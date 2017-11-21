Можно ли победить старение?

На сегодняшний день в научном сообществе всё больше культивируется вопрос старения человеческого организма. Исследователи в своём абсолютном большинстве поделились ровно пополам. Так, одни считают, что победить старение невозможно в принципе, утверждая, что в клетках многоклеточных организмов со временем неизбежно накапливаются «поломки», которые приводят к развитию опухолевых процессов и смерти организма, а клеточные системы репарации, эти поломки исправляющие, тоже изнашиваются со временем и перестают работать эффективно.

Так, на сегодняшний день существует довольно много исследований, которые показывают, что увеличение онкологических заболеваний связано, в том числе (и даже в основном), и с увеличением продолжительности жизни. Таким образом, в конечном итоге, раковая клетка появится в организме каждого человека, если ему удастся прожить достаточно долго. Насколько долго ещё только предстоит выяснить, но, по предварительным данным, даже дольше 150-ти лет не получится жить именно из-за рака — так распорядилась природа.

Другая же половина учёных считает, что победа над смертью — это лишь вопрос времени.

Пётр Федичев, заведующий лабораторией моделирования живых систем МФТИ, научный директор компании Gero, один из главных приверженцев теории того, что старость есть болезнь, считает, что вывод американских эволюционных биологов о том, что остановить старение математически невозможно, на самом деле противоречит ряду научных исследований, с которыми американцы были знакомы (в своей статье они об этом говорят).

В последние годы, благодаря так называемым «пренебрежимо стареющим» животным (летучим мышам или голым землекопам), удаётся узнать все больше о биологии старения и продолжительности жизни. Эти животные не бессмертны, но вероятность их смерти не зависит от возраста, по крайней мере, очень многие годы.

Голый землекоп (Heterocephalus glaber)

Пётр Федичев с коллегами не так давно опубликовали работу в одном из самых популярных научных журналов Nature, связывающую старение и продолжительность жизни со стрессовой устойчивостью биологических регуляторных систем. В ней авторы обосновали принципиальную возможность существования в организме режима пренебрежимого старения, что, конечно, не означает наличие такого режима в организме человека. Американские коллеги это исследование заметили и, в обсуждении своих результатов, признали, что скорость старения, действительно может быть замедлена.

Свою работу американские исследователи опубликовали под заголовком «Межклеточная конкуренция и неизбежность многоклеточного старения». В итоге вышло много популярных публикаций с заявлением о невозможности остановки старения. Пётр со своими коллегами, решив, что это необоснованно создает у широкой публики искаженное восприятие важного вопроса, решили выразить свою позицию в публичном пространстве. Борьба завязалась нешуточная.

Абсолютно никто не спорит с тем, что влиять на скорость старения модельных организмов очень даже возможно. Червям-нематодам, мухам или мышам можно изменить продолжительность жизни в разы благодаря манипуляциям с генами или просто за счёт изменений внешних условий (например, температуры или режима питания), но далеко не факт, что во втором случае можно говорить именно о включении некоего режима замедления старения.

Тем не менее, гораздо более тонким вопросом является возможность замедления старения до его полной остановки, то есть до уровня, когда с течением времени физиологические показатели организма не изменяются. Во-первых сам этот процесс очень сложно изучать (речь идет о животных, которые живут десятилетиями, поэтому и эксперименты длятся слишком долго). Здесь следует понимать, что, возможно, исследуемые организмы не обладают никаким режимом замедленного старения, а являются «нормально», но чрезвычайно медленно стареющими. Помимо этого, сложностью является наш собственный человеческий опыт: нам очень трудно представить, что могут быть животные, даже млекопитающие, стареющие не просто медленнее, но принципиально по-другому. Ещё одной не то, чтобы проблемой, но дополнительной сложностью является постоянное развитие наук и их интеграция друг в друга. Так, сегодняшняя молекулярная биология использует самые современные средства вычислительной и математической статистики для сбора, хранения и обработки больших биологических данных. Становится все более трудным быть квалифицированным специалистом в биологии, например в современной генетике, не владея заметным объемом математических знаний.

За последние несколько лет группа учёных, включая Петра Федичева, сделала несколько очень интересных заявлений в своих работах, а также разработала математический аппарат, который позволяет отвечать на практические вопросы. Например, им удалось показать, что у долгоживущих организмов, таких как человек, старение является в большей степени запрограммированным процессом, нежели стохастически накапливающим повреждения. Это верно практически всю жизнь, кроме последних лет, что, по мнению учёных, позволит найти эффективные биомаркеры, напрямую связанные с рисками смерти.

