Конгресс интеллигенции против директора ФСБ
19:50. 25 декабря 2017 Просмотров - 316 5 коммент. Опубликовал: brahman
Рутинное выступление директора ФСБ в прессе по случаю 100-летия ВЧК, привело к забавному бурлению отечественной пятой колонны.
В своем выступлении Бортников затронул тему репрессий и ответственности органов.
Сотрудников ФСБ и сегодня часто называют чекистами. Вас не смущают такие параллели с ВЧК, которая создавалась как "карающий меч революции"?
Александр Бортников: Совершенно не смущают. Слово "чекист" давно стало фигурой речи. Оно глубоко укоренилось не только в нашем профессиональном сленге, но и в принципе широко применяется в журналистской среде, в обществе в целом. Ну, и надо понимать, что деятельность нынешних органов безопасности не имеет ничего общего с "чрезвычайщиной" первых лет советской власти. Напомню, что Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете Народных Комиссаров во главе с Ф. Дзержинским создавалась как временный орган с особыми полномочиями в условиях критического положения в стране, начала Гражданской войны и иностранной интервенции, паралича экономики, разгула бандитизма и терроризма, роста числа диверсий, усиления сепаратизма. Как Вы понимаете, чрезвычайность ситуации диктовала необходимость принятия чрезвычайных мер. На ВЧК были возложены задачи разведки, контрразведки, розыска, следствия и суда с правом применения смертной казни, позднее – защиты госграницы, охраны объектов правительства и первых лиц государства.
Чекисты успешно выявляли и пресекали подрывную деятельность иностранных спецслужб, террористических, бандитских и белоэмигрантских организаций, а также участвовали в обеспечении продовольственной безопасности.
Одновременно велась борьба с пережитком Гражданской войны – "красным бандитизмом" – произволом левацки настроенного партактива и сотрудников силовых структур, которые под прикрытием "революционной целесообразности" чинили неправомерные расправы, аресты и реквизиции. Принятыми жесткими мерами к 1923 году в целом удалось пресечь это преступное явление.
Единая система органов безопасности во многом способствовала сохранению управляемости страной в условиях военного времени. В 1922 году ВЧК, выполнив свою миссию, была преобразована в Государственное политическое управление при НКВД РСФСР, а в 1923-м – в связи с созданием СССР – в Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) на правах общесоюзного наркомата. Перед ними стояли уже другие задачи – обеспечение безопасности и мирного развития молодого советского государства. Однако на десятилетия вперед за сотрудниками органов прочно закрепилось название чекисты. Иными словами, история, опыт и традиции, которые отражаются в этом наименовании, не ограничиваются только периодом существования ВЧК или, как Вы сказали, "карающего меча революции". Она гораздо шире. И открещиваться от слова "чекист" – это все равно что предавать забвению поколения наших предшественников.
Тогда же, в 1920-е годы, органы госбезопасности приобрели первый опыт контрразведки и даже смогли переиграть опытных западных шпионов?
Александр Бортников: Работа разворачивалась без необходимой профессиональной подготовки, опыт нарабатывался "с нуля". Первым значительным успехом советской контрразведки стало раскрытие в сентябре 1918 года "Заговора послов" стран Антанты под руководством главы дипмиссии Великобритании Р. Локкарта – дипломаты пытались организовать вооруженный мятеж в Москве и поддержать высадку английских интервентов в Архангельске. В 1919 году чекисты разоблачили британскую резидентуру в Петрограде и Москве во главе с офицером МИ-6, известным как "человек с сотней лиц", П. Дюксом. О значимости этой шпионской сети для Лондона свидетельствовал такой факт. Английское правительство включило требование денежной компенсации за арест и расстрел ряда участников "группы Дюкса" в "ультиматум Керзона" 1923 года, который резко обострил двусторонние отношения с СССР и даже поставил страны на грань войны.
