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Биометрическая диверсия ! ГосДума сдает банкам личные данные граждан и саму возможность получения госуслуг

11:24. 22 декабря 2017 Просмотров - 1,274 8 коммент. Опубликовал:

Сегодня, 20 декабря, пока сотрудники органов госбезопасности празднуют свой корпоративный праздник, а активисты родительских организаций готовятся к Новому году, Государственная Дума проводит спецоперацию по сдаче населения России банкирам. В повестке дня сегодняшнего заседания 130 вопросов. Среди них– опаснейший законопроект № 157752-7, “о создании механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации”. Данный законопроект предписывает обязательную биометрическую идентификацию для всех клиентов банков-т.е., всех граждан РФ, которые попытаются оплатить налоги, услуги ЖКХ, зарегистрировать ООО и т.п. Биометрические данные россиян будут храниться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) – и, при необходимости, могут быть использованы для блокировки любой финансовой активности человека а также для перекрытия ему доступа к госуслугам 

Коварство авторов данного законопроекта заключается уже в самом названии инициативы—которая официально именуется «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Самое опасное тут: 

“5.6. Банк, соответствующий критериям, установленным абзацами вторым – четвертым пункта 5.7 настоящей статьи, обязан после проведения идентификации при личном присутствии клиента – физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, с его согласия и на безвозмездной для него основе размещать или обновлять в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведения, необходимые для регистрации в ней клиента – физического лица, и сведения, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 настоящей статьи, а также в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица (далее – единая биометрическая система), его биометрические персональные данные.
Порядок размещения и обновления указанных в настоящем пункте сведений, а также состав сведений, необходимых для регистрации клиента – физического лица в единой системе идентификации и аутентификации, и состав сведений, размещаемых в единой биометрической системе, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Надзор за соблюдением банками порядка размещения и обновления таких сведений осуществляется Центральным банком Российской Федерации в установленном им порядке” 

В переводе на человеческий язык это означает что все «клиенты банков»–т.е. все граждане РФ, кто хоть раз по любому поводу имел дело с любым банком, должен пройти процедуру сбора «биометрических персональных данных»–т.е. фотографирование и, возможно, сдачу отпечатков пальцев. Данные сведения банк передаст в специально созданную федеральную базу данных (ЕСИА) –к которой будут подключены как органы власти всех уровней так и банки. В дальнейшем (если быть точным— через 180 дней после вступления законопроекта в силу), любой орган власти, куда гражданин обратится за госуслугой, или банк сможет идентифицировать гражданина, сверившись с ЕСИА.

На первый взгляд, казалось бы, очень удобно: не надо лишний раз доказывать что ты не трамвай. Но это только на первый взгляд. На самом деле банк, после принятия законопроекта №1527752-7, без всей этой биометрии просто откажется вас обслуживать –в том числе принимать платежи за жилищно-коммунальные услуги и перечислять зарплату. Несмотря на то что в ФЗ-210 прямо прописана возможность получения госуслуг в традиционной, неэлектронной форме. Но это еще не все. В перспективе банк и орган, управляющий ЕСИА (на эту роль претендует Ростелеком), получат неограниченную власть над человеком—причем сам гражданин не сможет никак повлиять на этот процесс: с согласия гражданина планируется осуществлять только первоначальный ввод информации в систему, возможность отзыва согласия с последующим удалением личных данных в тексте не предусмотрена, нет оговорки об информированном согласии и в случаях последующего использования системы, в том числе, в целях идентификации (в банкоматах, при консультации с сотрудниками банка, при работе с мобильными банковскими приложениями). Многолетняя практика внедрения электронных технологий – в том числе, истребования подписать согласие на обработку персональных данных при получении той или иной помощи, выполнении гособязательств (медпомощи в больнице, поликлинике, устройстве ребенка в детсад, школу), – свидетельствует о его добровольно-принудительном характере. Достаточно вспомнить толкование государственных органов подпункта «в» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601, согласно которому к 2018 году не менее 70% россиян должны использовать ЕСИА.

Но это еще не все. Во время рассмотрения данного законопроекта в Думе во II чтении 15 декабря с.г. авторы законопроекта пошли на подмену смысла, распространив биометрическую идентификацию не только на банковскую сферу, но и на госуслуги, пенсионное обеспечение, различные виды страхования и др. Неслучайно недавно ряд федеральных СМИ как бы невзначай выкинули новость о скорой отмене паспортов и замене их электронной идентификацией на основе биометрии. А ранее о том же самом говорил глава Сбербанка Герман Греф, который еще год назад просто уведомил всех нас о скором отказе от пластиковых карт и переводе Сбербанка на анализ биометрии клиентов (ряд отделений уже имеют такую систему). 

В законопроекте № 157752-7 содержится и другие «закладки» для злоупотреблений. В частности, вся регламентация идентификации, включая состав размещаемых в единой биометрической системе сведений отдается на откуп правительству и уполномоченному им органу. Аналогичное положение в законопроекте «О Контингенте обучающихся», как уже сообщала «Катюша», стало одним из оснований для «вето» Президента. 

Кстати, по данным СМИ, в странах, в которых биометрическая идентификация изначально была добровольной (в частности, в Индии), она постепенно стала жизненно необходимой для получения государственных услуг и мер социальной поддержки, оплаты налогов,открытия счета в банке и т.д. 

