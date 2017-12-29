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В больницах Петербурга происходит «возрастной» переворот

14:24. 29 декабря 2017 Просмотров - 184 Нет комментариев Опубликовал:

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В петербургских НИИ, больницах и медицинских центрах грядет масштабная смена кадров. Как пишет газета «Коммерсантъ», сейчас в учреждениях здравоохранения Петербурга, подведомственных комитету здравоохранения, работают 22 главных врача, которые достигли возраста 65 лет. Многим из них придется оставить свои должности после 1 января 2018 года, согласно новой редакции Трудового кодекса РФ.
По данным издания, свои должности уже покинули Раиса Юрьева, главный врач городского центра восстановительного лечения детей с психоневрологическими нарушениями, Галина Степаненко, главный врач городской стоматологической поликлиники № 22, Зоя Софиева, главный врач хосписа № 2, Алла Гурина, главный врач городской психиатрической больницы № 6 (со стационаром). Покинули посты и главный врач городского клинического онкологического диспансера Георгий Манихас и главный врач туберкулезной больницы № 2 Татьяна Супрун. Пост директора НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в ближайшее время оставит Валерий Парфенов.
Некоторым врачам, однако, удалось сохранить свои должности — например, главному врачу клинической больницы № 122 им. Соколова Якову Накатису (69 лет). Его контракт был продлен на три года до вступления закона в силу. Глава НИДОИ им. Турнера Алексей Баиндурашвили и — директор НИИ уха, горла, носа Юрий Янов пока ожидают решения о продлении сроков нахождения в должности.

По словам Парфенова, в Петербурге происходит реальное «озеленение кадров». «На руководящие должности пришли недееспособные «младореформаторы». Абсолютно непродуманный закон! Глубоко убежден, что оптимально определять соответствие занимаемой должности не по возрасту руководителя, а по его деловым качествам», — цитирует его газета.


Как рассказал ранее РБК один из авторов закона, который устанавливает возрастной порог в 65 лет для руководителей медицинских организаций и их замов, член партии «Единая Россия» Андрей Исаев, похожая норма есть в трудовом законодательстве, касающемся образования. Он отметил, что введение возрастного порога для медицинских работников необходимо для того, чтобы руководящие кадры в медицинских организациях «обновлялись». Он пояснил, что принятие законопроекта не означает, что главврачей и их замов по достижении 65 лет будут увольнять. Исаев пояснил, что они могут стать, например, «членами наблюдательного совета», если решит коллектив.

Профсоюз работников здравоохранения России выступил «категорически против» возрастного порога для главврачей и их заместителей. Об этом в мае заявлял глава профсоюза Михаил Кузьменко. По его словам, медицинская отрасль потеряет «многих хороший руководителей». Кузьменко отметил, что на данный момент в России не хватает 40 тыс. врачей. «Я сомневаюсь, что сразу можно подобрать главного врача, который пойдет (в отдаленные регионы. — РБК)», — сказал он.


https://www.rbc.ru/spb_sz/29/12/2017/5a45dd029a79476ed40f643f?from=main

 

 

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