В середине 1920-х годов в результате длившихся несколько лет операций "Синдикат-2" и "Трест" чекисты пресекли подрывную деятельность широкого контрреволюционно-террористического подполья, завязанного на эмигрантские круги и иноспецслужбы. Одновременно была вскрыта и уничтожена вновь созданная британская агентурная сеть.
Согласитесь, для молодой спецслужбы это были выдающиеся результаты.
Но все-таки для многих органы ВЧК – ОГПУ – НКВД до сих пор ассоциируются прежде всего с репрессиями 1930-х годов. Неужели сами чекисты не понимали, в чем они участвовали?
Александр Бортников: Вновь обратимся к реалиям тех лет. Версальский мир расценивался странами-победительницами лишь как временная передышка. Планы нападения на СССР разрабатывались ими еще с 20-х годов. Угроза надвигающейся войны требовала от советского государства концентрации всех ресурсов и предельного напряжения сил, скорейшего проведения индустриализации и коллективизации. Но общество еще не оправилось после Гражданской войны и разрухи. Мобилизация проходила очень болезненно. Жесткие методы государства породили неприятие у части советского общества. Даже внутри ОГПУ возник конфликт между председателем Г. Ягодой и его замом С. Мессингом, выступившим в 1931 году вместе с группой единомышленников против массовых арестов. В органах начались "чистки", которые еще больше усилились после убийства С. Кирова в декабре 1934 года. При малейших подозрениях в "неблагонадежности" квалифицированные сотрудники переводились на периферию, увольнялись или арестовывались. Их место занимали люди без опыта оперативной и следственной работы, но готовые ради карьеры на исполнение любых указаний. С этим отчасти и связаны "перегибы" в работе ОГПУ – НКВД на местах. Всего в 1933 – 1939 годах репрессиям подверглись 22 618 чекистов, в том числе первые советские контрразведчики А. Артузов, К. Звонарев и другие. Только в период так называемой ежовщины трижды произошло обновление руксостава контрразведывательного отдела Главного управления госбезопасности (ГУГБ) НКВД. В марте 1938 года ГУГБ было и вовсе ликвидировано.
Безусловно, среди чекистов, которые, повторюсь, являлись плоть от плоти сложившегося в то время общества, были самые разные люди. Это и, к сожалению, приспособленцы, державшиеся принципа "цель оправдывает средства", но в то же время и те, кем двигали бескорыстные идейные мотивы. Последние, даже сами попав под репрессии, в большинстве своем не утратили веры в партию и лично И. Сталина. При Л. Берии часть из них была возвращена в органы безопасности.
Так была ли реальная доказательственная база у этих "чисток"?
Александр Бортников: Хотя у многих данный период ассоциируется с массовой фабрикацией обвинений, архивные материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел, в том числе легших в основу известных открытых процессов. Планы сторонников Л. Троцкого по смещению или даже ликвидации И. Сталина и его соратников в руководстве ВКП(б) – отнюдь не выдумка, так же как и связи заговорщиков с иноспецслужбами. Кроме того, большое количество фигурантов тех дел – это представители партноменклатуры и руководства правоохранительных органов, погрязшие в коррупции, чинившие произвол и самосуд.
Вместе с тем я не хочу никого обелять. Конкретные исполнители преступных деяний среди чекистов поименно известны, большая часть из них понесла заслуженное наказание после смещения и расстрела Ежова. Над ними также состоялся суд истории: в периоды массовой реабилитации 1950-х и конца 1980-х годов приговоры по их делам были признаны окончательными и не подлежащими пересмотру. Массовые политические репрессии закончились после принятия постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР "Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия" от 17 ноября 1938 года. Назначенный на пост наркома внутренних дел Л. Берия восстановил ГУГБ НКВД и провел кадровые "чистки", изгнав карьеристов предыдущих призывов. Повысились требования к качеству следственной работы, что способствовало кратному сокращению приговоров к высшей мере наказания.
Различные источники называют разные цифры репрессированных. У ФСБ есть точные данные?
