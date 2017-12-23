Главная » Невероятное в мире

Их нравы: Датские зоопарки просят приносить им домашних питомцев на корм хищникам

15:54. 23 декабря 2017 Просмотров - 256 Нет комментариев Опубликовал:
Их нравы: Датские зоопарки просят приносить им домашних питомцев на корм хищникам | Русская весна

Два датских зоопарка принимают от местных жителей домашних животных, которые потом пойдут на корм хищникам. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

Речь идет о Копенгагенском и Гивскудском зоопарках. Первый приобрел дурную славу после того, как там на глазах у детей умертвили жирафа Мариуса, тушу которого впоследствии разделали и скормили львам.

Сейчас оба зоопарка с радостью принимают ненужных маленьких животных — например, морских свинок и кроликов, которыми затем питаются львы, тигры и волки.

«Хорошо, когда у животных разнообразное питание, а не всегда лошадь или корова. Плюс мех весело жевать, и внутренние органы для них очень полезны», — заявила TV2 сотрудница зоопарка Анна-Софи Эллер.

Она отметила, что на корм идут только те животные, которые были бы естественной добычей для хищников.

«Скармливать им кошек и собак было бы неэтично, потому что это для них неестественно», — пояснила Эллер.

Сотрудники зоопарков также высказываются за полную открытость и призывают родителей вместо историй о «кроличьем рае» рассказывать детям всю правду о том, что произойдет с их питомцем. В некоторых случаях у владельцев есть возможность лично наблюдать момент гибели собственных животных.

Директор Гивскудского зоопарка Ричард Остербалле подчеркнул, что они прибегают к подобной практике не для того, чтобы предлагать людям способ убить своих питомцев. «Нам просто нужны животные», — заявил он.

При этом сотрудники этого зоопарка также стараются быть открытыми в том, что они делают. «Когда люди приносят сюда своих кроликов, это для того, чтобы их убили. Мы не пытаемся скрыть это от детей», — пояснил он.

Читайте также: Скандал в Британии: принцесса вышла в свет в расистской броши (ФОТО)

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Воспоминания советского разведчика о своей работе в Дании
...хороший шведский на непонятно какой датский.По-датски говорить — два пуда соли...из характерных особенностей фонетического строя датского языка. Он представляет собой короткий... полезное из всех искусств — искусство нравиться — требует только одного — желания»....
Тысячелетняя Борьба Русов
...летописей. Тацит подробно описывает одеяния, нравы, быт, привычки и пороки «германцев... архаическую славянскую основу. Да, нравится это кому-то или не...также австрийских Габсбургов, английских Плантагенетов, датскую, испанскую и др. королевские династические...
Мультикультуризм Запада в зеркале демографии. В.Башлачов.
...: «Прогнило что-то в Датском королевстве». И причина этого «...: «Прогнило что-то в Датском королевстве». И причина этого ...: «Прогнило что-то в Датском королевстве». И причина «загнивания...за друга при самозащите. Нравится – не нравится, но антипатия Матерью ...
Деградация человека как фактор мировой политики
.../0621173541.htm]]> Возник бэби-трафик датского королевства-2013 - родственники продают родных... законов; можно смело сказать, что нравы всего народа зависят единственно от... нравов правителей его». Огюст Бартелеми, «Вступление ...
ДЕГРАДАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК ФАКТОР МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
.../0621173541.htm Возник бэби-трафик датского королевства-2013 - родственники продают родных... законов; можно смело сказать, что нравы всего народа зависят единственно от... нравов правителей его». Огюст Бартелеми, «Вступление ...
Я и люблю свою Русскую кровь и нацию!
... религия!!! Вам это не нравится? Оближитесь и прополощите свои ...17 века. Вот его описания нравов и обычаев. «… Пища ...Ruthenicum” посол короля Фридриха II датского), люди “хитрые, смышленые, упорные... свиты, сделав наблюдения над нравами московитов, их жизнью и...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>