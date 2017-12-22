Биометрическая диверсия ! ГосДума сдает банкам личные данные граждан и саму возможность получения госуслуг

Сегодня, 20 декабря, пока сотрудники органов госбезопасности празднуют свой корпоративный праздник, а активисты родительских организаций готовятся к Новому году, Государственная Дума проводит спецоперацию по сдаче населения России банкирам. В повестке дня сегодняшнего заседания 130 вопросов. Среди них– опаснейший законопроект № 157752-7, “о создании механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации”. Данный законопроект предписывает обязательную биометрическую идентификацию для всех клиентов банков-т.е., всех граждан РФ, которые попытаются оплатить налоги, услуги ЖКХ, зарегистрировать ООО и т.п. Биометрические данные россиян будут храниться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) – и, при необходимости, могут быть использованы для блокировки любой финансовой активности человека а также для перекрытия ему доступа к госуслугам

Коварство авторов данного законопроекта заключается уже в самом названии инициативы—которая официально именуется «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



Самое опасное тут:



“5.6. Банк, соответствующий критериям, установленным абзацами вторым – четвертым пункта 5.7 настоящей статьи, обязан после проведения идентификации при личном присутствии клиента – физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, с его согласия и на безвозмездной для него основе размещать или обновлять в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведения, необходимые для регистрации в ней клиента – физического лица, и сведения, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 настоящей статьи, а также в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица (далее – единая биометрическая система), его биометрические персональные данные.

Порядок размещения и обновления указанных в настоящем пункте сведений, а также состав сведений, необходимых для регистрации клиента – физического лица в единой системе идентификации и аутентификации, и состав сведений, размещаемых в единой биометрической системе, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Надзор за соблюдением банками порядка размещения и обновления таких сведений осуществляется Центральным банком Российской Федерации в установленном им порядке”



В переводе на человеческий язык это означает что все «клиенты банков»–т.е. все граждане РФ, кто хоть раз по любому поводу имел дело с любым банком, должен пройти процедуру сбора «биометрических персональных данных»–т.е. фотографирование и, возможно, сдачу отпечатков пальцев. Данные сведения банк передаст в специально созданную федеральную базу данных (ЕСИА) –к которой будут подключены как органы власти всех уровней так и банки. В дальнейшем (если быть точным— через 180 дней после вступления законопроекта в силу), любой орган власти, куда гражданин обратится за госуслугой, или банк сможет идентифицировать гражданина, сверившись с ЕСИА.



На первый взгляд, казалось бы, очень удобно: не надо лишний раз доказывать что ты не трамвай. Но это только на первый взгляд. На самом деле банк, после принятия законопроекта №1527752-7, без всей этой биометрии просто откажется вас обслуживать –в том числе принимать платежи за жилищно-коммунальные услуги и перечислять зарплату. Несмотря на то что в ФЗ-210 прямо прописана возможность получения госуслуг в традиционной, неэлектронной форме. Но это еще не все. В перспективе банк и орган, управляющий ЕСИА (на эту роль претендует Ростелеком), получат неограниченную власть над человеком—причем сам гражданин не сможет никак повлиять на этот процесс: с согласия гражданина планируется осуществлять только первоначальный ввод информации в систему, возможность отзыва согласия с последующим удалением личных данных в тексте не предусмотрена, нет оговорки об информированном согласии и в случаях последующего использования системы, в том числе, в целях идентификации (в банкоматах, при консультации с сотрудниками банка, при работе с мобильными банковскими приложениями). Многолетняя практика внедрения электронных технологий – в том числе, истребования подписать согласие на обработку персональных данных при получении той или иной помощи, выполнении гособязательств (медпомощи в больнице, поликлинике, устройстве ребенка в детсад, школу), – свидетельствует о его добровольно-принудительном характере. Достаточно вспомнить толкование государственных органов подпункта «в» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601, согласно которому к 2018 году не менее 70% россиян должны использовать ЕСИА.