Александр Бортников: Еще в конце 1980-х годов была рассекречена справка МВД СССР от 1954 года о количестве осужденных за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж, в 1921 – 1953 гг. – 4 060 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорены 642 980, к ссылке и высылке – 765 180. Об этом говорят архивные материалы. Все другие цифры являются дискуссионными.
https://www.rg.ru/2017/12/19/aleksandr-bortnikov-fsb-rossii-svobodna-ot-politicheskogo-vliianiia.html – цинк
Сказал ли Бортников нечто новое и сенсационное? Совсем нет. Эта позиция уже давно не нова.
Глупо говорить, что всех осуждали за дело. Глупо говорить, что всех осуждали без вины. Сложность проблемы репрессий заключается в том, что там виновные перемешаны с невиновными в неизвестной пропорции. Поэтому с одной стороны есть деятельность органов по защите государства, а с другой стороны есть злоупотребления и преступления. И то и другое отрицать бессмысленно, так как фактов на эту тему море. Существование заговоров с целью убийства Сталина и свержения советской власти давно не секрет, а преступления органов НКВД признавались еще при Сталине, когда был репрессирован руководящий состав НКВД ответственный за перегибы, а по Бериевской амнистии были освобождены многие невинноосужденные.
От восхваления репрессий, через умолчание о них, к их очернению. Такой путь проделало общественное сознание. Сейчас, когда открыты архивы ГУЛАГа, когда можно найти личные дела репрессированных, когда опубликована масса документов по репрессиям, уже вполне возможно составить объективное представление о репрессиях как о сложном и неоднозначном процессе, где речь идет как о виновных, так и о невиновных. Именно это Бортников и пытался втолковать журналисту, фактически повторяя аргументацию тех историков, которые еще в "нулевые" вскрывали ложь и подтасовки связанные с мифами о "миллионах невинно расстрелянных".
Поэтому, когда основной чернушный миф об органах фактически разгромлен, нет ничего удивительно в том, что глава ФСБ не видит ничего плохого в том, чтобы вести свое преемство от ВЧК и называть современных гэбэшников "чекистами".
На это и последовала истерика "Конгресса Интеллигенции", который коченеющими пальцами исторических мертвецов пытается цепляться за чернушную трактовку советской истории и репрессий, которые Бортников просто предложил оценить во всей полноте, без клишированных мифов. Там нет какой-то идеализации советской власти или рекламы Сталина, Бортников скорее выглядит как прагматик, который походя избавляется от исторических мифов, которые ныне используюются в том числе и для актуальной подрывной деятельности. Этого ему действительно не простили, настрочив публичный донос в традициях 1937 года.
Мы требуем немедленной отставки директора ФСБ России генерала армии А.В. Бортникова
Мы требуем немедленной отставки директора ФСБ России генерала армии А.В. Бортникова, поскольку считаем его публичную идеологическую и политическую позицию несовместимой с занимаемой должностью.
Руководитель федерального ведомства, тем более, ведомства правоохранительного характера и имеющего своей задачей защиту конституционного строя не имеет права оправдывать прямо или косвенно то, что признано в нашей стране тяжкими преступлениями и, более того, ревизовать нормативные правовые акты высшего уровня.
В своём программном интервью «Российской газете» 19.12.2017, связанном со столетием создания большевистского органа политической полиции — ВЧК 20.12.1917, генерал армии Бортников сделал ряд возмутительных утверждений, дискредитирующих правовые основы нашей страны.
Он фактически оправдал геноцид по социальным (раскулаченные, священники, представители дворян и интеллигенции) и национальным (депортированные народы) признакам и иные преступления против человечности, в которые вылился массовый террор советских карательных органов. Он сознательно многократно приуменьшил масштаб террора 20-50 годов, сведя его к эксцессам 1937-38 годов.
Всё это происходило при непосредственном участии органов ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ, столетие которых было торжественно отмечено 20 декабря в виде профессионального праздника.
