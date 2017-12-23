Их нравы: Датские зоопарки просят приносить им домашних питомцев на корм хищникам

Два датских зоопарка принимают от местных жителей домашних животных, которые потом пойдут на корм хищникам. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

Речь идет о Копенгагенском и Гивскудском зоопарках. Первый приобрел дурную славу после того, как там на глазах у детей умертвили жирафа Мариуса, тушу которого впоследствии разделали и скормили львам.

Сейчас оба зоопарка с радостью принимают ненужных маленьких животных — например, морских свинок и кроликов, которыми затем питаются львы, тигры и волки.

«Хорошо, когда у животных разнообразное питание, а не всегда лошадь или корова. Плюс мех весело жевать, и внутренние органы для них очень полезны», — заявила TV2 сотрудница зоопарка Анна-Софи Эллер.

Она отметила, что на корм идут только те животные, которые были бы естественной добычей для хищников.

«Скармливать им кошек и собак было бы неэтично, потому что это для них неестественно», — пояснила Эллер.

Сотрудники зоопарков также высказываются за полную открытость и призывают родителей вместо историй о «кроличьем рае» рассказывать детям всю правду о том, что произойдет с их питомцем. В некоторых случаях у владельцев есть возможность лично наблюдать момент гибели собственных животных.

Директор Гивскудского зоопарка Ричард Остербалле подчеркнул, что они прибегают к подобной практике не для того, чтобы предлагать людям способ убить своих питомцев. «Нам просто нужны животные», — заявил он.

При этом сотрудники этого зоопарка также стараются быть открытыми в том, что они делают. «Когда люди приносят сюда своих кроликов, это для того, чтобы их убили. Мы не пытаемся скрыть это от детей», — пояснил он.

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