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Схема подкормки

19:00. 26 декабря 2017 Просмотров - 266 Нет комментариев Опубликовал:



Интересная схема показывающая связи крупных американских корпораций, околоправительственных "демократических фондов" и ЦРУ с различным "демократическими", "либеральными" и "левыми" медиа в США.
Схема появилась в материале Global Research https://www.globalresearch.ca/the-gatekeepers-for-empire-independent-media-failed-coverage-of-syria-2/5623813, где анализировались причины, по которым "независимые СМИ" не смогли сокрушить президента Асада.
Сама схема впервые была опубликована в докладе 2007 года http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1163/156916307X188979 о связях корпораций и правительства с формально "независимыми СМИ" и "левыми организациями", и о том, что "независимый протест в мире" формируется США. Разумеется, за 10 лет эта базовая схема получила более широкое практическое развитие, что особенно ярко проявилось в ходе развязанной США "Арабской весны" и начавшейся Холодной войны против России. Коррумпированный политический активизм сыграл в этом непоследнюю роль.

Из интересного.

1. До войны в Сирии, "альтернативные демократические медиа" добивались более крупных успехов, нежели стандартные государственные СМИ. Особенно ярко это проявилось в ходе агрессии против Ирака в 2003. Война в Сирии стала их первым серьезным поражением с стратегическими последствиями.
2. Данные "демократические медиа" несут прямую ответственность за пропаганду терроризма посредством рекламы "сирийских повстанцев" и связанных с "Аль-Каидой" "Белых Касок", что способствовало притоку боевиков в ряды как умеренных, так и радикальных террористов.
3. Но вместе с тем, в этой схеме есть польза – основные обвинения в поддержке терроризма идут в адрес этих СМИ, а те кто дергают за ниточки, остаются как бы не причем, поэтому несмотря на сирийскую неудачу, отказываться от нее не собираются и значит "свободную демократическую прессу" мы еще не раз увидим там, где начнет проливаться кровь.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: корпоратократия, подрывная деятельность, СМИ, США, тайные операции, цру
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