Бортников «забыл» про участие репрессивных органов в организации политических преследований, жертвы которых были реабилитированы законами СССР и Российской Федерации.
Бортников проигнорировал то, что несколькими законами Российской Федерации, в том числе, постановлением Конституционного судаот 30 ноября 1992 года, репрессии,совершенные чекистами всех изводов, российским законодательством признаны массовыми и непростительными преступлениями.
Указом от 21 декабря 1993 года первый президент России Борис Ельцин констатировал невозможность демократического реформирования ведомства: «Система органов ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ-МБ оказалась нереформируемой. <…> Система политического сыска законсервирована и легко может быть воссоздана».
Публикация Бортникова указывает на то, что сейчас это воссоздание и происходит.
А действующий президент В.В. Путин на открытии мемориала «Стена скорби» заявил:
«Политические репрессии стали трагедией для всего нашего народа, для всего общества, жестоким ударом по нашему народу, его корням, культуре, самосознанию. Последствия мы ощущаем до сих пор.
Наш долг – не допустить забвения. Сама память, чёткость и однозначность позиции, оценок в отношении этих мрачных событий служат мощным предостережением от их повторения».
Публикация Бортникова фактически, прямо противоречит этой позиции.
Мы считаем, что сохранение традиции отмечать очередную годовщину органов безопасности России, ведя отсчёт от любой даты, связанной с существованием советских спецслужб, является подрывом конституционного строя РФ.
В начале 1990-х годов российское государство сделало решительные шаги для искоренения своей тоталитарной природы и приняло демократическую в своей основе конституцию. В ней и в законодательстве РФ определены правовые рамки для спецслужб, защищающие общество от возобновления политических репрессий.
Мы считаем недопустимым сохранение праздника годовщины органов безопасности РФ в нынешнем виде.
Мы считаем невозможным нахождение на посту Директора ФСБ человека, оправдывающего массовые политические, идеологические и социальные репрессии, и требуем его немедленного увольнения!
Людмила Алексеева, правозащитник;
Борис Альтшулер, физик-правозащитник;
Григорий Амнуэль, историк, журналист, режиссер;
Михаил Аркадьев, дирижер, пианист, доктор искусствоведения, заслуженный артист РФ;
Лия Ахеджакова, народная артистка России;
Гарри Бардин, режиссер-мультипликатор;
Владимир Барон, доктор биологических наук, ведущий сотрудник ИПЭЭ им. А.Н.Северцова РАН;
Юрий Богомолов, киновед, кинокритик;
Татьяна Боннер-Янкелевич, редактор, переводчик;
Георгий Бородянский, журналист;
Валерий Борщев, правозащитник;
Анатолий Вершик, математик;
Алина Витухновская, писатель, политик;
Борис Вишневский, публицист, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга;
Елена Волкова, культуролог;
Светлана Ганнушкина, правозащитник
Валентин Гефтер, правозащитник;
Ирина Глушкова, д.и.н., востоковед;
Татьяна Гнедовская, доктор искусствоведения
Леонид Гозман, политик, публицист;
Лев Гудков, социолог;
Павел Гутионтов, секретарь Союза журналистов России;
Олег Дорман, кинематографист;
Андрей Збарский, редактор;
Евгений Ихлов, правозащитник, публицист;
Андрей Макаревич, поэт, музыкант;
Лариса Миллер, поэт;
Владимир Мирзоев, режиссер;
Александр Нежный, писатель;
Сергей Неклюдов, профессор университета;
Александр Оболонский, д.ю.н., профессор политики и права;
Николай Подосокорский, публицист;
Римма Поляк, журналист, гл. редактор вестника CIVITAS;
Лев Пономарёв, правозащитник;
Ирина Прохорова, издатель, общественный деятель;
Борис Соколов, историк, писатель;
Никита Соколов, историк;
Наталия Соколовская, писатель;
Лев Тимофеев, писатель;
Людмила Улицкая, писатель;
Олег Хлебников, поэт, публицист;
Игорь Чубайс, общественный деятель;
Виктор Шейнис, профессор, историк, политолог;
Лев Шлосберг, депутат Псковского областного Собрания (фракция "Яблоко")
https://nowarcongress.com/petitions/1089/ – цинк
Список настолько чудесный в своем наполнении, что прекрасно говорит сам за себя. Фактически перепись пятой колонны.
