Брюссель и Вашингтон. Так, Украина стремится пополнить бюджет за счёт помощи других стран.
В частности, для оправдания новых запросов на получение средств власти страны апеллируют к крымскому вопросу.
«Киев легитимирует получение абсолютно любых денег проблемой ухода Крыма. Никакого другого повода получить деньги от Еврокомиссии нет. Здесь вопрос бюджетного оформления.
Я думаю, были распоряжение и настоятельная рекомендация Вашингтона деньги выделить. Дальше, соответственно, подыскивали ту статью, которая будет звучать прилично и пристойно. Вашингтон постарался переложить финансовую ответственность на Еврокомиссию.
Но понятно, что выделенных средств элементарного баланса доходов и расходов совершенно недостаточно. Суммы могут звучать внушительно, но мы знаем, что Украине требуется плюс $3 млрд в год», — заявил Коктыш.
Также политолог подчеркнул, что сегодня главная проблема Украины — катастрофическое снижение легитимности власти президента Петра Порошенко.
«Слабая легитимность центрального лица означает очень слабый функционал государственной машины. Это главная проблема, которая будет только усугубляться», — полагает Коктыш.
По мнению эксперта, цель ЕС — подчеркнуть вовлечённость в решение украинской проблемы.
«Бросить нельзя и вытянуть нельзя, остаётся поддерживать. Как в той шутке: если вначале Украина была чемоданом без ручки, то потом, учитывая разгул коррупции, превратилась в ручку без чемодана.
Претензии к реформам — это претензии к управляемости. Если власть не смогла осуществить эти реформы, значит, все деньги растекаются непонятно куда, невозможно их отследить», — отметил политолог.
«Вялые темпы реформ»
Ранее Европейская комиссия отказала Киеву в последнем транше кредита по программе макрофинансовой помощи, так как Украина не соблюдала условия получения средств.
В ЕК отметили, что Киев предпринял значительные усилия, чтобы получить третий, последний транш, однако исполнил не все взятые на себя обязательства.
«Поэтому Еврокомиссия не может перечислить последний транш», — говорится в сообщении ЕК.
Ранее европейские представители уже обращали внимание на трудности, связанные с реализацией реформ на Украине. Так, в ноябре в докладе Генерального директората по внешней политике ЕС сообщалось о внутриполитических конфликтах, препятствующих демократическим изменениям.
«Вялые темпы реформ обусловлены затяжным политическим конфликтом между правящей коалицией и оппозиционными группами.
Верховная рада уже почти два года работает без официально оформленной правящей коалиции, что является нарушением Конституции страны», — говорится в отчёте Генерального директората.
В документе имеется в виду ст. 83 Конституции Украины. В ней сказано, что для принятия законов Раде необходима коалиция большинства, которая должна составлять не менее 226 депутатов. На данный момент такой коалиции формально не существует.
Здание администрации президента в Киеве / Reuters / © David Mdzinarishvili
Кроме того, требуемые Европейским союзом реформы, а также законодательные инициативы украинского парламента, среди которых и закон о реинтеграции Донбасса, тормозятся из-за разобщённости Верховной рады, что также подтверждается Генеральным директоратом по внешней политике ЕС.
«Официальная форма правления Украины — президентско-парламентская республика, однако нынешние разногласия в Раде укрепили роль президента.
Сейчас глава государства контролирует правоохранительные органы, службы безопасности, армию, дипломатический корпус, а также прокуратуру», — поясняется в отчёте директората.
Несмотря на попытки проведения антикоррупционной реформы, коррупция остаётся «самым важным вызовом» для Украины. Европейское ведомство сообщило, что 90% украинцев считают коррупционную составляющую серьёзной проблемой.
Также отмечается, что именно она может стать ключевым фактором, ограничивающим эффективность финансовой помощи Украине со стороны стран Запада.
Дмитрий Булгару
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Украина должна быть только бандеровской, — Тягнибок (ВИДЕО)
Воспитание подрастающего поколения украинцев в рамках идей интегрального национализма Степана Бандеры является важнейшей задачей, поскольку значительная часть нынешнего населения страны готова жить в «объятиях с Московией».
Об этом заявил глава неонацистской партии «Свобода» Олег Тягнибок на митинге в Ивано-Франковске.
«Воспитываем ли мы своих детей так, чтобы мы, наше поколение могло оставить бандеровскую Украину для них, бандеровцев. Оставить бандеровскую Украину, иначе какую?
Когда начиналась война с Московией современная, еще перед Майданом, нам много рассказывали, что Украина поделена на Запад и Восток. Нам говорили, что нужно якобы кого-то услышать, поскольку мы якобы не слышим.
А на самом деле, нет никакого разделения. Есть просто те, кто за Украину, а есть те, кто против Украины.
Разве мы можем перевоспитать тех, кто стремится жить с Московией в своих объятиях? Да они такие по своему рождению, воспитанию, мы их не перевоспитаем.
Что это значит? Когда задают вопрос, какой должна быть Украина, наш ответ однозначен: только бандеровской должна быть Украина.
А когда нам скажут, якобы, „ну, люди по-разному воспринимают. Где-то там воспитаны в советском коммунистическом духе, они прославляют Ленина и Сталина. Они не поймут вашего Бандеру…”.
Слушайте, товарищи, а нам то наше, чтобы они поняли? Нам свое делать. Они свой путь определили. Они хотят с Московией — какие проблемы? А мы хотим с Украиной. Это наша земля. Земля Степана Бандеры, УПАшей…» — сказал Тягнибок.
