Петиция об установке памятника И.В. Сталину
16:31. 22 декабря 2017 Просмотров - 714 8 коммент. Опубликовал: brahman
В порядке информационной поддержки.
Товарищи, которые организовывали акцию "Автобус Победы" и "2 гвоздики для товарища Сталина", взялись за реализацию проекта связанного с установкой памятника Сталину в Москве.
Петиция об установке памятника И.В. Сталину
22 июня этого года, когда все граждане России переживали годовщину нападения фашистской Германии на СССР, Польский Сейм принял поправки к закону о запрете так называемой пропаганды коммунизма, которые предусматривают, в частности, снос советских памятников по всей стране. Поправки в законе предполагают демонтаж не только «прославляющих тоталитарную систему» памятников, но и табличек, монументов и бюстов.
Таким образом, Польша уничтожит память о 600 тысячах советских воинов, отдавших свои жизни за освобождение этой страны от немецко-фашистской оккупации.
Это только один эпизод в череде непрекращающихся попыток западных стран осквернить память о Победе СССР над фашизмом, уничтожить память о десятках миллионах жертв, принесенных на алтарь Победы народами Советского Союза/России.
Вторая мировая война — одно из ключевых событий в новейшей истории. Итоги этой войны во многом определили баланс сил на планете, позволявший поддерживать мир во второй половине ХХ века.
Желание Запада стереть из истории страницы, связанные с победой советского народа в Великой Отечественной войне и с решающим вкладом СССР в общую победу во Второй Мировой войне, обусловлено, в первую очередь, стремлением нанести ущерб репутации России как правопреемнице Советского Союза и ее многонациональному народу как наследнику Советского народа.
Граждане Российской Федерации остро реагируют на такие попытки. Это подтверждают многочисленные опросы общественного мнения. Это заметно по реакции и откликам граждан на материалы СМИ, посвященным этой теме.
Вполне очевидно, в нашем обществе растет запрос на восстановление самоуважения и патриотизм.
Истинные патриоты неоднократно разоблачали требования к России «платить и каяться» за несуществующие преступления в прошлом, как простой инструмент манипуляции общественным сознанием. Такими манипуляциями пытаются заставить граждан соглашаться с ослаблением влияния России в мире, как с необходимой мерой к стране и ее народу, якобы виновному в преступлениях против человечества.
С другой стороны, граждане России все более полно осознают свою историю во всем ее трагическом разнообразии и понимают, что даже в бедах и трагедиях мы были выше, честнее и моральнее тех, кто отчаянно пытаться унизить нас и растоптать наше чувство собственного достоинства, превратить нас в Иванов, не помнящих родства.
В последние годы народ России по праву гордится успехами страны в деле защиты ее интересов, в том числе против гегемонии США. Одобряют внешнюю политику нашей страны по разным оценкам 80-85% граждан.
Одновременно растет понимание роли СССР в победе над одной из самых страшных угроз человечеству в ХХ веке — германским фашизмом. Заново осмысляются и оцениваются попытки Советского Союза сохранить мир накануне Второй Мировой войны.
Анализ новейшей истории нашей страны в ХХ веке позволяет находить параллели, видеть объективные законы и показывает, что в условиях кризисов основная тяжесть усилий ложится на плечи народа, но бремя принятия решений лежит на его лидерах. Залогом выхода из кризиса оказываются доверие народа к руководству и поддержка массами его решений.
Современные кризисы нам удается преодолевать благодаря поддержке и доверию граждан к избранному Президенту. Уровень поддержки Президента высок и растёт с каждым новым внешнеполитическим успехом.
Кризисы середины прошлого века Советскому Союзу и его многонациональному народу удалось преодолеть во многом благодаря лидеру той эпохи — Иосифу Виссарионовичу Сталину. Однако оценка его деятельности уже долгие десятилетия остается предметом острых споров.
Рассматривая через призму истории череду трагических и славных вех в истории нашей страны, большая часть граждан приходит к пониманию, что решения этого лидера были обусловлены обстоятельствами и требованиями времени и привели к Победе в войне, восстановлению страны в последующее время, спасли народы СССР от истребления.
Многие новые обстоятельства становятся нам известны по истечении сроков секретности для документов той эпохи.
Благодаря работе исследователей с новыми документами становится очевидно, что зачастую распространенные обвинения в адрес Сталина носили характер измышлений, основанных на отсутствии достоверной информации, ввиду ее секретности. Во многих случаях авторы таких измышлений искренне и невольно заблуждались.
