Архитектурное чудо белуджистанского Сфинкса

Скрытый в заброшенном скалистом ландшафте береговой линии Макрана на юге Белуджистана, Пакистан, является архитектурной жемчужиной, который как-будто специально остается незамеченным и неизведанным, на протяжении веков.

О «Белуджистанском Сфинксе», как его называют в народе, заговорили только после того, как в 2004 году открылось прибрежное шоссе Макрана, связывающее Карачи с портовым городом Гвадар на побережье Макрана < ![CDATA[ ]]> 1< ![CDATA[]]> . Четырехчасовой 240-километровый переезд через извилистые горные перевалы и засушливые долины из Карачи, переносит путешественников в национальный парк Хингол, где находится Белуджистанский Сфинкс.

Он находится в четырех часах езды от Карачи до национального парка Хингол, вдоль прибрежной магистрали Макрана. Белуджистанский сфинкс расположен внутри национального парка Хингол.



Прибрежное Шоссе Макрана.

Белуджистанский Сфинкс

Белуджистанский сфинкс постоянно описывается журналистами как естественное образование, хотя археологическое обследование, почему-то не проводилось на этом участке.< ![CDATA[ ]]> 2< ![CDATA[]]> Если мы исследуем особенности структуры, а также ее окружающий комплекс, то очень трудно принять часто повторяющееся мнение о том, что она была сформирована под действием природных сил. Скорее, это выглядит как гигантский, вырезанный, архитектурный комплекс.

Даже беглый взгляд на впечатляющую скульптуру показывает, что Сфинкс имеет четко выраженную линию скул и четко различимые черты лица, такие как глаза, нос и рот, которые расположены в идеальной пропорции друг другу.



Белуджистанский Сфинкс в Национальном парке Хингол, ©Bilal Mirza CC BY 2.0.



Лицо Великого Сфинкса Гизы, © Hamerani CC BY-SA 4.0. Поразительное сходство видно между его лицом и лицом Белуджистанского Сфинкса.

Сфинкс, похоже, украшен головным убором, который очень похож на головной убор египетских фараонов, Немес (немеш). Головной убор Немес представлял собой сделанный из ткани убор, обычно полосатый, сплетённый в узел сзади и с двумя длинными боковыми фалдами, вырезанными полукругом и спускающимися на плечи. Этот головной убор можно увидеть и на Белуджистанском Сфинксе.

Также можно легко разобрать контуры лежащих передних лап Сфинкса. Трудно понять, как природа могла вырезать статую, похожую на известного мифического животного с такой удивительной точностью.



Белуджистанский Сфинкс во многом напоминает египетских сфинксов.

Храм Сфинкса

В непосредственной близости от Белуджистанского Сфинкса находится еще одна важная структура. Издалека это выглядит как индуистский храм (например, в Южной Индии), с Мандапа и Виман. Верхняя часть Вимана, кажется, отсутствует. Сфинкс лежит перед храмом, выступая в качестве защитника священного места.



Белуджистанский Сфинкс возлежит перед храмом как стражник

В древней, сакральной архитектуре, сфинкс выполнял защитную функцию и обычно помещался в паре по обе стороны от входа в храмы, гробницы и священные памятники. В Древнем Египте сфинкс имел тело льва, но его голова могла быть человека, барана или сокола.< ![CDATA[ ]]> 3< ![CDATA[]]> Великий Сфинкс в Гизе, например, выступает в качестве хранителя Пирамидного комплекса.

В Греции, у сфинкса была голова женщины, крылья орла, тело львицы и, по мнению некоторых, хвост змея.< ![CDATA[ ]]> 4< ![CDATA[]]> Колоссальная статуя Сфинкса на острове Наксос выступала в качестве защитника священного места.

В индийском искусстве и скульптуре, сфинкс известен как пуруша-мрига («человек-зверь» на санскрите), и его основная позиция находилась возле входа в храм, выступая в качестве хранителя святилища.< ![CDATA[ ]]> 5< ![CDATA[]]> Однако, сфинксы также могли находиться и во всех помещениях храма, включая входные ворота (гопурам), залы (мандапа) и возле центральной святыни (гарба-гриха). Раджа Декшитхар определил 3 основные формы индийского сфинкса:

Приседающий сфинкс с человеческим лицом, но с определенными характеристиками льва, такими как грива и удлиненные уши;

Шагающий или прыгающий сфинкс с полностью человеческим лицом;

