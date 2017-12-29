Олимпийские игры: Какая польза от них народу?

«Счастлив тот, кто не знает скуки, кому совершенно незнакомо вино, карты, табак, всевозможные развращающие развлечения и СПОРТ » — П.Ф.Лесгафт, именем которого назван российский Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья…

Скандал с решением Олимпийского комитета по отстранению сборной России от участия в соревнованиях 2018 года и запрету национальной символики расколол российское общество на тех, кто считает выступление соотечественников под нейтральным флагом допустимым, и тех, кто называет подобное решение «предательством». Притом, вторых явно больше, даже несмотря на развёрнутую в СМИ массированную информационную кампанию по оправданию позиции тех спортсменов, которые готовы поставить личные амбиции выше интересов страны.

Споры продолжают набирать обороты, перемещаясь преимущественно в политическую плоскость: много говорится об ангажированности антидопингового агентства и его двойных стандартах, о том, что российских спортсменов уже несколько лет целенаправленно притесняют, забирая у них медали, о том, что Олимпиада превратилась в инструмент геополитической борьбы, и так далее. Спорить с наличием политического фактора не станем, но предложим нашим зрителям посмотреть на проблему с другого ракурса, который на самом деле имеет гораздо большее значение.

Для ответа на вопрос «чем Олимпиада полезна народу», озвучим основные оглашаемые цели Олимпийского движения и посмотрим, насколько они соответствуют действительности. Ознакомившись с историей состязаний и принципами, изложенными в Хартии, можно узнать, что главные цели Олимпийских игр:

создание мирного общества, способствование объединению людей и дружбе народов

забота о сохранении человеческого достоинства и уважение к всеобщим этическим принципам

приобщение людей к физкультуре и спорту через положительный воспитательный пример

становление спорта на службу гармоничного развития человека

Теперь каждый пункт разберём по-отдельности. Начнём с первого: «создание мирного общества, способствование объединению людей и дружбе народов». Звучит возвышенно и достаточно красиво, но, к сожалению, не соответствует действительности. В политической сфере Олимпиада всё больше превращается в площадку для скандалов и раздора. В социальной плоскости педалирование принципа конкуренции наций и народов, что по умолчанию заложено в соревновательный характер мероприятия, также несёт в себе деструктивную алгоритмику, и не способствует мирному сотрудничеству и формированию созидательных начал.

Что касается второго пункта – «заботы о сохранении человеческого достоинства и уважения к всеобщим этическим принципам», то с тех пор как Олимпийское движение приняло в себя веяния толерантной идеологии, связанной с отношением к тематике извращений и ЛГБТ, как к норме, говорить о человечности уже также не приходится. Как минимум к русской цивилизации эти якобы всеобщие этические принципы отношения точно не имеют.

Реализация третьего пункта – «приобщение людей к физкультуре и спорту через положительный пример» выглядит по меньшей мере спорной, так как период проведения очередной Олимпиады характеризуется не всплеском посещения спортивных кружков и совместных тренировок, а всплеском потребления пива и сидением перед экранами телевизоров. Олимпиада, превратившись в телевизионное шоу, которое держится на рекламных деньгах в том числе производителей фастфуда и пивных брендов, полностью утратила свой созидательный агитационный призыв.

К тому же для того, чтобы массовая аудитория занималась физкультурой, нужна в первую очередь хорошо развитая спортивная инфраструктура в каждом населённом пункте, а не отдельные огромные и дорогостоящие олимпийский объекты, попасть на которые может очень ограниченный круг лиц.

Четвёртый пункт, который звучит как «становление спорта на службу гармоничного развития человека», рассмотрим более детально. Дело в том, что Олимпиада действительно вносит свой значимый вклад в развитие спорта, но только не массового, а профессионального. Профессиональный спорт на современном этапе – это по своей сути спортивно-предпринимательская деятельность, которая за счёт высокой зрелищности состязаний даёт коммерческую выгоду для телевидения, спонсоров, спортивных организаций и собственно самих спортсменов, позволяя им заниматься спортом и ничем другим.

А теперь главный вопрос, способствует ли профессиональный спорт «гармоничному развитию человека»? Нет. Путь спортсмена высоких достижений в большинстве случаев начинается уже в возрасте 5-6 лет и представляет собой ежедневные многочасовые дрессировки, в тени которых проходит всё детство и юность. Времени на освоение множества других сфер, необходимых для гармоничного развития личности, при таком подходе не остаётся.

Даже если удаётся добиться высоких спортивных результатов, то к 30 годам карьера обычно заканчивается, и человек остаётся с подорванными здоровьем, с отсутствием каких-либо профессиональных знаний и слабо развитым кругозором. Из всякого правила есть исключения и подобные характеристики относятся не ко всем спортсменам, но системно механизм выстроен именно так. Также в отношении профессионального спорта уместны и все факты, приведённые на следующем демотиваторе, получившем широкое распространение в Интернете:

Главным показателем того, что профессиональный спорт не имеет ничего общего с «гармоничным развитием человека» является статистика, согласно которой продолжительность жизни профессиональных спортсменов меньше, чем у обычных граждан, и по данным Министерства здравоохранения только 12% людей после занятия спортом высоких достижений остаются относительно здоровыми. По этой же причине не приносит пользы обществу и медийная раскрутка профессиональных спортсменов, так как по своим личным качествам большинство из них в силу того самого негармоничного и несбалансированного развития служат плохим образцом для подражания. И самый наглядный пример – это согласие большинства участников российской сборной выступать под нейтральным флагом.

Подведём итог. Ни одна из оглашаемых целей Олимпийского движения на практике не выполняется. Наоборот, по всем перечисленным пунктам Олимпиада объективно способствует достижению противоположных результатов и потому ничего кроме вреда большинству людей не несёт.

Многие спросят: «А как же честь страны?» Прежде всего, честь страны выражается в здоровье, благосостоянии и человечности народа, населяющего эту страну, и Олимпиада в её нынешнем виде, как и весь профессиональный спорт, препятствует и первому, и второму, и третьему. А кроме того, рассуждать о чести страны, глядя на спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, мягко говоря, не приходится.

И напоследок немного личного, относящегося непосредственно к деятельности проекта Научи хорошему. В начале декабря произошёл ещё один достаточно показательный инцидент. На канале ТНТ в шоу Comedy Woman, в котором русских регулярно изображают извращенцами, проститутками и алкоголиками, прозвучала шутка про девушку ингушской национальности, которую в передаче представили в негативном свете. Спустя пару дней к офису ТНТ прибыло 50 взрослых парней, и на следующий день директор Comedy Club Production Андрей Левин уже слёзно просил прощения у постпреда Республики Ингушетия Алихана Цечоева, а в эфире телеканала был показан ролик с извиняющимися актёрами. Вот это из серии «защищать честь своего народа»… А выступление под нейтральным флагом или просиживание штанов перед телевизором, оправдываемое «болением» за свою страну, ничего кроме грусти и жалости не вызывает.

Источник: whatisgood.ru