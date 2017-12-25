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Мата Хари. Самая известная “шпионка” XX века.

20:10. 25 декабря 2017 Просмотров - 336 2 коммент. Опубликовал:

Мата Хари, рожденная с именем Маргарета Гертруда Зелле, появилась на свет в Голландии 7 августа 1876 года. Родители не пожалели средств на то, чтобы она получила достойное образование. Она ходила в школы исключительно для дворян, но после того как ее матери не стало, отец отвёз Маргарету к крестному отцу в Нидерланды. Она получала образование воспитательницы, но начальник ее учреждения начал открыто ухаживать за Матой, и ей пришлось отправиться к своему дяде в Гаагу.

 

 

 

 

 

 

В 1895 году, когда ей было всего лишь 18 лет, Маргарета познакомилась с капитаном Рудольфом Мак–Леодом 39 лет, и тут же стала его женой. До замужества девушка не была в состоянии себя обеспечивать, и возможно именно поэтому вышла замуж за богатого военного.

Семья обустроилась на острове Ява в Индонезии. На острове у них появилось двое детей: мальчик и девочка. Спустя время супруг стал много выпивать и заводил большое количество любовниц, и Маргарета, не выдержав такой жизни, ушла к офицеру – Ван Редесу.

Девушка долгое время обучалась танцевальному искусству, а в 1897 году впервые дала себе новое имя - Мата Хари. Спустя время она решила возвратиться к официальному мужу, но их жизни всё-таки пришел конец, когда в 1898 году умер их сын двух лет отроду. Пара рассталась окончательно в 1903 году. Дочь осталась расти с супругом, но в 1919 году она также умерла.

 
Маргарета с мужем

Маргарета с мужем

 

Жизнь Маргареты превратилась в кошмар. Она поехала в Париж, чтобы начать зарабатывать себе на жизнь. Она стала звездой восточного танца, ее узнала вся Европа и именно под новым именем Маты Хари. В своих танцах она практически догола обнажалась на сцене.

У нее было много богатых любовников, делавших ей дорогостоящие подарки, но она все же испытывала некоторые затруднения в финансовом плане.

После 1910 года она стала востребована и во Франции, и в Германии, и в России. Ее приглашали выступать в знаменитых театрах, но вскоре, в 1914 году, началась 1-ая Мировая война.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из Германии Мата Хари собиралась поехать в Швейцарию. Но на границе ей отказали, и ей пришлось направиться в Нидерланды. Товарищи свели ее с консулом Карлом Крамером, являвшимся руководящим информационной службой в Германии. Здесь Мату Хари приняли в разведку и дали поручение выведать в Париже план наступления войск союзников.

Она прекрасно справилась с заданием, и уже в 1916 году узнала, что ее поклонник Вадим Маслов ранен и находится в санатории Виттель, размещенным на границе фронта. Мата Хари обращается с просьбой помочь ей к французскому правительству, которое готово было помочь при определенных условиях – Франции нужна была информация о немцах и их передвижениях. Так Мата Хари превратилась в двойного шпиона.

 

 

 

 

 

 

Более года девушка работала на два государства одновременно, и этот риск неминуемо вел ее к гибели. В 1917 году немцы решили рассекретить агента. Тут же ее схватили французские власти и заключили под стражу. Несколько месяцев велись рьяные допросы Маты Хари, но она отрицала принадлежность к немецкому шпионажу, утверждая, что действовала только в интересах французов. 25 июля 1917 года ей все-таки был вынесен смертный приговор и назначена дата казни, а 15 октября этого же года ее расстреляли.

После казни ее тело не понадобилось никому из ее родственников, и его передали в анатомический театр. Там ее голову забальзамировали и выставили в музей. Но в 2000 году голова исчезла. До сих пор часть тела Маты Хари не найдена.

 
Расстрел Маты Хари. Фильма-реконструкция 1920 г.

Расстрел Маты Хари. Фильма-реконструкция 1920 г.

 

Кем все-таки была Мата Хари? Великой танцовщицей, неуловимой шпионкой или яркой женщиной и любовницей многих величественных людей?

Этот вопрос до сих пор интересует и историков, и ученых, и журналистов. Мата Хари – одна из знаменитейших женщин 20 века.

 

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https://zen.yandex.ru/media/history_world/mata-hari-samaia-izvestnaia-shpionka-xx-veka-5a37bdcd1410c38cb05aac8b?

Метки: Мата Хари, разведка, тайны 20 века, шпионаж
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2 коммент.»

  • 5231 2796
    Omnia 25 декабря 2017 в 23:12 Ссылка Пометить
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    Кем была Мата Хари? Бедолага, которой все попользовались и пристрелили.

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  • 19329 9189
    Степаныч 25 декабря 2017 в 23:25 Ссылка Пометить
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    Вот так,их Мату Хари расстреляли в “цивилизованной” хранции за шпионаж,а нашу кшесинскую за шпионаж не только не расстреляли,но и даже сняли романтическую фильму,и кто после этого варвары,или барбары как выражается недалекий гундяй.)))

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