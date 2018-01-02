Как безумен род людской!

Источник: goldenfront.ru

Деньги, в их наивысшем проявлении, – это золото. Однако серебро тоже может быть деньгами, хоть и не так естественно, как золото.

Деньги являются, всегда были и всегда будут товаром. Биткойны, как и доллары и все другие современные валюты, не являются деньгами и не могут ими быть, потому что они – не товары.

В торговле все товары обнаруживают так называемую «убывающую предельную полезность», за одним примечательным исключением.

Карл Менгер (Carl Menger) (1840—1921, Вена) проиллюстрировал явление убывающей предельной стоимости на примере фермера, владеющего пшеничным полем. Предположим, что с урожая он получает лишь один мешок пшеницы. Данный мешок самый ценный, и он использует эту пшеницу, чтобы прокормить семью. Каждый следующий мешок пшеницы, полученный фермером, посвящается все менее ценным целям; наконец, наступает момент, когда фермер использует последний полученный мешок пшеницы для кормления своей канарейки.

Таким образом, чем больше у нас того или иного товара, тем менее ценным будет последняя его партия. «Предельная полезность» товара убывает с ростом его количества.

Золото – это товар: мы можем делать из него ювелирные изделия и украшения, и оно имеет некоторое промышленное применение; но золото также является деньгами, потому что, если мы должны получить платеж, мы не будем применять практически никакой скидки к стоимости полученного золота, какой бы большой ни была сумма. Мы будем ценить последнюю полученную монету так же высоко, как первую. В этом отношении оно является исключительным товаром.

Для золота «убывающей предельной полезности» фактически не существует. Именно поэтому оно является не только товаром, но также деньгами.

Биткойны и доллары – как и все валюты – не являются «товарами», это всего лишь числа, лишенные вещественности.

С 15 августа 1971 г., когда президент Ричард Никсон (Richard M. Nixon) прекратил поставлять золото держателям долларов, которым обещали золото в обмен на их доллары, мир не пользуется деньгами. Вместо этого он использовал обычные числа, и сейчас эти числа измеряются триллионами.

В 1971 г. произошло смертельное разобщение человеческой способности к рациональному мышлению и реальности физического мира.

Способность к рациональному мышлению / «ложные деньги» / реальность физического мира: ложные деньги стоят между нами и физическим миром, где мы живем.

Люди способны эффективно обеспечивать свое существование, подходя к проблемам физического мира с помощью денег, т. е. золота и, в меньшей степени, серебра.

Человечество сегодня борется за сохранение и развитие промышленной и коммерческой деятельности мира, учрежденной, когда золото было деньгами. Чтобы понять, что то, что мы сегодня имеем, – это полный хаос, достаточно почитать газеты. Хаос царит, потому что человечество утратило контакт с реальностью физического мира: человеческая рациональная активность разобщена с этой реальностью из-за ложных денег, т. е. чисел, лежащих между нами и физическим миром, где мы должны действовать согласно рассудку.

При утрате контакта с реальностью диагностируют психическое расстройство, другими словами, сумасшествие. Поэтому можно сказать, что мир сошел с ума, потому что он больше неспособен рационально действовать в физическом мире ввиду вмешательства ложных денег – чисел, – искажающих доступ к реальности.

Существование психического блока, состоящего из чисел, используемых в качестве «денег», между разумным человечеством и физическим миром – это проблема первостепенной важности.

Успех биткойнов – хорошая иллюстрация интеллектуального замешательства толпы. Биткойны – это цифра, число. Единственное особенное свойство этого числа – это то, что оно перемещается по интернету внутри тщательно контролируемой системы, предотвращающей неавторизованный доступ к ней. Только владелец биткойновой цифры может распоряжаться ею, отправляя её кому-нибудь другому. Биткойны впечатляюще растут в «стоимости» относительно долларов, потому что люди платят доллары, чтобы владеть биткойнами. Разумно ли это? Люди не ведут себя разумно, потому что ложная денежная система заблокировала их мышление. (Вероятно, некоторые биткойновые спекулянты – а я подозреваю, что их очень много, – знают, что все это рухнет, но думают, что смогут вовремя выйти из игры).

Еще одно любопытное проявление интеллектуальных последствий этого психического блока «числовых денег» – это поддержка, на полном серьезе предоставляемая важными людьми таким безумным проектам, как создание человеческой колонии на Марсе. Еще один безумный проект – контроль земного климата. Человечество утратило контакт с реальностью из-за ложных денег, и список безумий бесконечен. Возможно, самые здравомыслящие люди мира живут в джунглях Новой Гвинеи и отдаленных частях бассейна Амазонки – они вообще не используют денег.

Финальным проявлением последствий присутствия психического блока между человеческими действиями и реальностью физического мира неизбежно станет полное, абсолютное нарушение порядка нашего нынешнего мира, тщательно борющегося, как я уже говорил, за сохранение и развитие промышленной и коммерческой деятельности, существовавшей до избавления от золота в качестве денег в 1971 г. Напоминает роман «Атлант расправил плечи» (Atlas Shrugged)!

И если, благодаря какой-то чудесной перемене, золото снова станет использоваться в качестве всемирных денег, нам следует подумать, как совершенно сбитый с толку мир может справиться с таким изменением: не возможно ли такое, что вместо адаптации к новым привычкам, новой работе и переупорядочению приоритетов, требуемому рациональным пониманием мира, после устранения психического блока «числовых денег» мир выберет массовое самоубийственное уничтожение человечества?

В комедии Шекспира (Shakespeare) «Сон в летнюю ночь» (A Midsummer Night's Dream) группа влюбленных в лесу оказывается околдованной эльфом и совершает глупые выходки, что стало поводом для комментария эльфа: «Как безумен род людской!». Человечество сейчас пребывает под злыми чарами, вызванными «числовыми деньгами». Будем надеяться, что мы пробудимся от нашего сна и встретим счастливый конец, как и влюбленные во «Сне в летнюю ночь».

Автор: Хьюго Салинас Прайс

Источник: nstarikov.ru