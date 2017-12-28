Цена новых антироссийских санкций напугала Запад

На Западе ликуют: Путин испугался новых санкций. По крайней мере, так там пытаются трактовать встречу президента РФ с российскими бизнесменами и объявление о мерах по облегчению возвращения домой капитала из-за рубежа. И лишь некоторые аналитики признают, что бояться надо как раз Западу - это из его экономики могут быть изъяты миллиарды, а по подсчетам Bloomberg, даже триллион долларов. То есть санкции, которыми противники Кремля пытаются задушить Россию, напротив, приведут к подъему российской экономики. На самом деле российский лидер поступил весьма грамотно и рационально, в то время когда над головами и, главное, кошельками олигархов нависла угроза новых американских санкций, глава РФ сделал привлекательное предложение: раз уж все равно предстоит заморозка капиталов, почему бы не направить финансовые средства на пользу родному государству. Такое мнение выразил автор блога Crimson Alter Иван Данилов в статье для РИА "Новости". "А вот для тех, кто готов не просто перевести в Россию деньги, а перенести сюда свой бизнес, действительно предусмотрен серьезный стимул. Владимир Путин попросил Думу принять соответствующие законы для реализации его предложения, "которое заключается в том, чтобы освободить представителей бизнеса, которые закрывают этот бизнес за границей и переводят его в Российскую Федерацию, от выплаты 13%-ного налога". По мнению президента, "это может быть дополнительным стимулом для перевода капиталов в Россию" - пишет автор статьи Так же стоит отметить, что , что и наши бизнесмены оказались не промах. Увести деньги из-под носа Запада они не против, но при этом требуют для себя особых преференций - к примеру, анонимности для владельцев валютных облигаций, которые будут выпущены для "возвращенцев". Власти на это пошли.