Ну и наконец, никуда не девается возможность использования биометрических данных россиян третьими лицами, что прямо угрожает личной и национальной безопасности. В частности, об этом говорил недавно глава Роскомнадзора Александр Жаров, заявивший о необходимости запрета на сбор биометрии у детей вплоть до достижения ими совершеннолетия. Доступ к папиллярному узору пальцев, термограмме лица, образцам голоса, не говоря уже об элементах ДНК человека, открывает широкий спектр возможностей как для финансовых махинаций, так и для создания избирательного биологического оружия, чем, судя по последним новостям, ныне активно занимаются наши «партнеры» из Пентагона. 

В общем, мягко говоря, странно, что такой фундаментальный законопроект, влияющий на жизнь каждого россиянина, принимается в виде поправки к совсем иному закону, касающемуся борьбы с терроризмом. Рассматривать такие новшества без всестороннего народного обсуждения, без полноценного «нулевого чтения» – это явная диверсия в духе автора закона о шлепках Павла Крашенникова. 

Автором законопроекта № 157752-7 указан председатель Комитета по финансовому рынку ГосДумы Анатолий Аксаков и член СФ Николай Журавлев. Реальным двигателем биометрической темы является глава ЦБ Эльвира Набиуллина, недавно с радостью презентовавшая свою идею Президенту, а также упоминавшийся Герман Греф.. Учитывая что почти половина акционеров Сбербанка – нерезиденты РФ, где гарантия что Герман Оскарович не использует данные миллионов россиян в интересах тех же сил, которые определили его в международный консультативный совет банка J.P. Morgan Chase?

Сегодня Дума планирует принять законопроект №157752-7 в последнем, 3-чтении среди 130 законопроектов, намеченных на рассмотрение на этот день. Совершенно очевидно, что в таких условиях рассчитывать на какое либо серьезное обсуждение не стоит—поэтому законопроект можно считать принятым Думой. Вся надежда на то чтобы попытаться остановить его в Совете Федерации или у Президента—как мы с вами, уважаемые читатели, уже сделали с «Контингентом» в прошлом году. Юристы Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге и Координационного совета патриотических сил СПб и ЛО предлагают всем патриотам и неравнодушным людям писать телеграммы и письма спикеру СФ Валентине Матвиенко и Президенту Владимиру Путину примерно такого содержания: “ТРЕБУЕМ ОТКЛОНИТЬ антиконституционный законопроект № 157752-7 (“о биометрической идентификации”), грубо нарушающий права граждан РФ! “.

РИА Катюша

Источник: pravosudija.net

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8 коммент.»

  • 130 104
    Мефодий 22 декабря 2017 в 11:42 Ссылка Пометить
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    без меня меня женили(
    суки,по другому никак.

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  • 611 503
    макс 22 декабря 2017 в 12:21 Ссылка Пометить
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    Какие же мерзопакостные люди вот это создания Набиулина да еще черт знает сколько погани там сидит читаешь ихние решения и думаешь с какой планеты эти гады и кто крышует эту маразоту?
    И вот сейчас выборы без выбора ну как я магу голосовать за Путина если у него глава правительства злобный шут Медведев а центра банком рулит Набеулина и Путин говорит что правительство ему нарвется.
    https://playvk.com/song/Калинов+Мост/Сибирский+марш

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  • 3297 371
    krikunoleg 22 декабря 2017 в 13:05 Ссылка Пометить
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    Народ, если вы, живя в государстве (да еще и в режиме террористической угрозы, вполне реальной, надо отметить), хотите быть инкогнито, то живите в лесу – там вы ни кому не нужны.

    И еще, если вы хотите что-бы государство вами не интересовалось, живите по закону и, уверяю вас, нафиг вы ни кому не нужны…;))

    Так что не переживайте… все нормально…;))

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  • 2717 1968
    любопытный 22 декабря 2017 в 13:20 Ссылка Пометить
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    Это было намечено уже давно, т.е нас продали банку уже давно, просто сейчас это стало проявляться. Да, где было написано, что кредиты будут даваться(а может и деньги вообще) банками по обзору активности в инете.

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  • 2717 1968
    любопытный 22 декабря 2017 в 13:22 Ссылка Пометить
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    Сейчас даже базар заставляют продавать через банк, по телефону :-)

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  • 23482 8196
    Люся 22 декабря 2017 в 14:11 Ссылка Пометить
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    Проект Нового мирового порядка оглашён с момента выхода в свет первого доллара.На купюре же так и написано “НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК”.Можно только поражаться “грефам” в России с воодушевлением способствующим строительству мировой тюрьмы для себя.Поистине,когда Бог хочет наказать,то он лишает человека разума.Суть же этого порядка отражена на скрижалях штата Джорджия :
    http://plastinka-rip.ru/interesnye-sobytiya/1696-skrizhali-dzhordzhii-ili-desyat-zapovedey-antihrista.html

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    Ирбис 22 декабря 2017 в 14:29 Ссылка Пометить
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    У меня уже давно подозрение что на всех таких сайтах давно обосновались сотрудники сру, сбу и моссада. Ну типо krikunoleg и других. Оказывается передача всех данных граждан РФ иностранным банкам это борьба с терроризмом. Окуеть а мы и не знали. В РФ нет ни одного российского банка, все хозяева давно граждане стран НАТО и наших врагов.

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  • 1069 944
    strelez 22 декабря 2017 в 20:25 Ссылка Пометить
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    А ведь об этом 99%, если не больше, населения не подозревает. ЦБ вообще не наш банк.

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