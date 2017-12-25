Римская империя – начало. Происхождение римлян.

Даже тот, кто плохо знает историю, слышал о Римской империи. Римляне – могущественный народ, который смог завоевать все Средиземноморье. Такого не было до них и после них по сей день. Но откуда они взялись? Историки до сих пор не могут найти ответ на этот вопрос. Существует несколько официальных теорий.

Переселение на Апеннинский полуостров

Самая правдоподобная теория, которую придерживается большинство историков - миграционная. Она говорит о смешении народов, пришедших на Апеннинский полуостров с других земель.

Италики. Во II веке до н. э. за счет своей силы прогнали коренное население. Умбро-сабельские и латино–сикульские племена произошли именно от них.

Этруски. До сих пор неизвестно откуда они появились. Многие считают, что этот народ пришел из Малой Азии и смешался с народом из Альп. Другое мнение - они жили на территории Греции. Были изгнаны оттуда эллинами.

Иллирийцы. Делились на венетов и япиг. Являлись родственными балканским народам.

Греки. Тоже жили на территории Италии. Занимали южную часть.

Из всего этого можно сделать вывод, что римляне произошли из смешения различных народов.

Боги иногда меняют планы людей

Эту историю рассказывают в школах. Она о том, как Рим появился благодаря богу войны - Марсу.

Все началось с убийства царя Лации Нумитора своим братом Амулием, который в свою очередь сразу же обеспечил безопасность своей власти. Сын бывшего царя исчез, а дочери Рее Сильвии пришлось стать жрицей богини Весты. Это обязывало ее к долголетнему обету безбрачия.

Однако, у Реи появились 2 сына - Ромул и Рем. Их отцом являлся бог Марс. Когда об этом узнал Амулий, младенцы были брошены в реку Тибр. Но корзину, в которой они находились, принесло к берегу. Мальчики были вскормлены волчицей, а после найдены пастухом Фаустулом.

Питер Пауль Рубенс «Ромул, Рем и волчица», 1616 г., Рим

Повзрослев, братья вернулись в свой родной город. Там они узнали тайну своего рождения. Узнав правду о себе, Ромул и Рем убили Амулия и восстановили власть деда. А затем отправились на поиски нового места для поселения.

У братьев возникла ссора о выборе места. В результате Ромул убил Рема. После чего он основал на Палатинском холме город и назвал его своим именем – Рим (лат. Roma). Перед основателем возникла новая задача – увеличение населения города. Для решения Ромул предоставил людям такие права, как и у коренных жителей.

Но на этом проблемы с населением не закончились. Вскоре выяснилось, что в поселении не хватает женщин. И Ромул пошел на уловку. Он устроил большой праздник и пригласил соседей. В разгар веселья горожане напали на мужчин и захватили женщин. Такой поступок вызвал злость соседей, и Рим подвергся атаке. Но за римлян заступились сабитянки. Они вынесли младенцев и стали умолять своих братьев и отцов отступить.

Таким образом, Ромул воцарился над объединенными народами.

Роль троянцев

Согласно этой теории троянцы тоже внесли свой вклад в создание Римской империи. Эта теория основывается не только на легендах, но и на литературе, из которой можно отследить предысторию образования Рима.

Троянец Эней сумел вывести из горящей Трои своего отца и сына. Затем он руководил постройкой кораблей, на которых троянцы отправились в Италию. Эта земля была обещана Энею богами. По пути он встречает множество опасностей. Скитания Энея описаны в «Энеиде». Пройдя все испытания, герой достигает цели.

Федерико Бароччи «Бегство Энея из Трои»

Эней поселился в Лации, а его сын - Асканий построил Альба-Лонгу, в этом городе родились Ромул и Рем.

Кто такие латиняне?

Все же остается неизвестным – откуда произошел народ латинян, который встретил Энея.

Нельзя не заметить связь между именем царя и названием области и народа. Из трудов историка Дионисия Галикарнасского можно заключить, что этот народ является коренным обитателем этих земель. Свое название латиняне получили как раз от имени царя. Раньше эти народы назывались аборигенами. А пришли они из Ахеи. Отсюда можно сделать вывод, что латиняне – потомки ахейцев.

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https://zen.yandex.ru/media/history_world/velikaia-rimskaia-imperiia--nachalo-proishojdenie-rimlian-5a4092fa3dceb7f2bdd2377a?