Но, кроме них, становятся заметны авторы обвинений, которые последовательно и умышленно распространяли заведомую ложь. Эта ложь была направлена на подрыв авторитета руководства СССР и лично Сталина.
С помощью этой лжи снова и снова пытались очернить нашу страну и ее роль в истории ХХ века.
Таким образом, Россию пытаются лишить ее прав в современном мире, основанных на предопределяющем вкладе Советского Союза в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне
В память о великой жертве советского народа мы не вправе этого допустить. Мы обязаны стоять на страже памяти наших великих предков. И мы имеем на это право.
Опрос ВЦИОМ от 20 июля 2017 года показал, что большинство россиян одобрили установку памятников Сталину, рассказывающих о его успехах, при этом главным аргументом для выбора такого ответа стал довод о соблюдении исторической правды.
Больше половины россиян (62%) согласны с тем, что доски, бюсты и другие атрибуты, рассказывающие об успехах Иосифа Сталина, нужно размещать в публичных местах.
В свете этих обстоятельств и в преддверии празднования в 2018 году 75-летия Победы в Сталинградской битве считаю необходимым следующее:
1. Установить памятник руководителю СССР в годы Великой Отечественной войны Генералиссимусу Сталину.
2. Место установки памятника — Поклонная гора в городе-герое Москве.
3. Проект памятника вынести на общественное обсуждение.
4. Необходимые средства на создание и установку такого памятника собрать из пожертвований граждан как дань памяти и уважения от народов России и зарубежья.
Прошу рассмотреть и поддержать.
http://stalinizator.ru/petitionstalin/ – цинк (по ссылке можно скачать бланк петиции, который после заполнения, надо выслать по адресу 143405, Московская Область, г. Красногорск, Вокзальная улица, д.27, а/я 220)
Распространение, перепост и подписание приветствуется.
PS. От себя добавлю, что не сомневаюсь в том, что рано или поздно памятник Сталину появится и в Москве. Вопрос лишь в том, когда и где. Понятное дело, что антисоветчики будут сопротивлятся изо всех сил, но с учетом общественного отношения к Сталину, полагаю, что проиграв исторический спор со Сталиным, они проиграют и спор монументальный.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Давно пора и не только в москве
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П.4 – я не согласен. Деньги должны быть выделены из бюджета, а не с миру по нитке. Всё равно бюджет – наши деньги. И пусть их выделят именно те, кто ненавидит И.В.Сталина, кто приложил массу усилий или просто бездействовал в этом шабаше антисталинизма.
Это был государственный человек, добившийся величайших успехов на своём посту, в своей жизни, и негоже ходить с шапкой по улицам, собирая копейки на памятник ему.
Для спортсменов-предателей нашли деньги.
Будет стыдно великой стране отдать дань памяти одному из своих величайших вождей на гроши бедняков.
Слов нет – я внесу свой посильный взнос, но таково моё мнение.
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Лучшим памятником Сталину станет возвращение его имени
городу на Волге.
Сталинград знает весь мир как город-герой, символ беспримерного мужества и стойкости нашего народа во время войны.
Но похоже при Путине мы этого не дождемся.
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Мне Волгоград больше нравится. Что мешает ставить памятники, называть улицы… этого достаточно.
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Верховный главнокомандующий Победы – без памятников ввообще! с полвека. Страна усеяна памятниками всяким мразям.
Это не мешает патриотам кричать “всё карашо”. Хотя ясно, мы под оккупацией с 1953 года.
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Да, восстановление имени Сталинград возродит город-герой,который просто превратился в разграбленную пустыню! Нет промышленных предприятий., люди массово уезжают, т. к. работать негде, а значит растить детей и жить! Если бы ещё МОЛОДЫЕ жители города поддержали восстановление его славного Имени! Да здравствует Сталинград!
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На счет названия Волгоград.Мне в 90-е годы случайно довелось проехать с одним очень старым руководителем горкома Партии и он рассказывал, что город переименовывали в одну ночь, собралось несколько представителей обкома и горкома и предлагали новое имя. Там были и Славгород, и Геройгород, а когда предложили имя Волгоград это большинству из “назывателей”показался уродливым и некрасивым, он выразился “как гуси через забор перелезают”. Тем не менее именно это имя утвердили
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При Путине мы можем дождаться только переименования Екатеринбурга в Ельцинбург…