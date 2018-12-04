Новости Украины и Новороссии 04 декабря 2018
- 10:45 Николай Азаров: Власть майдана – власть нищеты и беззакония.
- 08:53 Где Киев запрещает, Путин разрешает — и выглядит великодушным правителем, — СМИ Германии.
- 08:02 Пушков рассказал о “неумной затее” США.
- 06:58 ЕС нельзя дать втянуть себя в «крестовый поход» Украины против России, — французская пресса.
- 02:43 Очередное падение рядом с Порошенко.
- 02:41 Капля камень точит.
- 02:00 ДНР: Что будет с тарифами ЖКХ?.
- 00:23 К чему приведут обыски у священников на Украине.
- 00:08 Эхо “Норда” в Бердянске.
- Вчера 22:01 ДНР: Тарифы на коммунальные услуги для населения повышаться не будут.
Николай Азаров: Власть майдана – власть нищеты и беззакония
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Где Киев запрещает, Путин разрешает — и выглядит великодушным правителем, — СМИ Германии
На фоне запрета на въезд в страну для российских мужчин, недавно введённого украинскими властями, миграционная политика Москвы выглядит вполне либерально, пишет немецкая газета Die Welt. Глава Кремля Владимир Путин ведёт себя как «великодушный правитель», умеющий видеть разницу между правительством Украины и её народом. Попутно российский президент решает проблемы с демографией, отмечает немецкое издание.
Президент Украины Пётр Порошенко запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, сообщает Die Welt. Он сделал это, якобы чтобы помешать планам Москвы по созданию «частных армий» на Украине. И такое развитие событий не удивляет, ведь этот шаг вполне вписывается в уже привычную схему: Киев вводит всё новые ограничения, из-за которых страдают не только россияне.
В прошлом году Украину посетили 1,5 миллиона россиян. При этом с 2014 года в стране действует ряд ограничений, из-за которых 20 000 граждан России не смогли попасть в страну. В октябре 2015 года Киев запретил транзитные перелёты в Россию всем авиакомпаниям, как украинским, так и российским. Но больше всего граждане двух стран опасаются, что будут отменены международные автобусные рейсы и железнодорожное сообщение. Для бедных людей это единственный способ попасть в соседнюю страну, поясняет издание.
Такое решение станет сильным ударом по жителям обеих стран, ведь несмотря на конфликт в Донбассе и «оккупацию» Крыма россияне и украинцы продолжают поддерживать друг с другом тесные отношения. У миллионов из них в соседней стране проживают семьи. По информации украинского МИД, в России находятся 3,5 миллиона украинцев, среди которых много гастарбайтеров, отправляющих деньги домой.
При этом киевский запрет на въезд для россиян играет на руку именно главе Кремля Владимиру Путину. Он ведёт себя как «великодушный правитель», умеющий видеть разницу между правительством Украины и её народом.
Москва никогда не ограничивала свободу передвижения украинцев. Для въезда в страну им даже заграничный паспорт не нужен, подчёркивает Die Welt.
На пресс-конференции после саммита G20 Путин заявил, что не последует примеру Киева. «Мы пойдём по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства», — подчеркнул он.
На такой шаг президент пошёл потому, что на Украине и в Прибалтике переписывают историю и борются с русским языком. Так он сказал сам, но в действительности глава Кремля попутно решает демографическую проблему в России. Одной рабочей силы и временных беженцев ему недостаточно. И расчёт Путина может оправдаться: уже сейчас российское гражданство в основном получают именно украинцы.
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Пушков рассказал о “неумной затее” США
Представляющий Совет Федерации ФС РФ Алексей Пушков прокомментировал участившиеся заявления американских политиков на предмет того, что необходимо направить натовские корабли в Чёрное море. Речь в первую очередь идёт о заявлениях американского сенатора Дж.Барассо от штата Вайоминг, который фактически и дал понять, что украинскую провокацию в районе Керченского пролива можно использовать для натовской милитаризации Чёрного моря.
