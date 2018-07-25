Игры королей: Футбольное безумие

Стадион ревел. Подобно дикому зверю, запертому в клетке, он испускал потоки ярости и неконтролируемой силы. «Болельщики», подобно зрителям древнего Колизея, собрались, чтобы вкусить «хлеба и зрелищ». Возвышаясь над всем этим кишащим муравейником, в VIP-ложе, расположились наши старые знакомые – телевизионный король Иван Иванович, алкогольный король Василий Васильевич, «компьютерный гений» Алекс Готман, ну и, конечно же, главный режиссёр предстоящего футбольного представления – футбольный магнат Николай Николаевич.

– Вы только посмотрите! Посмотрите на это! Тысячи людей объединены одним порывом, одной идеей, одним стремлением. У них в голове сейчас только одна мысль, и она болтается там, как копейка в пустом чемодане. И нам удалось их всех этой одной мыслью связать и заставить прийти сюда, принести свои деньги и свято верить, что тут сейчас происходит событие мирового масштаба и значения! – потрясая сжатыми кулаками, Николай Николаевич вдохновленно рассказывал коллегам о безграничности своего могущества и гениальности.

– Зря мы здесь собрались, – лениво ответил ему Иван Иванович, – ну на что тут смотреть?

– Как это, на что? – резко повернулся Николай Николаевич к Ивану Ивановичу – На возможности манипуляции массовым сознанием. Это же просто невероятно. Как можно миллионам людей по всему миру внушить, что двадцать хомячков, пинающих мячик по полю, – это невероятно интересно, а самое главное – важно для человечества. Ну, вот вам, уважаемый Иван Иванович, пришло бы когда-нибудь в голову, что пинание мяча по полю – это сверхважное, чуть ли не историческое событие?

– Ладно, Николай Николаевич, мы уже поняли, что вы великий мастер своего дела кукловод от Бога. Ну, или от чёрта, не знаю. Может, пойдём тогда отсюда? Смотреть-то тут нам нечего, – всё так же лениво и нехотя, будто его принуждали к беседе, ответил Иван Иванович.

– Куда это мы пойдём? Сейчас начнётся самое интересное. Сейчас при каждом попадании мяча в ворота будет… в общем увидите, что будет. Хоть раз в жизни это надо увидеть – как взрослые, вроде бы адекватные люди… в общем сейчас сами всё увидите, – с нетерпением произнёс Николай Николаевич.

– А пиво-то! Пиво как хлещут! – восторженно произнёс Василий Васильевич, – мы им на этом матче разрешили пиво на стадионах пить. Правда, здорово?

– А эти простаки и рады. Денежки нести и яд в себя заливать. У них совсем, что ли, мозгов нет? – прокомментировал Алекс восторг Василия Васильевича.

– Какие там мозги? Вы знаете, что пиво с мозгами делает? Вот поинтересуйтесь. Только не статьями из этого вашего интернета, где мы уже давно всё проплатили, и там кроме рассказов о пользе алкоголя адекватной информации почти нет, – отозвался Василий Васильевич.

– А как же «Общее дело», или этот новый проект их последователей «Думай Сам/Думай Сейчас»? – с ехидной улыбкой произнес Алекс.

– Это да! Тут нашла коса на камень. Уже какой год не знаем, что с ними делать. Но если честно, основная наша аудитория их фильмы даже и не смотрит, потому что оно им не нужно. Они как пили, так и будут пить. Мы им хорошо мозги промыли. Они каждого трезвенника чуть ли не шизофреником считают. А эти со своим названием «Думай здесь, Думай тут» вообще в молоко выстрелили, посмотри на эту толпу на трибунах, неужели ты веришь в то, что кто-то из них захочет «думать»? Да их от одного этого слова стошнит быстрее, чем от пива? – рассмеялся алкогольный король, и вдруг стал серьёзным. – Но надо признать, что процессу алкоголизации нашей молодежи эти проекты очень мешают. Так что поступление «свежего мяса», которому можно продавать нашу дрянь, существенно снизилось в последнее время. Но ничего, мы им ещё… – Василий Васильевич погрозил кулаком в адрес активистов «Общего дела» и снова повернулся к футбольному полю.

– Вот! Вот! Начинается! – радостно потёр руки Николай Николаевич, когда трибуны взорвались криками, воплями и визгами, а на поле забегали футболисты.

– И вам это нравится? – с нескрываемым отвращением спросил Иван Иванович. – Такое чувство, что попал в какой-то оазис первобытного общества.

– Это и есть первобытные люди. Одни инстинкты и ничего больше. Они поделены по «племенам» – у каждого племени свой шарфик определённого цвета. И как и в первобытные времена эти дикари готовы поубивать друг друга только за то, что они принадлежат к разным «племенам», – подробно описал особенности своего бизнеса Николай Николаевич.

