Лучшие космические фото года (ФОТО)

Предлагаем вам посмотреть лучшие фотографии из космоса, сделанные в 2017 году.

Орбитальная обсерватория «Хаббл» в этом году получила самые детальные фотографии туманности Ориона — одной из самых крупных «звездных яслей» в Галактике.

Фото: NASA, ESA, Hubble, HLA; Jesú s M. Vargas & Maritxu Poyal

Туманность расположена в 1,5 тысячи световых лет от Земли. Десятки крупных звезд постоянно подсвечивают клубы газа и пыли в ее центральной части, что позволило ученым при помощи инструментов «Хаббла» впервые проследить за тем, как рождаются звезды и протопланетные диски.

Фото: NASA / JPL–Caltech/Space Science Institute

Зонд «Кассини» 15 сентября передал последние фотографии на Землю. К тому моменту, когда они были приняты учеными, зонд уже сгорел в атмосфере Сатурна, превратившись в «металлический метеор».

«Кассини» передал на Землю фото Сатурна, его лун и колец и получил снимки той точки, куда он затем и упал.

Фото: Flickr / NASA

Капсулы кораблей «Союз» и «Прогресс», пристыкованные к Международной космической станции. Фотография сделана экипажем МКС во время подготовки к выходу в открытый космос.

Фото: NASA / ESA, NRAO/AUI/NSF and G. Dubner (University of Buenos Aires)

Телескопы НАСА и ЕКА получили снимки знаменитой Крабовидной туманности — первой известной человечеству сверхновой, которая вспыхнула на небе Северного полушария в 1054 году.

Уникальность снимков заключается в том, что они были сделаны фактически в один и тот же момент времени во всех диапазонах электромагнитного излучения, что впервые позволило астрономам увидеть полный портрет туманности.

Фото: NASA / Jack Fischer

В августе этого года российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский (на фото) проводили плановые работы в открытом космосе. Их выход продолжался 7 часов 34 минуты.

За это время космонавты запустили на орбиту пять наноспутников, подготовили к дальнейшей работе малый исследовательский модуль «Поиск» и провели ряд экспериментов. Этот выход в открытый космос стал первым для российских космонавтов за последние полтора года.

Фото: ESA/Hubble & NASA, Acknowledgement: Judy Schmidt

Ученые с помощью телескопа «Хаббл» сумели сфотографировать смерть звезды. Запечатленная на фотографии туманность «Тухлое яйцо» (OH 231.8+04.2) — пример того, как красный гигант превращается в планетарную туманность.

При этом внешние слои звезды, состоящие из газов и пыли, выбрасываются в окружающее пространство. Это вещество движется со скоростью приблизительно миллион километров в час.

Фото: Роскосмос/Сергей Рязанский

Космонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал снимки архипелага, находящегося в западной части Тихого океана.

«Каролинские острова получились на фотографии очень эмоциональными», — написал космонавт в комментарии к фото.

Фото: Роскосмос/Сергей Рязанский

Космонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал снимок знаменитого геологического образования Ришат. Диаметр «глаза Сахары» составляет около 50 км.

Единой версии происхождения этого природного феномена, возникшего около 600 миллионов лет назад, до сих пор нет. По одной из гипотез, это место падения крупного метеорита. «Знаменитую структуру Ришат действительно отлично видно из космоса», — отметил Рязанский.

Фото: NASA /JPL–Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstä dt /Seá n Doran

Благодаря камере JunoCam и зонду Juno в августе удалось получить детальные снимки Южного региона Юпитера, в том числе самого большого атмосферного вихря в Солнечной системе — Большого красного пятна.

В момент съемки аппарат находился на высоте порядка 16,5 километра от верхних облаков планеты.

Фото: NASA / GSFC/Solar Dynamics Observatory

В этом году происходили сильнейшие за последние 12 лет всплески солнечной активности, которые сопровождались выбросами корональной массы. На поверхности звезды возникали чрезвычайно яркие вспышки, которые вызывали геомагнитные бури на Земле.

Фото: NASA Earth Observatory image by Joshua Stevens

Ученые НАСА выпустили обновленный вариант ночной карты Земли.

Высокоточные снимки были сделаны спутником Suomi. На сегодняшний день это самые четкие снимки населенных пунктов по всей планете.