По словам Алексея Пушкова, г-н Барассо слабо себе представляет соотношение сил в черноморском регионе. Представитель Совфеда отметил, что американскому сенатору было бы лучше успокоиться и заняться, например, вопросами экологии в его родном штате Вайоминг.
Пушков:
Пушков продолжил:
На этом фоне из США приходят сообщения о том, что Вашингтон намерен добиваться от стран НАТО и ЕС «консолидированной позиции» по инциденту в Чёрном море. Об этом заявил журналистам представитель Госдепартамента США.
Из заявления:
Представитель Госдепа отметил, что «проблема в Чёрном море» гораздо «ближе к их (ЕС) дому, чем к нашему (США)».
В переводе на общедоступный язык это означает только одно: будут давить на европейцев точно так же, как это делалось по Скрипалям, сбитому ВСУ «Боингу» и другим провокациям. Чехи уже выдали результат давления на себя со стороны США – чешское правительство объявило Россию «главной угрозой». Это притом, что бюджет Чехии пополняется в том числе и за счёт сотен тысяч российских туристов, ежегодно посещающих эту страну.
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ЕС нельзя дать втянуть себя в «крестовый поход» Украины против России, — французская пресса
Россия стала необходимым игроком во многих конфликтах, которые напрямую затрагивают интересы Европы, пишет в своей статье для французского Les Echos политолог Сезар Лесаж. По его словам, Брюссель должен проявить хладнокровие и выдержку, не вводить против России дополнительных санкций, которые всё равно не принесут ожидаемых результатов, а лучше занять позицию миротворца и посредника между Россией и Украиной.
«По всей видимости, серьёзность ситуации не позволяет Европейскому союзу оставаться в стороне, но он всё же должен продемонстрировать сдержанность и хладнокровие», — предупреждает автор статьи, ведь речь идёт не только об Украине, но и о важнейших отношениях с Москвой.
«Санкции — это не тот инструмент, который можно с лёгкостью использовать, чтобы показать общественности, „что мы что-то делаем“, ведь есть риск на самом деле лишь скатиться к печальной демонстрации бессилия, которое мы отчаянно пытаемся замаскировать инструментами, чьё действие мы не можем контролировать», — пишет политолог.
Прежде всего он предлагает взглянуть в глаза фактам: украинские корабли не спросили у России разрешения пересечь воды, которые теперь де факто являются российскими.
Тем более Россия сейчас обеспокоена безопасностью моста, связывающего Крым и материк, ведь на Украине звучат призывы совершить в его отношении диверсию.
Кроме того, он обращает внимание на реакцию Киева, который ввёл военное положение в регионах, пограничных с Россией — впервые после Второй мировой войны. При этом большинство партий на Украине критикуют этот политический шаг, пишет автор статьи, ведь это может сказаться на свободе прессы, свободе передвижения и свободе собраний. Поэтому есть предположение, что тем самым президент Пётр Порошенко, у которого очень плохой рейтинг, пытается извлечь выгоду из ситуации перед грядущими в марте выборами.
«С 2014 года Киев намеренно пытается взять Брюссель в заложники и втянуть европейцев в ультранационалистический крестовый поход, который всё больше и больше выходит из-под контроля», — отмечает политолог. Тем больший парадокс он видит в ситуации, ведь именно сейчас тот же национализм угрожает Европейскому союзу изнутри.
Поэтому Сезар Лесаж удивляется, что Киев пытаются мерить мерками европейских законов и ценностей и при этом, по крайней мере, молчаливо побуждают его к нарушению принципов правового государства.
Преодолеть этот парадокс можно, если Евросоюз будет придерживаться реализма, то есть будет вести отношения со всеми партнёрами и прежде всего со своим главным соседом — Россией.
Как отмечает автор статьи, Москва всё больше и больше становится необходимым игроком в разрешении кризисов не только на бывшем советском пространстве. В качестве примера проблем, которые напрямую затрагивают европейские интересы, он приводит односторонний отказ США от соглашения по иранскому атому, урегулирование Сирии и растущее присутствие России в Ливии, через которую проходят миграционные потоки в Европу.