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Неправильный американец на их ТВ
Ужесточение контроля на границе. По кому удар?
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В Госдуме новогоднее обращение Порошенко назвали «ядом в блестящей обертке»
Депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко к украинским гражданам.
В частности, Порошенко обратился к жителям Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска, назвав их «братьями и сёстрами» Украины, а также отметил оптимизм, веру в свою страну и в свои силы как главные ресурсы украинского народа.
«Учитывая отторжение украинского населения от своих лидеров, Порошенко пытается „добрым словом” формировать сторонников в Крыму и в Донбассе. Правда, следует заметить, что в этой ситуации, после бомбардировок и диверсий, все его слова — это яд в блестящей обёртке. Верить хладнокровному убийце собственного народа могут лишь сумасшедшие, а ещё западное сообщество. С такими рулевыми никакой оптимизм не поможет. Хотя, без сомнения, украинский народ не падает духом даже в самых сложных ситуациях. И я не исключаю, что на этой оптимистичной ноте они сбросят со свой шеи порошенковское ярмо», — считает парламентарий.
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«Циничная тварюка, могильщик Украины!» — соцсети «взорвались» проклятьями и оскорблениями из-за новогоднего выступления Порошенко (ВИДЕО)
В украинском сегменте соцсетей после встречи праздника начали активно обсуждать новогоднее поздравление Порошенко. Множество негативных комментариев буквально заполонили «твиттеры» и «фейсбуки».
Своими мыслями насчет поздравления президента Украины поделился известный политолог Александр Семченко (см. видео), назвав его «циничной тварюкой». Его удивило, что:
- Порошенко ни разу в своем выступлении не произнес слово «Россия»,
- начал свою речь не с упоминания безвиза,
- обращение к жителям оккупированных территорий,
- обращение к международным партнерам в контексте поздравления украинского народа с Новым годом: «Ангела Меркель спать не могла, пока не услышала поздравление Петра Алексеевича»,
- то, что к жителям всей Украины Порошенко так и не обратился — лишь к отдельным ее представителям,
- тезис о развитии страны и «движении вперед»: «Знаете, если двигаться в *опу, то это тоже можно говорить о движении вперед»,
- то, что именно на народ он перекладывает ответственность «за весь тот бедлам, что творится в стране» и ряд других высказываний главы государства.
«Зато из новогоднего обращения Порошенко четко ясно (по Фрейду), кого именно он боится. И кто снится Порошенко в ночных эротических кошмарах. Это я про кадры с Путиным и Тимошенко…», — отметил политэксперт Дмитрий Корнейчук.
А журналист Вячеслав Чечило добавил: «Слушали Порошенко? Сами виноваты. Незачем теперь Фейсбук заплевывать. У людей похмелье — оно им надо?
«Новогоднее поздравление. Путин: семейный праздник, тепла, все будет хорошо.
Порошенко: пэрэмога, США нас любят, пэрэмога, я лучший, безвиз, Европа с нами, пэрэмога, войины, вороги, пэрэмога, славаукрайини.
Я: с Новым годом, друзья! Всё буудеет! Обязательно будет! Украина, Донбасс, мир — эти три слова — наш 2018! С праздником!», — сказал председатель организации в Жилищный союз Украины Александр Скубченко.
«От мазохизма Господь уберег, поэтому в новогоднюю ночь, дабы не портить настроение, не смотрел. Но, по роду занятий, все-таки обязан был „лицезреть солнцеподобного“. Убогенько. И с интеллектуальной, и с эмоциональной точек зрения.
Не говоря уже о нравственной. Но главное даже и не в этом. Порошенко засветил свою стратегическую технологию на выборах-2019.
„Мочить оппонентов. Неважно, сколько избирателей проголосуют за меня, админресурс домажет сколько надо. Важно, сколько народу НЕ проголосует за них“. Думаю, оппоненты это учтут. Хотя, все они, вместе взятые и каждый из них — в отдельности ничем не лучше Порошенко. Увы…», — заявил Антон Тихомиров.
«Радости и «перемоги» Порошенко в 2017 году, как-то скромно, вероятно, трезв.
Непонятное поздравление — лучше было бы, чтобы первому предоставили слово Трампу, была бы понятна логика, не понятно, при чем здесь этот татарин, или это следующий президент. Петр — агент Кремля — „освободил“ 15 дезертиров, это потенциальные агенты Кремля, зрада.
Как можно радоваться в стране, в которой правит президент, жаждущий войны и крови, в выступлении Порошенко звучали слова о мире?
Кому интересно — подсчитайте сколько раз он повторил „мир“, „агрессор“, „война“, „вооружение“ — и вы поймете, что это не президент Украины, это глава 51 штата США, а значит, марионетка, и ему наплевать на народ, это могильщик Украины и продажная шкура.
Никогда в Украине не наступит мир, пока у власти Порошенко, Парубий, Турчинов, Аваков, Гройсман и другие — это люди, жаждущие крови, вампиры украинского народа. Украины уже нет и больше не будет, а мир наступит тогда, когда народ выгребет этот мусор за пределы страны», — написал Владимир Кияшко.
Отметим, что множество киевлян и жителей других городов Украины пишут, что они принципиально не смотрели новогоднее выступление Порошенко.
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С удовольствием приеду на могилу бандеровского уебана и поссу на неё, а также с удовольствием ссыкану в глотку каждому сраному салоеду. Хохлы – это планктон, поганое антисоциальное дно, на которых надо срать и которых надо истребить. Горите в аду, сраные ублюдки!