Это уже не первый такой демарш от этой правозащитной шайки. В 2015 году "Конгресс интеллигенции" пытался устроить суд над сталинизмом https://www.svoboda.org/a/27399917.html. Не далее как в прошлом году "Конгресс иинтеллегинции" выступал в защиту боевиков, требуя немедленно прекратить штурм Алеппо http://colonelcassad.livejournal.com/3008562.html
Кроме того, "Конгресс интеллигенции" приравнял любые попытки внедрить элементы государственной идеологии в России к государственному перевороту https://colonelcassad.livejournal.com/3076685.html Вполне очевидно, что данная группа лиц работает уж точно не в интересах России, пытаясь с позиций радикального маргинального меньшинства навязать стране свои сектантские воззрения.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Это удивительные люди. Они думают, что именно они всегда будут с наганами и в кожанках. Судьба ежовых их ничему не учит
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Это удивительные люди. Они думают, что будут вечно гадить безнаказанно!
Людмила Алексеева, правозащитник;
Борис Альтшулер, физик-правозащитник;
Григорий Амнуэль, историк, журналист, режиссер;
Михаил Аркадьев, дирижер, пианист, доктор искусствоведения, заслуженный артист РФ;
Лия Ахеджакова, народная артистка России;
Гарри Бардин, режиссер-мультипликатор;
Владимир Барон, доктор биологических наук, ведущий сотрудник ИПЭЭ им. А.Н.Северцова РАН;
Юрий Богомолов, киновед, кинокритик;
Татьяна Боннер-Янкелевич, редактор, переводчик;
Георгий Бородянский, журналист;
Валерий Борщев, правозащитник;
Анатолий Вершик, математик;
Алина Витухновская, писатель, политик;
Борис Вишневский, публицист, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга;
Елена Волкова, культуролог;
Светлана Ганнушкина, правозащитник
Валентин Гефтер, правозащитник;
Ирина Глушкова, д.и.н., востоковед;
Татьяна Гнедовская, доктор искусствоведения
Леонид Гозман, политик, публицист;
Лев Гудков, социолог;
Павел Гутионтов, секретарь Союза журналистов России;
Олег Дорман, кинематографист;
Андрей Збарский, редактор;
Евгений Ихлов, правозащитник, публицист;
Андрей Макаревич, поэт, музыкант;
Лариса Миллер, поэт;
Владимир Мирзоев, режиссер;
Александр Нежный, писатель;
Сергей Неклюдов, профессор университета;
Александр Оболонский, д.ю.н., профессор политики и права;
Николай Подосокорский, публицист;
Римма Поляк, журналист, гл. редактор вестника CIVITAS;
Лев Пономарёв, правозащитник;
Ирина Прохорова, издатель, общественный деятель;
Борис Соколов, историк, писатель;
Никита Соколов, историк;
Наталия Соколовская, писатель;
Лев Тимофеев, писатель;
Людмила Улицкая, писатель;
Олег Хлебников, поэт, публицист;
Игорь Чубайс, общественный деятель;
Виктор Шейнис, профессор, историк, политолог;
Лев Шлосберг, депутат Псковского областного Собрания (фракция “Яблоко”)
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О какой список замечательный!
Вот их-то, как наиболее ярых анти-русситов, первых и необходимо репрессировать
Во главе со старой ведьмой
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мечты уже 30 лет как… Кто этим будет заниматься?
андропов уже СССР уничтожил, а эти всё не умолкают…
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Плохо дело, если они такие смелые.