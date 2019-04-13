Националистическая травля родного для белорусских граждан русского языка

Нельзя допустить использование языковых особенностей нашей страны в политических спекуляциях

Очередная националистическая петиция псевдопатриотов, являющихся по сути банальными русофобами, на сей раз персонифицирована: националисты требуют(!) отставки ректора ВГУ им. П.М. Машерова Егорова А.В. Такую виртуальную писульку на белорусском языке в Сети накропали местные (?) националисты, оправдывая своё мелкопакостничество тем, что якобы «витебский университет замарал себя на всю страну тем, что заставил преподавателей и студентов прославлять чужой язык вместо родного».

Занимательно и поучительно проследить трансформацию белорусского герба с 1919 года до нашего времени. Забавно наблюдать, как менялись надписи на главных геральдических изображениях: «Пролетарыі ўсіх краёў, злучайцеся!»–«Пралятарыi ўсіх краін, злучайцеся!»–«Пролетарыі ўсіх краін, еднайцеся!»– «Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся!»

Лишь немногие истинные носители народного белорусского языка могут оценить пикантную двусмысленность в призыве.

Не могу обойти вниманием причастность витебщины к гербовым метаморфозам. Так, в декабре 1926 года СНК БССР признал удачным рисунок герба, выполненный руководителем Витебского художественного техникума Валентином Волковым. В проекте красная лента, обвивающая колосья и ветвь дуба, изначально была изображена с белой каймой, это отвергли по понятным причинам. Именно «волковский» герб два десятилетия был главным символом нашей республика.

Ещё одним интересным моментом является написание в белорусском гербе девиза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на четырёх языках. Статьи 22 и 23 Конституции БССР 1927 года, регулировавшие языковую политику в стране, фиксировали четыре государственных языка: белорусский, еврейский (идиш), русский и польский. Надписи на польском и идише убрали с герба в 1938 году. Остались лишь надписи на двух языках – русском и белорусском.

14 мая 1994 года в Республике Беларусь состоялся общереспубликанский референдум. Одним из вопросов, вынесенным на голосование, стало придание русскому языку равного статуса с белорусским. За такое решение проголосовало 4 017 273 избирателей, т.е. 83,3% от числа принявших участие в голосовании.

Равный статус языков – понятие более широкое, подразумевающее юридическое равноправие русского и белорусского языков не только на уровне Конституции, но и на уровне Законов и подзаконных актов.

В Республике Беларусь действует закон «О языках», который устанавливает равноправие русского и белорусского языков. Согласно ч.2 ст. 2 Закона, Республика Беларусь обеспечивает всестороннее развитие и функционирование белорусского и русского языков во всех сферах общественной жизни.

Однако можно смело утверждать, что Беларусь преимущественно русскоязычная страна. И наш нынешний президент пришёл к власти в 1994 году на волне общественного возмущения дискриминацией русского языка.

Повторюсь, подавляющее большинство граждан нашей страны говорят, думают и видят сны на русском языке.

Русский язык – такой же родной для граждан нашей страны, как и белорусский.

Вернёмся к позорной петиции нетерпимых националистов (переведено на русский язык).

«В Витебском государственном университете имени Машерова, который находится в Беларуси и готовит педагогические кадры для местных, белорусских школ, целую неделю проводились мероприятия в честь «родного русского языка». Их проводили сотрудники филологического факультета при поддержке фонда «Русский мир», который действует в России и занимается пропагандой русского языка и традиций русского народа»,– сообщается в так называемой петиции. – «Мы требуем отставки ректора ВГУ имени Машерова Егорова А.В., с согласия которого проводились мероприятия, направленные, по нашему мнению, против суверенитета Республики Беларусь, и которые противоречат патриотическому течению идеологического воспитания в нашей стране, готовят почву для дестабилизации в обществе».

Эта неправомерная и безответственная петиция была поддержана кучкой националистов. Крайне показательно. Однако националисты, хоть и в меньшинстве, но неплохо организованы, имеют свои политические структуры и сильную поддержку со стороны лояльных им медиа.

Нетерпимые к инакомыслию националисты и русофобы проникли во многие сферы общественной деятельности. В Беларуси проводят активную деятельность десятки, а, может быть, и сотни институтов, центров, общественных объединений, движений и прочих организаций, задачей которых является переформатирование сознания активной молодёжи, а закамуфлированной целью – смена власти в стране и вовлечение Беларуси в сферу западного влияния и подчинения.

Националисты проводят антиправославные акции, как, например, открытое противодействие строительству Свято-Софийского собора в Витебске. Они пишут петиции, требующие «убрать московские луковицы» с куполов православных храмов, выступают против установки памятников русским православным святым, например, княгине Ольге в Витебске.

Националисты возглавляют определенные профессиональные союзы, общественные организации и объединения. Они инициируют мероприятия, связанные с традиционной белорусской культурой, национальными обрядами, языковыми, краеведческими и историческими курсами, социальной помощью, молодёжным досугом и развлечениями, концерты, ролевые игры, квесты, спортивные мероприятия…

Теперь националисты осмелились не только очернить ректора витебского университета, но и открыто выступить против использования русского языка. Что это, как не «подготовка почвы для дестабилизации в обществе»? Разве белорусский язык притеснён? Нисколько.

Граждане страны замечают, что на уличных указателях, вывесках в общественном транспорте, в метро и на вокзалах чаще всего используется лишь белорусский язык. Более того, в отдельных случаях (в метрополитене, на железной дороге, на многих туристических стендах и табличках с наименованием отдельных улиц) белорусский язык используется дважды – в традиционном написании и в латинской транскрипции, которая сложна для восприятия, как белорусами, так и иностранными туристами.

Разве звучали когда-либо от русскоязычных или пророссийских движений в Беларуси призывы к принижению, вытеснению или, не дай Бог, к запрещению белорусского языка? Разве возможно такое? Нет и ещё раз нет! Только уважительное отношение к двум равнозначным государственным языкам!

Призываю адекватных граждан, вдумчивых публицистов, ответственных журналистов, политиков и общественных активистов не оставлять без внимания подобные петиции. Нельзя допустить использование языковых особенностей нашей страны в политических спекуляциях и мутных игрищах, нельзя допустить разобщения общества.

Источник Политринг

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102703