Но это еще не все. Во время рассмотрения данного законопроекта в Думе во II чтении 15 декабря с.г. авторы законопроекта пошли на подмену смысла, распространив биометрическую идентификацию не только на банковскую сферу, но и на госуслуги, пенсионное обеспечение, различные виды страхования и др. Неслучайно недавно ряд федеральных СМИ как бы невзначай выкинули новость о скорой отмене паспортов и замене их электронной идентификацией на основе биометрии. А ранее о том же самом говорил глава Сбербанка Герман Греф, который еще год назад просто уведомил всех нас о скором отказе от пластиковых карт и переводе Сбербанка на анализ биометрии клиентов (ряд отделений уже имеют такую систему).



В законопроекте № 157752-7 содержится и другие «закладки» для злоупотреблений. В частности, вся регламентация идентификации, включая состав размещаемых в единой биометрической системе сведений отдается на откуп правительству и уполномоченному им органу. Аналогичное положение в законопроекте «О Контингенте обучающихся», как уже сообщала «Катюша», стало одним из оснований для «вето» Президента.



Кстати, по данным СМИ, в странах, в которых биометрическая идентификация изначально была добровольной (в частности, в Индии), она постепенно стала жизненно необходимой для получения государственных услуг и мер социальной поддержки, оплаты налогов,открытия счета в банке и т.д.



Ну и наконец, никуда не девается возможность использования биометрических данных россиян третьими лицами, что прямо угрожает личной и национальной безопасности. В частности, об этом говорил недавно глава Роскомнадзора Александр Жаров, заявивший о необходимости запрета на сбор биометрии у детей вплоть до достижения ими совершеннолетия. Доступ к папиллярному узору пальцев, термограмме лица, образцам голоса, не говоря уже об элементах ДНК человека, открывает широкий спектр возможностей как для финансовых махинаций, так и для создания избирательного биологического оружия, чем, судя по последним новостям, ныне активно занимаются наши «партнеры» из Пентагона.



В общем, мягко говоря, странно, что такой фундаментальный законопроект, влияющий на жизнь каждого россиянина, принимается в виде поправки к совсем иному закону, касающемуся борьбы с терроризмом. Рассматривать такие новшества без всестороннего народного обсуждения, без полноценного «нулевого чтения» – это явная диверсия в духе автора закона о шлепках Павла Крашенникова.



Автором законопроекта № 157752-7 указан председатель Комитета по финансовому рынку ГосДумы Анатолий Аксаков и член СФ Николай Журавлев. Реальным двигателем биометрической темы является глава ЦБ Эльвира Набиуллина, недавно с радостью презентовавшая свою идею Президенту, а также упоминавшийся Герман Греф.. Учитывая что почти половина акционеров Сбербанка – нерезиденты РФ, где гарантия что Герман Оскарович не использует данные миллионов россиян в интересах тех же сил, которые определили его в международный консультативный совет банка J.P. Morgan Chase?



Сегодня Дума планирует принять законопроект №157752-7 в последнем, 3-чтении среди 130 законопроектов, намеченных на рассмотрение на этот день. Совершенно очевидно, что в таких условиях рассчитывать на какое либо серьезное обсуждение не стоит—поэтому законопроект можно считать принятым Думой. Вся надежда на то чтобы попытаться остановить его в Совете Федерации или у Президента—как мы с вами, уважаемые читатели, уже сделали с «Контингентом» в прошлом году. Юристы Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге и Координационного совета патриотических сил СПб и ЛО предлагают всем патриотам и неравнодушным людям писать телеграммы и письма спикеру СФ Валентине Матвиенко и Президенту Владимиру Путину примерно такого содержания: “ТРЕБУЕМ ОТКЛОНИТЬ антиконституционный законопроект № 157752-7 (“о биометрической идентификации”), грубо нарушающий права граждан РФ! “.



РИА Катюша