Наполовину вертикальный или полностью вертикальный сфинкс, иногда с усами и длинными бородами, часто в акте поклонения Шива-линге. < ![CDATA[ ]]> 6 < ![CDATA[]]>

Сфинксы также представлены в буддийской архитектуре Юго-Восточной Азии. В Мьянме их называют Манусиха (от санскритского ману-симы, что означает «человек-лев»). Они изображены как сидящие кошки у ног Будды. Они носят сужающуюся корону и декоративные ушные накладки, и имеют птичьи крылья, прикрепленные к их передним конечностям.< ![CDATA[ ]]> 7< ![CDATA[]]>

Итак, в древнем мире сфинкс выступал в качестве защитника священных мест. Возможно не случайно, Белуджистанский Сфинкс также, похоже, охраняет храмоподобную структуру, прилегающую к нему. Это говорит о том, что весь комплекс был заложен в соответствии с принципами сакральной архитектуры.

Более пристальный взгляд на Храм Белуджистанского Сфинкса показывает четкие свидетельства наличия столбов, вырезанных в стене. Вход в храм виден за большим скоплением отложений. Возвышенная скульптурная структура слева от входа может быть вспомогательным храмом. В целом, не может быть никаких сомнений в том, что это массивный, искусственный, вырезанный в скале памятник глубокой древности.

Храм Белуджистанского Сфинкса показывает явные признаки того, что это был искусственный, вырезанный в скале древний храм.

Интересно, что на фасаде этого Храма, прямо над входом, с обеих сторон, вырезаны две монументальные скульптуры.

Они сильно размыты, что затрудняет их идентификацию; но похоже, что фигурой слева может быть Картикея (Сканда / Муруган), держащая копье (Вэл); а фигура справа, шагающий Ганеша. Кстати, и Картикея, и Ганеша – сыновья Шивы, а это значит, что храмовый комплекс мог быть посвящен Шиве.

Хотя идентификация на этой стадии является затруднительной, присутствие скульптурных фигур на фасаде придает больший вес тому, чтобы считать это искусственной структурой.



Фасадная резьба на Храме Белуджистанского Сфинкса могла состоять из двух фигур, Картикеи и Ганеши.

Структура Храма предполагает, что на самом деле это может быть Гопурам, т. е. Входная башня Храма. Как и храм Сфинкса, Гопурам, как правило, с плоской вершиной. Гопурам имеет ряд декоративных каласам (каменных или металлических горшков), расположенных сверху. При тщательном изучении плоской вершины Храма Сфинкса, можно увидеть ряд «шипов» сверху, что может быть рядом каласам, покрытых осадочными или термитными насыпями.

Гопурам прилегает к границе стены храма, а Храм Сфинкса, кажется, прилегает к внешней границе. Гопурам также имеет гигантские скульптурные фигуры dvarapalas, т. е. Хранителей дверей; и, как мы уже отмечали, у Храма Сфинкса есть две монументальные фигуры, вырезанные на его фасаде, прямо над входом, которые служат как dvarapalas.



Храм Белуджистанского Сфинкса мог быть Гопурам, то есть входной башней Храма.

Возвышенная структура слева от храма Сфинкса может быть другим Гопурам. Это означает, что в главных направлениях, ведущих к центральному двору, в котором строится главная храмовая часть храмового комплекса (который нельзя увидеть на фотографии), могут быть четыре Гопурама. Такая архитектура храма довольно распространена в южно-индийских храмах.



Храм Arunachaleshwar в Тамил Наду, Индия, имеет четыре Гопурама т. е. входные башни, в основных направлениях. В Храмовом комплексе находится множество святынь. ©Adam Jones CC BY-SA 3.0.

Платформа Сфинкса-Храма

Поднятая платформа, на которой расположены Сфинкс и Храм, по-видимому, была тщательно вырезана с колоннами, нишами и симметричным рисунком, который простирается по всей верхней части платформы. Некоторые из ниш могут быть дверями, которые ведут в палаты и залы под храмом Сфинкса. Многие, такие египтологи, как Mark Lehner, считают, что могут быть камеры и проходы под Великим Сфинксом Гизы. Также интересно отметить, что Белуджистанский Сфинкс и Храм Сфинкса, расположены на возвышенной платформе, так же, как Великий Сфинкс и Пирамиды Египта построены на плато Гиза с видом на город Каир.

Еще одной заметной особенностью этого комплекса является ряд ступеней, ведущих на помост платформы. Ступени выглядят равномерно распределенными и имеют равномерную высоту. Весь комплекс создает впечатление грандиозного, скального, архитектурного комплекса, который был разрушен и покрыт слоями отложений, маскирующих более сложные детали скульптур.