В мае на форуме в Санкт-Петербурге Эммануэль Макрон осознал жизненно важную необходимость работать рука об руку с Россией. И в этом свете вряд ли ввод новых антироссийских санкций отвечает европейским интересам. И прежде всего причина в том, что нет никакой уверенности, что с их помощью можно будет сдержать Москву, которая считает Крым важной составляющей своей идентичности и суверенитета, и сдавать свои позиции она не готова. К тому же, как отмечают политологи, крупные державы менее чувствительны к санкциям и могут легко их обойти, но при этом принять болезненные ответные меры. Наконец, санкции не только не вызывают злость народа по отношению к своему лидеру, но, наоборот, объединяют людей.
Поэтому Европейскому союзу нужно не выбирать одну из сторон, не выбирать между территориальной целостностью Украины и правом народа на самоопределение, а лучше стать посредником и миротворцем, предлагает автор статьи в Les Echos.
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Очередное падение рядом с Порошенко
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Капля камень точит
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ДНР: Что будет с тарифами ЖКХ?
Тарифы на коммунальные услуги для населения в Донецкой Народной Республике останутся на прежнем уровне и повышаться не будут. Это была и остается принципиальная позиция руководства Республики.
Как сообщили «Русской Весне» в отделе по связям с общественностью Министерства строительства и ЖКХ ДНР, об этом в понедельник, 3 декабря, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Сергей Наумец в ходе встречи с журналистами.
«Я еще раз подчеркиваю, что тарифы на коммунальные услуги для населения повышаться не будут. Тарифная политика в ДНР направлена на защиту интересов граждан. Руководство Республики учитывает сложности экономической обстановки и поэтому удерживает цены для населения на прежнем уровне», — заявил министр.
При этом руководитель Минстроя отметил важность своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг жителями Республики, поскольку это основной источник финансирования предприятий сферы ЖКХ и недополучение средств поставщиками коммунальных услуг может сказаться на качестве обслуживания.
«Мы очень благодарны тем жителям нашей Республики, кто, несмотря на сложное экономическое положение, вызванное войной и падением уровня жизни, добросовестно относится к оплате коммунальных услуг», — отметил он.
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К чему приведут обыски у священников на Украине
Обыски в Киево-Печерской лавре и в храмах и домах священников в Житомирской области Украины являются звеньями одной цепи; давление власти на представителей канонической Церкви с целью принуждения их к участию в создании «автокефальной церкви» будет только нарастать, но оно будет иметь обратный эффект, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
На Житомирщине начались массовые обыски в кафедральных соборах, епархиальном управлении, храмах и домах священников, сообщила в понедельник УПЦ. До этого, 30 ноября, Служба безопасности Украины провела по месту жительства настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла обыски. Митрополит заявил, что власти пытаются оказать на него политическое давление.
«Это вполне в стиле нынешней украинской власти: максимально обострять обстановку, в том числе и гонениями на духовных лидеров, причем крупнейшей религиозной организации страны. Вся их политика направлена на эскалацию, и только благодаря этому они и выживают.
Так что будут и новые обыски, и новые уголовные дела, и отъем имущества, причем в самое ближайшее время», — заявил РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед Роман Силантьев, комментируя последние действия силовиков и властей в отношении УПЦ.
По его словам, инициаторы подобных акций дают «прямой намек тем людям, которые не намерены участвовать в так называемом объединительном соборе, что с ними будет, если они не подчинятся (президенту Украины Петру) Порошенко».
«Это совершенно простые и эффективные технологии давления, но, мне кажется, это будет иметь обратный эффект», — добавил собеседник агентства.
В новых условиях, считает Силантьев, те из клириков и простых верующих, которые, может быть, колебались и которых можно было «соблазнить какими-то мягкими методами», видя такое силовое воздействие и «прямое выламывание рук», наоборот, проявят упорство и сохранят верность канонической Церкви. Председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев также считает, что обыски у священнослужителей УПЦ являются «средством их запугать, переманить», однако эффект от этих мер будет «совершенно обратным».
