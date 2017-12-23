Госдума согласилась простить россиянам долги по налогам
11:55. 23 декабря 2017 Просмотров - 356 3 коммент. Опубликовал: brahman
Депутаты Госдумы приняли решение о списании задолженности по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам. Речь идет о сумме, которая образовалась на 1 января 2015 года с учетом неоплаченных штрафов.
Вопрос утвердил Комитет Госдумы по бюджету и налогам. Авторы поправок предлагают признать безнадежными и подлежащими списанию долги граждан по имущественным налогам, которые появились на 1 января 2015 года, а также задолженность ИП на аналогичную дату по ряду налогов. Кроме того, пенсионеров, инвалидов и ветеранов предлагается освободить от пресловутого «налога на шесть соток», пишет информагентство Nation News.
По словам замглавы Минфина Ильи Трунина, исключением станут налоги на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов за экспорт/импорт товаров, добавляет «Федеральное агентство новостей». Агентство уточняет, что поправки для законопроекта Госдума рассмотрит в среду, 20 декабря, во втором чтении.
О налоговой амнистии для россиян президент РФ Владимир Путин объявил на ежегодной пресс-конференции. Он отметил, что долги, которые возникли не по вине людей, а из-за несовершенства налоговой системы, надо списать.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Да, только вот о чем они говорят??? Налогов 420 млрд!!!!????, а населения не уплотило 42 млн., можно сказать всё трудоспособное население не платило налоги.
Было бухгалтером, ни верю :-)
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Они уже очешуели. Реальный пример. Участок рыночной ценой 1,5-1,8 млн руб. по кадастру они оценивают в 3 млн. 15 000 налога на землю. С перспективой до 45 000
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А разве 01.01.2018 г. эти долги (возникшие на 01.01.2015 г.) не ушли бы сами в разряд безнадёжных!!? У нас же вроде как срок исковой давности 3 г.!!!