– Послушайте, но ведь среди них есть огромное количество так называемых «патриотов», которые уверены, что победа на чемпионате принесёт пользу их стране, – вступил в разговор Алекс, ткнув пальцем на болельщика, с ног до головы разрисованного в цвета флага.

– Мы называем их «патриолухи», потому что они не видят дальше своего носа. Для них «престиж страны» сводится к тому, кто круче мячом владеет. Как дети, которые выучили правила и теперь изо всех сил стараются победить в чужом сценарии, особо не думая над вопросами, зачем взрослые придумывают такие игры. В результате, то, что этот «престиж» зарабатывается на антинародном деле и поддерживает всю нынешнюю систему конкуренции и вражды, они не понимают. Живут по принципу «цель оправдывает средства», который мы им с детства внушаем, – по-деловому разъяснил Николай Николаевич.

– Ну, вы нам уже всё показали? Мы можем идти? – с явным раздражением спросил Иван Иванович.

– Да что вы всё куда-то торопитесь? Наблюдайте и получайте удовольствие. Вы бы видели, как у входа за лишний билет эти дикари поубивать друг друга были готовы. Каждый второй из них мог бы мать родную продать, чтобы занять ваше место в VIP-ложе. А вы не цените своего счастья, – рассмеялся Николай Николаевич.

– Кстати сказать, с этой популяризацией футбола у нас появился новый сегмент потребителей – ленивые мечтательные подростки. Им самим лень заниматься спортом, так они сидят за игровыми приставками и сутками выигрывают чемпионаты, – снова вступил в беседу Алекс.

– Да эти компьютерные игры вообще хорошая штука. Особенно для подростков. Все молодые люди хотят самоутвердиться, почувствовать себя «богами». Так лучше пусть дома сидят, тупеют за играми, чем будут нам разные проблемы создавать в реальной жизни. Как вон эти активисты «Общего дела», по школам шляются, уроки трезвости проводят, – опять поднял «больную» тему Василий Васильевич.

– Нельзя же так, Василий Васильевич. Совсем себя не бережёте! Разберемся мы с ними как-нибудь! А если нет, то сумасшедшими объявим или ещё что-нибудь придумаем. Это у нас здорово получается. Кого не удаётся оболгать через СМИ – просто объявляем ненормальным. Потому что не употреблять алкоголь – могут только ненормальные, – сказал Иван Иванович, и на лице его расплылась злорадная улыбка.

– Кстати да, мы уже так разрекламировали этих футболистов, что подростки на них как на идолов молятся – у каждого над кроватью «икона» какого-нибудь мячепинателя висит, а в шкафу футболка с его именем и автографом, за которую он выложил деньги, скопленные за несколько лет. Такие вот у молодёжи кумиры. Все хотят пинать мяч и получать миллионы, а на остальное – плевать, – сказал Николай Николаевич, не отрываясь от наблюдения за бушующими трибунами.

– Да, в хорошем тандеме мы работаем – подростков за приставки усадили, взрослым трансляцию матча по телевизору включили, и все социальные, экономические, политические проблемы как будто исчезают. Никого больше ничего не волнует. А пока они «ту-ту» будут визжать на стадионах, да за телевизором – мы будем пенсионный возраст повышать, и все остальные вещи продвигать, – добавил Иван Иванович.

– А под это дело мы им ещё и пивка продали на пару миллиардов долларов. Как же, всё-таки, гармонично продуман наш с вами бизнес – одна сфера идеально дополняет другую и поддерживает её, – отметил Василий Васильевич.

– А главное, они, – Иван Иванович снисходительно кивнул в сторону скачущих на трибунах в безумном экстазе, – искренне полагают, что это нормально, что так и должно быть, что всё, чем они занимаются, – это их «выбор» и вообще – нормальный досуг. А тех немногих, которые видят и понимают, что на самом деле происходит, они называют безумцами. Безумцы нормальных людей называют безумцами. Невероятно! – задумчиво произнёс Иван Иванович.

– Да всё потому, что «нормальность» определяется большинством. И если большинству мы внушили, что следить за пинанием мячика, попивая пиво, – это нормально, то все, кто этого делать не будут, – априори являются ненормальными.

– Именно! Именно! – восхищенно воскликнул Николай Николаевич, – здорово ведь придумано, то а? Ну признайте, Иван Иванович.

– Здорово, только смотреть нам на всё это незачем. А то такими же станем как вон эти, – Иван Иванович презрительно кивнул в сторону скачущих на трибунах людей.

– Вот! Вот оно! Каково, а? – повернулся Николай Николаевич к своим коллегам, когда мяч залетел в ворота, и тысячи людей слились в одном безумном вопле. – Взрослые люди радуются тому, что мячик в ворота залетел так, будто им каждому по миллиону дали. Каково, а? Это же как надо было их сознание подкорректировать?

– Да уж, колоссальную работу вы провели, – устало произнес Иван Иванович.

– Безумие… – прошептал Алекс, снял очки и прикрыл рукой глаза. – Просто безумие…

Слава Ветер

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