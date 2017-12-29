В больницах Петербурга происходит «возрастной» переворот
По данным издания, свои должности уже покинули Раиса Юрьева, главный врач городского центра восстановительного лечения детей с психоневрологическими нарушениями, Галина Степаненко, главный врач городской стоматологической поликлиники № 22, Зоя Софиева, главный врач хосписа № 2, Алла Гурина, главный врач городской психиатрической больницы № 6 (со стационаром). Покинули посты и главный врач городского клинического онкологического диспансера Георгий Манихас и главный врач туберкулезной больницы № 2 Татьяна Супрун. Пост директора НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в ближайшее время оставит Валерий Парфенов.
По словам Парфенова, в Петербурге происходит реальное «озеленение кадров». «На руководящие должности пришли недееспособные «младореформаторы». Абсолютно непродуманный закон! Глубоко убежден, что оптимально определять соответствие занимаемой должности не по возрасту руководителя, а по его деловым качествам», — цитирует его газета.
Как рассказал ранее РБК один из авторов закона, который устанавливает возрастной порог в 65 лет для руководителей медицинских организаций и их замов, член партии «Единая Россия» Андрей Исаев, похожая норма есть в трудовом законодательстве, касающемся образования. Он отметил, что введение возрастного порога для медицинских работников необходимо для того, чтобы руководящие кадры в медицинских организациях «обновлялись». Он пояснил, что принятие законопроекта не означает, что главврачей и их замов по достижении 65 лет будут увольнять. Исаев пояснил, что они могут стать, например, «членами наблюдательного совета», если решит коллектив.
Профсоюз работников здравоохранения России выступил «категорически против» возрастного порога для главврачей и их заместителей. Об этом в мае заявлял глава профсоюза Михаил Кузьменко. По его словам, медицинская отрасль потеряет «многих хороший руководителей». Кузьменко отметил, что на данный момент в России не хватает 40 тыс. врачей. «Я сомневаюсь, что сразу можно подобрать главного врача, который пойдет (в отдаленные регионы. — РБК)», — сказал он.
https://www.rbc.ru/spb_sz/29/12/2017/5a45dd029a79476ed40f643f?from=main