Новости Украины и Новороссии 04 декабря 2018

На фоне запрета на въезд в страну для российских мужчин, недавно введённого украинскими властями, миграционная политика Москвы выглядит вполне либерально, пишет немецкая газета Die Welt. Глава Кремля Владимир Путин ведёт себя как «великодушный правитель», умеющий видеть разницу между правительством Украины и её народом. Попутно российский президент решает проблемы с демографией, отмечает немецкое издание.

Президент Украины Пётр Порошенко запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, сообщает Die Welt. Он сделал это, якобы чтобы помешать планам Москвы по созданию «частных армий» на Украине. И такое развитие событий не удивляет, ведь этот шаг вполне вписывается в уже привычную схему: Киев вводит всё новые ограничения, из-за которых страдают не только россияне.

В прошлом году Украину посетили 1,5 миллиона россиян. При этом с 2014 года в стране действует ряд ограничений, из-за которых 20 000 граждан России не смогли попасть в страну. В октябре 2015 года Киев запретил транзитные перелёты в Россию всем авиакомпаниям, как украинским, так и российским. Но больше всего граждане двух стран опасаются, что будут отменены международные автобусные рейсы и железнодорожное сообщение. Для бедных людей это единственный способ попасть в соседнюю страну, поясняет издание.

Такое решение станет сильным ударом по жителям обеих стран, ведь несмотря на конфликт в Донбассе и «оккупацию» Крыма россияне и украинцы продолжают поддерживать друг с другом тесные отношения. У миллионов из них в соседней стране проживают семьи. По информации украинского МИД, в России находятся 3,5 миллиона украинцев, среди которых много гастарбайтеров, отправляющих деньги домой.

При этом киевский запрет на въезд для россиян играет на руку именно главе Кремля Владимиру Путину. Он ведёт себя как «великодушный правитель», умеющий видеть разницу между правительством Украины и её народом.

Москва никогда не ограничивала свободу передвижения украинцев. Для въезда в страну им даже заграничный паспорт не нужен, подчёркивает Die Welt.

На пресс-конференции после саммита G20 Путин заявил, что не последует примеру Киева. «Мы пойдём по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства», — подчеркнул он.

На такой шаг президент пошёл потому, что на Украине и в Прибалтике переписывают историю и борются с русским языком. Так он сказал сам, но в действительности глава Кремля попутно решает демографическую проблему в России. Одной рабочей силы и временных беженцев ему недостаточно. И расчёт Путина может оправдаться: уже сейчас российское гражданство в основном получают именно украинцы.

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