Седиментация Комплекса

Что могло бы нанести на комплекс столько осадка? Побережье Макрана в Белуджистане является сейсмически активной зоной, которая часто производит огромные цунами, которые уничтожают целые деревни. Сообщалось, что землетрясение 28 ноября 1945 года, с его эпицентром у берегов Макрана, вызвало цунами с волнами, высотой 13 м в некоторых местах.< ![CDATA[ ]]> 8< ![CDATA[]]>

Кроме того, несколько грязевых вулканов разбросаны вдоль береговой линии Макрана, некоторые из которых расположены в национальном парке Хингол, недалеко от дельты реки Хингол.< ![CDATA[ ]]> 9< ![CDATA[]]> Интенсивная сейсмоактивность вызывает извержение вулканов с огромным количеством грязи в которой и тонет окружающий ландшафт. Иногда острова грязевых вулканов появляются у берегов Макрана, в Аравийском море, которые рассеиваются волнообразными действиями в течение года.< ![CDATA[ ]]> 10< ![CDATA[]]> Таким образом, совместное действие цунами, грязевых вулканов и термитники, могли быть причиной нарастания отложений на комплексе.



Вид грязевого вулкана Chandragup. ©Ahsan Mansoor Khan CC BY-SA 4.0.



Кратер грязевого вулкана Хангор. CC BY-SA 3.0.

Исторический Контекст

А ведь этот индийский храмовый комплекс на побережье Макрана не должен быть неожиданностью, так как Макран всегда считали арабские летописцы «границей Аль-Хинда»..< ![CDATA[ ]]> 11< ![CDATA[]]> А-Бируни писал, что «начинается побережье Аль-Хинда с Тизом, столицей Макрана, а оттуда простирается в юго-восточном направлении … ».< ![CDATA[ ]]> 12< ![CDATA[]]> Хотя суверенитет частей региона чередовался между индийскими и персидскими царями с самых ранних времен, он сохранил «индейскую идентичность».< ![CDATA[ ]]> 13< ![CDATA[]]> В течение десятилетий, предшествовавших мусульманским набегам, Макран находился под властью династии индуистских царей, у которых был свой капитал в Алоре в Синде.< ![CDATA[ ]]> 14< ![CDATA[]]>

Таким образом, по рассказам Хиуэн Цанга, побережье Макрана было – даже в 7 веке н.э. – усеяно сотнями буддийских монастырей и пещер, а также несколькими сотнями индуистских храмов, в том числе богато скульптурным храмом Господа Шивы.

Что произошло с этими пещерами, храмами и монастырями побережья Макрана? Почему они не были восстановлены? О них замалчивают как и об этом Сфинксо-Храмовом комплексе? Наверное, так.

Действительно, недалеко от Белуджистанского Сфинкса, на вершине возвышенной платформы, есть остатки того, что, как представляется, является еще одним древним индуистским храмом в комплекте с Мандапой, Шихарой (Вимана), колоннами и нишами.



Древний храм Макран, с Вимана, Мандапы, колонны и ниши.

Сколько Лет Этим Храмам?

Цивилизация долины Инда простиралась вдоль береговой линии Макрана, а ее самый западный археологический объект известен как Суткаген-Дор, недалеко от иранской границы. Некоторые храмы и скальные скульптуры региона, включая Сфинксо-Храмовый комплекс, могли быть построены тысячи лет назад во время периода Инда (около 3000 г. до н. э.) Или ранее. Возможно, что комплекс был построен поэтапно, некоторые из его структур очень древние, а другие сравнительно молодые. Однако из-за отсутствия надписей, тяжело определить возраст.



Цивилизация долины Инда включала в себя участки, расположенные вдоль побережья Макрана.

Несомненно, существует настоящая сокровищница археологических чудес, ожидающих обнаружения на побережье Макрана в Белуджистане. К сожалению, эти великолепные памятники, чье происхождение восходит к неизвестной древности, продолжают скрываться и вся информация о них замалчивается. Похоже, что предпринятая небольшая попытка рассказать о них была кем-то пресечена и журналистам была подкинута лживая версия об их «естественных образованиях». Ситуация может быть спасена только тогда, когда международное внимание будет обращено на эти структуры, а команды археологов (и также независимых энтузиастов) со всего мира посетят эти загадочные памятники для раскрытия правды, исследования и восстановления.