В этом году исследователи получили первые данные о продлении жизни модельных организмов (нематод C. elegans) экспериментальными терапиями, выбранными на основании их модельных расчётов.

Paul Nelson и Joanna Masel, противники теории высказываемой группой Петра Федичева, заявили, что смерть победить нельзя, аргументируя это в своей работе тем, что если на уровне одной клетки и можно, выявив аллели, вызывающие старение, воздействовать на них так, что это приведёт к отсрочке оного на неопределенный срок, то не стоит забывать, что человек — существо многоклеточное, и в процессе его функционирования имеет место «межклеточная конкуренция» («intercellular competition»). Авторы утверждают, что даже организмы, позиционирующиеся как условно бессмертные, на самом деле деградируют, пусть и крайне медленно.

«Скорость старения в зависимости от различных многоклеточных видов широко варьируется. Некоторые таксоны, такие как черепахи и голые землекопы, которые, ка предполагалось ранее, не имеют свидетельств старения, исходя из последних наблюдений, также подвержены старению, хоть и крайне медленному»

Скажу отдельно, ранее считалось, что голые землекопы (Heterocephalus glaber) обладают иммунитетом к раку в целом. Но это утверждение было опровергнуто, хотя уровень заболеваемости раком у них крайне низок по сравнению с другими млекопитающими.

Так или иначе, в современном мире, особенно в развитых странах, благодаря развитию медицины в целом, старение из исключительно гуманитарной проблемы, переросло в откровенно финансовую. Стареющее население утрачивая работоспособность, но живя, при этом, довольно длительные сроки, нуждается в огромных средствах для лечения неуклонно нарастающих с возрастом заболеваний. Существует мнение, что в ближайшие десятилетия это может привести к финансовой и/или чисто технической, на уровне недостаточного количества медицинского персонала, невозможности многих правительств справиться со своими социальными обязательствами.

Стоит понимать, что 10 лет — это не такой уж большой срок. Например, прогресс в медицине движется с нарастающей скоростью и многим из тех, кто не успел получить, скажем, новейшие революционные препараты от рака всего лишь несколько лет назад, можно было бы уже сегодня помочь справиться со смертельной болезнью. Именно поэтому даже 10 дополнительных лет жизни может позволить каждому из нас получить доступ к терапиям, которые за эти 10 лет появятся. Только подумайте, что наука сможет сделать для вашего здоровья, скажем, через 25-30 лет, если вам удастся выиграть лишний десяток. Так что следить за образами жизни своей и своих близких стоит прямо сейчас, чтобы не пришлось жалеть потом.

Фундаментальным исследованиям биологии и в биотехнологий старения уделяется всё большее внимание. Так, на сегодняшний день запущены клинические исследования компанией Novartis аналогов рапамицина (препарата, замедляющего старение у модельных организмов) на людях. В компании Google созданы подразделения по исследованию старения. FDA, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA, USFDA), занимающееся контролем качества пищевых продуктов, лекарственных препаратов, косметических средств, табачных изделий и некоторых других категорий товаров, а также осуществляющее контроль за соблюдением законодательства и стандартов в этой области, медицинских технологий и пищевых продуктов, разрешило провести клинические исследования метформина, лекарства от диабета, у здоровых пациентов, предполагая, что есть возможность измерения скорости возникновения возраст-зависимых патологий. Таким образом впервые в истории разрешено клиническое исследование против самого старения. Ещё одним хорошим примером является американская компания Unity, привлекшая более 100 млн. долларов инвестиций для клинических исследований сенолитиков — препаратов, снижающих количество сенесцентных клеток (это накапливающиеся с возрастом поврежденные клетки организма).Такая терапия замечательно проявила себя на животных (мышах), так что теперь очередь за людьми.

Этот список далеко не полный. В ближайшие годы мы увидим нарастающую конкуренцию разных подходов и решений. А пока следует следить за своим здоровьем, чтобы к моменту появления лекарства от старости не было поздно.

п.с. интервью Екатерины Семёновой с Петром Федичевым, на котором частично основана данная статья, можете почитать здесь. Остальные ссылки в тексте.

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/mojno-li-pobedit-starenie-5a0bd6d1799d9d87331bc042