«Вначале хотели заманить (в „единую церковь“ — прим.ред.) медом, но ничего не произошло, народ Божий не соблазнился… Конечно, это репрессии. О них долго говорили, их ожидали, и вот они начались, канонической Украинской православной церкви объявлена война. Но Церковь существовала и будет существовать в веках, она и в нашем Отечестве подвергалась страшным гонениям, но, как мы видим, сейчас цветет и процветает.
Что уж говорить о Малороссии, ничего там у них не получится — всё это пройдет. Нужно только сохранять веру и благочестие», — сказал Лебедев.
По его мнению, военное положение на Украине введено «именно для того, чтобы можно было легче применять антицерковные репрессии, это одно из главных сейчас на повестке дня».
Ранее украинские власти, в том числе президент, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель «объединенной» церкви, его должны выбрать на «объединительном соборе» православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Эхо “Норда” в Бердянске
О последствиях захвата "Норда" для Бердянского порта.
Бердянский порт сокращает работу
Руководство предприятия заявляет о возможных сокращениях сотрудников. Ситуация в порту близка к критической.
Бердянский морской торговый порт из-за блокады Керченского пролива вынужденно перешел на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника порта Александр Трощенков, сообщает в понедельник, 3 декабря, издание Про Бердянск.
По словам Трощенкова, порт понес многомиллионные убытки. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с руководством ГП Администрация морских портов Украины.
Отмечается, что из-за ситуации, которая сложилась в Керченском проливе, порт Бердянска выполнил финансовый план только на 50%. В результате, руководство предприятия было вынуждено перевести сотрудников на четрехдневную рабочую неделю. Первое судно зашло в порт только сегодня, 3 декабря. С 25 ноября суда стояли заблокированные.
Как говорилось на пресс-конференции, на данный момент от услуг Бердянского порта полностью отказался один из главных поставщиков – компания Метинвест, а второй крупнейший клиент, Портинвест, сократил перевалку наполовину.
По словам Трощенкова, сложившаяся ситуация подталкивает руководство порта к сокращению персонала.
"Это – вынужденная мера. Сказать о количестве сокращаемых сотрудников и о том, придется ли вообще их сокращать, сейчас нельзя. Все наши планы будут диктовать цифры, и основная задача на данный момент – выйти на безубыточность и спасти предприятие", – говорит Трощенков.
https://korrespondent.net/business/companies/4039500-berdianskyi-port-sokraschaet-rabotu – цинк
PS. Само собой, украинские СМИ стыдливо не упоминают, что проблемы у Бердянска и Мариуполя начались после захвата "Норда", когда Россия после периода увещеваний, включила жесткие ответные меры.
По сути, многомиллионные убытки портам Бердянска и Мариуполя нанес Порошенко и Ко, которые занимаясь провокациями в Азовском море, где никто до "Норда" не мешал плавать украинским кораблям, фактически нанесли сильнейших экономический удар по Украине. Реальная экономика приносится в жертву пиар-интересам Порошенко.
Ситуация с движением через Керченский пролив на 03.12
PS2. Стоит также отметить, что анонсированная еще на этот год "военно-морская база в Бердянске" появится неизвестно когда, так как на нее нет денег, что признается официально.
PS3. По заявлянием украинских СМИ из порта Керчи пропали трофейные украинские катера "Бердянск" и "Никополь". Официальных комментариев от погранслужбы ФСБ пока не поступало. Шутники в сети уже вовсю хохмят на тему скорого усиления военно-морского флота ДНР катерами "Гиви" и "Моторола".
Не самый плохой вариант, особенно если "Норд" не отдают. Как подсказывают читатели, анонимный источник в силовых структурах Крыма сообщил, что катера просто перегнали в другое место в Керченском порту.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
ДНР: Тарифы на коммунальные услуги для населения повышаться не будут
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