Остановка во времени. Пётр Гаряев [Достояния планеты]

Безграничные возможности человеческого мозга: полигональная кладка пирамид в Египте могла быть сделана силой мысли

Насколько колоссальны возможности человеческого мозга и почему мы используем их только на 10%? Можем ли мы воздействовать на природу с помощью сознания? Реально ли сжать или растянуть биологическое время? Как сжатие времени вызывает поднятие температуры? Чем можно объяснить случаи самовозгорания людей?



Почему для замерзающих на зиму лягушек время обнуляется? Можно ли замораживать людей, а потом их оживлять? Какие технологии использовались при строительстве пирамид Хеопса? Как вырезали и передвигали многотонные глыбы: с помощью высокотехнологичных инструментов или силой мысли?



Возможно ли с помощью сознания чётко и без зазоров подогнать каменные плиты друг к другу? Как силой мысли заставить семечко прорасти не за неделю, а за пару минут? Пётр Гаряев – доктор биологических наук, академик РАЕН и РАМТН – рассуждает о том, какого уровня развития может достигнуть наша цивилизация, если научится использовать все возможности человеческого мозга. Источник - http://dostoyanieplaneti.ru , Код Бога. Лингвистико-волновая генетика, Гаряев Пётр Петрович: http://konzeptual.ru

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