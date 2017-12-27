Эксперты: в некоторых регионах РФ уровень инфляции в 3 раза превышает заявленный

Специалисты заявили, что в некоторых регионах РФ стоимость продуктов за год существенно увеличилась. По словам экспертов, этот показатель в три раза превышает уровень инфляции, заявленный властями.

В одном из исследований подчеркивается, что цены на продукты за минувший год выросли в разных регионах страны на 9,5 процента. Как уточняет РИА "Новости", больше всего цены на корзину продовольственных товаров, в которую входят мясо, рыба, хлеб, молоко, масло, крупы, сыр и прочие продукты, подскочили в Оренбургской области – на 23,4 процента, а также в Карелии – на 22,3 процента.

Кроме того, подчеркивается, что почти во всех населенных пунктах, участвовавших в исследовании, существенно взлетела стоимость бензина.